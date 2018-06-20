DHA YURT BÜLTENİ 21

BAKAN BAK\'TAN, YERDE BULDUKLARI BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKEN ÇOCUKLARA SÜRPRİZ ZİYARET



ŞIRNAK\'ta çeşitli incelemelerde bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Beytüşşebap ilçesine bağlı Ayvalık köyünde yerde bulduğu bayrağı kendi imkanları ile bir direk dikip göndere çeken çocuklara sürpriz ziyarette bulundu. Bakan Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından köyde yapılan halı sahada çocuklarla birlikte maç yaptı.

\'SPORUN GÜCÜ TERÖRÜ YENECEK\'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, bir dizi açılış ve incelemelerde bulunmak üzere Şırnak\'a geldi. Şerafettin Elçi Havalimanı\'nda, Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutanı Selçuk Yıldırım ve İdil Kaymakamı Ersin Tepeli tarafından karşılanan Bakan Bak, ilk ziyaretini İdil ilçesine yaptı. İdil\'de yapılacak 3 bin kişilik futbol sahası alanında incelemelerde bulunan Bak, daha sonra çocuklara spor malzemesi dağıttı. İdil takımının daha önce kendilerinden saha talebinde bulunduğunu söyleyen Bak, \"İdil\'e, ilçe stadı kazandırmak için çalışmalarımızı tamamladık. 3 bin kişilik bir ilçe stadyum inşa edeceğiz. Onun yanına bir küçük portatif spor salonu ekleyeceğiz. Burada bir kompleks oluşacak. Buranın gençleri, çocukları spor yapmak istiyorlar. Biz sporu bir barış dili olarak görüyoruz. Sporun gücü terörü yenecek. Gençlerimizin, çocuklarımızın spor salonlarında, futbol sahalarında, yüzme havuzlarında başarılı birer sporcu olmak için en azından sağlıklı birer bireyler olmak için, bu ülkeye hizmet etmek için çalışmalarını arz ediyoruz\" diye konuştu.

\'PKK, BU BÖLGENİN GENÇLERİNE GELECEK VADEDEMEZ\'

Konuşmasında bölgedeki terör olaylarına da değinen Bakan Bak, \"PKK, bu bölgenin gençlerine gelecek vadedemez, onları götüreceği yer dağlardır, sonu belli olmayan bir gelecektir. Ama devletimiz burada büyüyen, gelişen güçlü Türkiye\'de gençlerin yer almalarını, hukukçu, doktor, mühendis ve sporcu olarak her alanda ülkemizi temsil etmelerini sağlayacaktır. Spor barışın dilidir. Sporla bölgede terörün izini sileceğiz. Terörün izlerini devletimiz ortadan kaldırıyor\" dedi.

Daha sonra Cizre\'ye geçen Bakan Bak, Konak Mahallesi\'nde inşa edilecek olan 10 bin 500 kişilik stadyum alanında incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Bak, Cudi Mahallesi İdil Caddesi\'nde, Gençlik Merkezi yapılması planlanan alanda incelemelerde bulundu. Cizre Stadyumu\'nda çeşitli spor branşlarında eğitim gören sporcularla bir araya gelerek sohbet eden Bakan Bak, gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

ÇOCUKLARA SÜRPRİZ ZİYARET

Cizre\'deki incelemelerinin ardından helikopter ile Beytüşşebap ilçesine geçen Bakan Bak, Ayvalık Köyü\'nde bir süre önce köy meydanında buldukları bayrak için direk yaparak, bayrağı göndere çeken çocuklara sürpirz bir ziyaret gerçekleştirdi. Ayvalık Köyü\'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılan halı sahada çocuklarla maç yapan Bak, burada yaptığı açıklamada, çocukların bayrak sevgisinin kendilerini duygulandırdığını belirterek şöyle konuştu:

\'KOCAMAN YÜREKLERİ VAR\'

\"Çocuklarımızın spor yapmasını, spor yapan bir neslin olmasını, vatanına milletine bağlı bir neslin yetişmesini istiyoruz. Gelecek çok daha güzel olacak. Bugün gençlerimiz ülkemizin geleceğini taşıyorlar. Onların bu bayrak sevgisi, vatan sevgisi gerçekten bizi duygulandırdı. Tekrar onlar ile bir araya geleceğiz. Maçlara davet ettim tekrar. Süper lig maçlarında da bir arada olacağız. Kocaman yürekleri var. Onları tekrar tebrik ediyorum. Burada da güzel bir vakit geçirdik. Ben deplasmana geldim, sizi de Ankara’ya bekliyorum. Orada da bir maç yaparız. Okullar bitti, artık oynama zamanı. İnşallah güzel bir yaz tatili geçirirsiniz.\"

Bakan Osman Aşkın Bak, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve beraberindeki heyet daha sonra Jirki aşireti lideri Tahir Adıyaman’ın evinde verilen yemek programına katıldı. Yemeğin ardından Bakan Bak ve beraberindeki heyet helikopterle Beytüşşebap’tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Bakan Bak\'ın çocuklarla halı saha maçı yapması

Haber: Sekvan KÜDEN / ŞIRNAK,(DHA)

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HÜDA PAR\'LI YAVUZ: DEVLET, HERKESİ FETÖ\'YE SELAM VERMEK ZORUNDA BIRAKTI

HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Mehmet Yavuz, \"Bu devletin partisi, her bir vatandaşı FETÖ denen örgüte selam vermek zorunda bıraktı. Devlet, herkesi FETÖ\'ye selam vermek zorunda bıraktı. Sonra da dedi ki \'kim selam vermişse yakalayın, teröristtir.\' Bunu yapamazsın, hakkın yoktur\" dedi.

Bingöl\'de, PTT kavşağında düzenlenen mitingde konuşan HÜDA PAR Genel Başkanı Mehmet Yavuz, 100 yıllık Cumhuriyet tarihi boyunca her iktidarın sistemi değiştirmeyi vaat ettiğini söyledi. Partilerinin uzlaşma taraftarı olduğunu belirten Yavuz, \"Partimiz uzlaşma taraftarıdır. Çatışma memlekete zarar verdi, hep beraber kaybettik. Çatışmayacağız, uzlaşacağız. İktidara yanlışları cesur bir şekilde anlatarak, silahı çözüm olarak kabul etmeden, huzuru millete hediye edeceğiz. Aile kurumu sos veriyor. İnsanlar birbirlerinden umduklarını bulamıyorlar. Boşanma oranlarında yükselme, evlenme oranlarında düşüş var. Gençlerimizin gelecekten beklentileri yok. Anne ve babalarını 10 dakika dinlemeye tenezzül etmeyen, bilgisayarın önünden kalkmayan gençlik var. Bir bilgisayar tıklaması ile gençlerimize nasıl giyinmeleri, beslenmeleri konusunda talimatlar veriyorlar. Onun için, basit şeylere takılmıyoruz\" dedi.

\"DEVLET MİLLİYETÇİLİK YAPARAK HALKI KÜSTÜRDÜ\"

İktidarların milliyetçilik yaparak halkı küstürdüğünü savunan Yavuz, “90 yıl önce bir sistem kuruldu, bu sistem halka benzemedi. Bir laiklik, bir ulusalcılık var memlekette. Türkçülük üzerinden herkes Türktür denildi. Zazalar, Kürtler yok sayıldı. PKK diyorsunuz, PKK bunun sonucudur. Bu yanlışı düzeltmezsen, daha çok vahim sonuçlarla karşılaşacaksın. Dindarlara yönelik yapılan zulümden doğu da, batı da nasibini aldı. Devlet milliyetçilik yaparak halkı küstürdü. \'Her zaman inlerine girdik, vurduk, öldürdük\' diyorsun. 40 yıldır bunu söylüyorsun. Bu sebeplerle yüzleşilmediği müddetçe, 40 yıl daha devam edecek\" diye konuştu.

\"FETÖ\'YÜ GÜÇLENDİREN SİZLERSİNİZ\"

Mehmet Yavuz, 15 Temmuz\'un, bu sistemin yanlışlıklarından kaynaklandığını da belirterek, \"Acaba bu örgütü bu kadar güçlendiren, kuvvetli hale getiren kimdir? Cinler değil, sensin. Her vatandaşı bu örgüte selam vermek zorunda bıraktın. Memur, amir olmak istiyor, selam vermek zorunda kalıyor. Hekim, başhekim olmak istiyor, siyasete katılanlar, ithalat, ihracat yapanlar. Bu devletin partisi, her bir vatandaşı FETÖ denen örgüte selam vermek zorunda bıraktı. Bir babayiğit çıksın desin ki \'yanlış söylüyorsun\', hodri meydan. Devlet, herkesi FETÖ\'ye selam vermek zorunda bıraktı. Sonra da dedi ki \'kim selam vermişse yakalayın, teröristtir.\' Bunu yapamazsın, hakkın yoktur\" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Miting alanından detaylar,

-Hüda Par Genel Başkanı Mehmet Yavuz\'un Konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mesut BURDARÇ/BİNGÖL, (DHA)-

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METRUK BİNALARDA UYUŞTURUCU ARAMASI

ESKİŞEHİR\'de polis ekipleri, kent merkezindeki metruk binalarda uyuşturucu madde araması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri metruk binalara uyuşturucu baskını düzenledi. Ekipler, yanlarında eğitilmiş narkotik köpeği \'Ateş\' ile birlikte Şarhöyük, Fevzi Çakmak, Kumlubel ve Zafer mahallelerindeki kullanılmayan boş binaları tek tek aradı.

Yetkililer, toplam 41 metruk binada aramanın yapıldığını, bu tür uygulamaların önümüzdeki günlerde de devam edeceğini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin metruk evlerde arama yapması,

-Eğitilmiş polis köpeğinin mtruk ev içerisinde uyuşturucu madde araması

Haber-Kamera: Kemal ATLAN-ESKİŞEHİR / DHA

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SİVAS\'TA MÜSTAKİL EVDE YANGIN (2)

EVİ KENDİSİNİN YAKTIĞINI İTİRAF ETTİ

Yangın sonrası Ali Susuz polis ekiplerine evi kendisinin yaktığını itiraf etti. İfadesinde kardeşi Gültekin Susuz ile maddi anlaşmazlık nedeniyle tartıştığını belirten Susuz, ona kızıp evi ateşe verdiğini söyledi. Ali Susuz, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SİVAS (DHA)

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Elazığ\'da ticari araç uçuruma yuvarlandı: 5 yaralı

ELAZIĞ\'da, hafif ticari aracın uçuruma yuvarlanması sonucunda 1\'i ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Sivrice ilçesi Hazarbaba dağ yolunda seyir halinde olan 23 BA 693 plakalı hafif ticari araç, bugün öğlen saatlerinde virajı alamayarak 150 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada, araçta bulunan 5 kişi yaralanırken, olay yerine çok sayıda ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Kazada ağır yaralanan bir kişi, vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılırken, yaralılar, ambulanslarla çesitli hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kaza yerinden görüntüler

Haber - Kamera:Erkan BAY/ELAZIĞ,(DHA) -

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Eskişehir\'de 100 milyon liralık dolandırıcılık operasyonu (2)

SERBEST KALDI

Eskişehir\'de, dijital para sistemine yatırım vaadi ile yaklaşık 10 bin kişiden 100 milyon liraya yakın para toplayarak dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şirket ortaklarından Muhammet S., sevk edildiği adliyede sulh ceza hakimliğince adli kontrol kararı ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.



ESKİŞEHİR (DHA)

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Eskişehir\'de 10 bininci uçak yolcusu törenle karşılandı

BELÇİKA\'nın başkenti Brüksel\'den Eskişehir\'e gelen özel havayolu şirketinin 10 bininci yolcusu Eskişehir Hasan Polatkan Havaalanı\'nda törenle karşılandı.

Hasan Polatkan Havaalanı\'nda düzenlenen törene Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı, Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler ile çok sayıda kişi katıldı. Özel havayolu şirketinin bu yılın ocak ayından itibaren Belçika\'dan Eskişehir\'e yaptığı seferlerin 10 bininci yolcusu Selim Kılıçalp, uçaktan inişinde Vali Özdemir Çakacak, Milletvekili Nabi Avcı ve ETO Başkanı Metin Güler tarafından karanfillerle karşılandı. Karşılamanın, kendisi için büyük sürpriz olduğunu söyleyen Selim Kılıçalp, \"Ben gurbetçiyim, 30 yıldır yurt dışındayım. Aslen Emirdağlı\'yım. Gelenlerin yüzde 80\'i Eskişehir\'e iniyor\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Havalanındaki yolcular,

-Uçağın gelişi,

-Vali Özdemir Çakacak ve milletvekili Nabi Avcı\'nın yolculara karanfiller vermesi,

-10 bininci yolcu Selim Kılıçalp\'e karanfillerin verilmesi

- Selim Kılıçalp\'in konuşması

Haber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR / DHA

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