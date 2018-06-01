DHA YURT BÜLTENİ-21

KILIÇDAROĞLU: EMEKLİ AYLIĞI\'NIN EN ALT LİMİTİ BİN 500 LİRA OLACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorum\'daki programlarının ardından geldiği Amasya\'da bir düğün salonunda iftar öncesi sivil toplum örgütleri, muhtarlar ve iş adamlarıyla buluştu. CHP lideri burada yaptığı konuşmada bin 500 TL\'nin emekli aylığının en az limiti olacağını belirterek, \"Şuan Türkiye’de 1 milyon 644 bin emeklinin, emekli aylığı bin 500 liranın altında. Allah aşkına madem ramazan sofrasındayız. Ayda 500-600 lira ile hangi emekli geçinir. Hangi ülkeye siz barışı, huzuru getirebilirsiniz. Diyosunuz ki \'ayda 500, 600, 800 lira alan emekli siyaseti düşünsün\'. Ya, nasıl düşünecek? Aybaşına kadar ben evi nasıl geçindireceğim, onun birinci problemi bu, birinci sorunu bu, peki ne olmalı asgari emeklilik aylığında da bir taban olmalı. Ne kadar, en az bin 500 lira taban olmalı, en az bin 500 lira vermek zorundasın. Biz, \'emekliye iki maaş ikramiye verelim, Ramazan ve Kurban bayramında\' dediğiniz, zaman kıyamet koptu. Halbuki paranın dolaşım kanalları değişiyor. Bin 500 lira emekli aylığı en alt limit olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda ikramiye aldığında ne yapacak. Ev mi? daire mi alacak? Yok, arkadaş ya, ne yapacak kahvede oturacak, parayı harcayacak. Esnaf kazanacak, bakkal kazanacak, bunlar kazanacak. Buna rağmen halen beklentilerimiz yerine gelmiş değil, ama bunları yapmak zorundayız. Bunları gerçekleştirmek zorundayız. Çiftçi üretiyor, çiftçi kaybettiğinde hepimiz kaybederiz. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyorsa, bu hepimizin ortak sorunu olmak zorundadır. Konya’dan küçük bir devletin yıllık tarım ihracatı 185 milyar dolar, peki devasa Türkiye’nin ihracatı ne kadar tarım da, 17 milyar dolar. Peki niye oluyor böyle toprak mı yok ? Var. Çiftçi mi yok? Var. Güneş mi yok? Var. Su mu yok? Var. ne eksik ? Ben size söyleyeyim. Namuslu siyaset eksik, eksik olan bu, namuslu siyaset\" dedi.

HÜKÜMET GEÇİCİ

Öfkeyle devlet yönetilemeyeceğini ve hükümetin geçici olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, \"Akılla devleti yönetmek zorundayız, öfkeyle devlet yönetilmez. Kinle devlet yönetilmez ya da kavgayla devlet yönetilmez, devlet akılla yönetilir. Devletin temeli nedir? Liyakattir. Yani adalettir. Adalet, devletin temeli yani mülkün temeli. Devletle, hükümet farklı kavramlardır. Devlet ayrıdır, bakidir. Hükümet geçicidir. Bugün var, yarın seçim olur, başka bir hükümet alır. Devlette liyakat esası vardır. Siyasette liyakat yoktur. Ne demek diyeceksiniz, Şu demek. Devlette en küçük memur, unvanı şeftir. Şef olmanız için üniversite mezunu olmanız lazım. Sınava girip, şeflik sınavını kazanmanız lazım. Müsteşar olmanız içinde 12 yıl devlette çalışmanız lazım ve bunun belli bir miktarı üst düzey yönetici olmanız lazım. Peki siyaset? Başbakan ve Bakan olmak için iki şey lazım; savcılıktan temiz kağıdı, bir de ilkokul diploması o kadar, Başbakan olabilirsiniz. O nedenle devleti, hükümeti ayırmamız lazım. Hükümet devlet olmak için gelmez, devlet olmak için gelirse orada demokrasi olmaz. Hükümet liyakat esasına göre konuşlanmış bir devleti yönetmek üzeredir\" diye konuştu.

SEÇİME ALMANYA ÖRNEĞİ

Seçimlerde Almanya\'yı örnek veren Kılıçdaroğlu, \"Almanya’da seçimler oldu. Aylarca hükümet kurulmadı. Hiçbir işadamı çıkıp \'hükümet kurulmadı biz ne olacağız?\' diye düşünmedi. Niçin, devlette liyakat esası var, herkesin işi var, herkes kendi görevini yapıyor. İş adamının da, memurun da, sanayicinin de her şeyi işi tıkır tıkır çalışıyor. Gidip birisine yalvarmaya, yakarmaya, \'acaba bu işim olacak mı? Olmayacak mı?\' diye düşünmeye gerek yok. Her şey yürür, tıkır tıkır yürür. 4 ay mı kurulmadı, 5 ay mı kurulmadı, hemen bir daha erken seçim kimsenin aklına gelmedi. Demek ki devlette liyakat çok önemli ve bunları sağlamak zorundayız\" diye konuştu.

ŞEHİT AİLESİNİ ZİYARET EDEREK, AMASYA’DAN AYRILDI

Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından Irak\'ın kuzeyinde, bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit olan 3 askerden biri olan Piyade Uzman Çavuş Sercan Koç\'un Gümüşhacıköy’deki babası İzzet ve annesi Naciye Koç’a taziye ziyaretinde bulundu. Kılıçdaroğlu, ziyaretinden sonra karayolu ile Merzifon ilçesine geçti. Kılıçdaroğlu, ardından havayoluyla İstanbul’a harekat etti.

Görüntü Dökümü

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-Kılıçdaroğlu’nun salona gelişi detay

-STK’lar, işadamları ve muhtarları selamlaması detay

-Açıklaması detay

-Diğer detaylar

(SÜRE: 7:14 dk) - (BOYUT: 810 MB)

Haber-Kamera: Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

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İNCE, KIRCAALİ\'DE SOYDAŞLARLA İFTARDA BULUŞTU

CHP\'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Bulgaristan\'ın Kırcaali kentinde yaşayan soydaşlarla iftarda bir araya geldi. Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis\'in de bulunduğu iftarda konuşan İnce, şöyle dedi:

\"Ülkemizde esen değişim rüzgarını her yerde görüyorum. Kırcaali\'de de gördüm bunu. Önce barış, kucaklaşma, uzlaşma, bir büyük şemsiye altında toplanma olacak. Bu şemsiyenin altında yalnızca CHP\'liler olmamalı. 4 Mayıs günü parti rozetini çıkardım, ben artık 81 milyonun cumhurbaşkanı olacağım dedim ve o günden bu yana hiç parti rozeti takmadım. Bütün toplantılarımızı, bütün mitinglerimizi herkesi kucaklayacak şekilde dizayn ettim. Parti bayraklarıyla yollarda yürümedim. Çünkü tek olan şey, bir grubun olamaz. Cumhurbaşkanı tektir, bir partiye ait olamaz. Büyüyeceğiz, üreten bir Türkiye olacağız. Türkiye genç nüfusunu atıl bir vaziyette tutamaz. Üreten, marka yaratan bir gençlik sağlayacağız. Aynı zamanda eleştiren, özgür bir gençlik olacak. Dindar bir gençlik olmalarında hiçbir sakınca yok, öyle olmaları beni mutlu eder. Ama kindar bir gençlik asla olmayacak. Barışan bir gençlik olacak. Bölüşeceğiz, adil bölüşeceğiz. Örneğin emekli maaşlarının arasında 9 kat fark olmayacak. 9 kat fark olursa o ülkede hakkaniyet olmaz, adalet, eşitlik olmaz.\"

Yönetimlerinin tek adamdan oluşmayacağını belirten İnce, \"Doğum şekline karışan adam değil, çocuk sayısına karışan adam değil, köprünün yerini kendisi belirleyen bir cumhurbaşkanı değil, bunları uzmanların belirlediği, onlara kulak veren bir yönetimimiz olacak. Meydanlarda her gün birilerini azarlayan bir cumhurbaşkanı değil, gençlere geleceği gösteren bir cumhurbaşkanı olacağım. Yani tek adam ve avanesi değil, ortak bir akılla ortak iyiyi bulacak bir yönetimimiz olacak. Türkiye\'de özgürlükçü, demokrasi yanlısı, hukuka bilime inanan bir yönetim sadece Türkiye\'dekileri değil Kırcaali\'deki akrabalarımızı, Gümülcine\'deki akrabalarımızı, hepsini mutlu edecek. Sizler bir başka ülkenin vatandaşısınız, bu ülke için çalışmalı, emek vermelisiniz. Ama bunu yaparken yönetimine de ortak olmalısınız. Ve kimliğinizi asla unutmamalısınız. Sizin parmağınıza diken batsa bizim yüreğimiz yanar, sizin ayağınıza taş gelse bizim yüreğimiz kanar. Benim amacım sizleri Türkiye\'deki sıcak siyasetin içine sokmak değil, sizinle dertleşmek. Türkiye\'de her şeyi böldüler, sizi de bölmeye çalışıyorlar. Sakın bölünmeyin. Türkiye\'de şehitleri bile böldüler. Bizim bir olmamız lazım, iri ve diri olmamız lazım. Türkiye\'de barış, bölgede barış, dünyada barış. Bunu gerçekleştireceğiz\" dedi.

Gazetecilerin iftarın ardından \"Kırcaali\'yi nasıl buldunuz\" diye sorması üzerine, İnce, \"Benim kayınçolar işini bilir. Kırcaali\'den memnun ayrılıyorum\" dedi.

Görüntü Dökümü

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İftar alanından detaylar

İftara gelenler

İnce\'nin gelişi

İnce\'nin karşılanması

İnce ile fotoğraf çektirenler

İnce\'nin dua okuması

İnce\'nin ekmeği tuza bandırıp yemesi

İftara katılanlar

İnce\'nin konuşması (canlı yayından geçildi)

İnce\'nin iftardan ayrılması

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/KIRCAALİ(Bulgaristan),(DHA)

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MANİSA’DA 99 MİLYONLUK 7 TESİSİN TEMELİNİ BAKAN EROĞLU ATTI

Manisa\'da, Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yapılacak olan baraj, gölet, tarımsal sulama projeleri ve seki yapımı gibi birçok projenin temel atma töreni Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu\'nun katılımıyla Alaşehir ilçesinde yapıldı. Demokrasi Meydanı’ndaki törene Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilileri Murat Baybatur ve İsmail Bilen, Alaşehir Belediye Başkanı MHP\'li Ali Uçak, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, Meteoroloji Genel Müdürü İsmail Güneş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Manisa\'da, il genelinde yapılacak olan projelerin temel atma töreni için Alaşehir ilçesine geldi. Eroğlu, 99 milyon TL\'lik 7 yatırımla birlikte 1810 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını, 3,54 milyon metreküp su depolanacağını, 2 mahallenin ve 70 dekar arazinin taşkınlardan korunacağını ve orman köylülerinin destekleneceğini söyledi. Eroğlu, Devlet Su İşleri tarafından Alaşehir Horzum Alayaka Barajı ve sulaması, Demirci Kuzuköy Barajı, Gördes Kobaklar Barajı, Spil Dağı Atalan Rekreasyon Göleti, Osmancık Köyü Sarnıç Deresi Tersip Bendi ve Islah Sekisi Yapımı projesinin ve Orman Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak olan ağaçlandırma ve ormancılık faaliyetlerinin de temelinin atılacağını söyledi. Çiftçinin sulama sorununa, yapılacak barajlarla çözüm bulunacağını ve gelir getirici orman faaliyetleriyle köylünün kalkınacağını belirten Eroğlu, “Türkiye’yi 3,5 kat büyüttük. Türkiye dünyada 17’inci sıraya yükseldi, ancak bu yeterli değil. Türkiye’yi dünyadaki 10 büyük ekonomi arasına taşıyacağız. Bu ülke dünyada küresel bir güç olacak, buna yürekten inanıyorum. Çünkü bizim Kızıl Elmamız var\" diye konuştu. Eroğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“24 Haziran’da seçim var, ülkenin üzerinde oyun oynanıyor. Milletimiz bu oyunun farkında. 15 Temmuz’da FETÖ darbe teşebbüsünde bulundu, milletimiz fark etti. Şimdi batı yeni bir oyun oynuyor. Çünkü Türkiye’yi yok etmek istiyor. İnşallah 24 Haziran’da bu oyunu bozacağız. Bu seçim basit bir seçim değil. Bu seçim devletimizin bekası, milletimizin istiklali seçimidir.\"

SAĞANAK YAĞMUR BASTIRDI, VATANDAŞ KAPALI ALANA KAÇTI

Konuşmaların ardından Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ve protokol üyeleri tarafından temel atılacağı sırada şiddetli sağanak yağmur başladı. İftarlarını açmayı bekleyen vatandaşlar şiddetli yağmurdan kaçmak için Bakan Veysel Eroğlu’nun bulunduğu kürsüye ve etraftaki kapalı alanlara sığındı. Bakan Eroğlu, yağmuru yaptıkları hizmetin bereketi olarak yorumladı. Yağmur yüzünden birçok kişi iftarını açamadı, Eroğlu da bulunduğu kürsüden inemedi ve orucunu kürsüde açtı. Yağmurun dinmesinin ardından meydan boşaldı ve Bakan Eroğlu da Alaşehir’den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Bakan Veysel Eroğlu\'nun meydana gelişinden görüntü

- Vatandaşlarla selamlaşmasından görüntü

- Bakan Veysel Eroğlu\'nun konuşmasından görüntü

- Temel atma töreninden görüntü

- Şiddetli yağmurun başlaması ve vatandaşların yağmurdan kaçmasından görüntü

Haber: Nermin UÇTU-İlker KILIÇASLAN - Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)

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