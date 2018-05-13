DHA YURT BÜLTENİ-21

18 YAŞINDAKİ HİVDA KARNINDAKİ BEBEĞİ İLE TOPRAĞA VERİLDİ

AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesine bağlı Yeni Mahalledi evinde intihar ettiği iddiasıyla karnındaki 4 aylık bebeği ile hayatını kaybeden Hivda Kumza\'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumu\'nda yapılan otopsi sonrası memleketine götürüldü. Ailesinin yaşadığı Bardaklı köyüne götürülen Hivda Kumza için cenaze namazı kılındı. Cenazede sinir krizleri geçiren Kumza’nın ailesi, kızlarının hayatını kaybetmesinin arkasındaki sır perdesinin aralanmasını istedi. 18 yaşındaki genç kadın karnındaki bebeği ile gözyaşları arasında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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- Cenazenin sedye ile adli tıpa götürülüşü

- Cenaze arabası

- Mezarlığa getirilen cenaze

- Mezarlıktaki kalabalık

- Olayın meydana geldiği ev

Haber-Kamera: DOĞUBAYAZIT, (AĞRI)

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BAKAN EROĞLU: 24 HAZİRAN, ÜLKEMİZİN TARİHİNDE BİR MİLAT OLACAK

ORMAN ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 24 Haziran seçimlerinin Türkiye\'nin geleceği için çok önemli olduğunu ifade ederek, \"İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır\" dedi.

Bakan Veysel Eroğlu, Orman ve Su İşleri Bakanlığı\'nca Kahramanmaraş\'ta 214 milyon TL yatırım bedelli 5 tesisin temel atma ve açılış törenine katıldı. Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra kürsüye çıkan Bakan Veysel Eroğlu, AK Parti iktidara geldiği günden bu yana bakanlık tarafından şehre yapılan yatırımları ve bundan sonra yapılacak projeleri anlattı.

\'BATININ YENİ PLANI EKONOMİK BASKI\'

İktidar olarak Türkiye\'nin geleceği için çalışırken batının da Türkiye üzerinde oyunlar oynadığını ifade eden Eroğlu, şunları söyledi:

\"Ülkemiz üzerinde çok büyük oyunlar oynanıyor. Kahramanmaraşlı bunu çok iyi biliyor. 200 yıldır bu oyun devam ediyor. Batı, bu milleti yok etmek için, bayrağımızı indirmek, ezanımızı susturmak için plan üstüne plan yapıyor. Hatta o plan, 1699 Karlofça\'dan devam ediyor. Şimdi yeni planları şuydu. Batının yeni planı, \'Nasıl olsa seçim 2019\'da yapılacak. Biz 2018 ve 2019 yılında ekonomik açıdan öyle bir baskı uygulayalım ki ve Türkiye zor durumda kalsın Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti kaybetsin, millet kaybetsin, Türkiye kaybetsin.\' Cumhurbaşkanımız onu da fark etti ve neticede 24 Haziran\'da seçim yapılması kararı alındı. Sebebi budur. İnşallah bu 24 Haziran, ülkemizin tarihinde bir milat olacaktır. Bu parti meselesi falan değil. 24 Haziran, milletin bekası, devletin ve milletin istiklali ve istikbali açısından çok önemlidir.\"

Konuşmanın ardından tesislerin temeli atılıp açılışları gerçekleştirildi. Bakan Veysel Eroğlu daha sonra Kahramanmaraş Valiliği\'ne geçti. Valilik bahçesinde fidan diken Eroğlu, şeref defterini imzaladıktan sonra Vali Vahdettin Özkan\'dan brifing aldı. Eroğlu daha sonra bir basın toplantısı düzenleyerek şehre yapılan yatırımları detaylı olarak anlattı. Eroğlu, AK Parti hükümetinin geçen yılsonuna kadar Kahramanmaraş\'a 25 milyar liralık bir yatırım gerçekleştirdiğini ve bunun 4 milyar lirasının kendi bakanlığı tarafından yapıldığını kaydetti.

Eroğlu, daha sonra Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan 15 Temmuz Millet Parkı\'nın açılışını gerçekleştirdi.

Görüntü Dökümü

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- Törenin yapıldığı yer

- Bina önündeki ağacın ilaçlanması

- Koltuklardaki bayraklar

- Veysel Eroğlu\'nun aracının gelişi

- Eroğlu\'na çiçek verilmesi

- Salona girmesi

- İstiklal Marşı

- Eroğlu\'nun kürsüye çıkması

- Eroğlu\'nun konuşması

- Temel atma ve açılış

- Eroğlu\'nun fidan dikmesi

- Şeref defterini imzalaması

- Basın toplantısı

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALI

ANTALYA’nın Serik ilçesinde, minibüs ile çarpışan otomobildeki 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında, Serik’e bağlı Kadriye Mahallesi Burhanettin Kaya İlkokulu kavşağında meydana geldi. Emrullah Şimşek’in kullandığı 07 KP 808 plakalı minibüs, Gülnur Tünay’ın kullandığı 07 AAG 303 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil takla atarak yan döndü, minibüste ise maddi hasar oluştu.

Kazada, otomobildeki Gülnur ve İlknur Tünay ile 2’si çocuk toplam 5 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Emrullah Şimşek ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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- Araçlardan görüntü

- Yaralılardan görüntü

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA)

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SERVİS MİNİBÜSÜ DEVRİLDİ



KARABÜK\'te, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği servis minibüsü devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtuldu.

Kaza, akşam saatlerinde Dökecek Mahallesi\'nde meydana geldi. Rampa aşağı inen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 78 S 0179 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Sürücü kazadan yaralanmadan kurtulurken, araç hasar gördü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Devrilen araçtan görüntü

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)



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