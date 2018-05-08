DHA YURT BÜLTENİ- 21

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasına yeniden başlandı (2)

\'YAPILANMA İÇERİSİNE DİNİ OLDUĞU İÇİN GİRDİM\'

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimi davasında sanıkların ve tanıkların ifadeleri alındı. Tanıklardan Onur H., FETÖ silahlı terör örgütü yapılanması içerisinde müdür yardımcılığı görevinde olduğunu beyan ederek, \"Yapılanma içerisine dini olduğu için girdim. Astsubaylardan sorumluydum. Burhan isimli bir abi görüşmemizde bana müdür yardımcılığı görevini verdi. O günden sonra onun toplantılarına katılmaya başladım. Donanma içerisinde 2 kol vardı. Birincisi astsubaylarla ilgili olanlar, ikincisi subaylarla ilgili olanlar. Bir müdür, 7 müdür yardımcısı ve bunlara bağlı 20-25 öğretmen bulunuyordu. Ayrıca izdivaç sorumluları oluyordu. \'Mert\' kod adlı kişi sanıklardan Yakup Dalkılıç\'tı. Bu kişi de bizim genel müdürümüzdü. Kocaeli\'de genel müdür konumundaydı. Ben onun daha üstü var mıdır bilmiyorum. Sanıklardan \'Kamil\' kod adıyla bildiğim Oktay Aygün\'ün ise müdür olduğunu biliyorum. Kendisi ile birkaç kez karşılaşmıştık\" dedi.

\'ASTSUBAYLAR ZATEN FAZLA BİLGİ BİLMEZ, TOPLAYAMAZLAR\'

Tanık Onur H. isimleri paylaşmadıklarını, kod kullandıklarını belirterek, \"Gizlilik vardı ama söylendiği gibi çok gizli değil. Evime geliyor ve gelen görüyor bu tezatlıktır. Sadece kimsenin kimliğini paylaşmaz, kod adı kullanırdık. Ben astsubaylardan sorumluydum. Onlara toplantılar, sohbetler yaptım. Sonra müdür yardımcısı oldum\" diye konuştu. Mahkeme başkanının, \"Askerlerle görüşmenizdeki amaç onların ahretini kurtarmak için mi, yoksa yapıya bağlılık için mi?\" sorusu üzerine Onur H., \"Maksat Allah\'tan, dinden konuşuyorduk. Bu günde buna benzer şeyler başka yapılarda yapılıyor. Bir araya gelmemizin büyük kısmı dinle alakalıydı. Fethullah Gülen vaazları dinleyip, kitaplarını da okuyorduk. Evime geliyorlardı. İllegal bir amaçla gidildiği yönünde bir kuşkum yoktu. Haklarında bilgi toplamıyor, askerler hakkında bana bilgi getirmelerini istemiyordum. Sadece sohbet arasında iş yerlerinde sıkıntılarını da anlattıkları oluyordu. Astsubaylar zaten fazla bilgi bilmez, toplayamazlar. 2016 yılının başına kadar da bu görüşmelerim devam etti\" diyerek cevap verdi.

Onur H. \'kakaotalk\' gibi sosyal medya programları üzerinden haberleştiklerini ifade ederek, \"Askeri personelle böyle görüşmüyorduk. Her toplantıda bir sonraki toplantı için randevulaşıp görüşüyorduk. İletişim kurma ihtiyacımız pek olmuyordu. 2011-2012 yıllarında sabit hatlardan haberleşirdik. Ama son yıllarda sadece randevu sistemi ile haberleştik\" dedi.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Örgüt içerisinde mahrem abi konumunda olduğu, darbeci amiraller Hayrettin İmren, Nazmi Ekici ve Ayhan Bay\'ın Kocaeli\'de saklanmalarına yardım ettiği ve İstanbul\'a kaçışları sırasında aracı ile eskortluk ettiği iddiaları karşısında, savunması alınan tutuklu sanık Enver Kılıç ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Daha önce kendisinin ve eşinin yapının okullarında çalıştıklarını ifade eden Enver Kılıç, \"Eşim iş bulamıyordu, bende zorlanmaya başlamıştım. Kazakistan\'a öğretmenlik yapmak için gittim. Orada Türkçe öğretmenliği yapıyordum. Amirallerin kaçmasına yardım etmedim. Benim de eşimin de ailesi İstanbul\'da yaşıyor. Çok sık gidip geliyoruz. Diğer sanıklarla araçlarımızın plaka takip sistemi kayıtlarında peş peşe denk gelmesini tesadüf. Bankadaysa hesabım 10 yıldan fazladır çalıştığım kurumun maaş yatırmasından dolayı var\" dedi.

Haber: Selda Hatun TAN / Kocaeli (DHA)

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Gölbaşı\'nda sağanak yağış su baskınlarına yol açtı

ADIYAMAN\'ın Gölbaşı ilçesinde, etkili olan sağanak yağmur, bazı ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı.

Akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Ev ve iş yerleri su altında kalan vatandaşlar küreklerle temizlik yaparken, itfaiye ekipleri ise ilçede bulunan evlerdeki yağmur sularını tahliye etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- İlçe merkezi

- Yağmur yağışı

- Cadde ve yollarda biriken su

- Vatandaşlar işyerlerinde biriken suları temizlemesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ahmet KORKMAZ-Kamera: -ADIYAMAN-DHA)

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Kırıkkale\'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KIRIKKALE\'de, akşam saatlerinde başlayan ve yaklaşık 1 saat süren gök gürültülü sağanak yağış, su baskınlarına yol açtı.

Akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış dolayısıyla Kırıkkale kent merkezinde Zafer, Hürriyet ile Ankara caddelerinin yanı sıra Millet ve Atatürk Bulvarı sel sularına karşı önlem olarak trafiğe kapatıldı. Bu arada, Millet Bulvarı üzerinde bulunan Belediye ait otoparkın alt geçidinin sel sularıyla dolması nedeniyle bir minibüs suların içinde kaldı. Minibüs, belediye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucunda bulunduğu yerden çıkartıldı.

BODRUM KATLARI SU BASTI

Kırıkkale\'nin Yaylaçık, Çallıöz, Gündoğdu, Osman Gazi, Sanayi ve Yenimahalle\'de Bodurum ve otoparklar sular altında kalırken vatandaşlar ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Karayollarında ise, sel sularının trafik kazalarına yol açmaması için önlemler alındı. Su baskınlarında ölen ya da yaralanan olmazken, bazı ev ve iş yerlerinde ise maddi hasar meydana geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Yağmurdan görüntü

- Sel suları

- Alt geçitte kalan minibüsten görüntü

- Belediye ekiplerinin çalışması

- Yolların trafiğe kapanması ve ekiplerin çalışması

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)

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Bıçaklı kavgada yaralanan asker, kurtarılamadı



OSMANİYE’de, görev yerine dönmek üzere dolmuş beklerken ‘Yan baktın’ meselesi yüzünden bıçaklı saldırıya uğrayan Jandarma Er Nuh Tufan Öztür (21), hayatını kaybetti.

Olay akşam saatlerinde, İstiklal Mahallesi Şehit Mehmet Eroğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasanbeyli Kalecik Jandarma Karakolu\'nda vatani görevini yapan Jandarma Er Nuh Tufan Öztür, sevk için geldiği hastaneden birliğine dönmek için dolmuş durağında beklemeye başladı.

Bu sırada yoldan geçen aynı yaştaki Veli Can A. ile aralarında çıkan tartışma sonrasında bıçaklanan Öztürk, ağır yaralandı. Çağrılan ambulans ile Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Jandarma Er Öztürk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olay yerinden kaçmak isteyen şüpheli Veli Can A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Kavganın \'Yan bakma\' yüzünden başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: İbrahim EMÜL / Osmaniye (DHA)

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