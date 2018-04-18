DHA YURT BÜLTENİ-21

AĞACA ASILI KALAN OTOMOBİLDE 4 KİŞİ YARALANDI



Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, virajı alamayarak yoldan çıkan otomobil, sulama kanalına uçmak üzereyken, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı. Ağaç sayesinde kurtulan otomobilde sıkışıp, yaralanan 4 kişi ise itfaiye tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Taşçı Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kıyısı üzerinden Karataş Yolu yönünde ilerleyen İbrahim Zümrütçü yönetimindeki 01 KF 392 plakalı otomobil, virajı alamayarak yoldan çıktı. Sulama kanalına doğru uçan otomobil, kıyıdaki bir ağaçta asılı kaldı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Gülda Kuş, Fatma Süreyya Kuş ve Ali Elali, itfaiye erleri ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartıldı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Zümrütçü\'yü çıkartmak ise kolay olmadı. Araçta sıkışan Zümrütçü\'yü çıkartmak için vinç yardımıyla aracı hareket ettiren itfaiye erleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için zamanla yarıştı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın sonunda çıkartılan Zümrütçü, itfaiye erleri ve sağlık ekibi tarafından sedye ile ambulansa taşındı. Ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Zümrütçü\'nün durumunun ağır olduğu bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerindeki itfaiye araçları ve ambulanstan görüntü

- Ağaçta asılı kalan otomobilden görüntü

- Araçta sıkışan sürücüyü kurtarma çalışması

- İtfaiye erlerinden görüntü

- Araçta yaralı halde bulunan sürücüden görüntü

- Sürücünün araçtan çıkartılması

- Yaralı sürücüsünün sedye ile ambulansa taşınması

- Diğer yaralılardan görüntü

- Ambulans ve itfaiye araçlarının gidişi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)

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SİİRT\'TE 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ



SİİRT\'in Herekol Dağı\'nda İnsansız Hava Araçları (İHA) ile tespit edilen 7 bölücü terör örgütü mensubu F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu ölü ele geçirildi.

Bugün saat 14.00 sıralarında gözlem uçuşu yapan İnsansız Hava Araçları, Siirt- Şırnak sınır hattında bir grup bölücü terör örgütü mensubu bulunduğunu tesbit etti. Yapılan hazırlıkların ardından saat 17.30 sıralarında F-16 savaş uçakları ve ATAK helikopterlerinin katıldığı operasyon sonucu 7 terörist, Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde etkisiz hale getirildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile geniş çaplı operasyonun sürdürüldüğü belirtildi. Siirt Valiliği\'nden operasyonla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

\"Siirt İl Jandarma Komutanlığı\'nca 17 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Siirt- Şırnak sınır hattında bulunan Herekol Dağı Ayvatepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye yönlendirilen İnsansız Hava Aracı ile aynı bölgede 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı gün saat 17.30 sıralarnda söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK taraaruz helikopterleri ile başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun tamamı imha edilmiştir. Bölgede Jandarma Özel Harekat timlerinin katılımı ile genişletilen hava destekli operasyon devam ettirilmektedir.\"

SİİRT, (DHA)

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BOLU DAĞI TÜNELİ\'NDE KAZA: 1 ÖLÜ

BOLU Dağı Tüneli içinde, 2 TIR\'ın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 19.30 sıralarında TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli içinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Zeki Salih (64) idaresindeki 01 DJK 75 plakalı TIR, Barış Sekmen yönetimindeki 44 HE 733 plakalı TIR\'a arkadan çarptı. Hurdaya dönen TIR\'ın çekici kısmında sıkışan sürücü Zeki Salih olay yerinde yaşamını yitirdi. Salih\'in cesedi Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı Tüneli\'nin Ankara istikametinde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. TIR\'ların yoldan kaldırılmasıyla trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Sürücüye müdahale

-Tünelden görüntüler

-Araç trafiği

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

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YOLCU TRENİ OTOMOBİLE ÇARPTI: 1\'İ AĞIR 3 YARALI

İZMİR\'in Torbalı İlçesi\'nde, İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treninin hemzemin geçitte çarptığı otomobilde 1\'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün gündüz saatlerinde Arslanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İzmir-Ödemiş seferini yapan yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 45 YA 6073 plakalı otomobile çarptı. Kazada trenin önünde sürüklenen otomobilde bulunan ve kimliği henüz öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Burada tedaviye alınan yaralılarda birini durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

Haber: Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), (DHA) - Kamera: Cep telefonu)

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Bodrum\'da 2. Rally Halikarnassos heyecanı yaşanacak

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 2\'incisi düzenlenecek olan Rally Halikarnassos\'un 68 araç ve 115 sporcunun katılımıyla 19-22 Nisan tarihleri arasında yapılacağı bildirildi. 19 Nisan\'da seramonik startı vericek yarışların ertesi gün ATV ve 4x4 cip kategorilerinde başlayıp, 3 gün süreceği belirtildi.

Transanatolia Rally Raid\'in bu yıl 2\'inci kez Bodrum\'da düzenleyeceği Rally Halikarnassos\'un basın toplantısı bugün bir barda yapıldı. CHP\'li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, TR Extreme Yetkilisi Atilla Serttaş, Trans Anatolia Koordinatörü Burak Büyükpınar, Bodrum Halikarnassos Motorsporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, Çağdaş Holding İcra Kurulu Üyesi Dağlarca Çağlar, Rally Halikarnassos Yarış Koordinatörü Orhan Çelen\'in katıldığı basın toplantısında yarışlarla ilgili bilgi verildi.

Basın toplatısında konuşan Bodrum Halikarnassos Motorsporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu, \"Uluslararası bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapıyoruz, görselliği ve mücadelesi ile mükemmel bir organizasyon ve önümüzdeki yıllarda bu yarışmayı geleneksel hale getirmek istiyoruz. Bu yarışmaya katılanlar Bodrum\'un ve Gökova\'nın tüm doğal güzelliklerini görecekleri gibi turizm sezonunun başında ilçemize de ciddi bir hareketlilik getireceğiz\" dedi.

\"BODRUM\'U TURİZM VE SPOR İLE BULUŞTURACAK YARIŞ\"

Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Bodrum\'un turizm ve sporun buluşması ile birçok il ve ilçeye örnek bir gelişme sağladığını belirtip, \"Turizmi spor ile buluşturmak bizim en büyük hayalimizdi. Bunu başardık. Bugün Bodrum\'un spor kulüpleri, sporcuları Türkiye\'de adını duyurmaya başladı. Bu sene geçen yıla oranla bu yarışmaya katılımcı sayısının yüzde 50 artması Bodrum\'luların spora verdiği desteği gösteriyor. En büyük hayalimiz Bodrum\'u sporu ile turizmi ile 12 ay canlı tutmak ve yaşatmaktır. Gelen turist sayısında müthiş bir değişim yarattığımız ilçemizde Bodrum\' un ekonomosine sağladığı katkısının yanında bu tür spor organizasyonları sağlıklı nesiller yetiştirmemiz için en büyük etken olması açısındanda önemlidir. Hiçbir şey kolay değil. Bu organizasyonları yapmak gerçekten çok zor bu nedenle bu organizasyonların içinde yer alan herkese teşekkür ediyorum\" diye konuştu.

3 GÜN SÜRECEK

68 araçta 115 sporcunun katılacağı Rally Halikarnassos\'un teknik ve güvenlik şartlarına uygun olan motosikletler kategorisinin ATV-SSV ve 4x4 araçlarla katılımcıların zorlu parkurları geçmek için yarışacağı organizasyon olduğu belirtildi. Sporculara 19 Nisan\'da saat 16.30\'da Bodrum Belediye Medyanı\'ndaki teknik kontrollerinin ardından seramonik start verilecek. 20 Nisan\'da Bodrum Belediye Meydanı\'ndan başyacak yarışta sporcuların, Güvercinlik, Mumcular, Uyku Vadisi, Yalı Çiftlik güzergahında mücadele edeceği bildirildi. 21 Nisan Cumartesi günü, Datça\'ya feribot ile hareketle Gökova çevresi ve son gün olan 22 Nisan\'da, farklı bir parkur üzerinden Yalıçiflik, Mumcular ve Güvercinlik etaplarını tamamlayarak 3 gün içerisinde toplam 544 kilometrelik etap geçileceği yarışın başlama noktası olan Bodrum Belediye Meydanı\'nda sona ereceği duyuruldu. Yarışta, sadece Yalıçiftlik\'te tek bir kamp alanının olacağı kaydedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Basın toplantısından görüntü

-Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon\'un konuşması

-Bodrum Halikarnassos Motorsporları Kulübü Başkanı Faysal Şefkatlioğlu\'nun konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera Yaşar ANTER / BODRUM (Muğla), (DHA)

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ESİAD 33\'üncü yüksek istişare konseyi toplantısı yapıldı



EGE Sanayicileri ve İşadamları Derneği (ESİAD) 33\'üncü Yüksek İstişare Konseyi Toplantısı, Türkiye Sanayiciler ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik\'in katılımıyla gerçekleşti. Toplantıda konuşan Bilecik, Freedom House\'un raporunda Türkiye\'nin ‘özgür olmayan ülkeler\' statüsünde yer aldığını hatırlatarak, \"Laik olmayan bir ülke demokrat olamaz. Çünkü demokrasinin ilk şartı fikir ve vicdan hürriyetidir. Kısık sesle konuşulmayan bir özgürlük ortamına, uzlaşmacılığın ve birlikte yaşama kültürünün özümsendiği bir Türkiye\'ye ihtiyacımız var\" dedi.

ESİAD 33\'üncü Yüksek İstişare Kurulu Toplantısı, bugün saat 19.00\'da İzmir Swiss Otel\'de gerçekleştirildi. Toplantıya; ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, ESİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ali Kasalı, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve MHP Milletvekili Oktay Vural\'ın yanı sıra çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

BİLECİK\'TEN ÖZGÜRLÜK VE LAİKLİK VURGUSU

Toplantıda, \"Nasıl bir gelecek? Nasıl bir Türkiye hayali?\" başlıklı bir konuşma yapan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik, iş dünyasının yerinde saymayı kabul etmediğini belirterek, \"İş insanları olarak hedeflerimize ulaşmak için planlar ve hayaller kurmak durumundayız.\" dedi. Türkiye\'nin içinde bulun jeopolitik risklere rağmen 7.4\'lük büyümenin anlamlı olduğunu, TÜSİAD olarak inancımız geleceğin güçlü Türkiye\'si için yeni bir ekonomik kalkınmaya ihtiyaçlarının olduğunu söyle Bilecik, \"Laik olmayan bir ülke demokrat olamaz. Çünkü demokrasinin ilk şartı fikir ve vicdan hürriyetidir. Kısık sesle konuşulmayan bir özgürlük ortamına, uzlaşmacılığın ve birlikte yaşama kültürünün özümsendiği bir Türkiye\'ye ihtiyacımız var. Anlaşmazlıkların çözüme bağlanmasında en evrensel, en eşitlikçi en barışçı yöntem uzlaşmadır. Çünkü uzlaşma insanları hasım değil hısım yapar. Hayatımızda her zaman dış etkiler olacak ama sonucunu bu etkilere nasıl tepki vereceğimiz belirleyecek\" diye konuştu. AVRUPA BİRLİĞİ VURGUSU

Toplantının açılış konuşmasını yapan ESİAD Yüksek İstişare Kurulu Konseyi Başkanı Mehmet Ali Kasalı ise, sonu felaketle sonuçlanabilecek risklerle karşılaşılan bir süreci klasik müttefiklerden mahrum olarak yaşadıklarını belirterek, \"Ülkemizin bu ağır koşulların altından kalkacağına inancımız tamdır. Ancak bunun olmazsa olmaz koşulu ulusal birliktelik ve bütünlüktür. Bunun sağlandığını söyleyebilir miyiz; maalesef buna olumlu cevap vermekte güçlük çekiyoruz. Aksine siyasetin ayrıştırıcı, ötekileştirici dili toplumu çok keskin iki kampa ayırmış gözüküyor. Bu kürsüden iktidarı ve muhalefetiyle fikirler ayrı olsa bile bütün toplumu aynı amaç doğrultusunda bir araya getirecek bir üslubu benimsemelerini talep ediyoruz\" dedi. Yüzde 7.4 olarak açıklanan 2017 büyüme oranının hükümet için de sürpriz olduğunu belirten Kasalı, \"2010\'dan bugüne 28 çeyreğin 27\'sinde büyümemize rağmen çözemediğimiz bazı sorunlarımız var. Bunlardan biri kişi başına düşen milli gelirimiz. Türkiye 2002-2005 yılları arasında AB\'ye tam üyelik hedefine kilitlendi. \"Daha Demokratik Türkiye\" sloganı ile gerçekleştirdiği siyasi ve hukuk alanındaki reformlar doğrultusunda Avrupa Komisyonu, Türkiye\'nin Kopenhag kriterlerini yerine getirdiğine karar verdi. Tam üyelik görüşmelerinin 2005 yılı Ekim ayında başlaması ile Türk ekonomisi zirveye çıktı. Bu gelişmeler kişi başına düşen milli geliri 6 yılda 3 misli artırarak 3 bin 500 dolardan 10 bin 500 dolara çıkardı. 2008 yılından başlayarak zayıflayan AB motivasyonumuz sonucunda o günden bu yana 6 yılda 3 kat artırdığımız kişi başı milli gelirimiz maalesef 10.000 dolara sabitlendi. Biz işadamları siyasetin bir aktörü değiliz, olmak da istemiyoruz, ama bazı siyasi gelişmelerin içinde bulunduğumuz ekonomik ortamı ne denli etkilediğine canlı örneklerden biri de Avrupa Birliği sürecimizdir.\" diye konuştu.

\"EĞİTİM REFORMUNA İHTİYACIMIZ VAR\"

Kasalı\'nın ardından söz alan ESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Fadıl Sivri, yüzde 7.4\'lük büyüme oranını memnuniyetle karşıladıklarını ancak bu oranın sürdürülebilir ve kapsayıcı olmasını arzu ettiklerini belirterek, \"Kapsayıcı büyüme ile kastettiğimiz hedef, büyümeden kaynaklanan fayda ve fırsatların toplumun tüm kesimlerine dengeli bir şekilde dağılması; alım gücünde, ticaretin doğal akışında somut olarak izlenebilmesi olmalıdır.\" dedi 2018 yıl sonu enflasyonu ve işsizlik oranlarının sırasıyla, %12 ve %13 olarak beklendiğini vurgulayan Sivri, \"Sürdürülebilir bir büyümeyi ancak 2002-2008 döneminde başardığımız şekilde, üretkenlik temelli yapısal reformlar ile sağlayabiliriz. Yenilikçi, analitik düşünen, sorgulayan ve çağın gereksinimleri ile donatılmış yüksek değer taşıyan fikri üretim yapabilecek bireylere ve diğer bir değişle işgücünün yeniden tanımlanması gerekiyor. Bu doğrultuda bireyler yetiştirebilecek bir eğitim reformuna ihtiyacımız var. Benzer eğitim reformlarının özellikle Uzak Doğu\'da Singapur, Japonya, Kore gibi ülkelerde başarıyla uygulanarak bugünlere gelindi.\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Salondan görüntü

- Bilecik\'in konuşmasından görüntü

- Sivri\'nin konuşmasından görüntü -

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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