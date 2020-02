DHA YURT BÜLTENİ-21

Gaziantep\'in başarılı kadınları, sergide buluştu

GAZİANTEP\'te gazeteci Mezine Sırakaya, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle \'Kadına Dair Gaziantep\' konulu sergi açtı.

Sankopark Alışveriş Merkezinde açılan sergiye; Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Tolay, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk, Gaziantep eski milletvekili Özlem Müftüoğlu, işkadınlarııSerpil Karuser ve Gamze Aşnük, TOBB Gaziantep Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Hülya Akkaya, MHP Gaziantep İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Canpolat, MHP Şehitkamil İlçe Başkanı Aziz Yücel, CHP Gaziantep eski il başkanı Avukat Nesrin Tuncel ve birçok kadın katıldı.

Serginin açılışında konuşan Mezine Sırakaya, \"Mesleki kariyerimde hedeflerimden birini daha gerçekleştirmenin mutluluğu içerisindeyim. Gaziantep\'te iş, siyaset, eğitim, spor kısacası hayatın her alanında başarıyı yakalamış kadınlarımızın hayat hikâyelerinin yer aldığı \'Kadına Dair Gaziantep\' konulu sergiyi açmak bugüne nasip oldu. Buradaki yaşam hikâyeleri ile başarıyı yakalamış, mücadeleden vazgeçmeyen ve her şeye rağmen ayakta kalabilmeyi başarmış Gaziantepli kadınlarımıza bakarak zafere ulaşmak mümkün\" dedi.

Sırakaya, konuşmasına Türkiye ve dünyada kadının yerine değinerek şunları söyledi:

\"Gaziantep büyüyen ekonomisiyle göz kamaştırırken, şehrimizin Türkiye sanayi şehirleri arasında ilk onda olduğunu göreceksiniz. Ancak Gaziantep sanayisinde istihdam edilen kadın sayısının erkeklere oranla az olması bizi üzüyor. Gaziantepli kadınlara da istihdam sağlayacak alanlarda yatırım yapacak yatırımcıların artması en büyük dileğimiz. Gazişehrimiz\'e soralım: Kaç kadın kaymakam, kaç kadın valimiz var? Kaç bürokrat kadınımız, kaç kadın milletvekilimiz var? Kaç kadın şube müdürümüz, kaç kadın Milli Eğitim Müdürümüz ve kaç okul müdiremiz var? Kaç üst düzey kadın yöneticimiz var? Kaç kadın Belediye Başkanımız var? Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Sanayi Odası kaç iş kadınımız var? Odalarda kaç kadın oda başkanımız var? Haydi cevaplayın. Sonuç iki milyonluk nüfusun kadın temsil oranı sadece yüzde 1. İşte bu kötü sonuç, tüm Türkiye’ye yansıyan acı tablo. Türkiye nüfusunun yüzde 49,8\'ini oluşturan kadınlarımız toplumda hak ettiği cinsiyet eşitliğini yakalamalıdır. Kadın istihdamı en fazla hizmet sektöründe olmasına rağmen cinsiyete ve ekonomik faaliyetlere göre istihdam oranı incelendiğinde, Türkiye’de yönetici pozisyonundaki kadın oranı sadece yüzde 17\'dir. Bu oranın artması gerekmektedir. Son dönemlerde artan kadına şiddet olayları hepimizi ürkütüyor ancak kadın sorunu çözecek olan anahtar biz kadınların elinde. Her platformda bir araya gelerek biz bize kadın kadına destek olabilir kucak açabilir sorunların çözümü noktasında neler üretilebilir bunlar tartışılmalı. Sorun yaşanıp bitiğinde değil, sorun kapımızı çalmadan önce önlem almada çözüm odaklı çalışmalıyız. Türkiye’de ve dünya da yaşanan bu sorunların perde arkasında çözülmesi gereken birçok problem var. Toplumsal cinsiyet eşitsizliği, toplumsal baskı, ekonomik sıkıntılar ve Çoklu Kişilik bozukluğu gibi hastalıklar ve benzeri sorunları peş peşe sıralayabiliriz. Ülke olarak kadın politikalarımızı gözden geçirmeli kalıcı ve uzun vadeli politikalar üretmeliyiz. Kadınların siyasette ki yerini incelediğimizde ise Türkiye Büyük Millet Meclisindeki kadın milletvekili oranı 1935 yılında yüzde 4,5 iken, 81 yıl sonra bu oran ancak yüzde 14,7\'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler Kadın Birimi ve Parlamentolar Arası Birliği tarafından yayınlanan \'Siyasette Kadın 2017\' haritasında tüm dünyada hükümet ve parlamentolardaki kadın vekil sayısı erkeklere oranla yüzde 23\'le temsil ediliyor. Türkiye 2017 yılında tek bakan kadın ile 193 ülke arasında ise 168\'inci sırada yer aldı. Komşumuz Bulgaristan kadın bakanlarıyla yüzde 52\'yi yakalayarak dünya birincisi olmuştur. Mecliste kadın vekil yüzde 42\'lik oran ile İskandinav ülkeleri yani Norveç, Finlandiya, Danimarka, İsveç, İzlanda, ilk sırada yer alıyor. Dünya mutluluk raporuna göre en mutlu ülkelerde İskandinav ülkeleri oldu. Sonuç olarak ülke yönetiminde ne kadar çok kadın olursa, o ülke o kadar çok mutlu oluyor. Kadınlara yönelik taciz, psikolojik ve fiziksel şiddet, ülkemizin önüne geçilemeyen kanayan yarasıdır. 2016 yılında yerel ve ulusal medyaya yansıyan haberlere göre 328 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Baktığınız da Kadına karşı şiddet hız kesmiyor, her yıl giderek artıyor. 2017 yılında da 409 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 332 kadına cinsel şiddet uygulandı. 20 çocuk öldürüldü. Şehrimiz de bu yıl geçen yıla oranla yine kadın cinayetlerinde artış olduğunu görüyoruz. Artık kadın erkek ayrımı yapmadan sosyal hayatın paylaşımı noktasında insan olmak ve gerekliliğinin yerine getirilmesini istiyoruz. Sabah kuşağında yer alan Kadın Programları yarattıkları polemik ve kargaşayla kadınlarımızı ekrana kilitlemeyi başarıyor ve rekor reytingler alıyor. Ekranlara kilitlenmiş milyonlarca kadın sabah kuşağında izledikleri programlarla güne ağlayarak başlıyor. Psikolojik travmalara yol açan bu programlar kadınlarımızın günlük hayatını maalesef olumsuz etkiliyor. Neden hep kadın programları var? Neden Erkek programları yok? Biz kadınlar \'Sen erkeksin yapamazsın\' \'Aferin Erkek olduğun halde zoru başardın\' demiyorsak sizlerde bize \'Sen Kadınsın\' \'Aferin kadın olduğun halde zoru başardın\' kelimelerini kullanmayın. Biz \'Erkek gibi kadın\' değil, \'Kadın gibi kadın\' olmak, yüce Allah\'ın bize bahşettiği bu güzel dünyada hayatımıza erkek ve kadın olarak insan olmanın gerekliliğini yerine getirerek sürdürmek istiyoruz. Kısacası kadın-erkek cinsiyet ayrımcılığı değil, sadece insan olmak istiyoruz. Güzel günlere mutlu kadınlar olarak uyanmak dileğiyle; Doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz annelerimizin, özellikle tüm şehit annelerimizin, bizi biz yapan kadınlarımızın 8 Mart Dünya kadınlar günü kutluyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

- Serginin açılışı

- Serginin gezilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera:GAZİANTEP-DHA)

====================================

Belediye başkanının kurban kestirdiği lüks makam aracı icra yoluyla bağlandı



ZONGULDAK\'ın Kozlu İlçesi Belediye Başkanı Ak Partili Kerim Yılmaz\'ın geçen Aralık ayında aldığı 530 bin lira değerindeki yeni makam aracı, belediyenin borçları nedeniyle alacaklılar haciz koydurunda bağlandı. Başkan Yılmaz, makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine aracın plakası yazılmıştı.

Kozlu Belediye Başkanı Kerim Yılmaz, geçen Aralık ayında 2011 model olan makam aracın yerine piyasa değeri yaklaşık 530 bin TL olan olan son model lüks otomobil aldı. Yılmaz\'ın, yeni makam aracı için kestirdiği kurbanın üzerine ise otomobilin \'67 AH 010\' olan plakası yazdırdı. Başkan Yılmaz, kurbanın etiyle aşcıya etli pilav yaptırıp belediye personeline dağıttı.

Başkan Yılmaz o dönemde DHA\'ya yaptığı açıklamada, eski makam aracıyla Ankara\'ya giderken yolda kaldıklarını söyleyerek, \"Kötüydü demiyorum, çok kötüydü diyorum. Son 1 yılda büyük masraf yaptık. Bir hayli hırpalanmıştı. Biz bu aracı 211 bin liraya aldık. Faturası belediyede mevcut. İddia edildiği gibi 500 bin liralara almadık. Vergi indirimi oluyor\" demişti.

ARACIN ÜZERİNE ALACAKLILAR HACİZ KOYDU

Kozlu Belediyesi\'nden alacaklı olan şirketler ise aracın üzerine haciz koydurdu. Geçen Aralık ayında aracın alınmasının hemen ardından 12 firma alacaklarına karşılık haciz işlemi başlattı. Bu sayının daha da arttığı iddia edilirken, makam aracı Zonguldak 1\'inci İcra Dairesi\'nin verdiği karar doğrultusunda polis ekipleri tarafından bağlandı. Makam aracı, Zonguldak Emniyet Müdürlüğü önüne çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Arşiv)

----------------------------------

- Başkanın konuşması

- Toplu yemekten görüntü

- Araçtan görüntü

- Genel ve detay

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN - Kamera: ZONGULDAK, (DHA)

=====================================

Karaya sürüklenen tekne kurtarıldı

MUĞLA\'nın Milas İlçesi\'nde Hüseyin Berkan Güvenç\'e (25) ait bir tekne arıza yaparak karaya sürüklenmeye başladı. Çevredeki balıkçılarında yardımıyla kontrol altına alınan teknede küçük çaplı maddi hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Olay, bugün gündüz saatlerinde Güllük Mahallesi açıklarında meydana geldi. Deniz Keyfi 1 isimli ahşap tekneyi havanın bozması nedeniyle Kıyıkışlacık Balıkçı Barınağı\'na götürmek isteyen Hüseyin Berkan Güvenç ve arkadaşı Salih Ayaz, teknenin şanzımanının bozulması nedeniyle karaya doğru sürüklenmeye başladı. Hermias Caddesi\'ndeki kayalık bölüme doğru sürüklenen teknedeki Güvenç ve Ayaz çevredeki balıkçılardan yardım istedi. Bunun üzerine yardıma gelen çevredeki balıkçılar, yaklaşık 2 saatlik çalışmayla tekneyi kurtardı.

Karadaki vatandaşlar kurtarma çalışmalarını cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Kurtarma çalışmaları esnasında zaman zaman kayalıklara çarpan teknede yaklaşık 15 bin TL\'lik maddi hasar meydana gelirken, olayda yaralanan olmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Vatandaşlar tarafından çekilen kurtarma görüntüleri

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: MİLAS (Muğla), (DHA)

===================================

Bodrum\'da kadınlar günü yürüyüşü düzenlendi

MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, Bodrum Kadın Dayanışma Derneği tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yürüyüş düzenlendi.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Bodrum Kent Konseyi Kadın Meclisi \'8 Mart Dünya Kadınlar Günü Yürüyüşü\' düzenledi. Yürüyüşe 100\'e yakın kadın ellerinde dövizler ve kadını temsil eden simgelerle katıldı. Neyzen Tevfik Caddesi\'nde başlayan yürüyüş İskele Meydanı\'nda son buldu. Kadınlar, \'Zıkkımın kökü dolapta İsyan sokakta\', \'Kürekler elimizde, süpürge belimizde alana gidiyoruz, alana\', \'Yaşasın kadın dayanışması\', \'Kadınlar artık susmayacaklar\', \'Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz\' ve \"Gelsin baba, gelsin koca, gelsin devlet, gelsin cop. İnadına isyan, inadına özgürlük\" sloganları atarak yürüdü.

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği Başkanı Figan Erozan; kadılarla birlikte sömürüye, cinsiyetçiliğe, eşitsizliğe ve şiddete karşı duruşlarını ve isyanlarını dile getirdiklerini ve mücadeleden vazgeçmeyeceklerini söyledi.

Yürüyüşün ardından İskele Meydanı\'nda bendir, davul ve düdük çalarak şarkılar söyleyen kadınlar etkinliğin ardından olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Yürüyüşten görüntü

- Slogan atan kadınlardan görüntü

- Müzik aleti çalan kadınlardan görüntü

- Şarkı söyleyip, halay çekenlerden görüntü



Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

================================

Bandırma’da kadınlar 8 Mart’ı kutladı

BALIKESİR’in Bandırma ilçesinde kadınlar, \"8 Mart Dünya Kadınlar Günü\" etkinlikleri kapsamında yürüyüş ve Cumhuriyet Meydanı’nda miting düzenlendi.

Bandırma Emekçi Kadın Platformu tarafından düzenlenen etkinliğe yaklaşık 400 kişinin yanı sıra “3 İnsan, 3 Kadın, 3 Anneö sloganıyla Çanakkale’den yola çıkan; Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz de katıldı. Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza’da kadınlara destek vermek için alanda yerini aldı. Cumhuriyet Meydanı’na yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan İDO iskelesi önünde toplanarak yürüyüşe geçen kadınlar ellerinde Türk Bayraklarının yanı sıra “Çocuk geline hayırö, “Sınıfsal sömürüye hayırö,öÇocuk istismarına sesiz kalmaö, ö Kadına şiddete dur deö, “Tecavüze hayırö pankartları taşıyarak Cumhuriyet Meydanı’na kadar yürüdü.

Çanakkale’den Ankara\'ya kadın haklarına dikkat çekmek için yürüyen Dilek Taş, Hülya Kurt ve Nursel Karagöz de Bandırma\'daki programa katıldı. Miting alanında konuşma yapan Dilek Taş, burada yaptığı açıklamada Bandırmalı kadınlara ilgilerinden dolayı teşekkür etti. Taş, eyleme başlama süreçlerini anlatarak, “Son günlerde sistematik şekilde artan çocuklara, kadınlara yönelik istismar, kadın cinayetleri, hayvanlara karşı tecavüze varan uygulamalar… Bir yozlaşma içine girdik hepimiz. Bunu gördük ve köşemizde oturmamız mümkün değildi. Bizim her şeyimiz artık sanallaştı. Her şeyin sosyal medya üzerinden hallettiğimizi sanıyoruz. Bizim vicdanlarımız çocuklarımıza tecavüz edilmesine, çocuklarımızın geleceğine el uzatılmasına gönlümüz razı olmadı, vicdanlarımız susmadı. TBMM’ye sunmak üzere 10 talebimiz var ve yol boyunca topladığımız imzaları TBMM’ye sunacağızö dedi.

Emekçi Kadın Platformu adına basın açıklamasını okuyan Muazzez Palta, kadın cinayeti, cinsel istismar suçları ile ilgili istatistikî bilgiler verdi. Palta “Artık kadınların durumumuzu ve taleplerimizi görünür kılmak için iş yerlerinde, alanlarda mücadelemizi ortaya koymalıyızö dedi. Basın açıklaması ve konuşmaların ardında meydandaki etkinlik alaylar ile son buldu.

Görüntü Dökümü:

Atatürk portresi meydan sinevizyonunda

Kadınlar toplu halde

Yürüyüş

Cumhuriyet Meydanı

Konuşma Dilek Taş (yürüyen kadın)

Halay çekenler

Haber-Kamera: Erdem ÖZCAN-Tufan DALGIÇ /BANDIRMA(Balıkesir), (DHA)

================================

Polisten, eylemci kadınlara karanfil

ESKİŞEHİR\'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle yaklaşık 400 kadın yürüyüş yaptı. Yürüyüş öncesinde polisler eylemci kadınlara karanfil verdi.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyesi kadınlar akşam saatlerinde Üniversite Caddesi\'ndeki bir alışveriş merkezi önünde toplandı. Çeşitli sloganlar atan kadınlara polisler kırmızı karanfil vererek günlerini kutladı.

Kadınlar daha sonra \'Yaşamın kendisiyiz. Birlikte Güçlüyüz\' yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti. İstiklal Mahallesi Porsuk Bulvarı\'na kadar yürüyen kadınlar burada basın açıklaması yaptı. Kadınlar adına basın açıklamasını okuyan Tuğçe Mutluay, \"Bugün toplumumuzda giderek artan yoğun baskı en çok kadınları etkilediği ortadadır. Yüzyıllardır devam eden erkek egemen sistemin bugün ülkemizdeki sürdürücüsü AKP, kadınları ev içerisine hapsetmeye çalışmakta ve boşanma, arabulucu, uzlaştırıcı gibi uygulamalarla kutsal aile aldatmacası senaryosu yine kadınlar üzerinden inşa edilmektedir\" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından çeşitli sloganlar atan kadınlar daha sonra dağıldı.

Görüntü dökümü:

-Polislerin karanfil dağıtmasından,

-Eylemcilerin görüntüsü,

-Kalabalığın sloganlar atarak yürümesi,

-Basın açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

=======================================

Alkollü ve ehliyetsiz sürücünün arkadaşı içkileri almaya çalıştı

BOLU\'da, alkollü ve ehliyetsiz 25 yaşındaki Doğan K. ve yanında bulunan 2 alkollü arkadaşı polislere zor anlar yaşattı. Sürücünün arkadaşı para verdiklerini belirterek içkileri almaya çalışırken, polis izin vermedi.

Akşam saatlerinde kentin en işlek caddelerinde alkol içerek otomobil kullanan sürücüyü görenler durumu polise bildirdi. Polis, Doğan K.\'nın kullandığı içinde 2 arkadaşının daha bulunduğu 14 BE 370 plakalı otomobili Cumhuriyet Caddesi üzerinde durdurdu. Yapılan kontrollerde sürücünün alkollü ve ehliyetsiz olduğu, otomobilin de sigortasının bulunmadığı tespit edildi. Aşırı derecede alkollü olan sürücü Doğan K. ve yanında bulunan 1 arkadaşı polise güçlük çıkardı. Polis, yere yatırdığı 2 kişiyi ekip aracına bindirdi. Doğan K.\'nın zorluk çıkarmayan diğer arkadaşı polislere \'Beni de gözaltına alın. Ben onları bırakmam\' dedi. Aynı kişi daha sonra araçta bulunan bira şişelerini göstererek, \"Para verdik biz onlara bari onları alalım\" diyerek almaya çalıştı. Polis otomobilde bulunan bira şişelerinin alınmasına izin vermedi.

Bu arada Doğan K. olayı görüntüleyen gazeteciye, \"Niye çekiyorsun? Benim ne kabahatim oldu. Çek istediğin kadar. Çek, yüzümden de çek, profilimden de çek. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın\" dedi.

Polis, sadece otomobil sürücüsü Doğan K.\'yı gözaltına alırken, polis merkezine götürdü. Araç ise çekici ile otoparka götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-2 kişinin yere yatırılması

-Yaşanan arbede

-İlginç diyaloglar

-Aracın çekilmesi

-Detaylar

Haber-Kamera:Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)

==================================

Çarpıp kaçtığı yayalar hayatını kaybetti

BALIKESİR’de Fikret Irmak’ın (77) kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil yürüyüş yapan Meryem Batur (58) ile Sevim Kılıç’a (60) çarptı. İki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Ölen iki kadına çarptıktan sonra olay yerinden kaçan ve otomobilini terk eden sürücü Fikret Irmak, Jandarma tarafından yaya olarak yakalandı.

Talihsiz kaza bugün saat 18.45 sıralarında Ayvalık ilçesi Altınova iskele sahil yolunda meydana geldi. Sahil yolunda seyir halinde olan Fikret Irmak’ın kullandığı 10 YZ 203 plakalı otomobil, yürüyüş yapan Meryem Batur ve Sevim Kılıç’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle iki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Şoka giren sürücü Fikret Irmak ise otomobiliyle olay yerinde kaçtı. Kazayı gören vatandaşlar durumu hemen Jandarma’ya bildirdi.

Kazanın ardından otomobilini Akademililer sitesine bırakan sürücü Fikret Irmak, jandarma tarafından yaya olarak yakalanıp, gözaltına alındı.

Ayvalık Cumhuriyet Savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Meryem Batur ve Sevim Kılıç’ın cesetleri Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırdı.

İKİ KADININ YAKINLARI SİNİR KRİZLERİ GEÇİRDİ

Kazayı duyan Batur ve Kılıç’ın yakınları olay yerine geldi. Kaza yerinde Sevim Kılıç’ın cansız bedenini gören eşi Mürsel Kılıç baygınlık geçirdi. Mürsel Kılıç’a 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Meryem Batur’un cansız bedenin gören eşi Mustafa Batur ve oğlu Kadir Batur sinir krizleri geçirdi. Yakınları her iki aileyi de sakinleştirmekte güçlük çekti.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden genel ve detay görüntüler

-Hayatını kaybeden Sevim Kılıç ve Meryem Batur’un ceset torbasına sarılı görüntüleri

-Batur ve Kılıç’ın yakınlarının fenalaşması ve sinir krizleri geçirmelerinden görüntü.

Haber-Kamera: Hüsnü EVREN / AYVALIK(Balıkesir), (DHA)

==============================

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saadet Oruç: Kadına şiddet konusunda medya sorumsuz davranıyor

CUMHURBAŞKANI Başdanışmanı gazeteci Saadet Oruç, medyanın kadına şiddeti istismar konusu haline getirerek insanlara kötü örnek olduğunu belirterek, \"Medyada kadına şiddetin körüklendiğini, istismar konusu edildiğini görüyoruz. Bu konuda sorumsuz yayın organlığı görülüyor\" dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı gazeteci Saadet Oruç, Sakarya\'nın Serdivan ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen Sakarya\'nın Güçlü Kadınları Zirvesi\'ne katıldı. Burada konuşan Oruç, medyanın kadına şiddet konusunda sorumsuz davrandığını ifade ederek, \"Bir de medya meselesi var. Ben gazetecilikten geldiğim için bu konuda da bir şeylerden bahsetmek istiyorum. Kadının toplumdaki yeri, medya meselesi diye konuştuğumuz zaman medya meselesi ayrı bir başlık altında incelememiz gereken bir konu oluyor. Medyada kadına karşı şiddetin körüklendiğini, adeta istismar konusu gibi medyanın burada oldukça sorumsuz bir yayın organlığı yaptığı da görülüyor. Belki bu kadın medya konusu buradaki konu başlıklarından bir tanesi değil ama medyada kadın bakışının, kadın dilinin geliştirilmesi de toplumdaki özellikle bu algının değişmesi anlamında da önemli olacak gibi görünüyor\" dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü\'nün kutlanacak değil, anılacak bir gün olduğuna dikkat çeken Oruç, şöyle konuştu:

\"8 Mart Dünya Kadınlar Günü denince aslında şöyle bir izlenim oluşuyor. Anılacak bir gün mü, yoksa farkındalık yaratılacak bir gün mü? Belki şunu hatırlamak gerekiyor, bilindiği gibi 8 Mart 1857\'de Amerika\'da dokuma işçisi 40 bin kadının kendilerini daha eşitlik, eşit ücret alabilmeleri için kendilerini bir fabrikaya kilitlemeleri sonrasında çıkan bir yangın, tabi sebebi bilinmiyor. 129 kadın hayatını kaybediyor 1857\'de ve Birleşmiş Milletler tarafından Dünya Kadınlar Günü oluyor. Burada gerçekten bu sene 8 Mart\'ta izlediğim bir takım karelere de bakıldığında bu çok böyle kutlanacak bir gün değil de farkındalık yaratılacak, anılacak bir gün gibi geliyor. 8 Mart sadece kadınarın değil, kadınlarla birlikte erkeklerin de günü, bu feminist bir yaklaşım değil, kuşkusuz kadınların ilerlemesi, erkeklerin de hayat kalitesini hayata bakış açısını düzeltecek olan bir şey\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Oruç\'un konuşması

Salondan görüntüler,detaylar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya),(DHA)

=============================

Otomobil yoldan aşağı düştü: 1 ölü, 2 yaralı

BARTIN\'da, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin yoldan aşağı düşmesi sonucu sürücü yaşamını yitirirken, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza saat 22.00 sıralarında, Aladağ Mahallesi\'nde meydana geldi. Bolu\'nun Mengen ilçesinden Bartın\'daki akrabalarının yanına gelen 38 yaşındaki Erdal Atik idaresindeki 14 AT 179 plakalı otomobil, yağmur yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak aşağıda bulunan yola düştü. Kazada, Erdal Atik otomobilde bulunan 25 yaşındaki Seçkin Ürel ile 24 yaşındaki Melike Ürel yaralandı. Araçta sıkışan Erdal Atik itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Erdal Atik hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yerinden detay

-Vatandaşlardan detay

-112 sağlık ekipleri

-Duvardan düşen otomobil

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,(DHA)

===============================