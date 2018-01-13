DHA YURT BÜLTENİ-21

Kayıp alzheimer hastası 4 gündür aranıyor

Zonguldak\'ın Ereğli ilçesine bağlı Kandilli beldesinde 4 gün önce kaybolan alzheimer hastası Nizamettin Havadar (74), AFAD ve jandarma ekiplerince aranıyor.

Kandilli beldesinde oturan alzheimer hastası 4 çocuk babası Nizamettin Havadar, geçen salı günü evinden çıktı, bir daha da haber alınamadı. Yakınlarının başvurusu üzerine AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Belde ve çevresinde yapılan çalışmalardan sonuç alınamadı. Havadar\'ın ilçe merkezinde görüldüğü ihbarı üzerine ekipler, çalışmaları bu bölgeye kaydırdı. Bozahane mevkiindeki balıkçı barınakları, tekneler ve çalılıklar arandı, terminal içi katlı otopark pazar yeri kontrol edildi, ancak Havadar\'ın izine rastlanmadı.Kandilli beldesi merkez mahalle muhtarı Tahsin Arslan, Nizamettin Havadar\'ı aramaya devam ettiklerini belirterek, \"Biz ilk gün arkadaşlarla birlikte çıktık ve arama yaptık. Aramadan sonuç alamayınca jandarma ekiplerine haber verdik. Daha sonra da AFAD ekipleri geldi. Gidebileceği her yeri didik didik aradık, ama bulamadık. En son Ereğli’de görüldüğüne dair dün akşam bilgi geldi. Akşam saatlerinde karakol komutanımız bizi aradı. Yeniden geri geldik. Bir kez daha gören olmuş. Tekrar aramaya devam ediyoruz. Ama inşallah sağdır ve hayattadır\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Jandarma, polis ve vatandaşların arama çalışması

-Sandalların ve tezgahların arasına içine bakılması

-Sahil bandının taranması

-Muhtar Tahsin Arslan ile röp.

Süre: (8.12) Boyut: (481 MB)

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),(DHA)

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Otomobilin çarptığı kadın öldü

Düzce\'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 56 yaşındaki Ayten Kocabaş otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza saat 22.00 sıralarında, D-100 Karayolu Fevzi Çakmak Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Bülent E. idaresindeki 81 ER 622 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Ayten Kocabaş\'a çarptı. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Ayten Kocabaş yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden görüntü

-Yerdeki kadından görüntü

-112 Acil ekibinin ilk müdahalesi, ambulansa taşınması

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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Kayalar arasında kedi kurtarma operasyonu

Antalya’da otomobilin çarpması sonucu yaralanan kediyi, saklandığı öne sürülen kayalar arasında kurtarmak için uzun süre uğraş verildi.

Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 271. Sokak üzerinde saat 22.00’de meydana geldi. İddiaya göre bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan kedi, can havliyle kaçarak yol kenarındaki kayalıkların arasına girdi. Olayı gören vatandaşlar durumu polise haber vererek yardım istedi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ekipleri kediyi girdiği yerden çıkarmak için uzun süre uğraş verdi. Kayalıklar arasında sıkıştığı düşünülen kedi için bu kez Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi’nden destek istendi. Kepçe ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri kayaların arasında arama kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından kediye ulaşamayan ekipler, kedinin başka bir yerden çıkış yolu bulduğunu düşünerek çalışmayı sona erdirdi.Kedinin kaçma anını gördüğünü belirten Aybars Gül, “Otomobil çarptı, durup biraz bekledi sonra da basıp gitti. Kediyi bulup veterinere götürseydi keşke” dedi. Bir başka görgü tanığı Mehmet Orhan ise kediyi kurtarmak için çalıştıklarını ama sonuç alamadıklarını ifade etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kepçenin çalışmasından detay

- İtfaiye erlerinin çalışmasından

- Kazdıkları yerden

- Kediyi arama çalışmalarından

3.17’

Haber-Kamera: Alparslan ÇINAR/ANTALYA (DHA)