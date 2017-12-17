DHA YURT BÜLTENİ-21

Tarım işçilerini taşıyan midibüs TIR ile çarpıştı: 16 yaralı



ADANA\'da tarım işçilerini taşıyan midibüs, TIR\'la çarpıştı, 16 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Bulvarı\'nda meydana geldi. Tarım işçilerini taşıyan 01 ZN 672 plakalı midibüs, ana yoldan dönüş yapan 63 ZV 887 plakalı TIR ile çarpışıp, alev aldı. Kazada, 16 kişi yaralandı. Midibüsten yükselen alevler, kısa sürede TIR\'a da sıçradı. Yardıma koşan çevre sakinleri, midibüsteki yaralıları dışarıya taşıdı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılırken, itfaiyenin müdahalesiyle yanan araçlar da söndürüldü.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından, ulaşım yeniden normale döndü.

Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Olay yeri

- Yanan araçlar

- İtfaiyenin müdahalesi

- Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız,

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)

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Otomobilin çarptığı yaşlı adam öldü

AYDIN\'ın Kuşadası İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isteyen 70 yaşındaki Esat Büyükaslan, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Kuşadası-Söke Karayolu Yavansu Mevkii\'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Büyükaslan\'a, Söke yönüne giden Halil Küçükali yönetimindeki otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yaşlı adamı gören çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Büyükaslan\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Öte yandan, otomobilin yaşlı adama çarptığı anın görüntüleri bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay anını çeken güvenlik kamerası

Haber: Latif SANSÜR / KUŞADASI (Aydın), (DHA) - Kamera: (Güvenlik kamerası)

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Okulda öldürülen müdüre otopsi yapıldı (3)

ÖĞNERCİLER VE BABA TUTUKLANDI

Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Okul Müdürü Ayhan Kökmen\'in makamında öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 11\'inci sınıf öğrencileri U.Y. ve İ.P. ile U.Y.\'nin babası B.Y., jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan muayenede, öğrencilerin vücutlarında uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğu belirtildi. Adliyeye sevk edilen öğrenciler U.Y. ve İ.P. \'kasten adam öldürme\', B.Y. ise \'adam öldürmeye azmettirmek\' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Haber: ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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