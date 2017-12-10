DHA YURT BÜLTENİ-21

Balıkesir\'de 8 ton kaçak midye ele geçirildi



BALIKESİR\'in Ayvalık ilçesinde, denizin içine çuvallarla saklanmış yaklaşık 8 ton, çift kabuklu kum midyesi (Akivades) ele geçirildi.

Ayvalık Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Cunda Adası\'nda, denizde, avlanması yasak olan kum midyesi saklandığı bilgisi üzerine hareke geçti. Gündüz saatlerine bölgeye gelen ekipler, 652 çuvalda yaklaşık 8 ton akivades ele geçirdi. Piyasa değeri 160 bin Euro olan midyeler, sahil güvenlik botuyla denize bırakıldı.

Ekipler, midyeleri toplayanların bulunması için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

---------------------------------

- Midyelerin denize bırakılmasından görüntü

Haber: Kadri KAYA-Hüsnü EVREN - Kamera: Sahil güvenlik kamerası / AYVALIK (Balıkesir), (DHA)

=========================================

Bakan Elvan: Yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat yaşanıyor (3)

MERSİN’E 5 ÖNEMLİ MÜJDE

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Vali Ali İnsan Su, Hilton Oteli’nde Vergi Dairesi Başkanlığı ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTOS) işbirliğinde düzenlenen \'Mersin İş Dünyası Başarı Ödülleri’ törenine katıldı. Törende konuşan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, üreterek, kazancın vergisini ödeyerek, ihracat yapan ödül alan işadamlarının baş tacı olduğunu dile getirdi. Yatırım yapan işadamlarına teşekkür eden Bakan Özlü, etkin sanayi politikaları belirlediklerini vurguladı. Mersin\'e 5 önemli müjde veren Bakan Faruk Özlü şöyle konuştu:

\"Lütfi Elvan Bey ile bakanlar kurulunda görüşüyoruz. Bakanlığımızın sorumluluk alanlarını biliyorsunuz. Bir çalışma yürütüyoruz. Mersin’de bir mega endüstri bölgesi kuracağız. OSB’lerden daha büyük geniş ölçekte dünyada endüstri bölgeleri var. Türkiye’ye bakınca limana entegre olmak büyük avantaj. Mersin liman konusunda Türkiye’nin en büyük limanlarından birisine sahip. Bu nedenle Mersin’e entegre bir endüstri bölgesi kuracağız. Türkiye’nin büyük illerinde Kocaeli, Bursa, Konya\'da bilim merkezleri kuruyoruz. Mersin Valiliği ile bakanlığımız bir protokol imzalayacak. Mersin’de sadece bilim merkezi değil, bir de sanayi müzesi kuracağız. Endüstri 4.0 diye hep konuşuyoruz. Bunun altyapısı da olan üretim süreçlerini denediğimiz, yani yaparak öğrendiğimiz model fabrikalar konusu var. Model fabrika’yı Akdeniz Bölgesi için Mersin’de kuracağız. Türkiye’de yeni bir konu olan Tasarım ve İnovasyon Merkezi’nin bir tanesini de Mersin’de kuracağız. Gıda İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, yani Gıda Teknopark, İhtisas Teknopark da kuruyoruz. Bunun komisyon kararı imzalandı. Bakanlar Kurulu imzasını bekliyor bu da hayırlı olsun.\"

İHRACAT HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ise ekonomideki gelişmelere değinerek son dönemde büyük bir canlanmanın yaşandığına dikkat çekip, şöyle konuştu:

\"Avrupa ve dünya ekonomisindeki canlanmayı aldığımız tedbirlerle fırsata dönüştürdük. Sizler dünyanın dört bir yanına ürettiği malı satabilen, pazarlayabilen ve dünyanın en güçlü firmalarıyla rekabet edebilen bir yapıya sahipsiniz. Dünyanın dört bir yanına malınızı satmaya devam ettiniz. 2017 yılında belki bir ihracat rekoru kıracağız. Şu andaki göstergelerde yüzde 10 üzerinde bir büyüme performansımız var. Kapasite kullanım oranları yüzde 80’in üzerinde. İhracatımız her geçen gün artarak sürüyor. Ürün ve ülke çeşitlenmesi olarak devam ediyor. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin sorunlarını çözmek bizim boynumuzun borcudur. Dünyada başta Avrupa olmak üzere ekonomi, ticari alanda ciddi bir canlanma söz konusu. Gelin bunu fırsata dönüştürelim. Yatırım yapmanın tam zamanı. Gelin ülkemize, milletimize güvenelim.Toplam 9 OSB yatırımı planlıyoruz. 3’üncü OSB’de 5 bin kişi istihdam ediliyor. 530 hektarlık alanda 15 bin kardeşimizi istihdam edeceğiz. Tarımsal ürünleri işlemeye yönelik bir ihtisas OSB kurulması çalışmaları bitti. Onların müteşebbis heyeti kuruldu. O da hazır, 5 bin kişilik istihdam demektir. Mevcut OSB’nin 50 hektar genişletilmesi için 4’üncü OSB’yi de aynı bölgede yapıyoruz. Onun da çalışmaların başladık. Yine aynı alana mevcut OSB’lerin bitişiğinde 300 hektarlık alanda çalışıyoruz. MUT OSB’de bitti. Diğer OSB’ler de eklenince yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayacağız.\"

Konuşmaların ardından Bakanlar Özlü ve Elvan, ihracat şampiyonu, gelir ve kurumlar vergisi şampiyonu, istihdam yaratan firmalar, ticaret ve işlem hacmi ile kentte ekonomisine değer katan işadamlarına ödüllerini verdi.

BAKAN ELVAN\'DAN TRUMP\'IN KUDÜS KARARINA TEPKİ

Ödül töreninin ardından bakanlar Elvan ve Özlü, Akdeniz Belediyesi\'ni ziyaret etti. İki bakan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkanı Muhittin Pamuk\'tan çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı. Buradaki açıklamasında ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs kararına değinen Bakan Elvan, \"ABD\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak kabul etmesini asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz, kınıyoruz. Kudüs tam 500 yıl Osmanlı\'nın egemenliği altında kalmış, o dönemde barış içerisinde, mutluluk içerisinde insanlar yaşamıştır. Kudüs aynı zamanda 3 din için kutsal bir yer olarak kabul edilir. ABD\'nin tek taraflı almış olduğu karar, bir anlamda bu bölgedeki barışı, istikrarı yok eden bir karardır. Biz Filistinli kardeşlerimizin yanındayız ve bu karardan dönülmesi noktasında gerekli tüm çalışmaları sonuna kadar yapacağız. Bu konuda hiçbir şekilde geri adım atılmayacaktır. Burada Cumhurbaşkanımız karar sonrası çok yoğun bir diplomasi çalışması yürütmüş, İslam Konferansı Teşkilatını önümüzdeki günlerde toplayacak. Cumhurbaşkanımızın bu gayretlerine diğer İslam ülkeleri de destek vermelidir. Bölgede barış, huzur, istikrar istiyorsak mutlaka bu kararın geri çekilmesi gerekir\" dedi.

BAKAN ÖZLÜ: CUMHURBAŞKANIMIZ KÜRESEL BİR LİDERDİR

Bakan Özlü ise Türkiye ve dünyadaki siyasi gelişmelerin son dönemde kızıştığını ifade ederek, \"Türkiye\'yi uluslararası ortamda kuşatmaya, sıkıştırmaya yönelik gayretler olduğunu görüyoruz. Bir tarafta ABD\'de bir tiyatro oyunu gibi bir senaryo yazılmış ve oynanıyor. Bu mahkeme o kadar basit ki; mahkemenin adı \'Amerika Atilla\'ya karşı\'. Böyle bir mahkeme adı olabilir mi? Ne demek yani böyle bir isim. Bu kadar mı basit olur. Burada açıkça görüyoruz ki bu daha önceki 17-25 Aralık\'ın devamı olan bir dava. Türkiye\'de gerçekleştiremedikleri hukuk ve askeri darbe girişimini yurt dışında, yurt dışı ortaklar üzerinden gerçekleştirmek isteyen bir yapıyla karşı karşıyayız. Türkiye çok badirelerden geçti. 15 yıldır iktidardayız ve çok sayıda badire atlattık. Uluslararası arenada Türkiye\'ye karşı açık bir tavır var. Bunun sebebi de biz yanlış yapanlara yanlış yaptıklarını söyleyebiliyoruz. Buna yüreğimiz, cesaretimiz yetiyor. BM Genel Kurulunda dünyanın egemen güçlerine karşı \'dünya 5\'ten büyüktür\' demek yürek, cesaret ister. Bunu herkes söyleyemez. Cumhurbaşkanımız artık küresel bir liderdir\" diye konuştu.

ABD\'nin Kudüs kararına da tepki gösteren Bakan Özlü, alınan kararın BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğunu söyledi. Bakan Özlü, \"Bu sorumsuz ve yanlış bir karardır. İnşallah gerçeği görür ve bu kararından döner\" dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Pamuk, Bakan Özlü ve Elvan\'a çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü

-----------------------

- Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü partililerle selamlaşması

- Bakanlar, AK Parti Akdeniz ilçe Başkanlığını ziyaret etmesi

- Bakanların, kaldırımda yürüyerek esnaflarla sohbet etmesi

- Bakanların, Akdeniz Belediye Başkanlığını ziyaret etmeleri

- Çocukların, bakanlara çiçek vermesi

- Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, bakanlara yaptığı icraatları anlatırken

- Bakan Elvan\'nın konuşması

- Bakan Faruk Özlü\'nün konuşması

- Belediye Başkanı Pamuk\'un bakanlara plaket takdim etmesi

Haber - Kamera: Mustafa İNSAN- Mustafa ERCAN/MERSİN (DHA)

=========================================

Bakan Elvan: Yatırım için inanılmaz bir süreç ve fırsat yaşanıyor (4)

BAKANLAR, İŞADAMLARIYLA BULUŞTU

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin programının son kısmında Akdeniz Sağlık Sosyal Dayanışma ve Eğitim Vakfı (AKSEV) ile Türk Arap Ülkeleri İşadamları Derneği\'nin kuruluş yıldönümü kutlamalarına katılarak işadamlarıyla biraraya geldi.

Divan Otel\'deki TURAB\'ın gecesinde katılımcılara seslenen Bakan Özlü, \"Türkiye bulunduğu coğrafyada güveni ve istikrarı temsil etmektedir. Bizim coğrafyamız, yüzlerce yıl boyunca huzurun coğrafyası olmuştur. Huzurun güvencesi ise ekonomidir. Ekonomi alanında alacağımız mesafeler, huzurumuzu arttıracak, bizi birbirimize daha da yakınlaştıracaktır. Tarihsel, kültürel ve dini ortaklıklara sahip olan Türk ve Arap ülkeleri, ekonomik anlamda da stratejik ortaklıklar kurmalıdır. Sadece yerel işbirlikleri değil, uluslararası ticaret platformlarında da dayanışma içinde olmamız gerekiyor\" dedi.

Ardından kürsüye çıkan Kalkınma Bakanı Elvan ise, \"Mersin\'in işsizlik sorununu çözeceğiz. Şu anda sadece 3 tane Organize Sanayi Bölgesi varken, biz bir yıl gibi bir sürede yeni 6 tane OSB çalışmasını başlattık. Bu 6 OSB ile 50 bin kardeşimizi işe yerleştireceğiz. İş sahibi, aş sahibi yapacağız. Mersin\'de işsizlik oranı 60 binin biraz üzerinde. Sadece sanayi alanında yapacağımız yatırımlarla aslında işsizlik sorununu çözebiliyoruz\" diye konuştu.

Daha sonra Liva Otel\'de düzenlenen AKSEV\'in 20\'nci kuruluş yıldönümü etkinliğine giden bakanlar Özlü ve Elvan, buradaki programın ardından hatıra fotoğrafı çektirerek kentten ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------

- Salondan görüntü

- Bakanı Faruk Özlü konuşma

- Bakanı Lütfi Elvan konuşma

- Genel ve detay

Haber-Kamera: İbrahim MAŞE/MERSİN, (DHA)

========================================

TIR şarampole devrildi: 1 ölü



ADANA\'nın Pozantı ilçesinde kontrolden çıkıp, şarampole devrilen TIR\'ın şoförü 48 yaşındaki Hikmet Özkan, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 18.00 sıralarında TEM Otoyolu Çamalan mevkiinde meydana geldi. Hikmet Özkan yönetimindeki 78 AG 840 plakalı demir yüklü TIR, kontrolden çıkıp yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi. Kazada, TIR\'daki demirler çevreye savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, TIR şoförü Özkan\'ın öldüğü belirlendi. Özkan\'ın cesedi, yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-----------------------------

- Kaza yerinden görüntü

- Çevreye savrulan demirlerden görüntü

- Devrilen TIR\'dan görüntü

- Sağlık ekibinin çalışmasından görüntü

- Polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinden görüntü

- Polisin Hikmet Özkan\'ın çantasını araması

- Özkan\'ın bir yakının kaza yerinde gözyaşı dökmesi

- Ambulanstan görüntü

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Sinan KORKMAZER/POZANTI (Adana), (DHA)

=======================================

Adana\'da Kebap-Şalgam Festivali heyecanı



SOSYAL medyada haberleşerek Adana\'nın çok eski bir kebap geleneğini yaşatanlar, bugün de aynı yerde buluştu. Bu yıl 7\'incisi düzenlenen Kebap-Şalgam Festivali, binlerce vatandaşın katılımıyla başladı.

Başlangıcı en az 50 yıl önceye dayanan kentin Büyüksaat civarındaki Kazancılar Çarşısı\'nda sabahın ilk ışıkları ile ciğer ve rakı sofralarının kurulması, 2010\'dan itibaren sosyal medya üzerinden haberleşmeyle, bir gastronomi festivaline dönüştü. \'Dünya Rakı Günü\' adı altında her yıl aralık ayında, aynı semtin sokaklarında bu kez akşamdan sabaha kadar oturulan sofralar kuruldu. İl dışından da gelen binlerce kişi, kadınlı-erkekli gruplar halinde bu gecede bir araya gelmeye başladı. Etkinlik, 2 yıl önce Adana Valiliği tarafından \'alkollü içki reklamı yasağı\' çerçevesinde yasaklanınca, bu kez de \'Kebap-Şalgam Festivali\'nde Buluşalım\' mesajları kullanılmaya başlandı.

KATILIM DÜŞTÜ

Bugün saat 19.30 sıralarında tarihi Büyüksaat ile tarihi Kazancılar Çarşısı\'nın bulunduğu Ali Münif Yeğenağa Caddesi\'nde başlayan festivale, katılımın geçmiş yıllara oranla düşük olduğu gözlendi. 2010 ile 2015 yıllarında arasında düzenlenen festivallere 15- 20 bin kişi katılırken, bu yıl sayının 10 binin altına indiği görüldü.

YURTDIŞINDAN GELENLER DE OLDU

Her geçen yıl daha çok tanınan festivale yurt içi ve dışından çok sayıda ziyaretçi de geldi. Festivale ilk kez gelen ziyaretçiler, ortamın çok sıcak ve eğlenceli olduğunu söyledi. Adanalı ziyaretçiler ise halk inisiyatifinde gerçekleşen etkinliğin, Türkiye\'de bir ilk ve örnek olduğunu belirtti.

GENİŞ GÜVENLİK ÖNLEMİ

Kudüs gösterileri nedeniyle kentte mevcut güvenlik önlemlenri üst düzeyde tutulurken, festival çevresinde de geniş güvenlik önlemi alındı. Seyhan Caddesi\'nden Ali Münif Yeğenağa Caddesi girişi ve Kızılay Caddesi\'nden geçen ara sokların bir kısmını barikatlarla kapatan polis, geçişleri kontorllü şekilde verdi. Asayiş Şube Müdürlüğü\'ne bağlı resmi ve sivil polisler, alanda farklı noktalarda görev alırken, Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de zırhlı araçlarla alan çevresinde koruma sağladı.

SABAHA KADAR DEVAM EDECEK

Kebaplarını yiyen ziyaretçiler, davul-zurna eşliğinde halay çekerek eğlendi. Festival, sabahın ilk saatlerine kadar devam edecek.

Görüntü Dökümü

------------------------

- Kebap ve şalgam festivalinden genel görüntüler

- Kebap pişirenlerin görüntüsü

- Davul zurna eşliğinde halay çekip oynayan vatandaşlardan görüntü

- Festivale katılan vatandaşlarla röp.

Haber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Veysel DOGUÇ/ADANA ,(DHA)