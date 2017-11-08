DHA YURT BÜLTENİ-21

Düzce\'de freni boşalan tanker, 6 araca çarpıp kahvehaneye girdi: 2 ölü 4 yaralı

DÜZCE’nin Kaynaşlı İlçesi’nde kimyasal madde yüklü tanker, freninin boşalması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarpıp, yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Kazada ilk belirlemelere göre kahvehanede oturan 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında D-100 Karayolu’nun Kaynaşlı Işıklı Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden, Osman Usmalı yönetimindeki 34 LDE 29 plakalı kimyasal madde yüklü tankerin iddiaya göre Bolu Dağı inişinde frenleri boşaldı. Duramayan tanker, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptıktan sonra yol kenarındaki kahvehaneye girdi. Araç daha sonra bir bahçeye devrilerek durabildi. Kaza sırasında kahvehanede bulunan Ahmet Şen ve Sezgin Şahin isimli vatandaşlar tankerin altında kalarak yaşamını yitirdi. Tanker sürücüsü ile kahvehanede oturan Mustafa Yıldız, Cemal Hasır ve İsmail Şişman ise yaralandı. Kimyasal madde yüklü tankerden sızan gaz nedeniyle vatandaşlar kaza yerine yaklaştırılmadı. Tankerin altında başka bir ceset olabileceği ihtimaline karşı çevrede detaylı inceleme sürüyor. Öte yandan tankerin hızla kavşaktaki araçlara çarpıp kahvehaneye girmesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Vatandaşlarla röportaj

-Kahvehane görüntüsü

-Detaylar

-Kaza anı güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/KAYNAŞLI(Düzce),(DHA)

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İZBAN\'da bebek rötarı

İZMİR\'de, raylı sistemle yolcu taşımamacılığı yapan İZBAN\'da, istasyonda inen bir annenin, bebek arabasındaki bebeğinin vagonda kalmasının ardından, hareket eden trenin imdat freninin çekilmesi üzerini seferler bir süre durdu. Yolcular trenden inip, raylarda yürüyerek yakındaki istasyona ulaştı.

Bugün saat 16.00 sıralarında, Halkapınar İstasyonu\'nda duran İZBAN treninden inen bir annenin bebek arabasındaki bebeği, vagonda kaldı. Kapılar kapanınca bebek hareket eden trenin vagonunda anne ise istasyonda kaldı. Bu duruma kayıtsız kalmak istemeyen yolculardan biri, istasyondan ayrılan trenin imdat frenini çekti. Halkapınar\'dan Aliağa yönüne hareket eden tren, bir sonraki istasyon olan Salhane\'ye varamadan ortada durdu. İmdat freninin çekilmesi yüzünden tren otomatik olarak hareket kabiliyetini yitirirken, yaklaşık yarım saat bu şekilde bekleyen yolcular daha sonra sıkılıp vagonlardan aşağı indi. Yolcular raylardan yürüyerek yakındaki istasyona ulaştı. Bir süre sonra hareket eden tren de içindeki az sayıdaki yolcuyla birlikte Salhane İstasyonu\'na vardı. Burada yolcular trenden indi. Bebek de görevliler tarafından ailesine teslim edildi. Hattaki tren seferleri de bir süre sonra normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trenden inip raylarda yürüyen yolcular ve trenin görüntüsü

-Bebeğin fotoğrafı

Haber-Kamera: İZMİR, (DHA)

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TEM\'de kamyon TIR\'a çarptı: 1 yaralı



DÜZCE\'de TEM yolunda emniyet şeridinde park halindeki TIR\'a çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında TEM\'in Düzce kesiminde Kaynaşlı Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden 46 yaşındaki Sabri Güner\'in kullandığı 55 K 2919 plakalı kum yüklü kamyon, emniyet şeridinde park halindeki 52 yaşındaki Mehmet Rıza Acar yönetimindeki 47 OR 429 plakalı tekstil malzemesi yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonun kupa ve motor kısmı sürücüsü ile birlikte yola fırladı. Yaralanan sürücü, haber verilmesiyle gelen 112 Acil ekiplerinin müdahalesindan sonra ambulansla Düzce Atatürk Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Kamyon ve kopan parçalarının yoldan kaldırılması ardından ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinden görüntü

-TIR ve kamyondan görüntü

-Yolda ilerleyen araçlar

-Genel ve detay

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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İzmir\'de 67 kaçak yakalandı



İZMİR\'in Dikili İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 67 kaçak yakalandı.

Dikili Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bademli açıklarında şüpheli bir lastik bot olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler, durdurdukları botta yapılan kontrollerde yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmeye çalışan 37\'si çocuk, 12\'si kadın, toplam 67 kaçağı gözaltına aldı. 65\'i Suriye, 2\'si İran uyruklu olan kaçaklar, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.

Haber: Davut CAN/İZMİR, (DHA)