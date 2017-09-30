DHA YURT BÜLTENİ-21

Karacabey\'de 400 polisle huzur operasyonu



BURSA’nın Karacabey İlçesi’nde 400 polisin katılımıyla huzur operasyonu düzenlendi.

Karacabey İlçesi’nde Terörle Mücadele, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı 400 polisle huzur operasyonu düzenlendi. Narkotik köpeği Alfa’nın da kullanıldığı uygulamada şüpheli kişilerin GBT sorgusu yapıldı, araçlar arandı. İl Emniyet Müdürü Osman Ak ilçeyi ziyaret ederek vatandaşlarla çay içip, sohbet etti.

İl Emniyet Müdürü Osman Ak, \"Memleketimizi bu uyuşturucu illetinden ve satıcılardan kurtaracağız. Bizler sokakta sizlerde bizim yanımızda olduğunuz müddetçe başarılı oluruz, operasyonlar uyuşturucu bitene kadar devam edecek Düşmana korku, dosta güven vereceğiz. Dostlar için buradayız. \"dedi. Vatandaşlar ile birlikte Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan İl Emniyet Müdürü Osman Ak\'a teşekkür ederek “ Uyuşturucu illetinden sadece polisiye tedbirlerle mücadele etmenin mümkün olmadığını biliyoruz birlikte hareket edip bu illetten gençlerimizi kurtaracağız\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- operasyondan görüntüler

- araçların durdurulması

- araçlar aranırken

- şüpheli şahısların yakalanması

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Doğubayazıt\'ta çatışma: 2 asker, 2 korucu şehit (3)



ŞEHİT SAYISI 4\'E YÜKSELDİ

Ağrı\'nın Doğubayazıt İlçesi Güngören Köyü yakınlarında güvenlik güçleriyle PKK\'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 1 asker ile 1 güvenlik korucusunun daha şehit olduğu, 6 güvenlik görevlisinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılar, helikopterlerle çatışma bölgesinden alınarak Doğubayazıt Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Böylece, bugün aynı bölgede çıkan çatışmalarda, 2\'si asker, 2\'si güvenlik korucusu, 4 güvenlik görevlisi şehit olurken, 8 güvenlik görevlisi de yaralandı.

10\'A YAKIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Çatışmada 10\'a yakın teröristin etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği bildirildi. Bölgede sürdürülen operasyonların devam ettiği ifade edildi.

Haber: Oğuzhan HANÇER / Doğubeyazit (AĞRI), (DHA)

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Metronun altında can pazarı



BURSA’da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, güvenlik duvarını geçip, iddiaya göre kendisini gelen metronun önüne attı. Metronun altınta sıkışan kişi, kurtarma ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Merkez Yıldırım İlçesi Yüksek İhtisas Hastanesi metro durağında meydana geldi. Otobüs durağında bekleyen, ismi henüz belinlenemeyen 30 yaşlarındaki bir kişi, karşı şeride koşup, güvenlik tellerini aşarak gelen Uludağ Üniversitesi- Kestel hattında çalışan metronun önüne atladı. Vatman fren yaparken, kimliği belirsiz kişi, metronun altında sıkışarak ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla kurtarılan yaralı, Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurtarma çalışmaları

- Trenin hareket etmesi

- Şahsın sıkışmış hali

- Şahsın çıkarılması

- Ambulansa taşınması

- Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin TÜCCAR-BURSA / (DHA)

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Kozan\'a şehit ateşi düştü



AĞRI\'nın Doğubeyazıt İlçesi\'nde PKK\'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit düşen 33 yaşındaki Uzman Jandarma Mehmet Bolat\'ın memleketi Adana\'nın Kozan İlçesi\'ndeki baba evine ateş düştü.

Şehidin, Velicanlı Köyü\'ndeki baba evine gelen askeri heyet, acı haberi baba Nazmi Bolat ve anne Ayşe Bolat\'a verdi. Oğullarının şehit olduğu öğrendikten sonra fenalaşan Bolat çiftine, hazırda bekletilen sağlık görevlileri müdahale etti. Şehidin baba evi ve sokağına Türk bayrakları asılırken, acı haberi alan yakınları ise taziye için eve akın etti. 21 Ağustos\'ta evlendiği belirtilen şehidin, 9 yıllık asker ve 5 kardeşten 4\'üncü olduğu öğrenildi. Şehidin en son Kurban Bayramı\'nda memleketine geldiği bildirilirken, yaklaşık 3-4 gün önce ailesini aradığı ifade edildi. Şehidin cenazesi, yapılacak törenin ardından memleketinde toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- FOTOĞRAFLAR

Yaşar KORKUSUZ/KOZAN,(Adana), (DHA)