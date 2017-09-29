DHA YURT BÜLTENİ-21

Eşi evi terk edince, kayınpederini tüfekle yaraladı

GAZİANTEP\'te, tartıştığı eşinin evi terk ettiği 34 yaşındaki Mehmet U., kahvehane önünde oturan kayınpederi 54 yaşındaki Tahir Koçarslan\'ı tüfekle vurarak yaradı.

Olay, öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi Fedai Kalmaz Sokak\'ta meydana geldi. Mehmet U.\'nun tartıştığı ismi öğrenilmeyen eşi, evi terk edip, baba evine döndü. Öfkelenen Mehmet U., evdeki tüfeği alıp, mahalledeki kahvehaneye gitti. Mehmet U., kahvehanede oturan kayınpederi Tahir Koçarslan\'a ateş etti. Yaralanan Tahir Koçarslan, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Koçarslan\'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olay sonrası motosikletle kaçan Mehmet U.\'yu yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polislerin çalışmaları

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 72 MB

Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP(DHA)

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Nilüfer, coşturdu



24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Sineması Dayanışma Gecesi\'nde sahne alan usta sanatçı Nilüfer, izleyenleri coşturdu.

Sheraton Otel\'de düzenlenen dayanışma gecesine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk Sineması\'nın önemli isimleri ve davetliler katıldı. Sunuculuğunu televizyonların usta isimlerinden Çiğdem Tunç\'un üstlendiği gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, tüm sanat etkinliklerinde temel ilkelerinin sanata ve sanatçıya hürmet olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden usta sinemacıların görüntülerinin izletildiği sinevizyon gösterisinin sonrasında Çukurova ve Anadolu kültürünün sentezlendiği özel tasarım kıyafet ve gelinlikler defile ile tanıtıldı. İlgiyle izlenen defilenin ardından Türk Pop\'unun usta isimlerinden Nilüfer, konser verdi.

SİNEMACILARI KISKANIYORUM

Adana Uluslararası Film Festivali\'nin 24\'üncüsünün gerçekleştirildiğini hatırlatan Nilüfer, \"Doğrusu biraz kıskanmadım değil. Bizim maalesef müzikte bu kadar uzun zamandır devam eden bir tane bile festivalimiz, yarışma organizasyonumuz olmadı. 1986 yılında benim Kayahan şarkısı Geceler ile katıldığım Akdeniz Akdeniz Şarkı Yarışması, o sene ilk senesiydi. Herhalde ya iki ya da üç sene devam edebildi. O yüzden biraz kıskançlık duyuyorum. Tabi ki Türk Sineması başımızın tacıdır\" dedi. Usta sanatçı daha sonra sevilen şarkıları bir biri ardına seslendirdi.

KAYAHAN\'I UNUTMADI

Gecede nostalji rüzgarı estiren Nilüfer, repertuarında Kayahan\'ın şarkılarına yer verdi. Şarkılarını davetliler ile birlikte seslendiren usta sanatçı, tempoyu bir an olsun düşürmedi. Şarkı aralarında izleyenler ile sohbet eden Nilüfer, unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenler konser boyunca dans edip, bir yandan da cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı paylaşım yaptı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Davetlilerden görüntü

- Ünlüler ile fotoğraf çektirenlerden görüntü

- Gecenin sunucusu Çigdem Tunç\'un şarkı söylemesi

- Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü\'nün konuşması

- Defileden görüntü

- Nilüfer\'in sahnede şarkı söylemesi

- Konseri izleyenlerden görüntü

- Konseri cep telefonu ile sosyal medya üzerinden canlı yayınlayan izleyenlerden görüntü

- Nilüfer\'in sahnede konuşması

- Bir davetli ile Nilüfer arasında geçen espiri diyalogdan görüntü

- Nilüfer\'in sahne performansından görüntü

- Genel ve detay götüntüler

Süre: 06\'59\" Boyut: 426 MB

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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Bodrum\'da 24 mülteci yakalandı



MUĞLA\'nın Bodrum İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçmek isteyen 24 mülteci yakalandı. Organizatör olduğu tespit edilip gözaltına alınan 3 kişi sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Turgutreis Mahallesi\'ndeki bir pansiyonda, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a geçme hazırlığında olan bir mülteci grubu olduğu istihbaratını jandarma ekipleri harekete geçti. Pansiyonu takibe alan ekipler, sabah saat 04.00 sıralarında aralarında kadın ve çocuklar da olan mülteci grubunun pansiyon önünde otomobillere bindiğini tespit etti. Akyarlar Mahallesi\'ndeki bir sahil yakınlarında otomobillerden inen 1\'i İran, 23\'ü Afganistan uyruklu 24 mülteci, ekipler tarafından yakalandı.

Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan otomobil sürücüleri Ziya Ergül ve Yakup Yusuf Shaker ile otomobilde yolcu olarak bulunan Mohammed Nabi Ayaboghlu sevk edildikleri adliyede tutuklandı. Ergül\'e ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandığı da öğrenildi. Ekipler, bir başka otomobil sürücüsü Gürgin Dağdelen\'in yakalanması için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Nilüfer DEMİR / BODRUM(Muğla),(DHA)

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Nilüfer, coşturdu



24\'üncü Uluslararası Adana Film Festivali etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen Türk Sineması Dayanışma Gecesi\'nde sahne alan usta sanatçı Nilüfer, izleyenleri coşturdu.

Sheraton Otel\'de düzenlenen dayanışma gecesine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, Türk Sineması\'nın önemli isimleri ve davetliler katıldı. Sunuculuğunu televizyonların usta isimlerinden Çiğdem Tunç\'un üstlendiği gecede konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, tüm sanat etkinliklerinde temel ilkelerinin sanata ve sanatçıya hürmet olduğunu söyledi. Hayatını kaybeden usta sinemacıların görüntülerinin izletildiği sinevizyon gösterisinin sonrasında Çukurova ve Anadolu kültürünün sentezlendiği özel tasarım kıyafet ve gelinlikler defile ile tanıtıldı. İlgiyle izlenen defilenin ardından Türk Pop\'unun usta isimlerinden Nilüfer, konser verdi.

SİNEMACILARI KISKANIYORUM

Adana Uluslararası Film Festivali\'nin 24\'üncüsünün gerçekleştirildiğini hatırlatan Nilüfer, \"Doğrusu biraz kıskanmadım değil. Bizim maalesef müzikte bu kadar uzun zamandır devam eden bir tane bile festivalimiz, yarışma organizasyonumuz olmadı. 1986 yılında benim Kayahan şarkısı Geceler ile katıldığım Akdeniz Akdeniz Şarkı Yarışması, o sene ilk senesiydi. Herhalde ya iki ya da üç sene devam edebildi. O yüzden biraz kıskançlık duyuyorum. Tabi ki Türk Sineması başımızın tacıdır\" dedi. Usta sanatçı daha sonra sevilen şarkıları bir biri ardına seslendirdi.

KAYAHAN\'I UNUTMADI

Gecede nostalji rüzgarı estiren Nilüfer, repertuarında Kayahan\'ın şarkılarına yer verdi. Şarkılarını davetliler ile birlikte seslendiren usta sanatçı, tempoyu bir an olsun düşürmedi. Şarkı aralarında izleyenler ile sohbet eden Nilüfer, unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenler konser boyunca dans edip, bir yandan da cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı paylaşım yaptı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan ünlü sanatçı, alkış yağmuru altında sahneden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Gökhan KESKİNCİ /ADANA,(DHA)

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