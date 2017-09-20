DHA YURT BÜLTENİ-21

Zap ve Avaşin\'e hava harekatı: 7 PKK\'lı etkisiz hale getirildi



KUZEY Irak topraklarında bulunan PKK\'nın Zap ve Avaşin-Basyan bölgesinde İnsansız Hava Aracı(İHA) ile tespit edilen 7 PKK\'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Hakkari Valiliği, Irak\'ın Kuzeyindeki Zap ve Avaşin- Basyan bölgeleri Rubarişin çayı Mezi mevkiinde İnsansız Hava Aracı (İHA) tarafından 7 PKK\'lı teröristin tespit edildiğini açıkladı. Açıklamada, tespit edilen 7 PKK\'lının hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Haber: HAKKARİ, (DHA)

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5 yaşındaki Suriyeli çocuk bıçaklanarak öldürüldü (3)

TOPRAĞA VERİLDİ

Adana Adli Tıp Kurumu\'nda otopsi işlemi tamamlanan küçük Muhammed’in cenazesi, Erdemli’nin Koyuncu Mahallesi\'deki Çet Tepesi Asri Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Küçük Muhammed\'in toprağa verilmesi sırasında anne Ramia Hacderviş sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan anne ve yakınları, katilin bulunması için ağıt yakti.

Görüntü Dökümü

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- Cenaze aracından tabudun indirilmesi

- Minik Muhammed\'in tabudunun taşınması

-Cenaze namazının kılınması

-Tabudun omuzlarda taşınması

-Cenazenin toprağa verilmesi

-Anne ve yakınlarının gözyaşları içinde ağıt yakması

-Genel ve detay görüntüler



Süre: 02\'55\" Boyut: 324 MB

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin), (DHA)

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Şiddetli rüzgar çatıları uçurdu, ağaçları kökünden söktü

YOZGAT’ta akşam saatlerinde, kısa süre fırtına şeklinde esen rüzgar, ağaçları devirdi, çatıları uçurdu.

Yozgat\'ın merkeze bağlı Buzacıoğlu köyünde fırtına şeklinde esen şiddetli rüzgar nedeniyle bazı evlerin çatıları zarar gördü, 8 kümes ve ahırın çatısı uçtu. Rüzgarın etkisiyle ağaçlar kırılırken enerji nakil hatlarının kopması nedeniyle köyün elektrikleri kesildi. Köy muhtarı Gürsel Dalgıç, rüzgarın bir anda şiddetlendiğini ve çatıların zarar gördüğünü belirterek, “Rüzgarın şiddetiyle birçok ağaç kırılarak devrildi. Çatılarımız uçtu, en az 10 ev ve ahır zarar gördü. Allah\'a şükür, can kaybımız yok. Telef olan hayvanımız yokö dedi. Bir anda çıkan şiddetli rüzgar nedeniyle şaşırdıklarını dile getiren köylüler, “Fırtına gibi geldi, bütün çatılarımızı götürdü. Böyle bir şey görmedikö diye konuştular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kırılan ağaçlar

-Zarar gören ahır ve kümes çatıları

-Bir kısmı rüzgarın etkisiyle uçan ev çatısı

-köylülerin konuşmaları

-Devrilen ağaç

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT,(DHA)