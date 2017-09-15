DHA YURT BÜLTENİ-21

Roman vatandaşlar, mahallede uyuşturucu ile mücadele derneği kurdu



BURSA’nın Karacabey İlçesi\'nde Roman vatandaşlar, uyuşturucuyla mücadele etmek amacıyla dernek kurdu.

Karacabey İlçesi\'ne bağlı Saadet Mahallesi’nde oturan Roman vatandaşlar, bölgede yapılan uyuşturucu ticaretinin önüne geçmek ve yakınlarını uyuşturucudan uzak tutmak amacıyla \'Roman Gençlerini Koruma ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği\'ni kurdu. Derneğin açılışına, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Karacabey Kaymakamı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, Karacabey Garnizon Komutanı Binbaşı Erdal Özköroğlu, Karacabey MHP İlçe Başkanı Hüseyin Erol, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saadet Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda dernek başkanı olan Hüseyin Uzer, göreve geldiğinde uyuşturucu ile mücadele için mahalle halkına söz verdiğini söyledi. Konuşurken duygulu anlar yaşayan Muhtar Hüseyin Uzer, “Bu uyuşturucu illetiyle mücadele için ant içtim. Derneğimizin açılmasına bile müsaade etmeyen insanlarımız var. Gençlerimiz eriyor. Hepimizin çoluk çocuğu var. Daha bir saat öncesi bonzai kullandığı için bir gencimiz hastaneye kaldırıldı. Bununla hep birlikte mücadele etmeliyizö dedi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe ise, “Bu konuda herkese görev düşüyor. Herkes sorumluluk duyarsa, bu sorun ortadan kalkar. Gençlerimiz bizim gözbebeğimiz. Onların en güzel şekilde yetişmesi gerekiyorö ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından protokol tarafından kurdele kesilerek derneğin açılışı yapıldı. Açılışın ardından Karacabey Belediyesi tarafından “Maddeye değil, hayata bağlanö isimli tiyatro gösterisi düzenlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Belediye başkanının karşılanması

- Protokol

- Konuşmalar

- Genel ve detay

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

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Evini ateşe verdiği iddia edildi



İZMİR’İN Ödemiş İlçesi\'nde Turan Oruç\'un yalnız yaşadığı evini ateşe verdiği iddia edildi. Yangında ev kullanılmaz hale gelirken, Turan Oruç ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Ödemiş ilçesi İnönü Mahallesi\'nde Turan Oruç\'un yalnız yaşadığı evde, bugün saat 20.30 sıralarında yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Kullanılmaz hale gelen evi Turan Oruç\'un ateşe verdiği iddia edildi. Yangını çıkardığı ve evinin karşısına geçip izlediği iddia edilen Turan Oruç\'un, su kovalarıyla alevlere müdahale etmek için gelen mahalle sakinlerine de tepki gösterdiği öne sürüldü.

Polis, Turan Oruç\'u ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yanan evden görüntü

- Söndürme çalışmalarından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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Önce çarptılar, sonra ezdiler

ÇANAKKALE\'nin Bayramiç İlçesi\'nde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan, ardından başka bir otomobil tarafından ezilen 65 yaşındaki Ayşe Dudu, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Ezine Yolu\'nun 2\'nci kilometresinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu Müdürü Mustafa Şahin, annesi Ayşe Dudu Şahin ile birlikte tarladan eve dönerken, yolun karşısına geçip annesine beklemesini söyledi. Ezine\'den Bayramiç yönüne giden 17 TL 019 plakalı H.S. yönetimindeki otomobil, oğlunu dinlemeyip yolun karşısına geçmek isteyen Şahin\'e çarptı. Şahin, çarpışmanın etkisiyle yere yığıldı. Bu sırada, plakası ve sürücüsü belirlenemeyen başka bir otomobil de yaşlı kadını ezerek bir süre sürükledi. Şahin\'e yardım etmek için o sırada etrafında olan sürücü H.S. ve çevredekiler, üzerlerine gelen otomobili görüp kaçıştı. Durumun bildirilmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Şahin\'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Sürücü H.S., ifadesi alınmak üzere jandarmaya götürülürken, yaşlı kadını ezip kaçan otomobil sürücüsünün kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yerinden görüntü

- Ayşe Dudu Şahin\'den görüntü

- Ayşe Dudu Şahin\'in oğlundan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih DALDAL / BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)