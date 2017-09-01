DHA YURT BÜLTENİ-21

1)AK PARTİLİ ÜNAL: SİYASETLE DÜŞMANLIĞI BİRBİRİNDEN AYIRT ETMEMİZ GEREKİYOR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, Türkiye\'nin son bir yıldır ölüm kalım mücadelesi verdiğini belirterek, \"IMF \'Satın alma paritesinde Türkiye dünya sıralarında 13\'e yükseldi\' diye açıklama yapıyor, \'Türk ekonomisi iyileşme yolunda\' diye açıklamalar yapıyor, ama içeriden birileri \'Türkiye\'ye güvenmeyin\' diyor. Bizim siyasetle düşmanlığı birbirinden ayart etmemiz gerekiyor. Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir\" dedi. Mahir Ünal, Kahramanmaraş\'ın Elbistan İlçesi\'nde kaymakamlığın düzenlediği bayramlaşma programında konuştu. 15 Temmuz darbe girişimini hatırlatan ve bunun bir işgal girişimi olduğunu belirten Ünal şunları söyledi: \"Ağır bir işgal girişimi yaşamış, bunu atlatmış şu anda yaralarını saran bir ülke düşünün. Aynı zamanda 5 terör örgütüyle mücadele ediyor ve FETÖ\'cülerden temizlendikten sonra o ülkenin ordusu dimdik ayağa kalkmış, 2 ay sonra Suriye\'de Fırat Kalkanı Harekatı\'nı gerçekleştirmiş hem de kahramanca kısa sürede bölgeyi DEAŞ\'tan temizlemiş. Kilis\'e her gün katyuşa füzeleri atan o alçakları bölgeden temizlemiş atmış, Cerablus\'tan El-Bab\'a kadar huzur götürmüş ve bugün de huzurumuzun ve güvenliğimizin teminatı olarak ordumuz FETÖ\'cülerden temizlenmiş durumda. Hamdolsun dimdik ayakta, dünyanın 8\'inci güçlü ordusu.\"

\"ADALET YOK AÇIKLAMALARINI FETÖ\'CÜLERİN AVUKATLARI AİHM\'DE KULLANACAK\"

Yargının da FETÖ\'den temizlenerek bağımsız ve tarafsız bir şekilde yerli ve milli olarak, ülkeye ihanet edenlere hesap sorduğunu kaydeden Mahir Ünal, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nu eleştirerek şöyle devam etti:\"Güvenlik güçlerimiz terör örgütlerinin inlerine girdi inlerine, saklanacak delik bulamıyorlar. Böyle bir durumda birileri kalkıp; \'Devlet çöktü. Adalet yok. Hukuk yok\' diyor. Şimdi böyle dediğiniz zaman ne oluyor biliyor musunuz? Yarın FETÖ\'cülerin yargılanmasına ilişkin hususlar tamamlanıp yargılama bitip hüküm verildikten sonra iç hukuk yolları tamamlanacak ve bu yargılananlar davaları Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri\'ne götürecekler değil mi? Avrupa İnsan Hakları Mahkemeleri\'ne bu davaları götürdükleri zaman ne yapacaklar o avukatlar. Bugün o yapılan açıklamaları \'Türkiye\'de adalet yok. Türkiye\'de devlet çöktü. Türkiye\'de mahkeme yok. Türkiye\'de hakimler ve savcılar iktidardan talimat alıyor\' açıklamalarını götürüp Avrupa insan Hakları Mahkemesi\'ne verdikleri zaman bütün bunlar bu yargılamaların bir gerekçesi olarak kullanılır mı kullanılmaz mı? Kullanılır. Peki, kardeşim bunu niye yapıyorsun? Ölüm kalım mücadelesi veriyor Türkiye bir yıldan beri.\"

\"SİYASET BAŞKA, DÜŞMANLIK BAŞKA\"

Türkiye\'nin terör örgütler ve içerisine sızmış yapılarla mücadele etmesine rağmen Türkiye\'nin her zamankinden daha güçlü ve diri olduğunu kaydeden Ünal, şunları söyledi: \"IMF \'Satın alma paritesinde Türkiye dünya sıralarında 13\'e yükseldi\' diye açıklama yapıyor, \'Türk ekonomisi iyileşme yolunda\' diye açıklamalar yapıyor, Moody\'s Türkiye\'nin büyüme oranlarını revize edip \'Türkiye yüzde 3.5 değil yüzde 5 büyüyecektir\' diyor, ama içeriden birileri \'Türkiye\'ye güvenmeyin, Türkiye şöyle, Türkiye böyle\' diyor. Bizim siyasetle düşmanlığı birbirinden ayart etmemiz gerekiyor. Siyaset başka bir şeydir, düşmanlık başka bir şeydir. Siyasi olarak farklı düşünebiliriz, farklı bakış açılarımız olabilir ama Türkiye söz konusu olduğu zaman kenetleniriz. 15 Temmuz gecesi olduğu gibi kenetleniriz. Siyasi görüşümüze bakmayız, bu şekilde yolumuza devam etmek zorundayız.\"

Görüntü Dökümü

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- Mahir Ünal\'ın vatandaşlarla tokalaşması

- Ünal\'ın konuşması

- Ünal\'ın vatandaşlarla bayramlaşması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ -KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 377 MB

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2)MHP\'Lİ AKÇAY, \"İSTİFALAR HAYIRLI OLMUŞTUR\"

MANİSA\'da partililerle bayramlaşan MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Meral Akşener\'in kuracağı partiye geçmek için MHP\'den istifa edenlerle ilgili konuştu. Akçay, \"Bu kişilerin partimizden istifası oldukça hayırlı olmuştur\" dedi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa İl Başkanlığı\'nın düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı. Burada konuşan Akçay, 25 Eylül\'de Barzani\'nin Kerkük\'ü de içeren bağımsızlık referandumu yapacak olmasına sert çıktı. Akçay, \"Türkiye çok daha sıcak günlere hazır olmalıdır. Biz MHP olarak bu tutumu protesto ediyoruz. Irak\'ta bir referandumu, hele hele Kerkük\'ü de içine alacak bir referandumu kabul etmemiz mümkün değildir\" dedi. Meral Akşener\'in kuracağı partiye geçmek için MHP\'den istifa edenlerin sorulması üzerine ise Akçay, istifa edenlerin sayılarının abartıldığını ve doğru olmadığını söyledi. Akçay, \"Şu an itibari ile acaba kaç kişi istifa etmiştir? Henüz elimize ulaşan istifa dilekçesi yok. Yani bunlar afaki, şişirme rakamlardır. İstifa ettiğini söyleyen kişilerden birkaçı, geçtiğimiz aylarda da istifa ettiğini söylemişti. Bir adam kaç defa istifa eder? İstifa ettiği söylenen kişilerden bazılarının da istifa ettiğinden haberi yok. Ayrıca kurulacağı ifade edilen partinin ismi konusunda bile anlaşamadılar. Kendileri isim konusunda anlaşamamışken, işaretlerde de anlaşamayacakları bellidir. Bozkurt ülkücülerin, MHP\'nin işaretidir. Ülkücülük MHP\'de yapılır. Biz MHP\'yiz. MHP ile hukuki bağı kalmamışların aynı anda ülkücülüğü, milliyetçiliği nasıl terkettiklerini ibretlik şekilde görüyoruz. Fakat bu istifa eden bazı kişilere baktığımızda bu kişilerin istifası partimiz açısından oldukça hayırlı olmuştur. Bu durum, MHP\'nin daha da güçlenmesine vesile olacaktır. Bunlar çeşitli dönemeçlerde, zor zamanlarda, seçimlerde daima çelme atmaya, partinin başarısızlığı için çalışan unsurlardır. MHP bu unsurlardan ayıklanıyor. \'Bunlar acaba millette bir duygu uyandırabilir miyiz\' diyerek, yalanla, dolanla şişirme rakamlarla faaliyet yürütmeye çalışıyorlar\" diye konuştu. MHP\'den daha önce ayrılanların çeşitli partiler kurduklarını, ancak kurulan partilerin isimlerinin bile hatırlanmadığını savunan Akçay, \"Aydınlık Türkiye Partisi diye bir parti bulunduğundan çoğu kişinin haberi yok. Büyük Birlik Partisi\'nin durumunu biliyorsunuz. Bunların durumu onlardan da beter olacaktır\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay\'ın konuşması

-Partililerden görüntü

Haber-Kamera: Nermin UÇTU / MANİSA, (DHA)

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3)BAYRAMDA MEZARLIK KAPISININ KİLİTLENMESİNE TEPKİ

ZONGULDAK\'ın Ereğli İlçesi\'nde bayram namazı ardından Şehir Mezarlığı\'na gidenler, kilitli demir kapıyı yerinden sökerek içeriye girip yakınlarının mezarlarını ziyaret etti.

İlçede oturanlar bayram namazı ardından Ereğli Belediyesi Şehir Mezarlığı\'na giderek yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek istedi. Ancak vatandaşlar, yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki demir kapının kilitli olması nedeniyle içeriye giremedi. Etrafı üzerinde tel bulunan 2.5 metre yüksekliğindeki duvarla çevrili mezarlığa giremeyen vatandaşlar, iddiaya göre belediyeden kimseye ulaşamayınca demir kapıdaki asma kilidi çekiçle kırmak istedi. Başarılı olamayınca da kapıyı menteşesinden sökerek mezarlığa girdiler. Bayramın ilk günü ilçenin en büyük mezarlığında kapının kilitli olmasına tepki gösteren vatandaşlar, yakınlarının mezarlarını ziyaret ettikten sonra evlerine döndü. Belediyeden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Görüntü dökümü

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-Vatandaşların kilidi çekiç ile kırmaya çalışması

-Kapıyı yerinden sökmeleri

-Mezarlığa girmeleri

-Vatandaşların tepkisi

-Detaylar

Süre: 1.44 Boyut: 53 MB

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak), (DHA)

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4)TATİLCİLERDEN YUNAN ADALARINA İLGİ

MUGLA\'nın Bodrum ilçesine gelen tatilcilerin Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) ve Sömbeki (Simi) adalarına geçişleri, Kurban Bayrımı\'nın ilk gününde de sürdü. Tur şirketlerinin önü, sabah saatlerinden itibaren tatilcilerle doldu. Bakanlar Kurulu kararıyla Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkartılmasıyla Türkiye\'nin ceşitli yerlerinden Bodrum\'a akın eden tatilcilerin bir bölümü Yunan adalarını da görmek için günübirlik turlara katıldı. Tatilin ilk gününden itibaren Bodrum\'dan Yunanistan\'ın İstanköy (Kos) Adası\'na devam eden geçişler, bayramın ilk gününde de sürdü. Yunan adalarına sefer düzenleyen firmanın yetkilileri feribot seferlerinin yüzde 80 doluluk oranlarına ulaştığını belirtti.

Ankara\'da esnaflık yapan Gazi Arız, \"Uzun bir tatil. Bizim için de hem dinlendirici hem de eğlenceli olacak. Günübirlik tur için Yunanistan\'ın Kos Adası\'na gidiyoruz. Bir günlüğüne de olsa burayı göreceğimiz için sevinçliyiz\" dedi.

Emlak danışmanlığı yapan Senem Karaçiçek, \"Bayram tatili güzel geçiyor. Tatil, sevdiklerimizi görmek için güzel bir fırsat ama ben yurt dışına çıkmayı tercih ettim. Önce Yunanistan\'ın Kos daha sonra da Simi Adası\'na geçmeyi planlıyorum. Pazar günü döneceğim. Bodrum\'da olmanın avantajlarından biri de Yunan adalarına rahatça gidip, gelebilmek. Dün (perşembe) de Leros Adası\'na günübirlik tur için gitmiştim. Bence gayet avantajlı turlar. Değişiklik oluyor\" dedi.

Bodrum Feribot Acentesi Müdür Yardımcısı Özgür Meral, \"Tatilin ilk günü bayağı bir yoğunluğumuz vardı. Gemilerimizin hepsi dolu olarak gidip, döndü. Bayram tatilinin başladığı günden bu yana ortalama olarak 1500 kişiye yakın yolcu Kos\'a geçiş yaptı. Daha sonrasında ise yüzde 50 düşüş olur ve dönüşler başlar. Bayram boyunca Yuna adalarına geçişin devam edeceğini düşünüyoruz. İstanköy Adası için bayram boyunca 5 bin ile 6 bin arasında yolcu taşımacılığı yapılacak diye düşünüyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Tatilcilerden görüntü

-Bodrum Feribot Acentası Müdür Yardımcısı Özgür Meral\'in açıklaması

-Liman girişine gelen turistlerden görüntü

-Tatilcilerle röp.

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera: Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)



