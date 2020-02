DHA YURT BÜLTENİ -20

Çankırı\'dan gönderilen ZPT\'ler Nusaybin\'den geçti

ÇANKIRI\'dan Suriye sınırına gönderilen 14 Zırhlı Personel Taşıyıcı\'yı (ZPT) taşıyan askeri konvoy, Mardin\'in Nusaybin ilçesinden geçti.

Çankırı\'da konuşlu 28\'inci Mekanize Tugay Komutanlığı\'ndan Suriye sınır hattındaki birliklere demiryoluyla gönderilen ve perşembe günü akşam saatlerinde Gaziantep\'e ulaşan askeri araçlardan 14 ZPT taşıyan 8 çekici, gece saatlerinde Nusaybin\'e ulaştı. Güvenlik önlemleri eşliğinde ilçeden geçen askeri konvoy, Cizre yönünde ilerleyip sınır hattına yönlendirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

- Askeri konvoy

- ZPT\'leri taşıyan çekiciler

- Konvoyun geçişi

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ-MARDİN-DHA

============

Yanan aracın içerisinden çıkan sürücü yaşamını yitirdi

MANİSA\'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu Yaşar Aslanboğa (52) hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden Aslanboğa\'nın otomobili alev alırken, cansız bedeni ise çevredekilerin müdahalesi ile araçtan çıkartıldı. Aslanboğa\'nın cesedini otomobilden çıkaran TIR şoförü, \"Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim\" dedi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Yunusemre ilçesinde Dericiler Sitesi Kavşağı\'nda meydana geldi. Akhisar\'dan İzmir\'e giden Yaşar Aslanboğa (52) yönetimindeki 35 HAP 91 plakalı otomobil, kavşak yakınlarında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Ümit Taşken\'in (40) yönetimindeki 35 TRZ 34 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Aslanboğa\'nın otomobili motor kısmı alev alırken, diğer sürücüler araçlarından aldıkları yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü, sürücü Aslanboğa\'yı araçtan çıkardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler yaptıkları kontrolde Aslanboğa\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaşar Aslanboğa\'nın cansız bedeni olay yerine gelen cenaze aracıyla Merkez Efendi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na kaldırıldı. Diğer otomobil sürücüsü Ümit Taşken ise kazadan yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden açıldı.

\'YANMASINA İZİN VERMEDİM\'

Kazaya ilk müdahaleyi yaparak, yanan otomobilin sürücüsü Aslanboğa\'yı araçtan çıkaran TIR şoförü Saffet Koç, \"Araba yandı. Sürücü ölmüştü ama yanmasına izin vermedim. Tutarak çektim. Yangın tüpleriyle yangına müdahale ettik\" diye konuştu. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

--------------------------

Kaza yerinde yanan otomobilden görüntü

Cenaze aracının olay yerindeki detayları

Kazaya tanıklık eden vatandaşlardan röp.

Kaza yerinden geçen vatandaşın telefonuyla görüntülenmesi

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Cemil SEVAL/MANİSA(DHA)

=================

Çanakkale\'de alev topuna dönen otomobilin sürücüsü son anda kurtuldu



ÇANAKKALE\'de, seyir halindeyken motoru alev alan otomobilin sürücüsü son anda kendini dışarı attı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, o anlar ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Esenler Mahallesi Demokrasi Caddesi\'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen seyir halindeki otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Alevler kısa sürede otomobili sararken, sürücü ise son anda kendini dışarı attı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen Çanakkale Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Otomobil ise kullanılmaz hale geldi.

Hurdaya dönen otomobilin yandığı o anlar ise yoldan geçenler tarafından cep telefonlarıyla saniye saniye kaydedildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale\'de alev topuna dönen aracın yanma anından cep telefonu görüntüleri

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE (DHA)

===========================

Yalova’da kapkaç zanlısı, çaldığı telefonu kurcalarken görüntülendi

YALOVA’nın Çiftlikköy İlçesi’nde bir kadının cep telefonunu çalan Suriye uyruklu zanlı, bir gün aradan sonra yakalandı. Güvenlik kameralarına yakalanan zanlı, olaydan sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonunu kurcalarken görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, dün meydana gelen olayda, Suriye uyruklu S.E. (24), Barbaros Bulvarı’nda elinde telefonuyla yürüyen D.K. isimli kadının akıllı cep telefonunu çalarak hızla kaçtı. Durumun İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirilmesinin ardından polis bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler, düzenledikleri operasyon ile Suriyeli S.E.’yi aynı bulvarda yakaladı. Suçunu itiraf eden zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkartıldı.

Telefon, polis tarafından tekrar sahibine teslim edildi.

Öte yandan zanlının kaçışı ve telefonu çaldıktan sonra bindiği dolmuşta çaldığı telefonu kurcalaması an be an hem güvenlik kameralarında hem de dolmuştaki kameralar tarafından görüntülendi.

Görüntü Dökümü:

--------------------------

-hırsızın kaçış görüntüsü

-hırsızın çaldığı telefonu kurcalaması

Süre:0.52 Boyut: 98,7 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, (DHA)

=================

Burak King, konser için geldiği Adana\'da atık toplayıcılarıyla buluştu



ADANA\'da, şarkıcı Burak King, atık toplayıcılarla bir araya gelerek, atık malzeme ayrıştırdı. Şarkıcı, atık toplayıcılara yeni şarkısına birlikte klip çekme sözü verdi.

Son dönemde söylediği şarkılar \'Koştum Hekime\' ve \'Yanıyoruz\' ile çıkış yakalayan şarkıcı, Burak King, eğlence mekanında konser vermek üzere Adana\'ya geldi. Kentte bir kebapçıda Adana kebabını tadan King, Çukurova Atık Toplayıcılar ve Geri Dönüşüm İşçileri Derneği Başkanı Mehmet Karaca\'nın davetiyle, \'Farkındalık\' yaratmak için atık toplayıcıların deposunu ziyaret etti. Atık toplayıcıların topladığı malzemeleri birlikte ayrıştıran King, aynı zamanda şarkı seslendirerek, yeni çekeceği kliplerinden birini Adana\'da atık toplayıcılar deposunda, atık toplayıcılarla birlikte çekeceğinin sözünü verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Atık toplaycısının şarkı söylemesi

- Burak King\'in atık malzeme ayıklaması

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)

===============================