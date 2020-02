DHA YURT BÜLTENİ -20

SULAMA KANALINA UÇAN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, DALGIÇLAR SUDA BEBEK ARADI

Eskişehir\'de Tunca Kıran\'ın kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu. Kıran, hayatını kaybetti. Otomobilde bebek arabası, yastığı ve bezi olması nedeniyle dalgıçlar suda bir süre bebek aradı. Bebeğin evde annesinin yanında olduğu öğrenilince arama çalışması sonlandırıldı.

Olay, Orta Mahalle Sarıcakaya Yolu yakınlarında meydana geldi. Tunca Kıran\'ın kullandığı 26 KA 554 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yoldan çıkıp, sulama kanalına uçtu. Suda ters dönen otomobili gören vatandaşlar dururumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, vatandaşları da yardımıyla halatla otomobili sudan çıkardı. Ancak evli ve bir çocuk babası Tunca Kıran\'ın öldüğü belirlendi.

SUDA BEBEK ARANDI

Otomobilde bebek arabası, bebek yastığı ve bebek bezleri bulunması ile Tunca Kıran\'ın kazadan önce bir arkadaşını telefonla arayıp, çocuğunu gezdirmeye çıkaracağını söylemesi üzerine Büyükşehir Belediyesi\'nde görevli dalgıçlar suda bebek aradı.3 dalgıç bir süre suda ve su kenarındaki otların arasında arama yaptı. Daha sonra bebeğin evde annesinin yanında olduğu bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine arama çalışması sonlandırdı.

FREN İZİ BULUNAMADI

Ekipler, olay yerinde fren izi olmadığını belirledi. Bu da Tunca Kıran\'ın direksiyon başında rahatsızlanarak otomobiliyle kanala uçmuş olma ihtimalini gündeme getirdi. Tunca Kıran\'ın cenazesi Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERVİS ARACI KÖPRÜLÜ KAVŞAKTAN ALT YOLA UÇTU: 1 YARALI

Bursa\'nın İnegöl ilçesinde, Özkan Sevinç (22) yönetimindeki 16 PT 150 plakalı servis aracı yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak alt yola uçtu. Yan yatan aracın sürücüsü Sevinç, kazada hafif yaralandı.

Kaza, Hikmet Şahin köprülü kavşağında meydana geldi. Kavşağa hızlı girdiği öne sürülen Özkan Sevinç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın kontrolünü kaybetti. Kontrolden çıkan araç, alt yola uçtu ve yol kenarındaki kanala düşerek yan yattı. Kazayı gören kırsal Cerrah Mahallesi Muhtarı Hasan Ayar, araç içinde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak durumu Bölge Trafik istasyonunda çalışan polis ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazada yaralı şahsı sıkıştığı yerden çıkartan muhtar Hasan Ayar “Geçiyordum, baktım araç aşağı düşmüş. Ben de durdum, hemen inip aşağıya baktım şoförün sağlık durumu iyi. O da bana biraz destek verdi. Çektim, çıkardım yukarıya. Sağlık durumu iyiö dedi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASI YAŞLI KADIN ARANIYOR

İzmir\'in Ödemiş ilçesinde 3 gün önce evden çıkan, bir daha da haber alınamayan alzheimer hastası Zübeyde Bozkurt (84) arama çalışmalarına rağmen henüz bulunamadı.

Ödemiş ilçesi Çamyayla Mahallesi\'nde oturan Zübeyde Bozkurt, pazar günü evden çıktı, bir daha da geri dönmedi. Yakınlarının kayıp ihbarı üzerine jandarma ekipleri çalışma başlattı. AFAD ekipleri ve iz sürme köpeği de çalışmalara katıldı. Ancak geçen zamana rağmen henüz sonuç alınamadı.

Zübeyde Bozkurt\'u arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

AHŞAP EV KARABÜK\'TEN SÖKÜLÜP ÇAYCUMA\'DA KURULDU

Zonguldak\'ın Çaycuma İlçe Belediyesi, geleneksel ahşap ev kültürünü gelecek nesillere öğretmek için Karabük\'ün Yenice ilçesinde satın aldığı 75 yıllık ahşap köy evini söktürüp, ilçede yeniden kurdurdu.

Çaycuma Belediyesi, bölgenin geleneksel yapı kültürünün yaşatılması, örneklerinin korunarak gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çantı tekniğine göre yapılmış 75 yıllık bir köy evini Yenice Yortanpazarı’ndan sökerek SEKA Sosyal Tesislerinin girişine kurdurdu. Bulunduğu yerden her tahtası markalanarak sökülen evin özgün yapısı ve mimari özellikleri korunarak birebir kurulumu büyük ölçüde tamamlandı. Tamamlandığında müze olarak içinde yöresel yemeklerin sunumu da yapılacak olan ev iki katlı, 3 oda, salon ve tuvalet ve banyodan oluşuyor. Vatandaşların daha şimdiden büyük ilgi gösterdiği çantı ev, ormanlık bölgelerde, keresteye dönüştürülmemiş ağaç gövdelerinin üst üste tutturulmasıyla yapılıyor.? Ustalardan Hayri Ayvacık(60) ev hakkında bilgi vererek, \"Çantı evin özelliği rutubetli olmaması, depreme dayanıklı olması. Sağlıklı yaşam için bu evler en uygun. Şimdiki beton evler hava almadığı için yaşam kalitesi biraz daha düşük oluyor. Ama ahşap evlerde her taraftan hava alıyor. Yaşam seviyesi beton evlere oranla daha yüksek. Şu anda kiremit döşemesi yapılıyor. Son anlara gelindi, bitmek üzere\" dedi.

BAŞKAN KANTARCI: BU EV, KÖKSÜZLEŞMEYE İTİRAZIN BİR ÜRÜNÜ?

Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, yeni kuşakların ahşap evlerin nasıl birşey olduğunu bilmeden büyüdüklerini söyledi. Geleneksel yapı kültürünü yaşatmak istediklerini ifade eden Kantarcı, şöyle dedi:

\"Belli bir yaş üstünde olan herkesin böyle bir evde hatırası, yaşanmışlıkları var. Ancak yeni kuşaklar ahşap evlerin nasıl bir şey olduğunu bile bilmiyor. Bir beton cehennemi içinde yaşayıp gidiyoruz. Biz geleneksel yapı kültürümüzü yaşatmak, gelecek kuşaklara aktarmak istiyoruz. Çaycuma’yı bir yandan dünyanın en modern kentlerinden biri yaparken, diğer yandan da değerleriyle barışık bir belde olmasını istiyoruz. Bizden önceki yönetimler ne yazık ki korumacılık anlamında hiçbir şey yapmamış. Eskiye dair ne varsa üzerinden adeta silindir gibi geçerek yakıp yıkmış. Eski yaşanmışlıklara dair çok az şey kalmış. Bu ev aynı zamanda bu vandallığa, köksüzleşmeye de itirazın bir ürünü.\"?

Yörenin son derece zengin bir orman varlığına sahip olduğunu anlatan Kantarcı, \"Bizim yöremiz bir ağaç cenneti. Onun için yüzyıllar boyunca buradaki tüm yapılar ahşaptan yapıldı. Çantı yalnızca yöremizin tüm kuzey bölgelerinin geleneksel yapım tekniği olarak çok uzun yıllar kullanıldı. Betonun her şeye egemen olması nedeniyle bu evler de bir bir yok oldu. Biz bu kültürü yaşatmak için Yenice Yortanpazarı’ndan evi satın aldık. Bu konuda en becerikli ustaları bulup her ahşabı tek tek markalayarak sökümünü yaptırdık.\" dedi.

BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANI DEMİRCAN, MARDİN\'DE

Mardin\'de çeşitli temaslarda bulunan İstanbul\'un Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, \"Farklı dinler, diller, farklı kültürler boyutunda Mardin ve Beyoğlu ikiz kardeş\" dedi.

Mardin’e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilk olarak Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı ziyaret etti. Beraberinde AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Mustafa Yaman\'ı makamında ziyaret eden Demircan, burada kentin sorunları ve kayyumlar tarafından gerçekleştirilen belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yaman’a günün anısına bir şükran plaketi veren Demircan, bölgenin tarihi geçmişine ve kültürel değerlerine dikkat çekti. Buradan beraberindekilerle birlikte daha Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli\' toplantısına katılan Demircan, belediyecilik hakkında kendi yaşamından da örnekler verdi.

Beyoğlu ve Mardin’in kültürel zenginlikten açısından ikiz kardeş gibi olduğuna vurgu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mardin ve Beyoğlu\'nun farklı dil ve dinler bakımından ülkenin batısı ve doğusunda bulunan ikiz kentler olduğunu belirtti. Coğrafik ve stratejik anlamda dünyanın en değerli ülkelerinden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Demircan, \"Güzel Türkiye\'mizin doğusu da, batısı da, kuzeyi de ve güneyi de bir. Ak Parti çok büyük bir teşkilat. Türkiye’nin her yerinde başarılı ve önde olan birinci parti durumunda. Partimizin temel prensibi doğu, batı, kuzey ve güneyden tüm vilayetlerden bu geçişkenliği sağlamaya çalışmak. İstanbul’da adayım ancak Mardin’e geldim. Mardin ile yakınlığımız var. Beyoğlu\'nda, Mardinli çok fazla insanımız var. Yerel seçim öncesi hedeflerimiz, vatandaşlar ile kuracağımız ilişki. Teşkilat içi eğitim nedeniyle buradayız. Mardin’de olmaktan çok mutluyuz. Mardin’i çok seviyor ve benimsiyorum. Mardin ve Beyoğlu arasında çok fazla benzerlik var. O da şu farklı dinler, diller ve farklı kültürler. Anadolu\'nun birçok noktasında bu var ama Beyoğlu da ülkemizin en batı noktasında Mardin’in başka bir boyutu. Mardin’i zaten biliyorum ve Beyoğlu ile ikiz kardeş gibiyiz\" dedi.

Yerel seçim öncesi hedeflerini teşkilat olarak vatandaşa daha iyi anlatabilmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Demircan, AK Parti\'nin Türkiye\'nin her il ve ilçesinde başarısıyla ön planda olduğunu sözlerine ekledi.

Seminerde bir konuşma yapan AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç ise yerel seçimde bütün ilçelerde başarılı olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, \"Geçmiş dönemlere baktığımızda özellikle HDP zihniyetinin belediyecilik anlayışında hizmet verilmedi, sosyal belediyecilik adına faaliyetleri olmadı. Mardin\'de iddialıyız, gelecekle ilgili her ilçede önemli projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirmek için çalışacağız\" diye konuştu.

Seminerden sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mardin’in tarihi mekanlarını ziyaret edip, esnafla sohbet etti.

CHP\'NİN MURATPAŞA ADAYI ÜMİT UYSAL

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal\'ı, belediye başkan adayı gösterdi.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Twitter hesabında yaptığı açıklamada, 31 Mart 2019\'da yapılacak yerel seçimlerde, CHP Parti Meclisi kararıyla belediye başkan adayı gösterildiğini belirtti. Başkan Uysal açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

\"CHP Parti Meclisi kararıyla yeniden Muratpaşa Belediye Başkan adayı olarak görevlendirildim. Yaklaşık beş yıldır; siz değerli komşularıma ve Antalya\'nın gözbebeği Muratpaşa\'mıza, hizmet etmenin onurunu ve mutluluğunu yaşıyorum. Sizlerin takdiri ve desteğiyle önümüzdeki beş yılda da insan odaklı belediyecilik hizmetlerimize devam edeceğiz. İnsanlık değerlerini ve yaşam koşullarını yükseltme tutkusuyla, en iyiye ve en güzele ulaşmak için yine gece gündüz çalışacağız. Parti Meclisi\'mizin görevlendirdiği tüm adaylarımıza hayırlı olsun dileklerimi iletiyor, başarılar diliyorum. Allah mahcup etmesin.\"

ANTALYA, (DHA) -

EDİRNE\'DE 189 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Edirne’de, jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler sırasında, yasa dışı yollardan yurt dışına geçmek isteyen yabancı uyruklu 189 kaçak göçmen yakalandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile 54\'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı ekiplerince, Meriç ve Lalapaşa ilçelerindeki yol kontrolünde, yasa dışı yollardan Avrupa ülkelerine gitmek isteyen Filistin, Cezayir, Pakistan, Afganistan ve İran uyruklu 189 kaçak göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Haber: Ünsal YÜCEL/EDİRNE,(DHA)-