DHA YURT BÜLTENİ-20

VATANDAŞLARDAN, SINIRDAKİ TÜRK ASKERİNE DESTEK GÖSTERİSİ

Ceylanpınar ilçesinde vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri\'nin Fırat’ın doğusuna yönelik olası harekatına destek gösterisi yaptı. Akşam saatlerinde Ceylanpınar\'da toplanan bir grup kabalık ellerine aldıkları Türk bayraklarıyla askerlerin nöbet kulübesinin bulunduğu sınır hattında yürüyüş yaparak TSK\'nın yapacağı operasyona destek verdi. Kalabalık sık sık \'\'En büyük asker bizim asker’, ‘Şehitler ölmez vatan bölünmez’ ve ‘Recep Tayyip Erdoğan’ sloganları attı.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Ahmet Bali, harekatı desteklediklerini ve sınırın biran önce teröristlerden arındırılmasını istediklerimi belirterek, “Bizim bu çapulculara verecek hiç bir şeyimiz yok. Allah\'a çok şükür Suriye\'nin batısında da doğusunda da bu vatanımız bu askerlerimiz nerede bir operasyon yaparsa biz ölümüne askerimizin yanındayız. Biz devletimizin yanındayız gerekirse ölürüz. Burada devletimize ve askerimize destek veriyoruz. Yapacakları operasyonu destekliyoruz\" dedi.

\'CEYLANPINARLI BİR KÜRT OLARAK ASKERİMİN YANINDAYIM\'

Zahide Tepedelen ise Kürt kökenli olduğunu ve Türk askerine destek verdiğini ifade ederek,

\"Ceylanpınarlı bir Kürt olarak ben askerimin yanındayım, askerlerimi destekliyorum. Sınırın sıfır noktasında biz askerlerimizi destekliyoruz. Biz operasyonun bir an önce başlamasını istiyoruz” diye konuştu.

Kalabalık yaptıkları yürüyüşün ardından evlerine döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ellerinde Türk bayraklarıyla sınırda toplanan vatandaşlar

- Slogan atan vatandaşlar

- Genel detay görüntüler

- Sınıra gelen zırhlı polis araçları

- Vatandaşlardan detay görüntüler

- Vatandaşlarla Röportajlar

Haber-Kamera: Şafak SAĞ-ŞANLIURFA-DHA)

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Teröristler, Nusaybin\'de Türkiye sınırına 100 metre mesafede 5 çadır kurdu

MARDİN\'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye\'nin Kamışlı kentinde PKK/YPG\'li teröristlerin, Türkiye sınırına 100 metre mesafede kazdıkları hendeklerin yanına 5 çadır ve nöbetçi kulübesi diktiği görüldü.

Nusaybin\'in hemen karşısında bulunan Suriye\'nin Kamışlı kentinin batısında rejime bağlı askerlerin daha önce karakol olarak kullandığı binaya giren YPG\'li teröristlerin, bina bitişiğinde daha önce kazdıkları hendeklerin yanına nöbetçi kulübesi ve arka kısmında ise 5 çadır kurduğu görüldü. Teröristlerin bu çadırları karargah olarak kullandığı belirtilirken, Kamışlı kentinin en işlek caddesinde hareket halindeki bir TIR aracının üzerinde de zırhlı personel taşıyıcı ile bir kepçe bulunduğu görüldü. Daha önce YPG teröristlerin kontrolünde petrol taşıyan tankerlerin de kente geri döndüğü gözlendi. Kamışlı kent merkezinde zaman patlama ve silah seslerinin duyulduğu görülürken, silah seslerinden sonra da ambulans hareketliliği yaşandığı gözlendi.

Görüntü Dökümü:

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- Teröristlerin çadırları

- İş makinelerden görüntü

- Teröristlerin zırhlı araçları

- Patlama sesleri ve ambulanslar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ - MARDİN - DHA

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Sınırda ilginç görüntü; atları, motosikletin arkasına bağladı

MARDİN\'in Nusaybin ilçesine sınır komşusu olan Suriye’nin Kamışlı kentinde bir motosiklet sürücüsü, aracın arkasına bağladığı 2 atı götürürken görüntülendi.

Kamışlı\'da, bir kişinin 2 atı kullandığı motorliksete bağlayıp, hareket etmesi Mardin\'in Nusaybin ilçesinden görüldü. Atları motorsikletine bağlayan kişinin, bölgeden hızla uzaklaşması dikkat çekti.

Görüntü Dökümü:

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- Atları motorsikletine bağlayan kişi

- Motorsiklete bağlanan atlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ - MARDİN - DHA

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Otobanda TIR devrildi, İstanbul yolunda 5 kilometre kuyruk oluştu

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesi TEM otobanında bir otomobil bariyerlere çarparken ardından gelen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada 2 kişi yaralanırken, Çerkezköy-İstanbul otobanı 3 saatliğine kapanarak 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Kaza, TEM otobanı Çerkezköy mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. İstanbul’a giden 34 AH 97 96 plakalı otomobil bariyerlere çarparken, ardından gelen 34 FL 6056 plakalı TIR ise sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Otomobildeki 2 kişinin yaralandığı kazada, TIR ise yan yatarak yolu trafiğe kapattı. İhbar üzerine gelen ambulanslarla yaralılar ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

5 KİLOMETRE ARAÇ KUYRUĞU OLUŞTU

Kaza nedeniyle Çerkezköy-İstanbul otoban yolu yaklaşık 3 saatliğine trafiğe kapandı. İstanbul gitmek isteyen araçlar yaklaşık 5 kilometrelik kuyruk oluştururken, yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Görüntü Dökümü:

-Otobandaki araçlar

-Kaza yapan otomobil ve TIR

-Kuyrukta bekleyen araçlar

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)-

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Takip edilen teröristler ateş açtı: 2 polis yaralı (2)

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Diyarbakır Valiliği, Hani ilçesinde takibe alınan teröristlerin ateş açmasıyla yaşanan çatışmayla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, şöyle denildi:

\"Hani ilçesi Kalaba yolu Turalı Mevkiinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin PKK/KCK terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 örgüt mensubunun içerisinde bulunduğu değerlendirilen bir aracı takip ettikleri esnada çatışma çıkmış; çıkan çatışmada 2 polis memuru yaralanmış, yaralı görevlilerimizin ambulans helikopter ile ilimize intikali sağlanmış olup, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’nde ilk müdahaleye başlanılmıştır. Olayın fail ya da faillerinin yakalanmasına yönelik emniyet ve jandarma güçlerimizce ortak operasyon başlatılmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir.\"

DİYARBAKIR (DHA)

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