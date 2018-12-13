DHA YURT BÜLTENİ -20

GAZİANTEP\'TE, YILDIRIM İSABET EDEN PETROL BORU HATTINDA SIZINTI (2)- YENİDEN



GAZİANTEP’in Nurdağı ilçesinde BOTAŞ’a ait petrol boru hattına yıldırım isabet etti. Hasar gören boru hattından sızan ham petrol nedeniyle 34 ev boşaltıldı, ekiplerin hasar tespit ve onarım çalışması devam ediyor.

Nurdağı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi’nde BOTAŞ’a ait petrol boru hattına akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Hasar gören hattan dışarı püsküren ham petrol araziye ve mahalledeki bazı evlere sızdı. Sızıntı ile beraber mahallede oluşan koku vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye BOTAŞ, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 180 haneli mahalledeki 34 ev, petrol sızıntısı tespit edilerek tahliye edildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Olay yerine gelerek incelemelerde bulunan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır yaptığı açıklamada, \"Boru hattına yıldırım çarpması sonucu sızıntı meydana geldi. Şu anda AFAD ve belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Ham petrol mahalledeki bazı evlere sızdı ve 34 haneyi boşalttık. Tehlike arz eden herhangi bir durum yok. BOTAŞ teknik ekibi geldi onların da çalışması başladı\" dedi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Gaziantep Valiliği\'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Gaziantep’in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesinde, 12 Aralık 2018 tarihinde 19.00 sularında Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattına yıldırım düşmesi sonucu boru hattında delinme meydana gelmiştir. Herhangi bir patlama veya yangın riski olmayan olayda delinmeye bağlı olarak bir miktar ham petrol akıntısı oluşmuş, BOTAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri almıştır. Çevredeki vatandaşlarımız olaya ilişkin bilgilendirilmiş olup, süreç dikkat ve özenle takip edilmektedir. Olay yerinde BOTAŞ ekiplerinin yanı sıra olasılıkları değerlendirmek amacıyla AFAD ve güvenlik amacıyla Jandarma tarafından tedbirler alınmıştır.\"

CAMİLERDEN ANONS

Mahalledeki camilerden de anons yapılarak sokağa akan ham petrol konusunda vatandaşlar uyarıldı. Mahallede önlem alan ekiplerin petrol boru hattındaki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)-

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BİTLİS\'TE TEKSTİL FABRİKASI \'SEL\' SULARI ALTINDA KALDI



BİTLİS\'te, etkili olan yağmur sele neden oldu. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve 300 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası ise sel suları altında kaldı. Bitlis Valiliği, Bölge Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre kent merkezinde yoğun bir yağış ve fırtına beklendiğini, vatandaşların özellikle zehirlenmelere karşı dikkatli olması gerektiğini duyurdu.

Bitlis\'te gece etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve 300 işçinin istihdam edildiği tekstil fabrikası sel suları altında kaldı. İşçiler, sel sularını kova ve küreklerle tahliye etmeye çalıştı. Tekstil atölyesi sahibi Emirhan Uludil, yağışların neden olduğu sel sularından dolayı fabrikasının büyük zarar gördüğünü söyledi.

Uludil, defalarca aramasına rağmen hiçbir ekibin olay yerine gelmediğini ileri sürerek, \"Fabrika çalışanları işi gücü bırakıp, sel suları tahliye etti. Fabrikamız sel suları altında kaldı. Kette ihracat yapan bir firmayız. Sel bize büyük zarar verdi. Kendi çabalarımızla kumaşlarımızı kapıların önüne koymaya çalıştık. Bir türlü suyu engelleyemiyoruz. İmalathane battı. Bütün işler durdu. Zararım çok büyük\" dedi.

BİTLİS VALİLİĞİ\'DEN YAĞIŞ UYARISI

Bitlis Valiliği, Bölge Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre kent merkezinde yoğun bir yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Rüzgarın gece yarısı saatte 50-70 kilometre hız arasında, gece yarısından sonra ise 30-50 kilometre hız arasında esmesi tahmin edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın olası buzlanmaya bağlı kazalar, kuvvetli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konularında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Sular altında kalan işyerinden detay görüntüler

-Fabrikadaki sel sularını kürek ve kovalarla tahliye etmeye çalışan işçiler

-Sel suları altında kalan eşyaları taşıyan işçiler

-Detaylar

-Zarar gören tekstil ürünleri

-İşyeri sahibi Emirhan Uludil ile röportaj

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)-

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4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TABANCAYLA OYNARKEN BABASINI VURDU



ADANA\'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki Z.K., iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu babası Kerim K.\'yı vurarak ağır yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K.\'nın elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu emekli uzman çavuş baba Kerim K. yaralandı. Evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kerim K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kerim K.\'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olayın yaşandığı evden görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)

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