DHA YURT BÜLTENİ-20

AKÇADAĞ\'DA KAYBOLAN KADIN, KUYUDA YARALI BULUNDU

MALATYA\'nın Akçadağ ilçesinde, dün kaybolan ve yakınları tarafından aranan Feride Başyurt (53), düştüğü su kuyusunda yaralı halde bulundu.

Gülkaynak Mahallesinde oturan Feride Başyurt, dün öğle saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi. Yakınları, arama çalışmalarından sonuç alamayınca kadının bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri de başlattığı arama çalışmasında, kadın, 10 metre derinliğindeki kuyuda yaralı halde buldu. Kuyudan çıkarılan ve yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan kadın, tedavi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Kadının kurtarılması

- İtfaiye erleri

- Ambulansa konulunması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 99 MB

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Diyarbakır\'da sahte altın imalathanelerine operasyon: 6 gözaltı (2)

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Diyarbakır\'da, polis ekiplerince 4 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, ruhsatsız imalathanelerde hurda altına bakır karıştırılarak sahte altın imal ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.Y., Y.Ş., D.K, H.K. ve R.G. tutuklanırken, M.Ş. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

DİYARBAKIR (DHA)

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BOLU DAĞI TÜNELİ\'NİN ANKARA İSTİKAMETİ 19 GÜN SONRA ULAŞIMA AÇILDI

BOLU, (DHA)- TÜRKİYE\'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli mevkiinin Ankara yönü, 19 gün süren yol yenileme çalışmalarının bitmesiyle yeniden trafiğe açıldı.

Karayolları ekipleri tarafından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli\'nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktaları yenileme çalışması yapıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım\'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu\'na yönlendirilerek sağlanmış, araçlar, D-100 Karayolu’ndan Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilmişti. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 19 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı. TEM\'in kapalı olmasıyla D-100 yolunda oluşan yoğunluk, yolun yeniden açılmasıyla rahatladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yoldan görüntüler

-Geçen araçlar

-Tünelden görüntüler

-Detaylar

Süre: 01.06-Boyut: 131.3 MB

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)

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KAR, ANTALYA KARAYOLUNDA ETKİLİ OLDU

DENİZLİ’de öğle saatlerinde yağmur ve yoğun sisin ardından başlayan kar yağışı özellikle Antalya kara yolunda etkili oldu. Cankurtaran mevkiinde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle kazalar da meydana geldi. Yolda önlem alan trafik polisleri tır, kamyon ve zincirsiz araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor.

Denizli-Antalya kara yolunda başlayan kar yağışı özellikle Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasında etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı. Yolda kaydıktan sonra makas atıp kalan tırlar çekicilerle yoldan alındı. Karayolları Bölge Müdürlüğünün kar kürüme araçları karayolunda sürekli olarak temizleme çalışması yaptı. Trafik polisleri karayolunda tır, çekici ve zincirsiz araçların geçişini kontrollü olarak sağlıyor.

Görüntü dökümü:

Trafik akışından görüntü

Kar temizleme çalışmalarından görüntüler

Polislerden görüntü

Kaza yapan bir otomobilin sürücüsünün konuşması

Haber - Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)

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TIR ŞASESİ ÜRETEN ATÖLYENİN OFİSİ KÜLE DÖNDÜ

KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde, TIR dorsesi şasesi üretimi yapan bir atölyenin ofis olarak kullanılan iki konteynerinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken, ofis hasar gördü.

Akşam saatlerinde Başiskele Ovacık Mahallesi\'nde bulunan TIR dorsesi şasesi üreten bir atölyenin bahçesinde ofis olarak kullanılan konteynerlerde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Alevler ofisi sararken, işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ofis olarak kullanılan 2 konteynerde hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Küle dönen ofis

-Detaylar

HABER-KAMERA: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli)(DHA)