DHA YURT BÜLTENİ 20

ÇERKEZKÖY\'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

TEKİRDAĞ\'ın Çerkezköy ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada Yunus Çatal(23), öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, tadilat çalışmaları süren Çerkezköy ile İstanbul\'un Silivri ilçesi karayolu üzerindeki Büyükçavuşlu Köprü mevkiinde bu gece meydana geldi. İstanbul istikametinden gelen Cemil Çetin\'in kullandığı 34 BB 1934 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Yunus Çatal idaresindeki 59 TB 224 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobillerde bulunan Yunus Çatal, Cemil Çetin, Sefa Çetin, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, ismi öğrenilemeyen bir kişi ise Silivri\'de özel bir hastaneye götürüldü. Yaralılardan durumu ağır olan Yunus Çatal, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kazanın ardından bir süre kapanan Çerkezköy-Silivri karayolu otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı. Kazayla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması sürüyor.

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),(DHA)

BİNGÖL’DE, KURALLARA UYMAYAN SÜRÜCÜLERE CEZA KESİLDİ

BİNGÖL\'de, polis ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktalarında, kurallara uymayan sürücülere ceza kesildi.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği’ne bağlı ekipler, sürücü ve araç denetimlerine yönelik Çapakçur Köprüsü üzerinde akşam saatlerinde kontrol noktaları oluşturdu. Çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin görev yaptığı uygulama geç saatlere kadar devam etti. Uygulama kapsamında modifiye edilmiş otomobiller üzerinde duran polis ekipleri, sis farı açık seyreden, aşırı hız yapan ve kurallara uymayan sürücülerin araçlarını tek tek kontrol etti. Bazı sürücülere alkol testi uygulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Yapılan uygulama hakkında bilgi veren Trafik Şube Müdürü Özcan Alıcı, araç sayılarının artmasıyla birlikte trafikteki sorumsuz sürücülerin de arttığını belirterek, \"Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının ön planda insan faktörü yatmaktadır. Özellikle araç sayılarının artmasıyla beraber trafikte sorumsuz sürücüler de artmıştır. Bu sürücülerin hız ihlalleri, ışık ihlalleri, cep telefonu ile trafikte konuşma, emniyet kemeri kullanmama, drift atma, sis farı ile seyretme gibi ihlalleri yaptıkları gözlenmektedir. Bu ihlalleri günümüzde de yapan sürücüler var mı yok mu diye bu uygulamayı yapıyoruz. Buradaki amacımız vatandaşın can ve mal güvenliğinin sağlanmasıdır. İleriki günlerde de bu uygulamalarımız devam edecektir. Vatandaşlarımıza emniyet kemerlerini takmalarını, trafikte cep telefonlarını kullanmamalarını tavsiye ediyor, kazasız belasız günler diliyoruz\" dedi.

HABER-KAMERA: AZİZ ÖNAL-MESUT BUDRAÇ/BİNGÖL,(DHA)

SİİRT\'TE İLK DEFA DÜZENLENEN \'HAMSİ FESTİVALİ\'NDE 20 TON HAMSİ 2 SAATTE TÜKENDİ

SİİRT-Trabzon kardeşliği projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivalinde, 20 ton hamsi 2 saatte tükendi.

Siirt-Trabzon kardeşlik projesi kapsamında ilk kez düzenlenen hamsi festivali kent merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda, halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti. Eski hükümet konağının önünde kurulan mangallar vasıtasıyla pişirilen hamsiler vatandaşlara dağıtıldı. Hamsi festivaline AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Vali Ali Fuat Atik, Batman Valisi Hulusi Şahin, Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Ortahisar Belediye Başkanı Av. Ahmet Metin Genç, Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, Trabzon’dan gelen ve Siirtli vatandaşlar katıldı.

Hamsi festivalinin düzenlediği alana heyet ile gelen ve burada açılış konuşmasını yapan Siirt Valisi Ali Fuat Atik, İçişleri Bakanlığı himayelerinde yürütülen \'Kardeş Şehirler Projesi\' kapsamında; Siirt Belediyesi ve Trabzon-Ortahisar Belediye Başkanlığı tarafından organize edilen, hamsi festivaline ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, \"Bu anlamlı kültür şöleni programına hoş geldiniz. Siirt ilimiz, üç dilin ve farklı kültürlerin, bin yıldan beri barış, kardeşlik ve hoşgörü içinde yaşadığı bir kültür ve medeniyet şehridir. Bir kültür armonisi olan kentte yaşanan her bir kültür, Siirt\'e kendi rengini vermiş ve bununla ortak bir yaşam kültürüne ulaşılmıştır. \'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın\' felsefesi ile hareket ederek, devlet-vatandaş kucaklamasını esas alan bir yönetim anlayışı ile çok önemli mesafelerin alındığına inanıyorum. Bu kutsal vatan topraklarında, et tırnaktan ziyade, can ve canan olmuşuz, huzur ikliminde Kardeş olmuşuz. PKK gibi bölücü bazı unsurlar bu kardeşliği, bu huzuru bozmaya çalışıyor. Ancak bunu asla başaramayacaklardır. Kardeşliğimizin pekişmesinde; vatandaşlarımızın, güvenlik güçlerimizin, sivil toplum kuruluşlarının ve sağduyulu basının büyük katkısı vardır. Onlara teşekkür ediyorum\" dedi.

20 TON HAMSİ DAĞITILDI

Siirt’te ilk defa düzenlenen hamsi festivalinde Trabzon’dan getirilen 20 ton hamsi, Siirtlilere dağıtıldı. Eski hükümet konağının önünde mangallarda pişirilen hamsiler, Siirt Valisi Atik ve protokol üyelerine dağıtımı ile başladı. Siirt’te ilk defa hamsi balığı yiyen vatandaşlar, emeği geçen yetkililere teşekkür etti. 20 ton hamsi, 2 saat içerisinde pişirilip dağıtılırken, Trabzonlu yetkililer, \"Hamsilerimizi gündüzden pişirmeye başladık ve tencerelerde muhafaza altına aldık. Dağıtımın başlamasının ardından ortalama 2 saat içerisinde hamsileri Siirtlilere dağıttık\" ifadelerini kullandı.

Hamsi festivali, her iki şehrin folklor ekiplerinin gösterisi ve konserler ile devam etti.

HABER-KAMERA: TURAN KOYUNCU-MEHMET YÜCEL DURAK/SİİRT, (DHA)-

