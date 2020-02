DHA YURT BÜLTENİ 20

Sınırda mühimmat patladı, yaralı askerler var (3)

HAKKARİ VALİLİĞİ: PATLAMA MÜHİMMAT DEPOSUNDA MEYDANA GELDİ

Hakkari Valiliği, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili daha önce yaptığı açıklamasını yeniledi.

Valilik daha önce yaptığı açıklamada, arızalı mühimmat sonucu patlamanın meydana geldiği ancak yenilenen açıklamada ise patlamanın mühimmat deposunda meydana geldiğini belirtilerek, \"09.11.2018 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu askeri personellerimiz yaralanmıştır\" denildi.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI: 25 ASKER YARALI, 7 ASKER ARANIYOR

Milli Savunma Bakanlığı, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesinde meydana gelen patlamayla ilgili; 25 askerin yaralandığını, 7 askerin de arandığını açıkladı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

\"Hakkari’de bir üs bölgemizde, ilk bilgilere göre atış esnasında ağır silah mühimmatından kaynaklandığı değerlendirilen bir kaza meydana gelmiştir. Kaza sonucunda yaralanan 25 kahraman silah arkadaşımız süratle hastaneye tahliye edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır. Yedi kahraman silah arkadaşımıza ulaşma çalışmaları devam etmektedir. Kaza hakkında inceleme başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

HAKKARİ VALİSİ, YARALILARI ZİYARET ETTİ

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesine bağlı Derecik Beldesi\'ndeki Ortaklar Köyü üs bölgesindeki mühimmat deposunde meydana gelen patlamada yaralanan askerleri, tedavi gördükleri Hakkari ve Yüksekova Devlet Hastanelerinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

ANTALYA\'da, bir GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., polis ekipleri ve bir arkadaşının çabası sonunda eylemine son vererek indi. Oktay Ü., indikten sonra gözyaşı dökerken toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Olay, saat 17.30 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi\'ndeki Hal Caddesi\'nde meydana geldi. Bir süredir psikolojik tedavi gören Oktay Ü., geçen ay hastaneye yattı. Hastanede kaldığı sürede işinden ve kız arkadaşından ayrılan Oktay Ü., depresyona girdi. Akşam saatlerinde Hal Kavşağı\'nda bir GSM şirketine ait baz istasyonuna çıkan Oktay Ü., intihar edeceğini söyledi.

CANLI YAYIN YAPTILAR

Baz istasyonun en uç noktasına çıkan Oktay Ü.\'yü görenler, durumu polise haber verdi. Polis ekipleri uzun süre Oktay Ü.\'yü inmesi için ikna etmeye çalıştı. Bu sırada olay yerine gelen Oktay Ü.\'nün arkadaşlarından Esen Gülertürk de sesini duyurmaya çalıştı. Polis ekiplerinin yönlendirmesiyle Esen Gülertürk, polis motosikletindeki megafonu kullanarak, “Oktay her şey düzelecek atlama. Hadi in konuşalım\" dedi. Olay yerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri de baz istasyonun altında hava yastığı açarak önlem aldı. Bu sırada çevrede toplanan kalabalıktan bazıları cep telefonu üzerinden sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

ARKADAŞI YANINA ÇIKTI

İkna çalışmaları için bir polis memuru ve itfaiye eri itfaiye merdiveni yardımıyla Oktay Ü.\'nün yanına çıktı. Çabaların yetersiz kalması üzerine bu kez arkadaşı Esen Gülertürk, merdiven aracıyla baz istasyonuna çıktı. Gülertürk ve ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çabaları sonunda Oktay Ü., inerek eylemine son verdi. İndikten sonra ağlayarak arkadaşına sarılan Okay Ü ., sağlık kontrolü için ambulansa hastaneye götürüldü.

HİSARCIKLIOĞLU: BU TEKERLEK BU TÜMSEKTE KALMAZ

TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, \"Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız biz. Ama tümsekten inerken hızla ineriz\" dedi.

Eskişehir Sanayi Odası\'nın (ESO) 50\'nci yılı nedeniyle bu akşam Anemon Otel\'de yemekli toplantı düzenlendi. Yemeğe TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu\'nun yanısıra Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Milletvekili Harun Karacan, CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Sülü, MHP Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Milletvekili Aslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

\'KIZLARINIZI MUHAKKAK İŞİNİZE DAHİL EDİNİZ\'

Rıfat Hisarcıklıoğlu yaptığı konuşmada, sanayicilerin kızlarını da işlerine dahil etmesini istedi. ESO Meclis üyesi seçilen iki kadın üye Pınar Cengiz ve Nilay Güneş Erdemir\'i kürsüye davet ederek kutlayan Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

\"Babalarını kutlamak lazım. Kızlarını bizzat işin başında işin içine dahil etmişler. Eğer bu ülke kalkınacaksa, zenginleşecekse ancak girişimcisiyle zengin olabilir. Ne kadar çok girişimcin var o kadar zenginsin. Erkekler olarak biz ülkeyi ancak buraya kadar getirebildik. Ama bugüne kadar kullanmadığımız potansiyelimiz kadınlarımız, genç kızlarımız ve özellikle sanayici babalardan ricam genç kızlarınızı da muhakkak işinize dahil edin. Onları da girişimci yapın ki bu ülke daha hızlı zenginleşsin.\"

\'BU TÜMSEĞİ AŞACAĞIZ\'

Sıkıntılı günlerin aşılacağını belirten Rifat Hisarcıklığlu, birlik ve beraberliğin önemli olduğunu vurguladı. Hisarcıklıoğlu şöyle konuştu:

\"Bizler sıkıntılı günlerimiz oluyor mu oluyor. Son 25 yılda bir sürü sıkıntılı günleri atlattık biz. Ben diyorum ki bu tekerlek bu tümsekte kalmaz. Bu tümseği aşacağız biz. Tümseği çıkarken biraz zorlanırız biz. Ama tümsekten inerken hızla ineriz. Ama bir tek bir şey var birlik ve beraberliğimizi muhafaza etmeliyiz. Bunu yaparsak hep beraber kazanırız, bunu yapmazsak hep beraber de kaybederiz. Lütfen birbirimizi ötekileştirmeyelim. Gerek siyasi fikrinden dolayı, mezhebinden dolayı, veya etnik kökeninden dolayı, görüşünden dolayı birbirinizi ötekileştirmeyin. Birbirimizi sevelim. Bizim bizden başka dostumuz yok. Bakın 2016\'dan bu tarafa görüyorsunuz. Başımıza bir sürü hadise geldi, 15 Temmuz\'da kim vardı sokakta? Bu millet vardı sokakta 80 milyon 15 Temmuz gecesi sokaktaydı. Ama dost dediğimiz kim vardı yanımızda? Kimse yoktu. Onun için diyorum ki Allah bize sevgiyi vermiş, birbirimizi sevmezsek tam insan olamayız. Tam sevemedikten sonra da birlik ve beraberliğimizi sağlayamayız. Nolur birbirimizi siyasi görüşünden dolayı, fikrinizden dolayı, mezhebinizden, etnik kökeninizden dolayı birbirimizi dışlamayalım. 80 milyon eğer biz birlik ve beraberliğimizi muhafaza edersek bu bileği kimse bükemez. Onun için Allah bizi birlik ve beraberlik yolunda yolumuzu açık etsin.\"

Yapılan konuşmaların ardından ESO Başkanı Celaletin Kesikbaş, Rifat Hisarcıklıoğlu\'na plaket verdi.

