DHA YURT BÜLTENİ-20

16 YAŞINDAKİ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI: 1 ÖLÜ

KOCAELİ\'nin Gölcük ilçesinde 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü yolda yürüyen yayaya çarparak ölümüne neden oldu.

Kaza Çiftlik Mahallesi\'nde meydana geldi. M.B yönetimindeki 34 BU 7330 plakalı hafif ticari araç yolda yürüyen Saffet Keskinoğlu\'na çarptı. Kazayı görenler 112 ve polisi arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içersinde yerde yatan Keskinoğlu\'na müdahelede bulunmasına rağmen olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaza sonrası olay yerinden kaçan M.B polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-Olay yeri

-Polis incelemeleri

-Ölen kişinin vesikalık fotosu

Haber-Kamera: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli)(DHA)-

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SAVAŞTA ASKER BABALARINI KAYBEDEN UKRAYNALI ÇOCUKLAR MARMARİS\'TE

UKRAYNA\'da savaşta ölen askerlerin 8 ile 14 yaş arasındaki çocukları Muğla\'nın Marmaris ilçesine tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha çocukları karşılayarak çeşitli hediyeler verdi.

Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği tarafından, ülkelerindeki savaşta babalarını kaybeden 16 çocuk 6 günlüğüne Marmaris\'e tatile getirildi. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu çocukları kalacakları otelin salonunda karşıladı. Çocuklarla bir araya gelen heyet ilk olarak Türkiye ve Ukrayna\'nın milli marşlarını okudu. Çocuklar, kendi yazdıkları şarkılarını seslendirdi. Ukrayna Büyükelçisi Sybiha ve Belediye Başkanı Acar çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Böyle anlamlı bir projeye destek vermekten onur duyduğunu söyleyen Marmaris Belediye Başkanı CHP\'li Ali Acar, \"Çocuklarımızın kendilerini evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa hizmetlerine hazırız. Planlı kültür ve tarihi gezilerine katılmalarını sağlayacağız. Tatilin keyfini çıkartmalarını ve bol bol denize girmelerini tavsiye ediyorum\" dedi.

Marmaris yerel yönetiminin ve Türk halkının ne kadar konuk sever olduğuna yakın olarak şahit olduğunu söyleyen Ukrayna\'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ise, \"Bağımsızlığımızı ilan ettiğimiz günden bugüne kadar Türkiye ile sıkı ilişki içindeyiz. Bu dostluğumuz ilelebet artarak devam edecektir. Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar\'ın desteği ve Marmaris halkının misafirperverliği ile çocuklarımızın çok iyi vakit geçireceğine inanıyorum. Altı günlük Marmaris tatili sonrası çocuklarımızı İstanbul\'da ağırlayacağız. Türkiye ve Marmaris\'i çok seviyorum\" dedi.

\"BU ÇOCUKLAR ÖLEN ASKERLERİMİZİN BİZE EMANETİ\"

Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu da, \"Büyükelçiliğimiz ve belediye desteğiyle çocuklarımızı Marmaris\'te ağırlıyoruz. Ukrayna\'da Rusya ile savaşırken ölen askerlerimizin bize emaneti olan çocuklarımız 6 gün süreyle tatil yapacak. 16 çocuğumuzu ağırlayacağız. Önceden planlanan kültür ve tarihi geziler olacak. Günü birlik gezi turları ile koyları gezecekler. Marmaris\'te yerleşik yaşayan Ukraynalı kardeşleri ile tanışacaklar. Marmaris\'te misafir edildikten sonra 21 Ekim günü İstanbul\'da olacaklar\" dedi.

Tanışma etkinliği sonrası çocuklar kendileri için özel olarak hazırlanan salonda yemek yedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Çocukların karşılanmasından görüntü

- Çocukların milli marşlarını söylemesinden görüntü

- Belediye Başkanı Ali Acar ve Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha\'nın açıklamalarından görüntü

- Çocuklara verilen hediyelerden görüntü

- Marmaris Ukrayna Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Olena Topçu ile röportaj

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

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YOLCU OTOBÜSÜNDE 106 KİLO EROİN YAKALANDI: 4 GÖZALTI

KOCAELİ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir yolcu otobüsü içerisine gizlenmiş 106 kilogram eroin ele geçirildi.

Emniyet birimleri tarafından yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Van\'dan İstanbul\'a uyuşturucu madde taşınacağı bilgisini alan ekipler harekete geçti. TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde otobüsü durduran Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, yolcuları indirilen otobüsün içerisinde Bobi isimli eğitimli köpek ile arama yaptı. Narkotik köpeğinin şoförün hemen arkasındaki bir koltuğun alt kısmına tepki vermesi üzerine bölüm polis ekipleri tarafından söküldü. Otobüs içerisinde 206 paket halinde gizlenmiş 106 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye polis tarafından el konulurken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- otobüste köpekle arama yapılması

- polislerin eroini bulması

- detay

HABER: Dinçer AKBİR-Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),(DHA)

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KÖPEĞİ, TAVUKLARINI YEDİĞİ İÇİN AĞACA İPLE ASIP ÖLDÜRDÜ



SAKARYA\'nın Kocaali ilçesinde R.B. (48), iddiaya göre, tavuklarını yediği gerekçesiyle komşusu M.Ö.\'nün (50) köpeğini iple ağaca asarak öldürdü. R.B.\'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olay, Kocaali ilçesi Caferiye Mahallesi\'ndeki ormanlık alanda meydana geldi. Mahalle sakinleri, köy yolu üzerindeki ormanlık alanda bir köpeği ağaca asılı halde buldu. İple asıldığı görülen köpeğin öldüğü belirlendi. Durumu öğrenen çok sayıda hayvansever olay yerine geldi. Vahşete tepki gösteren vatandaşlar durumu belediye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpeğin asıldığı bölgeyi şeritle çevirerek geniş çaplı inceleme yaptı. Yaklaşık 50 metre uzaklıktaki evinden olay yerine gelen M.Ö., köpeğini asılı halde görünce büyük üzüntü yaşadı.

KOMŞUSUNDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Jandarmaya ifade veren M.Ö., köpeğinin komşusu R.B. tarafından tavuklarını yediği gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etti. M.Ö., şüpheli R.B.\'den şikayetçi oldu.

\'TARİFSİZ ACI\'

Vahşet karşısında büyük üzüntü ve şaşkınlık yaşadığını belirten Hayvan Koruma Gönüllüleri Derneği Üyesi Gaffur Paçalı ise bu acıyı tarif etmenin mümkün olmadığını belirterek, \"Hangi devirde yaşıyoruz bilmiyorum ama bir canı asmış. \'Hayvan tavuklarımı yiyor, bahçeme geçiyor\' diye hayvanı asmışlar. Şu hayvan poposu yere değdiği için ölene kadar çektiği acıyı tarif etmem mümkün değil. Burada bu tür vakalar genellikle yaşanıyor ama böylesini ilk defa yaşıyoruz. Allah kahretsin bunu yapanı. Tüm hayvanseverlerden destek bekliyoruz\" dedi.

Şikayet üzerine harekete geçen jandarma, şüpheli R.B.\'yi yakalamak için çalışma başlattı.

KÖPEĞİ AĞACA ASAN ŞÜPHELİ TESLİM OLDU

Olayın şüphelisi olarak aranan R.B jandarmaya teslim oldu. Şüpheli R.B ifadesinde köpeğin sokak köpeği olduğunu ve M.Ö. tarafından 6 aydır bakıldığını ancak kendisine ait tavukları yediğini söyledi. Bu durumu komşusuna söylediğini ancak sonuç alamadığını ifade eden R.B, sinirlerine hakim olamayarak pazar günü akşam saatlerinde boğazına ip geçirerek fındık ağacına asarak öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Kocaali ve Akçakoca Belediyelerinin sokak köpeklerini mahallelerine bıraktığını ve tavuklarına verilen zarardan dolayı sinirlerine hakim olamadığını söyledi. Ayrıca jandarma, Kocaali İlçe Tarım Müdürlüğü ve Kocaali Belediyesi Zabıta ekiplerinin yaptığı incelemede öldürülen köpeğin kulağında sokak hayvanı küpesi olduğu belirlendi. Nöbetçi Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan R.B, yarın adliyeye sevk edilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Köpek ağaca asılı halde

-Vatandaşın isyanı ve anlattıkları

Haber-Kamera Aziz GÜVENER/KOCAALİ (Sakarya), (DHA)-

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