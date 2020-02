DHA YURT BÜLTENİ 20

Beyin ölümü gerçekleşen polisin organları, 3 kişiye can olacak (3)

POLİSİN ŞEHİT OLMASINA NEDEN OLAN SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

Konya\'da kovalamaca sırasında meydana gelen kazada yaralanan polis memuru İsmail Yalçın\'ın şehit olmasının ardından, daha önce serbest bırakılan kazaya neden olan sürücü Mehmet Kimsesiz (30), bugün gözaltına alındı. Müzisyen Mehmet Kimsesiz, çıkarıldığı mahkemece \'ölüme sebebiyet vermek\' suçundan tutuklandı.

Trabzon\'da sağanak, Rize\'de hortum (2)

ARAKLI\'DA SEL

Trabzon’da sağanak etkisini sürdürüyor. Araklı ilçesinde sağanağın etkisiyle Karadere taştı, bazı köy ve mahalle yolları ulaşıma kapandı. Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelanlarda ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Sağanak nedeniyle ilçe merkezinde cadde ve sokaklar göle döndü, yayalar zor anlar yaşadı. İlçede bazı evlerin zemin ve bordum katlarını su bastı. Araklı Belediyesi ekipleri kapanan köy ve mahalle yollarını ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

FÜNYEYLE PATLATILAN ŞÜPHELİ POŞETTEN ÇÖP ÇIKTI

SİVAS\'ta cami duvarının demirine asılan şüpheli poşet, polis ekipleri tarafından fünyeyle patlatıldı. Patlatılan şüpheli poşetin içerisinden çöp çıktı.

Olay, 16.30 sıralarında Küçükminare Mahallesi Atatürk Caddesinde meydana geldi. Cadde üzerindeki tarihi Meydan Cami\'nin dış duvar demirinde asılı poşeti görenler patlayıcı olabileceği şüphesiyle durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, caddenin iki tarafında da güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri olayı izleyen vatandaşları da uzaklaşmaları konusunda uyardı. Olay yerine gelen özel kıyafetli bomba imha uzmanı, poşeti uzaktan kumandalı fünye ile kontrollü olarak patlattı. Parçalanan poşetin içerisinden çöp çıktı.

KÖPEK VE KEDİLER İÇİN 1000 PAKET MAMA

KALEKAPISI Esnafları Güçlendirme ve Kalkındırma Derneği (KALEDER) Başkanı Hasan Hüsnü Kilit, Kalekapısı yakınında bulunan Kedi Park\'ta, hayvanseverlere 1000 paket mama dağıttı.

Kaleiçi\'nin simgesi Kalekapısı\'nda yapılan mama dağıtımına, özellikle minikler büyük ilgi gösterdi. Hasan Kilit, dağıttıkları mamaların vitaminli mamalar olduğunu belirterek, \"Bunları yiyen hayvanlar, hastalığa kolay kolay yakalanmaz. O yüzden tam 1000 paket dağıtıyoruz, paket sayısını ilerde daha da artıracağız\" dedi. Paylaşılan bu dünyanın sadece insanlara ait olmadığını belirten Kilit, hayvansever olmanın, çevresever olmanın bir insanda olması gereken meziyet olduğunu ifade etti.

İnsanı sevebilmek için önce hayvanı ve çevreyi sevmek gerektiğini söyleyen Kilit, \"Bazen medyada eziyete uğrayan hayvanları görüyoruz. Burada bu hayvanları kurtarmak için çabalıyoruz. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar mücadele ediyoruz. Burayı temiz tutmaya çalışıyoruz. Kedi Park\'a bakamadığınız hayvanlarınızı bırakabilirsiniz, bunun haricinde buradan hayvanları sahiplenip götürebilirsiniz\" açıklamasında bulundu.

Kedi Park\'taki hayvanların her ay aşılarının yapıldığını ve her 15 günde veteriner kontrolünün gerçekleştiğini belirten Kilit, \"Hayvanların hastalanmaması için her şeyi yapıyoruz. Hastalanan hayvan olursa da rehabilite olsun diye Muratpaşa Belediyesi\'nin hayvan barınağı var, oraya gönderiyoruz. Orada gereken işlem yapıldıktan sonra da tekrar geri getirtiyoruz\" dedi.

Kedi ve köpekleri elleriyle besleyen çocuklar ve aileler, etkinliğin sonunda Hasan Hüsnü Kilit ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

GAZİANTEP\'TE, \'BÖLGESEL KALKINMADA GÜÇBİRLİĞİ PLATFORMU\' TOPLANTISI

GAZİANTEP Ticaret Odası (GTO) önderliğinde oluşturulan \'Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu\', Gaziantep\'te gerçekleştirilen toplantıda kredi imkanlarını ele aldı.

Gaziantep Ticaret Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Antakya, Adıyaman, Kilis ve Osmaniye’nin Ticaret ve Sanayi Odası başkanları, genel sekreterleri ve bölgedeki kalkınma ajansları genel sekreterlerinin katılımıyla 15\'incisi gerçekleştirilen toplantı Gaziantep\'te gerçekleştirildi.

Yangının farkında ve hükümetli sürekli iletişim halinde olduklarını ifade eden Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Zeki Kıvanç, \"Yangının farkındayız. Hükümetimizle sürekli istişare içersindeyiz. 14 Ağustos\'ta 5 maddelik önerilerimizi hem kamuoyuyla hem de hükümetimizle paylaştık. En acil sorun borçlarımızı çevirmek ve yeni krediye ulaşmaktır. Yeni KOBİ destek kredisini hükümetimizle birlikte, TOBB olarak tekrar devreye soktuk. Kredi kullanmak isteyen kobilerimiz için maalesef yüzde 30\'ları aşan faizlere maruz kalıyoruz. Biz TOBB alarak destek kredisi kullanan kobilerimize 6 ay geri ödemesiz yıllık yüzde 22 faizle kredi alma imkânına kavuşturmaya gayret gösteriyoruz\" dedi.

\'Bölgesel Kalkınmada Güçbirliği Platformu\'nun en özel projelerinden biri olduğunu ve bu projeyi sahiplendiklerini söyleyen Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, \"Bugün 15\'inci toplantısını yapacağımız Platformun kuruluş amacını tek kelime ile ifade edecek olursak, adından da anlaşılacağı üzere amaç güçbirliği oluşturmak. Üyelerimiz için, şehirlerimiz için, bölgemiz için ve nihayetinde ülkemiz için güçbirliği yapmak. Biliyorsunuz bölgemiz önemli bir turizm, sanayi ve ticaret potansiyeline sahip. Birlikte bu potansiyeli işleyebilecek projeler geliştirmeyi, ortak sorunlarımıza çözüm üretmeyi hedefliyoruz. Bölgedeki şehirler olarak yarışmak değil, \'kazan kazan\' felsefesi ile şehirler arasında sinerji yaratmaya çalışıyoruz. Bölgesel kaynakların etkin kullanılmasını sağlamak, turizm, gastronomi, kültür vb gibi alanlarda ortak projeler hazırlamak, bölge ekonomisinin gelişimine yönelik işbirliği yapmak için bir aradayız. Örneğin Suriyeli mülteciler, ihracat, turizm, tarım, sanayi 4.0 bu konu başlıklarından sadece bir kaçı. Yani bir yandan geleceği bir yandan da bugünü tartışıyor, değerlendiriyoruz\" diye konuştu.

