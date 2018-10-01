DHA YURT BÜLTENİ 20

SAKARYA\'DA 20 DAKİKADA 30 KİLOGRAM YAĞMUR DÜŞTÜ

ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - SAKARYA\'da etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası hayat felç oldu. 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağmur düştü.

Meteoroloji\'nin yaptığı uyarılar sonrası şiddetli sağanak yağış Sakarya\'yı etkisi altına aldı. Akşam saatlerinde başlayan yağış kent genelinde adeta hayatı felç etti. Aynı anda etkili olan fırtına ve sağanak yağışa sokakta yakalanan vatandaşlar, en yakındaki kapalı alana sığındı. Kent merkezindeki çok sayıda iş yeri ve ev sular altında kaldı. Yağmurun iş ve okulların çıkış saatine denk gelmesi trafiğin de felç olmasına neden oldu. Adapazarı, Serdivan ve Erenler ilçesindeki işlek cadde ve sokaklar sular altında kalırken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte zorlandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve SASKİ ekipleri kapanan yollarda su tahliye çalışması yaparak mahsur kalan sürücüleri kurtardı. Kentin bazı noktalarında şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine neden oldu. Serdivan ilçesinde bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi. 20 dakika süren şiddetli yağış sonrası gökyüzünde mavi ve siyah bulutların birleşmesi olağanüstü bir görüntü ortaya çıkardı.

Meteoroloji alınan bilgiye göre Adapazarı\'nda 20 dakikada metrekareye 30 kilogram yağış düştü. Sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağış sonrası yollar sular altında

-Araçların ilerlemesi

-Gökyüzündeki değişim görüntü

-Üzerine ağaç devrilen otomobil

-Durakta mahsur kalan vatandaşalr

-Kentte yağmur bulutlarının gezmesi

-Vatandaşların suyu tahliye çalışması

-Detaylar

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya), (DHA)

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YILDIRIMIN DÜŞTÜĞÜ EV ALEV ALEV YANDI

DÜZCE, (DHA) - DÜZCE\'de, yıldırımın düştüğü iki katlı ev alev alev yandı.

Olay akşam saatlerinde, Ağa Mahallesi 1963 Sokak üzerinde meydana geldi. Yunus Asan\'a ait iki katlı evin çatısına yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm evi sardı. Mahalle sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Mahalle halkı yangının söndürülmesi için seferber olarak, itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.

Mahalle sakinleri yıldırım nedeniyle yangın çıktığını söyleyerek, \"Yağmur başladı ve bir anda eve yıldırım düştü. İçeride bir kadın vardı onu çıkardık.\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İtfaiye ekiplerinin müdahale görüntüsü

Vatandaşların itfaiyeye yardım görüntüsü

Vatandaşlarla röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)

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MALATYA\'DA, ‘DRONE\'LU TRAFİK DENETİMİ

MALATYA\'da, trafik polisleri, drone yardımıyla yaptıkları denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen sürücülere ceza yazdı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından, uygulama noktasında havadan drone ile takip yaparak kural ihlallerini önleme çalışması yaptı. Trafiğin yoğun olduğu noktalarda denetimlerini sürdüren ekipler, Malatya-Elazığ karayolu İnönü Üniversitesi kavşağı başta olmak üzere kentin birçok noktasında hem karadan, hem de havadan denetlemelerine devam ediyor. Bu sayede trafik kurallarına uymayan sürücüler tespit ediliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Emniyet Müdürü Ömer Urhal, yaptıkları çalışmalarla ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazalarını en aza indirmek için çaba sarf ettiklerini kaydederek, \"Bakanlığımız bünyesinde hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında aşırı hız, emniyet kemeri ve kırmızı ışık ihlali konusunda trafik ekiplerimiz çalışmalarını yoğunlaştırdı. Sadece karayolu üzerinde değil havadan drone yardımıyla uygulamalarımızı sürdürüyoruz. Arkadaşlarımızın drone yardımıyla tespit ettiği kural ihlallerini bildirerek cezaya dönüştürüyoruz. Amacımız sadece ceza yazmak değil aynı zamanda bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve belirli konularda farkındalık meydana getirmek. Böylece ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının azalacağına inanıyoruz. Trafiğin bir kültür ve eğitim meselesi olduğunu bilerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Trafik denetimi

- Polisler

- Araçların gelmesi

- Havadan görüntüler

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 105 MB

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Bursa’da otomobille TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3\'E ÇIKTI

Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen ve otomobildeki 5 kişiden 2\'sinin yaşamını yitirdiği, 3\'ünün de yaralandığı kazada ölü sayısı 3\'e yükseldi. Kazada ağır yaralanarak ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ceren Kılınç\'ın burada yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)

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