DHA YURT BÜLTENİ-20

TRAKTÖRDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜ, ARKADAŞLARI SAĞLIK GÖREVLİLERİNE SALDIRDI

ŞANLIURFA’da Eyyübiye Belediyesi Temiz İşleri Müdürlüğü\'nde çalışan Ümit Çiftçi (32), çöpleri yüklediği traktörden düşmesi sonucu hayatını kaybetti. İşçinin mesai arkadaşları olay yerine geç geldiğini iddia ettikleri sağlık görevlilerine tepki gösterdi.

Olay, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi’nde meydana geldi. Eyyübiye Belediyesi Temizlik İşlerinde görevli olan Ümit Çiftçi, traktörle mahallede yüklediği çöpleri toplama merkezine götürmek için sürücüsü ve plakası öğrenilmeyen traktörün arkasına oturdu. Bir süre tehlikeli olmasına rağmen traktörün arkasında oturarak yolculuk yapan Çiftçi, Akçakale-Toki çevreyolunda dengesini kaybetmesi sonucu traktörün altına düştü. Arkadaşlarının düştüğünü gören işçiler, traktörü durdurup yaralı işçinin yardımına koştu. Bu sırada Çiftçi’nin arkadaşları sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İşçiler, olay yerine geç geldiği ileri sürülen ambulanstaki doktor ve hemşireye tekme- tokat saldırdı. Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle ağır yaralı olarak Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Çiftçi, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Traktörden düşerek ölen işçinin fotoğrafı

- Olay yerine geç geldiği iddia edilen ambulansı tekmeleyen temizlik işçileri

- Ambulansın etrafını saran işçiler sağlık görevlilerine tepki göstermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 95MB

=================

ŞEYHİN YATINA 1 MİLYON LİRALIK AKARYAKIT VE YEMEK İKMALİ

DUBAİ Şeyhi Abdullah Al Futtaim\'in \'Radiant\' adlı lüks mega yatına, demir attığı Muğla\'nın Marmaris ilçesinde 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yapıldı. Ayrıca yapılan yiyecek ikmaliyle toplam harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi.

Dubai Şeyhi Abdullah Al Futtaim\'in \'Cayman Adaları\' bayraklı, 110 metre uzunluğundaki \'Işıltılı\' anlamına gelen \'Radiant\' adlı mega yatı, bugün öğle saatlerinde, Marmaris\'teki gümrüklü limana demir attı. İzmir\'in Aliağa ilçesinden getirtilen tankerlerle lüks yata, 130 bin litre 550 bin lira değerinde akaryakıt ikmali yaptı. Ayrıca 5 minibüs dolusu yiyecek ikmaliyle harcamanın 1 milyon lirayı bulduğu belirtildi. İkmal ardından mürettebat mega yattaki yelkenli, sürat teknesi ve jet ski gibi spor aletlerini çıkartarak bakımlarını yaptı. Hummalı bir temizlik çalışması yürütüldüğü görüldü. Akaryakıt, lojistik ve otomotiv gibi sektörlerde faaliyet gösteren dünyanın sayılı zenginlerinden olan ve As Majid Al Futtaim Group\'un Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Al Futtaim, akrabalarının yanı sıra ortak iş yaptığı İtalyan ve Hindistanlı misafirleri olduğu bildirildi. 270 milyon pound değerindeki muazzam yat, saldırı anında 80 knot hıza ulaştığı ve ayrıca özel güvenlik önlemleri bulunduğu bildirildi. Banyo aparatlarının altın kaplama olduğu ve içinde her türlü lüksle, teknolojinin bulunduğu mega yatın özel süitleri bulunuyor. Mega yatın ikmal ardından rotasının neresi olduğu hakkında bilgi verilmedi. Lüks yatın fotoğrafını çekmek için gelen tekne ve yatlar güvertede bulunan güvenlik personeli tarafından uzaklaştırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Mega yatın görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

(Toplam: 1 dakika 24 saniye-101 MB HD görüntü)

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA)

=======================

ÖRDEK HAVUZUNA DÜŞEN KÜÇÜK KUZENLER BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

SAKARYA\'nın Serdivan ilçesinde, ördekler için oluşturulan havuza düşerek boğulma tehlikesi geçiren iki küçük kuzen, son anda anneleri tarafından kurtarıldı. Hastanelere kaldırılan kuzenler tedaviye alındı.

Olay, Serdivan Kazımpaşa Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kerim Yıldırım (3) ile Asaf Likos (2) isimli kuzenler, evlerinin arka bahçesinde oyun oynadıkları sırada ördekler için oluşturulan yaklaşık 40 santimetre derinliğindeki havuza düştü. 3 metrekarelik havuzda boğulma tehlikesi geçiren küçük kuzenleri son anda anneleri fark etti. Anneler çocukları sudan çıkarırken, çevredeki iş yerinde bulunan vatandaşlar ise hemen 112 Acile haber verdi. Solunumu duran Kerim ilk olarak Serdivan ilçesinde bulunan özel bir hastaneye, Asaf ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yeniden hayata döndürülen Kerim daha sonra Toyotasa Acil Yardım Hastanesi\'ne sevk edildi. İki kuzenin anneleri hastanenin önünde sinir krizleri geçirdi.

Polis ekipleri, çocukların boğulma tehlikesi geçirdiği havuza gelerek incelemelerde bulundu. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Polisin olay yerinde incelemede bulunması

Havuzdan görüntü

Hastane önünde sinir krizi geçirenler

HABER-KAMERA: Aziz GÜVENER/SERDİVAN(Sakarya), (DHA)

=============

SOKAKTA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALI

ŞANLIURFA\'da sokakta çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Büyükyol Mahallesi’nde meydana geldi. Eşiyle tartışan kadın, evi terk edip babasının evine gitti. Barışmak isteyen koca, gittiği kayınpederinin evinde olumsuz yanıt alınca, kayınbiraderleriyle tartıştı. Kısa sürede evde büyüyen tartışma, sokakta devam etti, tekme-tokat ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından bıçakla saldırıya uğrayan İbrahim Halil K., bacağından yaralandı. Bu sırada kanlar içersindeki yaralıyı gören iki kadın olay yerinde baygınlık geçirdi. Kavgada gerginliğin büyümesi üzerine mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada yaralanan İbrahim Halil K., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis kavgaya karışıp kaçanları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

- Sokak ortasında tartışan aileler

- Yaşlı bir kadın baygınlık geçirmesi

- Bir kadına tokat atan yakını

- Olay yerine polis ve sağlık görevlileri gelmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber:Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 385 MB

==============