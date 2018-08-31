DHA YURT BÜLTENİ 20

ÇOCUK PARKINA ATEŞ AÇILDI: 2\'Sİ ÇOCUK 3 YARALI



KARAMAN’da, çocuk parkında oturan 2’si çocuk 3 kişiye kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce otomobilden pompalı tüfek ile açılan ateş sonucu Mustafa Y. (16), Ali K. (15) ve Faruk Örs (20) yaralandı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Mümine Hatun Mahallesi 1475 Sokak’ta bulunan çocuk parkında meydana geldi. Mustafa Y., Ali K. ve Faruk Örs çocuk parkında oturdukları sırada, parkın yakınına gelen bir otomobilden kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle üzerlerine ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bankta oturan Mustafa Y., Ali K. ile Faruk Örs yaralandı. Silah seslerini duyan çevredekiler parktaki yaralıları fark edince sağlık görevlilerine haber verdi. Ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Mustafa Y. ile Ali K.\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralıların hastaneye getirilmesi

-Olay yerinden görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)

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İRAN UYRUKLU KİŞİLERİN VALİZİNDE \'3 BİN PAKET KAÇAK SİGARA\' ELE GEÇİRİLDİ



SİVAS’ta, İran uyruklu 6 yolcunun valizinde, 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erzincan-Sivas karayolu üzerinde bulunan kontrol noktasında İran\'ın başkenti Tahran\'dan İstanbul\'a giden yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüsün bagaj kısmında bulunan ve İran uyruklu yolcular T.A., A.F., M.B., S.A., F.M. ve A.A.\'ya ait valizler arandı. Yapılan aramada 3 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin üzerinde yapılan aramada da bir miktar kaçak sigara ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Şüphelilere 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu\'na muhalefet suçundan cezai işlem yapıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsün görüntüsü

-Ele geçirilen sigaralar

-İşlem yapılan yolcuların görüntüsü

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)

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MUĞLA\'DA, GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA DARBE: 4 TUTUKLAMA



MUĞLA\'nın Bodrum ve Fethiye ilçelerinde, göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda, organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 7 kişiden 4\'ü, tutuklandı. Operasyonlarda 55 kaçak göçmen de yakalandı.

Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Suriye uyruklu bir kişinin, ilçede kiraladığı jetskilerle, yasa dışı yollardan Yunanistan\'a göçmen kaçırdığı bilgisi üzerine hareke geçti. Yapılan teknik ve fiziki takip sonrasında operasyona başlayan ekipler, Köcek-Karaincir mevkiinde, üzerinde bir erkek ve bir kadının olduğu şüpheli bir jetskiyi durdurdu. Yapılan incelemede, jetskiyi kullanan kişinin Suriye uyruklu Muhammed Eksekif olduğu ve jetskiyi Gümbet Limanı\'ndan kiraladığı, daha önce de buradan jetski kiralayarak göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlendi. Yanındaki kadının ise kız arkadaşı olduğu tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği\'ne teslim edildi. Buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen Muhammed Eksekif tutuklanırken, kız arkadaşı ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de, Bodrum ve Fethiye ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Söz konusu 2 ilçede düzenlenen operasyonlarda, Suriye, Irak, Filistin, Afganistan, ve Pakistan uyruklu toplam 55 göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3\'ü, tutuklandı.

Yakalanan 55 kaçaktan biri olan ve PKK terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklanıp, yurt dışına çıkış yasağı tedbiriyle tahliye edilen bir kişi de, gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Göçmenlerin yakalanma anından görüntü

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Kocaeli Fuarı\'nda MFÖ\'den muhteşem konser

KOCAELİ Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sahne alan Mazhar-Fuat-Özkan binlerce kişiyi coşturdu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kocaeli Fuarı 52. Yaz Etkinlikleri kapsamında sezonun son konseri 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Mazhar-Fuat-Özkan konseriyle yapıldı. Mazhar Alanson, Fuat Güner ve Özkan Uğur ilk olarak dinleyicilerin 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı. Yaklaşık 2 saat boyunca sevilen şarkılarını hayranları için seslendiren MFÖ\'yü konser alanını dolduranlar cep telefonlarıyla kaydederek konser anını ölümsüzleştirdi. MFÖ\'nün şarkılarına binlerce hep birlikte eşlik etti. MFÖ şarkılarıyla sevenlerine unutamayacakları bir gece yaşattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Konserden görüntüler

-Seyircilerden görüntüler

-Detay

Haber: Dinçer AKBİR - Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli)