DHA YURT BÜLTENİ 20

TIR TRAKTÖRLE ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 AĞIR YARALI



SAMSUN’un Terme ilçesinde TIR\'la traktörün çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza saat 19.00 sıralarında Terme ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde Samsun-Ordu Karayolu’nda meydana geldi. İddiaya göre Celal Demirhan (50) idaresindeki 55 EL 041 plakalı TIR, sağ şeritte seyreden Niyazi Uzun (72) idaresindeki 55 EV 019 plakalı traktöre çarptıktan sonra yol kenarındaki fındık tarlasına girip devrildi. Kazada TIR sürücüsü ile traktör sürücüsünün eşi Melehat Uzun (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Traktör sürücüsü ile oğlu Ahmet Uzun (45) ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekibinin müdahalesi sonrasında ambulanslarla Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ölen iki kişinin cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Çarşamba İlçe Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ÇANAKKALE YOL TABELASINA ÇARPAN ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ

ÇANAKKALE’de, Sinan Gelmez (28) yönetimindeki 17 AAK 061 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu taklalar atıp, yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarptı. Kazanın ardından otomobil ile tabela arasında sıkışan sürücü Sinan Gelmez olay yerinde hayatını kaybetti. 2 yıllık evli olan Sinan Gelmez’in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

Kaza bugün saat 19.45 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde meydana geldi. 17 AAK 061 plakalı otomobilin sürücüsü Sinan Gelmez, Çanakkale’den İzmir istikametine doğru seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek taklalar atmaya başladı. Yoldan çıkan otomobil, yol kenarında bulunan Çanakkale tabelasına çarparak durabildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen polise ve 112 Acil sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polisler araç içinde sıkışan Sinan Gelmez’i görünce hemen itfaiye ve kaza kırım ekibini çağırdı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Sinan Gelmez’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kaza yerine gelen itfaiye ekipleri ve kaza kırım ekibinin yaklaşık bir saat süren çalışmasının ardından sürücü Sinan Gelmez’in cansız bedeni sıkıştığı araç içinden çıkarıldı.

Kaza haberini duyarak olay yerine gelen Sinan Gelmez’in yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Sinan Gelmez’in cenazesi ambulansla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, 2 yıllık evli olan Sinan Gelmez’in 10 gün sonra baba olacağı öğrenildi.

Gökçeada\'da feribot karaya oturdu (4)

FERİBOTTAKİ ARAÇLAR TAHLİYE EDİLDİ

Gökçeada\'da Kuzu Limanı\'na yaklaşık 30 metre kala makine arızası nedeniyle karaya oturan \'Gökçeada 1\' isimli içinde 64 araç bulunan feribot römorkör eşliğinde limana çekildi. Feribotun limana çekilmesinin ardından içindeki 64 araç limanda bekleyen sahiplerine teslim edilerek, tahliye işlemleri gerçekleştirildi.

Bugün sabah saat 09.00\'da Çanakkale Kapatape Limanı\'ndan Gökçeada ilçesine hareket eden Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.\'ye ait \'Gökçeada 1\' isimli feribot, saat 11.00 sıralarında Kuzu Limanı\'na yaklaşık 30 metre kala, manevra sırasında karaya oturdu. İncelemede, feribotun makine arızası nedeniyle karaya oturduğu belirlendi. Feribottaki 170 yolcu Sahil Güvenlik botuyla tahliye edildi. Tahliye işlemleri tamamlanmasının ardından içinde 64 araç bulunan feribotun kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yaklaşık 9 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından \'Gökçeada 1\' isimli feribot Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkör eşliğinde limana çekildi.

Feribot içindeki 64 araç tahliye edilerek, limanda bekleyen sahiplerine teslim edildi.

İZMİR\'DE 17 AĞUSTOS MARMARA DEPREMİ\'NİN YIL DÖNÜMÜNDE MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

İZMİR\'de, 17 Ağustos Marmara Depremi\'nin yıl dönümü sebebiyle meşaleli yürüyüş düzenlendi. Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüş, Alsancak İskelesi\'nde son buldu.

Konak Belediyesi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, Konak Kent Konseyi ve Karşıyaka Kent Konseyi üyesi yaklaşık 30 kişilik bir grup, 17 Ağustos Marmara Depremi\'nin yıl dönümü olması sebebiyle, Kıbrıs Şehitleri Caddesi\'ndeki Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde toplandı. TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu Dönem Sözcüsü Melih Yalçın, grup adına basın açıklamasını okudu. Marmara Depremi\'nin üzerinden geçen 19 yılda deprem gerçeğini unutmadıklarını ve unutmayacaklarını belirten Yalçın, ŞÖYLE KONUŞTU:

\"17 Ağustos 1999 Gölcük ve 12 Kasım 1999 Düzce depremleriyle ortaya çıkan her acının yükünü kalbimizde taşıyoruz. Başta merkezi ve yerel düzeyde ülkemizi yönetenler olmak üzere, her kurum ve kuruluşun, bu günlerde bu konu hakkında bir kez daha düşünmesini istiyoruz. Deprem gerçeğiyle yüzleşmek, depremlere hazırlıklı olmak ve olası depremleri en az kayıpla atlatmak için önerilerimiz dikkate alınmalıdır. Hiç kimse bize 1999 depremlerinden sonra bilgi eksikliğinin olduğunu söyleyemez. Yeni bir Bina Deprem Yönetmeliği yayımlandı. Zemin durumunu ve fay hatlarını biliyoruz. Artık, Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planını güncelleyerek uygulamaya koymak gerekiyor. 1999 depremleri önemli ölçüde can ve mal kayıpları ortaya çıkarmakla kalmamış, çok daha büyük bir tehlikenin henüz yaşanmamış olduğunu da ortaya koymuştur. Bu da 1766`yılından bu yana kırılmamış olan fay nedeniyle Marmara Denizi`nin içinde olacak bir depremdir. Bu deprem başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesini ve çevresini önemli ölçüde etkileyecektir. Deprem yaşanmadan önce alınacak önlemler ve parasal harcamalar, deprem yaşandıktan sonra yapılacak düzenleme ve parasal kayıplardan 20 kat daha azdır.\"

Okunan basın açıklamasının ardından ellerindeki meşalelerle yürüyen grup, Alsancak Vapur İskelesi\'nde dağıldı.

GÖLCÜK\'TE DEPREM ŞEHİTLERİ ANILDI

KOCAELİ’nin Gölcük ilçesinde, 17 Ağustos 1999 depreminde yaşamlarını yitirenler anıldı.

Gölcük\'te, 17 Ağustos 1999 depreminin 19\'uncu yıldönümü nedeniyle Gölcük Kavaklı sahilinde deprem şehitleri anısına anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Kocaeli Vali Vekili Dursun Balaban, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş, Gölcük Belediye Başkan Vekili Levent Değirmenci, depremde yaşamlarını yitirenlerin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Deprem şehitleri için Kur\'an-ı Kerim okunan programda, semazenler de sema gösterisi yaptı.

Programda konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, \"17 Ağustos deprem bilinci yönüyle büyük bir milat oldu bizim için. Buradan önemli bir ibret aldık. Artık düşünceler değişti ama insanoğlu pek değişmedi. Hem devlette hem de belediyemizde, kamuda artık deprem gerçeğine göre binalarımızı yapmaya başladık. Bunu birinci derecede kamu yönetimi gerçekleştirecek. İnanç ve kültür olarak mimarımızla, mühendisimizle, müteahhitimizle, mal sahibimizle, \'Ne olursa olsun buraya bir kat daha atalım\' düşüncesiyle hareket ederse katil oluruz. Resmen katil oluruz. Bir insanı öldürmek illa kurşunla, bıçakla değil ki. Yaptığın binanın demirinden, betonundan, harcından çalmışsan ve o binada 10 kişi, 20 kişi, 50 kişi ölmüşse, bu da bir katilliktir. Onun için çok dikkat etmemiz gerekir. Gerek kendi yaptığımız binalarda veya kiracısı olduğumuz binalarda o bina depreme dayanıklı mı, değil mi kontrol etmeliyiz. Hatta okulumuz, camimiz, iş yerimizi de kontrol etmemiz, depremin nerede, ne zaman yakalayacağı belli değil, bilmiyoruz.\" dedi.

Kocaeli\'nin haritasını çıkardıklarını, zeminini araştırdıklarını belirten Karaosmanoğlu, \"Biz belediyeler olarak depremle ilgili çok önemli çalışmalar yaptık. Kocaeli\'nin tümünün haritalarını çıkardık. Zeminini araştırdık. Hangi bölgenin hangi tür zemine sahip olduğunu biz deprem haritalarımıza birebir işledik. Zemin kaya mı, sıvı mı, kum mu bütün bunları değerlendirdik. Üniversitelerimizle ve TÜBİTAK ile çalışıyoruz. Gebze Teknik Üniversitemiz ve Kocaeli Üniversitemiz ile protokol imzaladık. Biz bu anlamda görevimizi yapmak istiyoruz ki gelecekte büyük bir depremle karşılaştığımızda kendi vicdanım ile kendi kendimi yaralamayayım. Onun dersini aldık. Herkesin bu derse iyi çalışması gerekir\" diye konuştu.

