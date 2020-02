DHA YURT BÜLTENİ-20

Otomobil TIR\'a çarptı: 3 ölü, 2 yaralı (2) - Yeniden



KAHRAMANMARAŞ\'ta bir otomobil, önünde giden tomruk yüklü TIR\'a çarptı 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kahramanmaraş-Kayseri Karayolu\'nun Beşoluk Mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Kahramanmaraş\'a giden ve sürücüsü belirlenemeyen 46 N 2413 plakalı otomobil, önünde giden Bülent Çıtacı yönetimindeki 27 BDF 20 plakalı tomruk yüklü TIR\'a arkadan çarptı. Kazada demir yığınına dönen otomobilde bulunan Seda Özbulutlu (16), Nesibe Tepe (18) ve kimliği belirlenemeyen bir kişi olay yerinde öldü, Serkan Tecirli (19) ile Muhammed Tanırlı (20) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Muhammed Tanırlı\'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından 3 kişinin cesedi, otopsi için KSÜ Tıp Fakültesi Hastanesi morguna götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)-

Güneydoğu\'da Galatasaray coşkusu

GALATASARAY\'ın Spor Toto Süper Lig\'de şampiyon olması Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde coşkuyla kutlandı. Diyarbakır ve Elazığ\'da zaman zaman gerginliklerin yaşandığı kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü.

DİYARBAKIR\'DA GERGİNLİK ÇIKTI

Galatasaray\'ın Spor Toto Süper Lig\'de şampiyon olmasının ardından Diyarbakır\'da sokağa dökülen taraflarlar uzun süre kutlama yaptı. Maçın bitiş düdüğünün ardından Diyarbakır\'ın en işlek yeri olan Yenişehir ilçesindeki Ekinciler Caddesi\'ne çıkan taraftarlar, uzun araç konvoyları oluşturarak kutlama yaptı. Galatarasay taraftarlarının kutlama yapması sırasında, bir grup yoldan geçen araçlara saldırdı. Bir taraftarın boynundaki Galatasaray atkısını ateşe veren grup, uzun süre kutlama gösterilerini engellemeye çalıştı. Kutlama için konvoy yapan taraftarların araçlarına saldırıp zarar veren grup, çevreye rastgele havai fişek attı. Olayların büyümesi üzerine bölgeye çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve TOMA sevk edildi. Polis ekiplerinin yaptığı uyarı anonslarının ardından, ara sokaklara dağılan saldırgan grup, bu kez kendi aralarında kavga etti. Bunun üzerine polis ekipleri ara sokaklara girerek, kavga eden gruplara müdahale etti. Diyarbakır\'ın Ergani ilçesinde de maçın bitiminin ardından Galatasaraylı taraftarlar sokağa döküldü. İlçe merkezinde toplanan kalabalık bir grup, meşaleler yakarak Galatasaray\'ın şampiyonluğunu kutladı.

ELAZIĞ\'DA KAVGA ÇIKTI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Elazığ\'da da maçın bitmesinin ardından Galatasaray taraftarları sokağa dökülerek kutlama yaptı. Gazi Caddesi\'nde toplanan çok sayıda taraftarın kutlaması sırasında iki grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle kavga çıktı. Vatandaşlar, tekme ve yumruklarla kavga eden grupları sakinleştirmeye çalışırken, ihbar üzerine bölgeye yunus timleri sevk edildi. Kutlamaların yapıldığı Gazi Caddesin\'ne gelen yunus timleri, kavga eden gruba müdahale ederek dağıttı.

BATMAN ŞAMPİYONLUK COŞKUSU

Batman\'da Valilik ve Belediye tarafından, vatandaşların Galatasaray-Göztepe maçını izlemesi için Adalet caddesinde dev ekran kuruldu. Dev ekranda maçı izleyen Galatasaraylılara ayrıca Batman Belediyesi iftarlık dağıttı. Adalet Caddesi\'nde dev ekranda maçı izleyen Galatasaraylılar, maç boyunca takımları lehine tezahüratta bulundu. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar, Turgut Özal bulvarında meşale yakıp, hava fişek gösterisi ile kutlama yaptı. Turgut Özal bulvarındaki kutlamalar sırasında uzun araçlar kuyrukları oluştu. Sarı-Kırmızı taraftarlar Turgut Özal Bulvarı\'nı trafiğe kaparak kutlamalarını geç saatlere kadar sürdürdü.

BİNGÖL’DE GALATASARAY’IN ŞAMPİYONLUK KUTLAMALARI

Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamaları, Bingöl’de uzun araç kuyrukları ve yürüyüşle gerçekleşti. Genç Caddesi üzerinde toplanan taraftarlar, meşale ve Galatasaray bayraklarıyla yürüyüşe geçti. Bazı taraftarlar ise araçlarıyla şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Genç Caddesi Saat kulesi önünde toplanan taraftarlar, Galatasaray marşları ve sloganları ile takımlarının şampiyonluğunu kutladı. Geç saatlere kadar süren kutlamalar nedeniyle bazı noktalarda trafikte aksamalar yaşandı.

ELAZIĞ

- Kutlamalardan görüntü

- İki grup arasında çıkan kavga

- Yaşanan gerginlikten görüntüler

- Polisin müdahalesi

BATMAN

- Taraftarların dev ekranda maç izlemesi

- Taraftarlara iftarlık dağıtılması

- Turgut Özal bulvarında kutlamalar

- Hava fişek ve meşaleler

- Genel ve detay görüntüler

BİNGÖL

- Taraftarların toplanması

- Slogan ve marş okumaları

- Uzun araç kuyrukları

- Genel ve detay görüntüler

ÇANAKKALE\'DE ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluk coşkusunu Çanakkale kent merkezinde meşaleler ve davul zurnalar eşliğinde kutladı.

Spor Toto Süper Lig\'in 2017/2018 sezonu 34\'üncü haftasında İzmir\'de deplasmanda Göztepe\'yi 1-0 yenen Galatasaray 21\'inci şampiyonluğunu ilan etti. Çanakkale\'de de Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu doyasıya yaşadı.

Çanakkale\'de maçın bitiş düdüğüyle birlikte Galatasaraylı taraftarlar da kutlama yapmak üzere sokaklara döküldü. Bazı taraftarlar araçlarıyla, bazıları da yaya olarak üstlerinde sarı kırmızı formaları ve ellerinde Galatasaray bayraklarıyla geç saatlere kadar kutlama yaptı. Davul zurna eşliğinde oynayıp, meşaleler yakarak eğlenen taraftarlar nedeniyle şehir içi trafiği kilitlendi.

Gecenin geç saatlerine kadar süren kutlamalar olaysız sona erdi.

KARABÜK’TE GALATASARAY TARAFTARI ŞAMPİYONLUĞU KUTLADI



Karabük\'te, Galatasaray taraftarları takımlarının şampiyon olmasını doyasıya kutladı.

Galatasaray\'ın deplasmanda Göztepe karşısında aldığı galibiyetin ardından ligde şampiyon olması Karabük\'te coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte çoğu üniversite öğrencisi yaklaşık 4 bin sarı kırmızılı taraftar 100\'üncü Yıl Mahallesi 1003 No\'lu Cadde üzerinde toplandı. Ellerinde bayraklarla caddede bir araya gelen taraftarlar meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar daha sonra tezahüratlar eşliğinde caddede yürüdü. Galatasaray taraftarları araçlarıyla da kentte tur atarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

ANTALYA\'DA FENER ALAYI\'NDA 15 BİN KİŞİ YÜRÜDÜ

ANTALYA\'da, 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Muratpaşa Belediyesince düzenlenen ve geleneksel hale gelen Fener Alayı\'na binlerce kişi katıldı.

Muratpaşa Belediyesi\'nin organize ettiği ve Cumhuriyet İçi Antalya El Ele Platformu\'nun destek verdiği yürüyüşün en önünde yer alan protokol üyeleri \'Cumhuriyet İçin Antalya El Ele\' yazılı pankart taşıdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüş güzergahına girişlerde vatandaşlar polis ekipleri tarafından ikişer kez üst ve çanta aramasından geçirildi. Her yıl olduğu gibi yine Konyaaltı plajının başlangıç noktası Beach Park\'tan başlayan Fener Alayı yürüyüşüne Muratpaşa Belediye Başkanı CHP\'li Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı, CHP İl Başkanı Ahmet Kumbul da katıldı. 15 bini aşkın kişinin katıldığı Fener Alayı yürüyüşü Konyaaltı Caddesi ve Cumhuriyet Meydanı\'nı takiben Cumhuriyet Meydanı\'na kadar sürdü. Fener Alayına katılanlar 600 metrelik Türk bayrağı ve Atatürk posteri taşıdı. Katılımcılar ellerinde meşalelerle yürüdü.

Cumhuriyet Meydanı\'nda devam eden kutlamalara ise 20 bini aşkın kişi katıldı. Meydanda toplanan kalabalığa seslenen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Türkiye\'nin atmosferi gün geldi neredeyse milli bayramlarımızı kutlayamayacak noktalara getirildi ama Antalya\'da Muratpaşa olarak her zaman bu bayramlarımızı bu meydanda kutladık. 19 Mayıs\'ta Atatürk\'ün attığı adım uygarlığa atılan bir adımdı. Sadece işgal zincirini kırmak değildi, kendine güvenini kaybetmiş bir toplumu ayağa kaldırmak değildi. Hukukun üstünlüğü, adalet, çevreyi koruma bilinci, insanlığı koruma bilinci, kardeşlik, sevgi ve saygı gibi bütün değerlere doğru bir yolculuktu. O yüzden biz o değerlere sonsuza dek bağlı kalacağız. Onun için bizim için her gün 19 Mayıs, her yer Samsun. Çünkü bizim adaletli ve demokratik bir ülkeye doğru yürümeye ihtiyacımız var. Çünkü bizim üreten bir ekonomiye, paylaşan, gençlerimize iş bulan bir ekonomiye ihtiyacımız var. Hep daha iyiye daha uygara yürümeye ihtiyacımız var\" dedi.

GALATASARAY\'I KUTLADI

Tüm vatandaşların 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı da kutlayan Ümit Uysal, Süper Lig\'deki şampiyonluğu nedeniyle Galatasaray\'ı da tebrik etti. Meydandaki 19 Mayıs kutlamalarına Galatasaray taraftarları da formalarıyla katıldı. Meydandaki kutlamalar Türk Halk Müziği sanatçısı İlke Türkdoğan\'ın sahnesinin ardından da Duman konseriyle devam etti.

ÇANAKKALE\'DE ATHENA RÜZGARI ESTİ

ÇANAKKALE\'de, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhuriyet Meydanı\'nda sahne alan Athena Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çanakkale Belediyesi’nin 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Cumhuriyet Meydanı\'nda düzenlenen 19 Mayıs konserinde Athena rüzgarı esti. Yaklaşık 10 bin kişinin katıldığı konserde Athena grubu sahneye \'Kafama Göre\' şarkısıyla çıktı. Çanakkalelilerin 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı\'nı kutlayan Athena grubunun şarkılarına hayranları da eşlik etti.

Athena birbirinden güzel parçalar ile Çanakkalelilere unutulmaz bir gece yaşattı.

