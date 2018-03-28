DHA YURT BÜLTENİ-20

Şehit Aybüke öğretmenin annesinin sevinci



BATMAN\'ın Kozluk ilçesinde, 9 Haziran 2017\'de PKK’lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybuke Yalçın’ın (23) annesi Zehra Yalçın, saldırıyı gerçekleştiren \'Agit\' kod adlı teröristin öldürülmesi haberiyle buruk sevinç yaşadı. Anne Zehra Yalçın, \"Allah devletimizden razı olsun. Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan Allah razı olsun. Bu habere çok çok sevindim\" dedi.

Batman\'ın Sason ilçesinde, PKK\'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen \'Agit\' kod adlı teröristin 2017\'de müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın\'ı şehit eden terörist olması, Aybüke öğretmenin ailesinin acısını bir nebze de olsa hafifletti. Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde oturan Zehra Yalçın, kızı Aybüke Yalçın\'ın şehit olduğu bombalı saldırıyı gerçekleştiren teröristin öldürülmesini sevincini yaşadı. Zehra Yalçın yaptığı açıklamada, \"Olayın üzerinden bir tanesi gebermişti çok şükür ama biri yaşıyor deniliyordu. Bu zamana kadar yaşadığını bilmiyordum, ölmüştür diye düşünüyordum ama haberlerde söylenince çok mutlu oldum geberdiğine. Allah devletimizden razı olsun. Mehmetçiklerimize güç kuvvet versin, onlardan razı olsun. Mevlam esirgesin onları. Bu habere çok çok sevindim\" diye konuştu.

Aybüke öğretmenin 72 yaşındaki dedesi Ömer Gümüşçü ise, \"Bu haberi duyunca çok sevindim\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Zehra Yalçın\'ın açıklaması

-Ömer Gümüşçü\'nün açıklaması

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük)(DHA)

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Otomobille kamyonet çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı

İZMİR\'in Ödemiş İlçesi\'nde, İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait kamyonetle bir otomobilin çarpıştığı kazada otomobilde bulunan 3 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 16.00 sıralarında Ovakent Mahallesi Çatalarmut Kavşağı\'nda meydana geldi. 32 yaşındaki Anıl Kaplan yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi\'ne ait 34 AEL 995 plakalı kamyonet, Çatalarmut Kavşağı\'na geldiği sırada Ödemiş yönünden gelen 28 yaşındaki Melih Delgin kontrolündeki 35 D 6922 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde otomobilde bulunan Melih Delgin, Nazım Korkmaz (38) ve Burhan Usul\'un (26) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada, otomobilde bulunan ve ağır yaralanan Mustafa Er (27) ise ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Er\'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, kamyonet şoförü Anıl Kaplan gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazanın ardından olay yerine gelen savcının incelemelerinin ardından cesetler Ödemiş Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kaza yerinden görüntü

- Kaza yapan araçlardan görüntü

- Jandarma ve sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera: Faruk ÇARK / ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)

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İzinliyken intihar eden asker toprağa verildi



KAHRAMANMARAŞ\'ta muhtar olan babasına ait tabancayla intihar eden jandarma er İzzet Dolaş\'ın (21) cenazesi, memleketi Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesinde toprağa verildi.

Tokat\'ta jandarma olarak vatani görevini yapan İzzet Dolaş, izin alıp muhtar olan babası Hemkan Dolaş ile birlikte araçla dün Şanlıurfa\'nın Viranşehir ilçesindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Hemkan Dolaş, Kahramanmaraş yakınlarındaki bir dinlenme tesisinde durdu. Hemkan Dolaş araçtan inerken bu sırada oğlu İzzet Dolaş, torpido gözünde bulunan babasına ait tabancayı başına dayayıp ateşledi. Yaşamını yitiren Dolaş\'ın cenazesi, bugün Viranşehir\'e getirilerek Gözlek Mahallesi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Viranşehir Kaymakamı Ömer Çimşit\'in de katıldığı törende Dolaş\'ın yakınları gözyaşı döktü. Dolaş\'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Cenaze töreni

- Törene katılanlar

- Cenaze namazı

- Tabutun getirilmesi ve ağlayanlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA-DHA)

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