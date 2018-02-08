DHA YURT BÜLTENİ-20

3 ay önce evlenen astsubay şehit düştü

Afrin\'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın, Karabük\'ün Safranbolu ilçesinde bulunan anne ve babasını şahadet haberi verildi. Şehidin 3 önce evlendiği, eşinin Tunceli\'de komiser yardımcısı olarak görev yaptığı öğrenildi.

Afrin\'de şehit düşen Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ömer Bilal Akpınar\'ın, Safranbolu Emek Mahallesi\'nde yaşayan emekli astsubay olan babası İsmail Akpınar ile annesi Ülker Akpınar\'a şahadet haberi verildi. Camiden evine gelen İsmail Akpınar oğlunun şehit olduğunu öğrendi. Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, İl Jandarma Komutanı Albay Cihan Ulukaya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Emin Akay şehidin ailesini yalnız bırakmadı. Şehidin anne ve babasının yaşadığı apartmana itfaiye ekipleri Türk bayrakları astı. Tankçı olan astsubayın 3 ay önce Tunceli\'de görev yapan komiser yardımcısı Hafizenur Akpınar ile evlendiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber:Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük), (DHA)

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Iğdır Emniyet Müdürü\'ne devlet övünç madalyası verildi

IĞDIR\'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması\'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz 2016\'daki darbe girişiminde yaralanan Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici ile birlikte 1 polis memuru ile 1 asker şehidin babasına Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu\'nda düzenlenen törenle darbe girişiminde İstanbul Şişli İlçe Emniyet Müdürü iken yaralanan Iğdır Emniyet Müdürü Melih Ekici ve Ankara\'da görev yaparken yaralanan polis memuru Ahmet Karaman ile Afyonkarahisar\'da yaptığı vatani görevi sırasında mühimmat deposunda yaşanan patlamada şehit olan asker Mehmet Emin Çağun\'un babası Ahmet Çağun\'a \"Devlet Övünç Madalyası ve Beratı\" verildi. tönede bir konuşma yapan Vali Enver Ünlü tüm şehitlere Allah\'tan rahmet, gazilere de sağlıklı bir hayat dileğinde bulunarak şunları söyledi: \"Türkiye, terör belasıyla yıllardan beri amansız mücadele veriyor. Bu bela kimi zaman vesayetçiler yoluyla karşımıza çıkıyor, kimi zaman terör olarak önümüze geliyor, kimi zaman yargı darbeleriyle kendini gösteriyor. Küresel aktörlerin de perde arkasında Türkiye\'ye yönelik saldırıları bizi tehlikelere karşı daha da açık hale getirdi ancak bu aziz millet en zor zamanlarda dahi bayrağına, vatanına, ezanına ve devletine sahip çıkmıştır. Kahraman ecdadımızın, mübarek şehitlerimizin ve yiğit gazilerimizin fedakârlıkları olmasaydı, değil bin yıl, bir yıl bile bu topraklarda tutunamazdık. Minarelerimizden beş vakit yükselen ezan seslerini duyamazdık. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde dalgalanan ay yıldızlı bayrağı göremezdik. Bu topraklarda bin yıldır bulunan Türk devlet geleneğinin davası, insanlık davasıdır. Davamız, barış ve kardeşlik davasıdır. Yakın geçmişte terörle mücadelede, 15 Temmuz ve sınır ötesi operasyonlarda şehit düşen, gazi olan kardeşlerimiz bu davanın önemli neferleridir. Bu madalyalar, şehitlerimizin iman dolu göğüslerine takılan şehadet mertebesinin yanında sadece küçük bir anlam ifade ediyor. Kahraman gazilerimizin milletin gönlündeki değerlerinin yanında bugün verilecek beratlar çok sembolik kalıyor. Bugün takdim edilecek devlet övünç madalyaları, milletimizin sizlere olan derin minnettarlığının, nesiller boyu sürecek büyük saygısının nişanıdır. Türk milleti, Türk devleti sizleri şerefle, şanla yad edecektir.\" Duygusal anların yaşandığı program toplu fotoğrafın çekilmesi ile sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Saygı duruşu istiklal marşı

-Kuranı kerim okunması

-Vali Enver ünlü\'nün konuşması

-Madalyalarınv erilmesi

(Süre 5.45 dk. 180 mb)

Haber-Kamera: Suat DENİZ / IĞDIR, (DHA)

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Dünyanın en büyük FSRU gemisi hizmete açıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Hatay\'ın Dörtyol ilçesinde 263 bin metreküp depolama alanına sahip olan dünyanın en büyük FSRU gemisini hizmete açtı. BOTAŞ Dörtyol Terminalinde düzenlenen açılış törenine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın yanı sıra Hatay Valisi Erdal Ata, BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, protokol üyeleri ile çalışanlar katıldı. Törende konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, 2017 yılını enerji alanında büyük başarılar ile rekorlara imza atarak başlattıklarını ve 2018 yılında daha çok çalışacağız sözü verdiklerini söyledi. Dörtyol terminalinin rekor denilecek kadar kısa bir sürede tamamlandığını belirten Bakan Albayrak, şöyle devam etti:\"Geçen yıl İzmir Aliağa\'da Türkiye\'nin ilk FSRU terminalini hizmete aldık. Bugün burada Türkiye\'nin ikinci FSRU terminalini hizmete alıyoruz. Dünyanın en büyük depolama kapasitesine sahip tesisimiz çok önemli bir konuma sahip. FSRU sayesinde, gaz için binlerce kilometrelik boru hatları kurmadan, tüketim merkezlerine yakın yeni giriş noktaları oluşturuyoruz. Böylece doğalgaz üretim ve yatırımda, taşıma maliyetleri ile birlikte, işletme kayıplarını da minimuma indiriyoruz. Mevcut sisteme kısa sürede entegre edebilen FSRU tesisleri, arz güvenliğimize de önemli bir esneklik kazandırır. İşte bu tesis yarın bir gün bir sıkıntı olduğu zaman, gemimiz yüklenecek Trakya\'da, Ege\'de hizmete girecek. Enerji üretimi ihtiyacı noktasında çok kıymetli bir yatırım.\"

DOĞALGAZ ARZ GÜVENLİĞİMİZ TEMİNAT ALTINA ALINACAK

Doğalgaz arz güvenliğinin teminat altına alacak hususun, güçlü bir depolama alt yapısının kurulması olduğunun altını çizen Bakan Albayrak, şöyle konuştu: \"Silivri ve Tuzgölü depolama tesislerinin yaklaşık 3.5 milyar metreküp depolama tesislerini, geçtiğimiz yıl anons edip devralmaya başladığımız yeni fazlarla, 2023 yılından önce 10 milyar metreküpün üzerine çıkarıyoruz. Amacımız yıllık doğalgaz tüketimimizin, en az asgari, yüzde 20\'sini depolayarak kısa süreli arz güvenliğimizi teminat altına almak. Türkiye\'nin ikinci FSRU gemisi olma özelliğini taşıyan gemi, 263 bin metreküp depolama alanına sahip. 345 metre uzunluğundaki gemi, 55 metre genişliği ile dünyanın en büyük FSRU gemisi özelliğini taşıyor. Gemi, günlük maksimum 20 milyon metreküp gazlaştırma kapasitesine sahip. Bir depo LNG ile Türkiye\'nin yüzde 20\'sinin günlük doğalgaz ihtiyacı karşılanıyor. Yüzen bir fabrika özelliğini taşıyan gemi için özel iskele inşa edildi. Dörtyol ilçesinde bulunan BOTAŞ Terminalinin deniz kıyısına LNG taşıyan, FSRU gemilerinin yanaşabilmesi için 2.2 kilometre uzunluğunda iskele inşa edildi.\" Konuşmasının ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki protokol heyeti, gemiyi hizmete açtı. BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, günün anısına Bakan Albayrak\'a hizmete açılan FSRU gemisinin maketini hediye etti.

Görüntü Dökümü

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- Dörtyol BOTAŞ Terminali\'nden görnütü

- FSRU gemisinden görüntü

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak\'ın gelişi

- Bakan Albayrak\'ın konuşması

- Bakan Albayrak ve protokolün butonlara basarak gemiyi hizmete açması

SÜRE: 04\'58\" BOYUT: 226 MB

Haber - Kamera: Ufuk AKTUĞ-Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL(Hatay), (DHA)

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Otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde, otomobil parçası taşıyan TIR alev alev yandı.

Olay akşam saatlerinde, TEM Otoyolu Gebze gişeleri mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 YE 114 plakalı TIR\'ın motoru tutuştu. Sürücü aracı yol kenarına çekerken, itfaiyeden yardım istedi. Alevler aracın dorsesine de sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi alev alev yanan TIR\'ı söndürmek için çabaladı. Yangın bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. TIR\'ın dorsesinde bulunan otomobil parçaları da yandı. Araç kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Alev alev yanan TIR\'dan görüntü

-İtfaiyenin müdahalesi

-Yanan araçtan görüntüler

Haber:Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), (DHA)



