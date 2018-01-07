DHA YURT BÜLTENİ-20

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Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahta yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı

07 Ocak 2018 09:16

Otomobil, traktöre çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

ŞANLIURFA’nın Viranşehir ilçesinde inşaatta kalıp olarak kullanılan tahta yüklü traktöre arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Viranşehir-Diyarbakır karayolunun 15’inci kilometresindeki Demirci Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Viranşehir’den Diyarbakır’a yönüne giden Sabahattin Seyhan (48) yönetimindeki 34 YPJ 46 plakalı otomobil, aynı yöne giden kalıp tahtası yüklü traktörün römorkuna çarptı. Çarpmanın etkisiyle tahtalar, otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücü Sabahattin Seyhan ile yanındaki Hüsna Seyhan (47), Fatma Gül Seyhan (7), Mahir Seyhan ve Gülbahar Seyhan yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Fatma Gül Seyhan ile Hüsna Seyhan kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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- Acil servis önünde bekleyen kalabalık
- Kazayı öğrenenler acil servise gelmesi   
- Genel ve detay görüntüler

Haber:Kamera: Mustafa MERT-ŞANLIURFA - DHA)

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Tokat\'da iki dakika arayla 4.1 ve 3.3 büyüklüğünde deprem (2)
 
İLÇEDE VATANDAŞLAR SOKAKTA BEKLEDİ

Tokat\'ın Erbaa İlçesi\'nde merkez üssü Hacıali köyü olan 4.1 ve 3.3 büyüklüklerindeki depremler, paniğe neden oldu. İlçede oturan vatandaşlar, sarsıntıyla birlikte kendilerini dışarı attı. Soğuk havada ateş yakıp, uzun süre dışarıda bekleyen vatandaşlar, bir süre sonra evlerine geri döndü.

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ERBAĞ (Tokat), (DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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