DHA YURT BÜLTENİ-20

Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

MANİSA\'nın Kula ilçesinde, otomobil ile çarpışan motosikletin ehliyetsiz sürücüsü Murat A., ağır yaralandı.

Kaza, bugün saat 19.30 sıralarında İzmir-Ankara karayolu Jandarma Kavşağı\'nda meydana geldi. Kula\'dan Alaşehir yönüne giden Hüseyin Ö. yönetimindeki 45 RA 8212 plakalı otomobil, Salihli\'den Kula yönüne giden Murat A. (16) yönetimindeki 45 RA 0574 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Murat A. yaralandı.

Çevredekilerin çağırdığı ambulansla Murat A., Kula Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Durumu ağır olan Murat A., buradaki ilk müdahalenin ardından da Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yaralıdan görüntü

- Sağlık ekiplerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN / KULA (Manisa), (DHA)

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Kardeşine verilen cezaya kızdı, otomobilin üzerine çıkıp ateş açtı (3)- yeniden

İZMİR\'in Seferihisar ilçesinde, kardeşinin aldığı hapis cezasına kızarak trafikte yolun ortasında durdurduğu otomobilinin üzerine çıkıp, av tüfeğiyle havaya ateş açan 27 yaşındaki C.M. gözaltına alındı.

Seferihisarda bugün gündüz saatlerinde, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kardeşi Ö.M.\'ye verilen 12 yıl hapis cezası kararına kızan C.M., kiraladığı 35 SFG 32 plakalı araçla Cumhuriyet Meydanı\'na gelerek yol ortasında durdu. Otomobilinin üzerine çıkan C.M. elindeki av tüfeğiyle bağırmaya başladı. Kardeşinin uyuşturucu ticareti yapmadığını, verilen kararın yanlış olduğunu söyleyen C.M., havaya 6 el ateş açtı. C.M. ardından otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı. Çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülediği C.M.\'nin kullandığı otomobil, polis tarafından Turabiye Hıdırlık mevkiinde terk edilmiş halde bulundu. C.M. de olayda kullandığı tüfekle birlikte Belen mevkiindeki bir dağ evinde yakaladı.

Gözaltına alınan C.M. ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Haber: SEFERİHİSAR (İzmir), (DHA)

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Başbakan Yardımcısı Işık: 2001 krizinin en büyük yarası, girişimcilik ruhuna vurduğu darbedir



BAŞBAKAN Yardımcısı Fikri Işık, 2001 krizindeki parametrelerin çok daha ilerisine geçtiklerini belirterek,, \"2001 ekonomik krizinin halen sarmakta zorlandığımız en büyük yarası, girişimcilik ruhuna vurduğu darbedir\" dedi.

Kocaeli\'nin Gebze ilçesinde bir otelde Girişimci İş Adamları Vakfı Şubesi\'nin açılışına Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zekeriya Özak, Girişimci İş Adamları Vakfı Genel Başkanı Mehmet Koç, sanayici ve iş adamları katıldı. Başbakan Yardımcısı Işık, burada yaptığı konuşmada, girişimciliğin çok canlı tutulması gerektiğini belirterek, \"Bugün Kudüs\'le ilgili mücadele ettiğimiz, hakkın ve adaletin hakim olması yolunda özellikle verdiğimiz mücadelenin başarıya ulaşması için, bizim de girişimcilik ruhunu çok ama çok canlı tutmamız lazım. Bakınız, Türkiye pek çok ekonomik kriz yaşadı. Türkiye\'nin dış müdahaleler dışında kendi iç dinamiklerinden dolayı çıkan en son kriz 2001 krizi. 2001 krizinin yaraları öyle veya böyle sarıldı. Pek çok alanda da Ak Parti iktidarı ile birlikte 2001 krizindeki parametrelerin çok daha ilerisine geçtik. Ekonomiyi 4 kat büyüttük. Milli geliri 3 kat büyüttük. İhracatımız 4 kat arttı. Pek çok parametreyi sizler de çok iyi biliyorsunuz. Ama krizin halen sarmakta zorlandığımız en büyük yarası, girişimcilik ruhuna vurduğu darbedir\" dedi.

2. Dünya Savaşı\'ndan sonra iki kutup oluştuğunu ifade eden Işık, \"2. Dünya Savaşından sonra savaş bitti, yeni bir dönem başladı. Bunun adına soğuk savaş dönemi diyoruz. Bu soğuk savaşta iki kutup vardı. Amerika bir kutbun lideri, Rusya, Sovyetler de diğer kutup. Rusya\'nın lider olduğu Sovyet bloğu. Aradaki rekabet yaklaşık 45 yıl sürdü. Ama 45 yıl sonra, Sovyetler çöktü. Yani yarışı, rekabeti Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki batı bloğu kazandı. Acaba, \'Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu yarışı, bu mücadeleyi kazanmasının en temel sebebi nedir?\' derseniz. Sovyetler için devletçi anlayışla ekonomiyi ve sosyal hayatı şekillendirmesi, dizayn etmesi, buna mukabil, Amerika Birleşik Devletleri liderliğindeki batının serbest teşebbüsü, hür teşebbüsü esas alan bir kalkınma ve gelişme modeline sahip olmasıdır\" diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Işık, Amerika Birleşik Devletleri\'ni girişimcilik esasına dayalı ekonomik kalkınma modelini benimsemiş olması olduğunu ifade ederek, konuşmasımı şöyle sürdürdü:

\"Amerika Birleşik Devletleri\'nin bu mücadelede net galibiyeti getiren en temel unsur, serbest rekabeti esas alan girişimcilik esasına dayalı bir ekonomik kalkınma modelini benimsemiş olmasıdır. Şu anda da, göreceli olarak Amerika\'yı dünyada diğerlerinden üstün tutan en önemli vasıf, yine bu alanda ortaya koyduğu iddiadır. Bir önceki Amerikan Başkanı Barack Obama\'yı, Amerika medyasında ciddi eleştirdiler. Şurası eksik, burası eksik, Çin yükseliyor, Amerika geriliyor falan dediler. Bütün bunları dinledikten sonra Obama\'nın verdiği çok ilginç bir cevap var. Dedi ki, \'Hayır. Amerika halen dünyanın en güçlü ülkesi. Sebebi de dünyanın halen en iyi üniversiteleri ve en iyi girişimcilerine sahibiz.\' Yani Amerika\'yı övmek için bunları söylemiyorum.\"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Başbakan Yardımcısı Işık\'ın konuşması

- Salondan görüntüler

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),(DHA)

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Kayseri\'de uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı



KAYSERİ\'de, polisin uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik düzenlediği operasyonda 9 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Talas ilçesi Mevlana Mahallesi\'nde uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Evlerinde de arama yapılan şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü.

Görüntü Dökümü:

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-Zanlıların polis aracına bindirilişleri

-Genel detay

Haber - Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,DHA)