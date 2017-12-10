DHA YURT BÜLTENİ-20

MHP\'li Ersoy: 2002’de Ak Parti\'ye oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji kendi içinde farklılaştı



MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy, “2002’deki, iktidar partisine oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji, kendi içerisinde bir dinamizm ve farklılık kazanmıştır. Nedir bu biliyor musunuz? Bu sosyoloji dün Şivan Perver ile ‘megri megri’yi alkışlarken, bugün Mustafa Yıldızdoğan’la ‘Türkiyem’i alkışlıyorö dedi.

MHP Yalova İl Teşkilatı tarafından Sporium Tesisleri’nde ‘Sevdamız Türkiye’ isimli istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya MHP Osmaniye Milletvekili Ruhi Ersoy da katıldı. Partilileri selamlayan Ersoy, burada bir konuşma yaptı. ABD\'nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanınmasının Türkiye’yı kıskaca almanın bir süreci olduğunu belirten Ersoy, “Kudüs’ün başkent kabul edilmesi, Tel Aviv’den Amerika Büyükelçiliği’nin Kudüs’e taşınması hamlesiyle Suriye’nin geleceği içerisinde kanton bölge yapmak isteyerek o bölge PKK-PYD-YPG koridoru açmak isteyenler ve dün Barzani’ye kalkışma yaparak bağımsızlık hamlesi yaptırmaya kalkanlar, aynı operasyona, aynı kararlılıkla devam ediyorlar. Dış politikadaki gelişmelerin Türkiye’yi kıskaca alma süreci olduğu, Türkiye’yi düşürdüğümüz anda tüm İslam dünyasını düşürebiliriz anlayışının hedefteki ülkesinin Türkiye olduğu gerçeğini unutmayalımö dedi.

Türkiye’de iktidara oy veren kitle sosyolojisinin günümüzde farklılaştığını söyleyen Ersoy, “2002’deki iktidar partisine oy veren sosyoloji ile bugünkü sosyoloji, kendi içerisinde bir dinamizm ve farklılık kazanmıştır. Nedir bu biliyor musunuz? Bu sosyoloji, dün Şivan Perver ile ‘megri megri’yi alkışlarken, bugün Mustafa Yıldızdoğan’la ‘Türkiyem’i alkışlıyor. O yıllarda ‘Beyler bu vatan size neyledi’ diyorduk Ahmet Şafak’la, haklıymışsınız arkadaşlar, Türk milleti ve Türk devletinin bekası hepimizin her şeyden önceliğidir diyebiliyorlar. Bunu söylerken, ‘Biz demedik mi size, geldiniz mi dediğimiz yere?’ diye kimseye bu manada nispet yapmayacağız. Neden yapmayacağız biliyor musunuz? ‘Önce ülkem’ dediğimiz için yapmayacağız. Milliyetçi, ülkücü hareket, yani sizler, tuzun kokmadığının, mayanın bozulmadığının örneği ve memleketin milli mayasısınızö dedi.

Yapılan konuşmanın ardından Ersoy, partililere hizmet belgesi ve teşekkür plaketi takdim etti.

Görüntü dökümü

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- Milletvekilinin gelişi

- Salona girişi ve konuşması

Haber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER / YALOVA,(DHA)

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Karacabey longoz ormanında çevre temizliği

BURSA\'nın Karacabey ilçesinde deniz seviyesinin altında bulunan ve her yıl binlerce mil kat ederek Meksika Körfezi’nden gelen yılan balıklarının da en önemli yumurtlama merkezi olan longoz ormanının temizlenmesi için bir etkinlik düzenlendi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 2. Bölge Müdürlüğü, anlamlı bir çevre hareketine imza attı. Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ile Uludağ Ünversitesi Proje Atölyesi öğencilerinin ve Karacabeyspor Belediyespor sporcularının destek verdiği, \'Daha temiz bir longoz İçin harekete geçiyoruz, longozu temizliyoruz\' adı verilen etkinlikte bir araya gelen yaklaşık 150 kişi, Karacabey Longozu\'nda çöpleri topladı. Moloz türü atıklar ise Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince makinelerle temizlendi. Etkinliğe katılanlara belediye tarafından, pilav ve ayran ikram edildi.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Uzun zamandır aklımızda olan bir etkinliği hayata geçirdik. Bize geçmişten kalan bu nadide bölgeyi gelecek nesillere aktarmak için vatandaşlarımızda çevre bilincini, çevre duyarlılığını oluşturmamız gerekiyor. Vatandaşlarımız buraya geldiğinde daha duyarlı olmalarını ve çevreyi kirletmemelerini istiyoruzö dedi.

Etkinliğe katılan doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş, “150 kişilik bir grubun katılımıyla güzel bir etkinlik yapıldı. Çevrede bulunan çöpleri topladık. Vatandaşların bilhassa bu tür ortamlarda daha duyarlı olmaları lazımö diye konuştu.

Yürüyüş sonunda, Karacabey Ova Korusu Ayı Barınağı\'nda yetiştirilen sülünler doğaya salındı. Ayrıca, öğrenciler ve vatandaşlar barınakta bulunan ayıları ziyaret etti.

256 KUŞ TÜRÜNE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Deniz seviyesinin altında bulunan Karacabey Longozu, her yıl binlerce mil kat ederek, Meksika Körfezi’nden gelen yılan balıklarının da en önemli yumurtlama merkezlerinden biri. Türkiye’de sadece 3 yerde bulunan ve subasar ormanı olarak tabir edilen Karacabey Longozu, görenleri kendine hayran bırakıyor. Sürmeli Kumkuşu, Kıyı Çamurçulluğu, Yılan Kartalları, Yalıçapkını ve Ak Pelikanlar gibi nadir görülen türlerin de bulunduğu 256 kuş türünün yaşadığı longoz, çeşitli sürüngenlere ve zengin floraya ev sahipliği yapan bir ekosistemi bünyesinde barındırıyor.

Karacabey Longozu, Avrupa’da yok olan, bahar aylarında sular altında kalan, yaz aylarında ise suların çekilmesiyle muhteşem bir görüntüye kavuşan subasar ormanlarının Türkiye’deki en canlı örneği olarak biliniyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Longoz ormanı temizleme

- Başkan Özkan açıklama

- Öğrenci, sporcu ve vatandaşlardan ropörtajlar

- Doğa fotoğrafçısı Alper Tüydeş röportaj

- Sülün kuşlarının salımı

Haber-Kamera: Yasin KESKİN/KARACABEY (Bursa), (DHA)

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Kınalı kuzuların ellerine anneleri kına yaktı



ESKİŞEHİR\'de askere gidecek olan 12 gencin ellerine anneleri kına yaktı.

Odunpazarı Dernekler Platformu tarafından bu akşam Hicri Sezen Parkı\'nda, askere gidecek olan Hüseyin Can Saylan, Ramazan Güneş, Davut Demirhan, İsa Özcan, Halim Demirhan, Yakup Koçtan, Umut Tüzel, Abdullah Metin, Zafer Akakay, Abdullah Demir, Ramazan Yurdagöz ve Hüseyin Suna için uğurlama etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Ak Parti İl Başkanı Dündar Ünlü, Ak Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Volkan Doğan ile askere gidecek gençler, yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

Mehter takımı eşliğinde meşaleler yakılarak etkinlik alanına gelen gençler, sahneye çıkıp masaların üzerindeki Kuran\'a el basarak topluca yemin etti. Etkinlikte Kuran\'ı Kerim okunduktan sonra 2 koyun kurban edildi. Anneler, askere gidecek olan oğullarının ellerine kına yaktı. Kına yakılırken, bazı anneler oğullarına sarılıp gözyaşı döktü. Daha sonra sahneye çıkan yerel sanatçı Bülent Çıraklı\'nın söylediği türküler eşliğinde anneler ile oğulları karşılıklı oynadı.

Odunpazarı Dernekler Platformu Onursal Başkanı ve Ak Parti İlçe Başkanı Volkan Doğan yaptığı konuşmada, \"Kuran, bayrak, vatan ve millet sevdası için hep beraber 12 gencimizi askere uğurlamak için buradayız. Biz, son sözümüzü söylemeden, son nefesimizi vermeden bu ülkede ve bu topraklarda asla birilerinin söz söylemesine müsaade etmeyeceğiz\" dedi.

Görüntü dökümü:

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-Askere gidecek olan gençlerle röportaj yapılması,

-Gençlerin mehter takım ile birlikte alana gelişleri,

-Gençlerin ellerini Kuran\'a basıp yemin etmeleri,

-Kurban kesimi, dua okunması,

-Annelerin kına yakması,

-Gençlerin anneleriyle oynaması

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR,(DHA)

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Devrilen beton pompasının altında kalan işçi öldü



MUĞLA\'nın Bodrum ilçesinde, inşaat işçisi Abdullah Değirmenci, devrilen beton pompasının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Yalıçıftlik Mahallesi\'nde saat 18.00 sıralarında inşaatta beton dökümü sırasında beton pompası devrildi. Beton pompasının dağıtım kolunun altında kalan evli ve 1 çocuk babası Abdullah Değirmenci yaşamını yitirdi.

Değirmenci\'nin cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bodrum Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı, buradan da otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu\'na sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Olay yerinden görüntü

- Cenazenin tabuta konulmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber: Nilüfer DEMİR - Kamera:Hülya ELTEŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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Köpek ve sahibi, bıçaklı saldırıda yaralandı



KARAMAN’da 26 yaşındaki Mustafa Aktaş ile gezdirdiği pitbul cinsi köpeği, hayvandan korktuğunu iddia eden kimliği belirsiz kişilerin bıçaklı saldırısında yaralandı.

Olay, saat 22.50 sıralarında Külhan Mahallesi İstasyon Caddesi\'nde meydana geldi. Mustafa Aktaş, gezdirdiği pitbull cinsi köpeğinden korktuğunu iddia edilen kişilerle tartışmaya başladı. Tartışma büyüyünce kimliği belirsiz kişiler, önce köpeğini, ardından da Mustafa Aktaş’ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Aktaş ile köpeği yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Mustafa Aktaş, özel bir hastaneye kaldırıldı. Aktaş buradaki ilk müdahalesinin ardından da Karaman Devlet Hastanesi\'ne sevk edildi. Köpek ise tedavi için Karaman Belediyesi hayvan barınağına götürüldü.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Olay yerinden genel detay

-Yaralı köpeğin barınak aracına alınışı

Haber-Kamera:Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)

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Prof. Dr. İlber Ortaylı: 80\'den itibaren Kudüs, resmen İsrail başkenti



TARİHÇİ ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Şunu biliniz ki 80\'den itibaren Kudüs resmen İsrail parlamentosunda ebedi başkent olarak ilan edildi. Zaten bütün bakanlığı da oraya taşımış\" dedi.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, Kütahya\'da belediye tarafından organize edilen Hezar Dinari Kültür Merkezi\'ndeki toplantıya katıldı. Çok sayıda kişinin izlediği toplantıda konuşan Ortaylı, \"Kudüs, 11\'inci asır sonunda, 12\'nci asır boyunca, 13\'üncü asıra kadar Hıristiyan dünyasının bir sembolü halene gelmiş. Dolayısıyla burayı 2 asır kadar ellerinde tutmaları, Kudüs\'ün düşmesinden sonra, ellerinden alınmasından sonra ve artık 4 asır Osmanlı hakimiyetindedir ki; Kudüs\'ün ve bütün mukaddes toprakların altın çağıdır. Son sukut çağıdır, huzur çağıdır\" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri\'nin Kudüs\'ü İsrail\'in başkenti olarak tanıması ile ilgili olarak da Prof. Dr. İlber Ortaylı, şunları söyledi:

\"Şunu biliniz ki 80\'den itibaren Kudüs resmen İsrail parlamentosunda ebedi başkent olarak ilan edildi. Zaten bütün bakanlığı da oraya taşımış. Devletler diyorlar ki; \'biz büyükelçilikleri taşımıyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler bu kararı tanımıyor.\' \'Tanımazsan tanıma, benim başkentimi sana mı soracağım\' diyor.\' Çoğu Amerikalı, hatta Trup\'un kendi de dahil, bunun ne olduğunu anlayacak adamlar değiller. Kudüs nedir? Kudüs\'ün dinler için anlamı nedir, öbür dinler bakımından nedir? Bunu bilecek adamlar değiller. O orada sempati topluyor kendine. Halbuki burada ortalığı karıştırıyor.\"

Yahudi lobisinin Türkiye\'ye birçok hizmetlerinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. İlber Ortaylı, \"Türkiye, Amerika\'daki bilhassa biz Newyork\'ta Türk yürüyüşü bile yapamıyorduk. Onlar bizi destekledikten sonra. Dünyada hiç kimse hiçbir şey bilmeden sağa sola manasız şeyler attı, bunun gereği yok. Türkiye barut fıçısının üzerinde oturuyor. Burayı idare etmek kolay değil. Bir şeyi unutmayın, dünyada en son vatan edinen biziz. Yani 11\'inci asırda buraya gelmek ne demek biliyor musunuz? Geldiğiniz yer çöl de değil, Afrika\'nın köşesi de değil. Burası basbayağı kocaman imparatorluğun kurulduğu, milletlerin, kiliselerin, dinlerin yaşamış olduğu bir dünya. Dahiyane bir şekilde buraya nüfuz ettik\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Toplantıya katılanların,

-İlber Ortaylı\'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)