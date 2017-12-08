DHA YURT BÜLTENİ-20

Mevlana\'yı anma törenleri başladı



KONYA\'da Mevlana\'nın ölüm yıldönümü nedeniyle her yıl 7- 17 Aralık tarihleri arasında düzenlenen \'Uluslararası Mevlana\'yı Anma Törenleri etkinliği sema gösterisiyle başladı.

Mevlana Kültür Merkezi’nde, bu yıl ‘Kardeşlik Vakti’ temasıyla düzenlenen törenlerin ilk günü, sema gösterisiyle başladı. Anma etkinliklerine Vali Yakup Canbolat, Büyükşehir Bedediye Başkanı Tahir Akyürek, Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk katıldı. Protokol konuşmalarının ardından sanatçı Ahmet Özhan, tarafından Türk Tasavvuf Müziği konseri verildi. Daha sonra Kültür Bakanlığı Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu sema gösterisi sundu.

BİRÇOK GÖNÜLE TOHUMLAR EKECEĞİZ

Uzun bir aradan sonra anma etkinliklerine Şems Hazretlerini ziyaret ederek başlamalarından dolayı mutlu olduğunu ifade eden Mevlana\'nın 22\'nci kuşaktan torunu Esin Çelebi Bayru, \"Çok mutluyum. Hamd olsun rabbime bugünlere yetiştirdi bizleri. Bu sene bir değişiklik yapıldı. Benim çocukluğumda da böyle idi. Önce Şems hazretleri ziyaret edeiir, ondan sonra Hz. Mevlana\'yı ziyarete gelirdik. Bu sene hamd olsun bu şekilde oldu. Şems hazretlerinde duamız okundu. Ondan sonra Hz. Mevlana da küçük bir sema gösterisi izledik. İnşallah bütün hafta dolu dolu üniversiteler. kültür müdürlüğü. Uluslararası Mevlana Vakfı olarak pekçok etkinliğine imza atacağız. İnanıyorumki birçok gönüle tohum ekmiş olacağız. O tohumlar yeşermiş olacak\" dedi.

YURTDIŞINDA BÜYÜK BİR İLGİ VAR

Yurtdışında büyük bir ilgiyle karşılandığını belirten Bayru, \"Yurtdışında her gittiğim yerde lütfen gelin burada bir yer açalım, burda kalın bize Hz. Mevlana\'yı anlatın diyorlar. Allah razı olsun hepsinden. İnşallah gün gün dünyaya sulhu ve sükunu getirir diye düşünüyorum. Hz Mevlana\'nın fikirleri, onun islamiyetten aldığı özle birlikte insanlara anlattığı güzellikler, birlik beraberlik bugünde kardeşlik bunların hepsi Hz. Mevlana\'nın sözlerinin içinde var. Nasıl yapacağımızın formülleride var. İnşallah bunlardan ders alırız, bütün dünya faydalanır\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Esin Çelebi Bayru

- Semadan detay

- Ahmet Özhan konseri detay

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK-Hasan DÖNMEZ /KONYA,(DHA)

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Çiftlik evinde alacak kavgası: 3 ölü



ESKİŞEHİR\'in Çifteler ilçesindeki bir çiftlikevinde alacak meselesinden çıkan tartışmada Serdar Sarıtepe, Balıkesir\'den geldikleri belirtilen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ve ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı Sarıtepe İstanbul\'da yakalandı.

Olay Eskişehir\'in Çifteler ilçesi Erbap Mahallesi Soğukhpınar mevkiindeki Sarıtepe Çiftiği\'nde meydana geldi. Hayvan alım satımı nedeniyle aralarında alacak meselesi bulunan çiftlik sahibi Serdar Sarıtepe, iddialara göre Balıkesir\'den gelen Efrahim Yıldız, Sedat Çam ile ismi henüz belirlenemeyen bir kişiyi tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından otomobiliyle kaçan Serdar Sarıtepe İstanbul\'da polis ekiplerince yakalandı. Ölen 3 kişinin cenazeleri morga kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Çiftlik evinin dışından,

-Çifteler Devlet Hastanesi\'nin ve morgun dışından,

-Çifteler Emniyet Müdürlüğü binasının dışından,

-Ölenlerden Efrahim Yıldız\'ın vesikalığı,

-Ölenlerden Sedat Çam\'ın vesikalık fotoğrafı

Haber-Kamera: Eyüp KELEBEK /ÇİFTELER(Eskişehir),(DHA)

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Bakan Kaya, Kilis\'te



AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Kilis’te şehit jandarma er Nedim Gilgil’in ailesi ve Sevgi Evi\'ni ziyaret etti.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere akşam saatlerinde Gaziantep Havalimanı\'a gelen, buradan da karayoluyla Kilis\'e gelen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'yı, Vali Mehmet Tekinarslan, AK Parti Kilis milletvekilleri Reşit Polat ve Mustafa Hilmi Dülger, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara, AK Parti Kilis İl Başkanı İzzet Toprak ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Kaçarlar tarafından karşılandı. Bakan Kaya, protokol üyeleriyle birlikte Güneydoğu Anadolu Bölgesi\'nde 1994 yılında şehit olan jandarma er Nedim Gilgil’in ailesinin evini ziyaret etti. Şehidin annesi Şaziment Gülay ve babası Mehmet Gilgil ile bir süre görüşen Bakan Kaya, daha sonra bakanlığına bağlı Sevgi Evi\'ni ziyaret etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Şehidin ailesinin evi

- Bakanın evden ayrılması

- Bakanın araca binmesi

- Konvoyun ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU /KİLİS,(DHA)

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Bakan Yılmaz: Türkiye beşeri sermaye ile gelişmeye başladı (3)

AHMET İLÇESİNİ ZİYARET ETTİ

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa\'daki ziyaret ve törenlerin ardından Ahmetli ilçesine geldi. Bakan Yılmaz, Ahmetli Belediye Başkanlığı önünde Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, Ak Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Ak Partili Ahmetli Belediye Başkanı Ahmet Alhan, Ak Parti Manisa İl Başkanı Berk Mersinli, Ahmetli Kaymakamı Gökay Özkan ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Bakan Yılmaz, burada vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Yılmaz ve beraberindekiler, Ahmetli hakkında kısa bir brifing aldıktan sonra ilçeden ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber: Doğan ÇİZMECİ /AHMETLİ(Manisa),(DHA)

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