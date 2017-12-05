DHA YURT BÜLTENİ-20

Şiddetli yağış karayolunu çökertti

BURSA’da şiddetli yağmurun ardından İnegöl ile Yenişehir ilçeleri arasındaki karayolunda çökme meydana geldi. Karayolu ulaşıma kapanırken, uzun araç kuyrukları oluştu.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve halen devam eden şiddetli yağış sırasında karayolunun İnegöl’ün Hamzabey mahallesi mevkiinde saat 20.00 sıralarında çökme yaşandı. Sürücülerin haber verilmesi ile jandarma ve trafik ekipleri olay yerine gelerek güvenlik önlemi aldı. Karayolunda trafik akışı durduruldu. Yenişehir’den İnegöl’e geliş ile İnegöl’den Yenişehir’e gidiş yönlerinde trafik tamamen durdu. Yolun kapanmasıyla uzun araç kuyruğu oluştu. Karayolu çalışmalarını üstlenen firma yetkilileri çöken yol üzerindeki yoğun suyu tahliye etmek için çalışma başlattı. Çökme olayının ardından Jandarma Trafik timi, Yenişehir’den gelen araçlar köy yollarına yönlendirilirken, İnegöl’den Yenişehir’e gitmekte olan araçlar ise geri çevrildi. Ekiplerin iş makineleriyle çöken yolu onarma çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntü

-Genel görüntü

-Çalışma görüntüleri

-Uzun kuyruklar oluştu

Haber: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)

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Ordu\'da kaza: 4 ölü, 2 yaralı



ORDU\'da meydana gelen trafik kazasında, 3\'ü aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Kaza bu akşam Ordu\'nun Altınordu İlçesi Eskipazar mevkiinde meydana geldi. Zeki Demir\'in kullandığı 52 DP 322 plakalı kamyonet Ulubey-Ordu karayolunda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeride geçip, Ertan Bordanacı\'nın kullandığı 52 FC 827 plakalı araçla çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi gönderildi. Kazada ambulanslarla Ordu Devlet Hastanesi ile özel hastaneye kaldırılan yaralılardan kamyonet sürücüsü Zeki Demir, otomobil sürücüsü Ertan Bordanacı, eşi Birgül Bordanacı ve annesi Taliye Bordanacı hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Ertan Bordanacı\'nın kazada yaralanan 2 çocuğu da hastanede tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazada hayatını kaybeden Ertan ve eşi Birgül Bordanacı\'nın fotoğrafı

-Hastaneden 112 Ambulansından görüntü

-Morg önünden görüntü

-Hastane önünde bekleyenlerden görüntü

-Kaza yerinden görüntü (cep telefonu)

(SÜRE: 3.35 Dk ) (BOYUT: 292 MB)

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)

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Perde takarken camdan düştü

Adıyaman\'da, perde takarken çarpmasıyla kırılan camdan aşağıya düşen Suriye uyruklu 17 yaşındaki Halise Şehbozan yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 1\'inci katındaki evin perdelerini takmak isteyen Halise Şehbozan, bir anda dengesini kaybederek kırılan camdan kaldırıma düştü. Şehbozan, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şehbozan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Sağlık görevliler

- Yaralı kadın ambulansa alınması

- Toplanan mahalleli

- Ambulansın ayrılması

- Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 20 MB

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Kocasını sırtından bıçakladı

Karaman\'da 38 yaşındaki Fatma Ç., evde belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi 39 yaşındaki Hasan Ç.\'yi sırtından bıçakladı. Kanlar içinde kalan Hasan Ç. hastanede tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Fatma Ç.\'de \'Eşinizi niçin bıçakladınız?\' sorusuna \"İbret olsun diye bıçakladım\"dedi.

Olay bugün saat 19.30 sıralarında Başakşehir Mahallesi 2000 nolu sokakta meydana geldi. Farklı bisküvi fabrikalarında işçi olarak çalışan Fatma Ç. ve Hasan Ç., evde belirlenemeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Fatma Ç., mutfaktan aldığı bıçağı eşi Hasan Ç.\'nin sırtına sapladı. Kanlar içinde evinden çıkan Hasan Ç., binanın önündeki bankın üzerine yatıp, çevredekilerden yardım istedi. Hasan Ç., çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla Karaman Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Hasan Ç.\'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Fatma Ç.\'de evde polis tarafından gözaltına alındı. Aynı hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Fatma Ç., gazetecilerin \'Eşinizi niçin bıçakladınız?\' sorusuna \"Çok mu meraklısın? İbret olsun diye bıçakladım\"dedi.

Görüntü Dökümü:

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- Şüphelini sağlık kontrolüne getirilmesi

-Sağlık kontrolünden çıkartılması

- Olay yerinden detay

- Polisin inceleme yapması

Haber- Kamera: Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)