DHA YURT BÜLTENİ-20

Barzani: Peşmerge, bazı siyasi partilerin verdiği karardan dolayı Kerkük\'ten çekildi



IRAK Kürt Bölgesel Yönetimi (IKYB) Başkanı Mesud Barzani, Kerkük\'te yaşananların ardından yaptığı ilk açıklamada, \"Peşmerge, Kürdistan\'daki bazı siyasi partilerin verdiği karardan dolayı Kerkük\'ten çekildi\" dedi.

Erbil merkezli yayın yapan Rudaw\'ın haberine göre, IKYB Başkanı Mesud Barzani, Haşdi Şabi ve Iraklı güçlerin Kerkük ile Kürt Bölgesel Yönetimi\'ndeki yerleşim yerlerine yaptıkları saldırının ardından ilk kez açıklamalarda bulundu. Barzani imzasıyla yapılan yazılı açıklamada, Peşmerge\'nin bazı siyasi partilerin verdiği kararlardan dolayı Kerkük\'ten çekildiğini belirterek, \"Kürdistan\'daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı\" dedi. Kürdistan halkının kazanımlarının, huzur ve güvenliğinin yeniden sağlanacağını dile getiren Barzani açıklamasında, şu görüşlere yer verdi: \"Tarih boyunca Kürdistan halkının hakları çiğnendi ve zulme maruz kaldılar. Kürdistan halkı tarih boyunca kendi kimliğini korumak adına katliam ve soykırımlara uğradı. Kürdistan halkı, barışçıl adımlar atarak hiçbir zaman savaş istemedi, ancak savaşlara maruz kaldık. Tüm çabalarımız barışçıl bir şekilde amacımıza ulaşmaktı. Öncelikli amacımız, her zaman asayiş ve Kürdistan halkının haklarının savunması oldu. Kerkük’te yaşananlar, Kürdistan’daki bazı siyasi tarafların ve şahısların verdiği kararlardan dolayı yaşandı. Sonuç olarak Peşmerge Güçleri geri çekilmek zorunda kaldı. Geri çekilmesiyle Bağdat ile Erbil arasında 17 Ekim 2016 tarihinde Musul’u kurtarma operasyonunun başlatılmasıyla Kürdistan Bölgesi ile Irak hükümeti arasındaki anlaşma bozulacaktı. Kürdistan halkı emin olsun ki; gereken yapılacaktır. Halkımızın kazanımları, huzur ve güvenliği yeniden sağlanacaktır. Şu anda ise, siyasi birliktelik, Kürdistan halkının birliği ve beraberliğini korumak adına tüm siyasi tarafların birlik olmasından yana ısrarcıyız. Basın yayın kuruluşlarından isteğim; Kürdistan ve Irak arasında yaşanan söz konusu hassas süreci yurtsever ve ulusalçılık anlayışı çerçevesinde ele almalarıdır.\"

Haber: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)

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Besni’de depoda yangın

ADIYAMAN’ın Besni İlçesi’nde eski bir depode çıkan yangında malzemeler ve kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Erdemoğlu Mahallesi\'nde bulunan bir depoda meydana geldi. Bilinmeyen nedenle alev alan depoda çıkan yangını görenler, itfaiyeye haber verdi. İhbarla gelen ekiplerin müdahelesiyle söndürülen yangında depodaki malzemeler kullanılamaz hale geldi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelişi

- İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

-Depoyu saran alevler

-Polislerin önlem alması

-Kepçenin yangına müdahalesi

-Genel ve detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 211 MB

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN,(DHA)

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Ak Parti Konya il yönetimi istifa etti

KONYA Ak Parti İl Başkanı Musa Arat ve İl Yönetim Kurulu üyeleri Ak Parti Genel Merkez\'in talebi doğrultusunda görevi bıraktıklarını açıkladı.

Ak Parti İl Başkanlığı\'ndan yapılan yazılı açıklamada \"27 Aralık 2014’te aldığımız teşkilat görevimizi, Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda bugün itibari ile nöbetimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur\" denildi.

Görüntü dökümü:

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-Ak Parti Konya İl Başkanı Musa Arat\'ın arşiv görüntüleri

Haber-Kamera:Konya,(DHA)

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Polisin durduğu otomobil cephanelik çıktı

İZMİR\'in Karabağlar İlçesi\'nde, polisin şüphe üzerine durduğu araçta 8 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeşillik Caddesi üzerinde şüphelendikleri 35 AZ 7546 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 9x19 mm çapında 8 tabanca ele geçirildi. Otomobildeki F.S.E. (27) ile Ş.D. (29) gözaltına alındı. Emniyette sorgusu süren iki şüphelinin \'Silah ve mühimmat ticareti\' suçu iddiasıyla adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Operasyondan görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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Elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak sokakta gezdirdi

SİVAS\'ta elektrikli süpürgeyi hortumundan tutup, cadde üzerinde çekerek götüren adamın görüntüsü ilgi çekti.

Kent merkezinde cadde üzerinde yaşanan olay ilgi çekti. Caddede elektrikli süpürgeyi hortumundan tutarak arkasından çekerek götüren adamı görenler bu anları kamera ile görüntüledi. Etrafındaki meraklı gözlere aldırış etmeyen yaşlı adamın süpürgeyi çekerek götürüp gözlerden uzaklaştığı anların görüntüsü sosyal medya sitelerinde paylaşıldı. Defalarca izlenen ve paylaşılan görüntü büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü:

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-Vatandaşın görüntüsü

-Süpürgeyi hortumundan tutup çekerek götürmesi

(19.7 mb)

Haber:SİVAS, (DHA)