DHA YURT BÜLTENİ-20

Kılıçdaroğlu: Herşeye para var, çiftçiye gelince \'Para yok\' (2)

KILIÇDAROĞLU PURÇU\'NUN OĞLUNUN SÜNNET DÜĞÜNÜNE KATILDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Manisa’nın Alaşehir ilçesindeki mitingin ardından, İzmir’e geçti. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, burada partisinin İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun oğlu 9 yaşındaki oğlu Ayberk’in sünnet düğününe katıldı. İnciraltı’nda bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen düğün törenine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Genel Sekreter Kamil Okyay Sındır, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, çok sayıda milletvekilli ile birlikte 650 davetli katıldı. Purçu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu\'nu, eşi Gülseren Purçu ve çocuklarıyla birlikte kapıda karşıladı. Kılıçdaroğlu, karşılama sırasında Purcu çiftine, \"Sizinle birlikte olmaktan son derece mutluyum. Sevincinize ortak olmak güzel bir şey. Hayırlı uğurlu olsun, sağolun varolun\" dedi. Özcan Purçu da, \"Hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Partili ya da partisiz herkese hoş geldin diyorum\" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, rüğürde Roman dansçıların sergilediği danslarını ilgiyle izledi. Romanlar, CHP Lideri’ne jest yaparak, ‘Bir mecalim var’ şarkısını da Kılıçdaroğlu’na uyarlanarak seslendirildi. Kılıçdaroğlu da alkışlarıyla Romanlara eşlik etti.

Görüntü Dökümü:

-----------------------

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Haber: İZMİR,(DHA)

==========================================

Yazar Emrah Serbes, 2 ölümlü kazayı kendisinin yaptığını itiraf edip savcılığa teslim oldu (4)

ARKADAŞI SERBEST KALDI

İzmir-Aydın Otoyolu\'ndaki, Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf eden, Torbalı Adliyesi\'ne gelerek teslim olduktan sonra tutuklanan \'Behzat Ç.\'nin senaristi, yazar Emrah Serbes’in mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Sosyal medya üzerinden yaptığı itirafta vicdan azabı çektiğini itiraf eden Serbes, kazadan sonra psikiyatri kliniğine giderek psikolojik yardım aldığını söyledi. Klinikte 4-5 gün kadar yattığını ve kendisinin cezaevi koşullarına hazırladığını belirten Serbes, mahkeme de şunları söyledi: \"Yola çıkmadan önce arkadaşım olan Kenan Doğru ile konuştuk. Bana iş bulamadığını söyleyince 2 bin TL karşılığında şoför olarak anlaştık. Kendisi o gün çalışmaya başladı. İlk olarak arabayı Kenan kullanıyordu. Yorulduğunu anlayınca İzmir taraflarında aracı ben kullanmaya başladım.Yağmur çiselemeye başladı ve yerlerin kaygan olduğunu düşünerek hızımı 130-140 kilometreye düşürdüm. Güvenlik sıkıntı olursa emniyet şeridine rahat geçebilmek için orta şeride geçtim. Olay yerine geldiğimizde rampayı çıkar çıkmaz orta şeritte bir aracın olduğunu gördüm. Direksiyonu sol tarafa kırdım ama kullandığım aracın sağ ön tekerleği ile öndeki araca çarptım. Frene bastım ama zemin kaygan olduğu için işe yaramadı.\"

\"ÖLEN ÇOCUGU GÖRÜNCE ŞOKA GİRDİM\"

Kazayı küçük sıyrıklıklarla atlattığını söyleyen Serbes, \"Takla atarak yolun en sağ tarafındaki tele takılarak durabildik. Aracın sunroofundan dışarı çıktık ve çarptığımız araca doğru gittik. Aracın içindeki bayanın hala yaşadığını fark ettim ve geçen araçlara 112\'yi aramalarını söyledim. Camdan fırlayarak ölen çocuğu görünce kendimi kaybettim. Suçu üstlenmememin en temel nedeni budur. Arkadaşım Kenan bunu anlayınca suçu üstleneceğini söyledi ve öyle yaptı. Araç kullanırken kesinlikle alkol ya da uyuşturucu kullanmadık\" dedi. Arkadaşının suçu üstlenmesinin ardından İstanbul’a gittiğini ifade eden Serbes, mahkemede son olarak pişman olduğunu ve verilecek cezayı çekmeye razı olduğunu söylerken, \"Özel bir psikiyatri kliniğinde 4-5 gün kadar yattım ve tedavi oldum. Kendimi cezaevi koşullarına ruhsal ve bedensel olarak hazırladım. Daha sonra İzmir Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığına gelerek teslim olmaya karar verdim. Cezam neyse çekmeye razıyım\" şeklinde ifadesini tamamladı.

AİLE ŞİYAKETÇİ OLACAK

Öte yandan Emrah Serbes’in suçunu itiraf etmesinin ardından kazadan sonra cezaevine giren Kenan Doğru serbest bırakıldı. Ancak bu gelişmenin üzerine Özçelik ailesinin Doğru’dan delilleri karartmak suçu iddiasıyla şikayetçi olacağı öğrenildi.



Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

==========================================

Başbakan Yıldırım:Referandum bölgeye huzur getirmez (4)

YILDIRIM: HİÇBİR DEVLET YAPILANMASINA ASLA İZİN VERMEYİZ

Başbakan Binali Yıldırım, toplu açılış töreni sonrasında Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geldi. Hastaneye hakkında bilgi alan Başbakan Yıldırım, kardiyoloji servisinde tedavi gören hastaları ziyaret etti. Başbakan Binali Yıldırım, daha sonra Anitta Otel’de düzenlenen Ak Parti Danışma Kurulu Toplantısı’na katıldı. Burada konuşan Başbakan Yıldırım, \"Bu bölgede yaşanan sıkıtılar kaoslar Kuzey Irak’ta Suriye’de anlamsız olarak devreye sokulan planlar bizim 2023 cumhuriyetin 100’üncü yılına giden hedeflerimizi baltalamaya yönelik faaliyetlerdir. Bunu biliyoruz. Son günlerde kuzey Irak’ta gayri meşru bir referandum yapıldı. Akılları sıra Irak’ı bölecekler Suriye’yi bölecekler bir uydu devlet ortaya çıkacaklar ve böylece bölgenin istikrarını bozmaya çalışacaklar. Hiçbir oluşuma hiçbir devlet yapılanmasına asla izin vermeyiz\" dedi. Konuşması zaman zaman partililerin sloganlarıyla kesilen Başbakan Yıldırım şöyle devam etti: \"Darbenin arkasında olan ruhlarını bir dolara satmış olan o alçaklar yüce Türk adaletine hesap veriybor. Ne kadar tiyatro oynasalar da ne deseler de hiçbir şekilde açık söylüyorum adaletin pençesinden kurtulamayacaklar hukuk önünde hesaplarını en ağır şekilde verecekler. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi bazıları yollara düşmüş arıyorlar. Ne arıyorsun kardeşim. Yola düşmek, yola çıkmak iyi bir şey de yürürsen arkandan millet yürüyecek sen yürüdün yanında FETÖ\'cülerle, bölücüler vardı. Biz bunlarla yol yürümeyiz bizim yolumuz milletin yolu.\"

\'ORTADOĞU’DA DÜNYANIN EMPERYAL GÜÇLERİ KENDİ RACONLARINI KESİYORLAR\'

Başbakan Binali Yıldırım, Çorum’daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kanaat önderleri ve işadamları ile Anitta Otel’de, akşam yemeğinde bir araya geldi. Burada yemek öncesi konuşan Başbakan Yıldırım, \"Türkiye’yi ayrıştırmaya, bölmeye çalışanlar, mezhep ve meşrep kavgası çıkarmaya çalışanlar buna kulak vermesi lazım, biz bin yıldır bu topraklarda kardeşiz, biriz, beraberiz, bugünlere sevinçte de tasada da bir olarak geldik. Farklılıklara değil, ortak noktalara yoğunlaşarak ancak geleceğimizi inşa edebiliriz, aynı medeniyetin çocuklarımız aynı havayı soluyoruz. Akrabayız, dünürüz. Bir olan köklerimizi daha da güçlendirmeye devam edeceğiz. Ecdat bize çok güzel miraslar bırakmış. 6 bin yıllık tarihi var buranın. Kimler gelmiş, kimler geçmiş. Dünyanın ilk yazılı barış anlaşması bu topraklarda olmuş, Kadeş anlaşması. O zaman bu anlaşmayı yapan iki medeniyet var Hitit medeniyeti ve Mısır medeniyeti. Şimdi Mısır medeniyetinin hakim olduğu Ortadoğu’da, bugün dünyanın emperyal güçleri kendi raconlarını kesiyorlar. Bizim yapmamız gereken değerli kardeşlerim, bu mirasımıza sahip çıkmak, ülkemize, vatanımıza gözümüz gibi bakmak\" dedi.

\'TÜRKİYE BUNA BOYUN EĞMEZ\'

Irak Bölgesel Kürt Yönetimi\'ndeki referanduma da değinen Başbakan Binali Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: \"Birkaç gün önce hemen sınırımızın güneyinde, Kuzey Irak’ta bir referandum oldu. Bu referandum bizim bakımımızdan gayrimeşru bir referandumdur. Neden, çünkü bölge Suriye’de, Irak’ta zaten sorunlardan, krizlerden yorgun düşmüş bir bölge. Şimdi bütün bu sorunlar ortadayken, durup dururken bir referandum, bir ayrılma sevdasına kapılmaya, orada yaşayan milyonlarca Kürde, Araba, Türkmen’e gelecek vaat etmez. Onların hayatını kolaylaştırmaz. Onlara huzur, barış getirmez. Ne getirir, oradaki sorunların üzerine yeni sorunlar getirir. Onun için birtakım sorumsuz yöneticilerin ihtirasları uğruna bir bölgenin geleceğinin karartılmaya çalışılmasına bir karşıyız. Biz Kürtlere karşı değiliz. Kürt, Türk biriz beraberiz. Asırlardan beri kardeşiz. Burada işi saptırmanın anlamı yok. Bugüne kadar zulümden, her türlü baskıya karşı orada biz vardık, Türkiye’deki kardeşleri vardı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti vardı. 40 yıldır terörle mücadeleyi yapan biziz. Çok büyük bedeller ödedik, bundan sonra bedel ödemek istemiyoruz. Biz bütün dünyayı karşınıza alacaksınız. Türkiye’nin bunca yaptıklarını hiçe sayacaksınız, bir maceraya girişeceksiniz. Kusura bakmayın Türkiye buna boyun eğmez. Buradan, Çorum’dan, kardeşliğin merkezinden şunu ifade ediyorum ve herkes duysun istiyorum; Biz gerek Irak’ta, gerek Suriye’de, hudutlarımızın güneyinde yapay devletler oluşmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu Türkiye’nin milli güvenlik meselesidir. Orada da yaşayan kardeşlerimizin hukuku, Türkiye’de yaşayan vatandaşlarımızın hukuku gibidir. Bugüne kadar Irak’ın her sıkıntısında yanında olduk, fakat görüyoruz ki iyi niyetimiz görünmezlikten geliyor ve bu yöndeki uyarılarımız maalesef dikkate alınmıyor.\"

\'TÜRKİYE\'YE YANLIŞ YAPANLAR, BEDELİNİ ÖDEYECEKLERİNİ BİLSİN\'

İstikrar ve huzur istemeyenlerin yıllardan beri devam eden sıkıntıları daha da artırmaya çalıştıklarını dile getiren Başbakan Yıldırım, \"Gaza gelmeyin. Arkanıza geçen, sırtınızı sıvazlayanlar işler tersine gittiği zaman sizi ulu orta bırakırlar. Biz bu topraklarda birlikte kaderimiz, geçmişimiz, geleceğimiz ortak. Coğrafya kaderdir, kaderinizi değiştiremezsiniz. Onun için orada yaşan Türkmenler, Araplar, Kürtler, Ezidiler, Süryaniler istiyoruz ki; yıllardan beri çektikleri çileye yeni çileler eklenmesin bizim dostça uyarılarım bundandır. Ama bu uyarılarımız yankı bulmuyorsa, tabii ki bu gelişmelerden ülkemizin olumsuz etkilenmemesi için de her türlü tedbiri almak bizim hakkımızdır. Türkiye sadece güçlü bir ülke değil, etrafında olup bitenlere kayıtsız kalacak bir ülke değil, aynı zamanda milletimizin geleceğini düşünmek zorundayız. O nedenle bu söylenenleri herkes can kulağıyla dinlemelidir, ona göre hal ve hareketini belirlemelidir. Türkiye’ye yanlış yapanların mutlaka bunun bedelini ödeyeceklerini akıllarından çıkarmamaları gerekir\" diye konuştu. Türkiye\'nin zor bir coğrafyada olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, \"Etrafımızda adeta ateş çemberi var. Yıllardan beri Suriye’de savaş var. Irak’ta istikrarsızlık var. Ama bu istikrarsızlığın, bu savaşın sebebi oradaki masum insanlar değil. Oralarda hesabı olan, ora ile hiçbir ortak bağı olmayan insanlar. Maalesef o bölgede yaşayan Müslüman diyeceğimiz birtakım insanlar da onların oyunlarına alet oluyor, onu da görüyoruz, ancak Türkiye bir yandan bekası için terörle mücadelesini yaparken, bir yandan da bölgedeki tahribatların yarasını da sarıyor\" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

-------------------------

-Başbakan Binali Yıldırım\'ın konuşmaları

-Detaylar

Haber-Kamera:Yaprak KOÇER- Hakan AKGÜN-Yusuf ÇINAR/ÇORUM,(DHA)

==========================================

Hasta tarafından bıçaklanan doktor, ağır yaralandı (3)



SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Sağlık Bakanlığı, Iğdır Devlet Hastanesinde görevli Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serkan Yarımoglu\'nun bir hastası tarafından bıçaklı saldırıya uğramasına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık Yarımoğlu\'nun Göğüs ve batın bölgesinden yaralandığını, kalp damar cerrahi ve genel cerrahi uzmanları tarafından müdahale edildiğini belirtti. Sağlık Bakanlığı Yarımoglu\'nun ameliyatı sonrası olası ihtiyaç durumunda Yarımoğlu için hava ambulansının hazır bekletildiğini, tedbiren Erzurum Atatürk Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde ise gerekli hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Saldırıyı gerçekleştiren şahısın yakalandığı ve hakkında adli işlem başlatıldığı bilgisi aktarılan açıklamada Sağlık Bakanı Ahmet Demircan\'ın saldırıya uğrayan hekimin sağlık durumunu ve olayı bizzat takip ettiği ifade edildi. Bakanlık saldırıyı kınarken, saldırıya uğrayan hekime acil şifalar diledi.



Haber: IĞDIR,(DHA)

==========================================

Traktörün altında kalan baba-oğul çaresizce kurtarılmayı bekledi

ERZİNCAN\'da devrilen traktörün altında kalan baba-oğul, yaklaşık 2.5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Yaralanan 3 kişi, hastanede tedaviye alındı.

Kaza, bugün saat 17.00 sıralarında Erzincan- Üzümlü karayolu\'nun 10’uncu kilometresi Saztepe mevkiinde meydana geldi. Ahmet Uzun yönetimindeki 24 AZ 194 plakalı hurda demir yüklü traktör, kontrolden çıkıp, köprü girişine devrildi. Kazada, sürücü Ahmet Uzun, oğlu İlhan Uzun ve Afgan uyruklu Mohammad Ajmal Ahmadı yaralandı. Traktörün altında şıkışan baba oğula ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. itfaiye ve AFAD ekipleri Ahmet ve oğlu İlhan Uzun\'u kurtarmayı başaramayınca, vinç çağırıldı. Kaza nedeniyle oluşan uzun araç konvoyu nedeniyle vinç, bölgeye ulaşmakta güçlük çekti. Traktörün vinç yardımıyla kaldırılmasıyla yaklaşık 2.5 saat sonra kurtarılan yaralılar, ambulansla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle kapanan karayolu, traktörün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yerinden genel detay görüntü

-Traktörün altında sıkışan yaralılardan görüntü

-Yaralıların feryatları

-AFAD ekiplerinin müdahalesi

-Vinç ile traktörün kaldırılması

-Yaralıların çıkartılışı ve ambulansa taşınması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK / ERZİNCAN, (DHA)