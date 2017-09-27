DHA YURT BÜLTENİ-20

İptal davasına davullu zurnalı uğurlama

İZMİR\'İN Karabağlar İlçesi\'nde bulunan 16 mahalle hakkında, 2012 yılında Bakanlar Kurulu\'nca verilen riskli alan kararının iptali ile ilgili Danıştay 14. Dairesi\'nde görülecek dava duruşmasına giden mahalle temsilcilerine davullu zurnalı uğurlama yapıldı.

Bakanlar Kurulu\'nun 2012 yılında aldığı kararla riskli alan ilan edilen Karabağlar\'daki 16 mahallenin sakinleri, yarın (Çarşamba) Danıştay 14. Dairesi\'nde görülecek iptal davası duruşmasına, davullu zurnalı uğurlamayla gitti. 2015 yılında 170 kişi ile açılan, geçtiğimiz günlerde de 242 kişinin müdahillik dilekçesi verdiği riskli alan iptal davasına giden mahalle sakinlerinden Karabağlar Kentsel Dönüşüm Hak Arayanlar Derneği yöneticisi Derya Çolak, yolculuk öncesinde Karabağlar Mahalleler Birliği adına okuduğu basın açıklamasında, \"Mağduriyetlerimiz 2012 yılında Bakanlar Kurulu\'nca hiçbir bilimsel çalışma yapılmadan alınan riskli alan kararının alınmasıyla başladı. Riskli alan bahanesiyle hiçbir hizmetin getirilmediği, 5 yıldır tek bir çivi bile çakamadığımız mahallelerimizde 2018 yılı itibariyle astronomik rayiç değerlerle bizlerin burada istenmediği açıkça gösterilmiştir. Bizlere dönüşüm dayatılsa da, bizler haklı davamızdan asla vazgeçmeyeceğiz\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Mahalleliden görüntü

- Davul ve zurnalı uğurlamadan görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)

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Gaz dolum tesisinde patlama: 1 yaralı

KOCAELİ\'nin Başiskele İlçesi\'nde gaz dolum tesisinde meydana gelen patlamada 1 güvenlik görevlisi ağır yaralandı.

Olay saat 21.15 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan gaz dolum tesisinde meydana geldi. Çağdaş Sanayi Gazları isimli iş yerinde sanayi tipi tüpler bilinmeyen bir nedenle patladı. İş yerinde güvenlik görevlisi olara çalışan Kerim Selmi\'nin vücudunda yanıklar oluştu. Çevredeki iş yerlerinde çalışanların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 Acil ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi vücudunun tamamında yanıklar oluşan Kerim Selmi\'ye ilk müdahalede bulundu. Kocaeli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Kerim Selmi tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden görüntüler

Yaralıdan görüntü

Ekiplerden görüntü

Haber: Faruk KIYAK/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA)

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Polis aracı şarampole yuvarlandı: 2 polis memuru yaralı

MUĞLA\'nın, Menteşe İlçesi\'nde hırsızlık şüphelisini takip ettikleri sırada kullandıkları ekip aracının şarampole devrilmesi sonucu 2 polis memuru yaralandı. Kaçan şüpheli Şener Suda\'nın yakalanması için aramalar sürüyor.

Olay, bugün akşam saatlerinde Yaraş Mahallesi Soda Mevkii\'nde meydana geldi. Polis, hurdalıktan hırsızlık yaptığı şüphesiyle aranan Şener Suda\'nın Düğerek Mahallesi\'nde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suda\'yı gözaltına almak için mahalleye hareket etti. Polisleri fark eden şüpheli, otomobiline binerek kaçmaya başladı. Sivil polisler, Şener Suda\'yı yakalamak için emniyete ait hafif ticari araçla takibe başladı. Yaraş Mahallesi Soda Mevkii\'ndeki toprak yolda polis memuru Zafer Uysal\'ın kullandığı 48 DC 260 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Olayda Uysal ve diğer görevli polis memuru Şahin Çelik yaralandı. Çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan polis memurlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Menteşe Kaymakamı Caner Yıldız ve İl Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya hastaneye gelerek, Zafer Uysal ile Şahin Çelik\'in sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatılırken, 48 ET 457 plakalı otomobili ile firar eden Şener Suda\'nın yakalanması için bölgede çalışma başlatıldı. Muğla İl Emniyeti Asayiş Şube Müdürü Mehmet Temel, \"Fedakar bir şekilde görevlerini yürüten çalışma arkadaşlarıma ve ailelerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Şüpheliyi en kısa zamanda yakalayıp, adalete teslim edeceğiz\" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Polis memurlarının hastaneye getirilişinden görüntü

- Polis aracından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber - Kamera Cavit AKGÜN / MENTEŞE (Muğla), (DHA)

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Polis memuru, 16 yaşındaki kıza tacizden tutuklandı



ZONGULDAK\'ın Çaycuma İlçesi\'nde polis memuru 45 yaşındaki O.Ç., 16 yaşındaki B.A. adlı kıza cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklandı.

Çaycuma\'da oturan B.A.adlı genç kız, Çaycuma İlçe Emniyet Müdürlüğü\'nde görev yapan polis memuru O.Ç.\'nin kendisini taciz ettiği iddiasıyla BİMER\'e şikayette bulundu. Şikayetin ardından Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.Ç., Çaycuma Adliyesi\'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan O.Ç., \'cinsel istismar\' suçundan tutuklandı.

POLİS ŞAPKASIYLA FOTOĞRAF

B.A.\'nın sosyal medya hesabında polis şapkasıyla çektirdiği fotoğrafın üzerine, \'Polis devlet gücünün temsilcisidir\' ve bir başka paylaşımında \'Herkesin polisi kendi vicdanıdır\' yazması dikkat çekti.

Haber: Cüneyt ÖZFİDAN/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)