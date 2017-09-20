DHA YURT BÜLTENİ-20

FETÖ sanığı eski Tuğamiral Harmancık: Bütün subayların yerine beni yargılayın/EK



\"TEK ORTAK YÖNÜMÜZ BİLGİSAYAR PROGRAMCISI OLMAMIZ\"

Donanma Komutanlığı\'ndaki darbe girişimiyle ilgili açılan davada mahrem abiler olarak suçlanan sanıklar savunmalarını yaptı. Mahrem abi olduğu iddiasıyla yargılanan Aytekin Tekin, Donanma Komutanlığı\'nda darbe girişimini yöneten Hayrettin İmren\'i tanımadığını belirterek, \"Fotoğraftaki teşhis ettikleri bana çok benzeyen biri. Hayrettin İmren teşhiste sarışın mavi gözlü bilgisayarcı diyor. Sarışın mavi gözlü olmayı hep isterdim. Olmadığıma şükrediyorum. Fotoğrafta benzetildiğim kişiyle tek ortak yönümüz bilgisayar programcısı olmamız. Zaten Hayrettin İmren de duruşmada beni tanımadığını beyan etmiştir\" dedi.

BİR SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Hayrettin İmren\'in Bartın\'da mahrem abiliğini yaptığı iddia edilen öğretmenlikten ihraç edilen tutuklu sanık Yavuz Aslan ise, Bartın\'a hiç gitmediğini söyleyerek, \"1-2 defa ablamın yanına Ankara\'ya harici Sakarya\'dan öteye hiç gitmedim. İstanbul\'da okudum, hep İstanbul\'da öğretmenlik yaptım. Ben Hayrettin İmren\'i tanımam, mahrem abiliğini yapmadım\" diye konuştu. Yavuz Aslan, ByLock kullandığı iddialarıyla ilgili olarak, \"ByLock\'u hiç yüklemedim, kullanmadım. 12 senedir aynı hattı, 5 yıldır da aynı telefonu kullanıyorum. O telefona da emniyette el konulmuştur. İçeriği incelendiğinde kullanmadığım da ortaya çıkacaktır\" ifadelerini kullanarak tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti tutuklu sanıklardan Yavuz Aslan\'ın tutukluluk süresi ve suçun vasfı ile delilerin durumu göz önüne alınarak tahliyesine, diğer tutuklu sanıklar Ömer Faruk Harmancık, Aytekin Tekin ve Halil İbrahim Temel\'in tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

Haber: Selda Hatun TAN/KANDIRA(Kocaeli)(DHA)

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Aydın\'da MHP\'den 70 üye istifa etti



AYDIN\'ın Bozdoğan İlçesi\'nde, aralarında görevden alınan MHP eski ilçe başkanı Birol Özsoy ve yönetim kurulu üyelerinin de bulunduğu 70 kişi MHP\'den toplu olarak istifa etti.

MHP Bozdoğan eski ilçe başkanı Birol Özsoy ile birlikte yaklaşık 70 kişi, Atatürk Parkı\'nda gerçekleştirilen basın toplantısıyla MHP\'den istifa ettiklerini açıkladı. Açıklamayı MHP Genel Merkezi tarafından 2016 yılında görevden alınan eski başkan Birol Özsoy yaptı. Özsoy, \"Malumunuz olduğu üzere 7 Haziran seçimleri sonrası oluşan parlamento yapısı ile izlenen politikalar sonunda 1 Kasım 2015 seçimlerinde MHP ciddi bir oy ve milletvekili kaybı ile karşı karşıya gelmiştir. Seçim sonuçlarının değerlendirilmesi ve tartışılması konusundaki beklentilerimiz sonuçsuz kalmıştır. Kurultayın ivedilikle toplanması, herkesin delege iradesinde tartılması konusundaki demokratik irademiz hiçe sayılmış ve bize mahkeme kapıları gösterilmiştir\" dedi.

\'SÖZÜNDEN DE SUDAN SEBEPLERLE DÖNÜLDÜ\'

\'10 Temmuz Devlet Bahçeli sözüdür\' denilen ve bu kurultay sözünden de sudan sebeplerle dönüldüğünü söyleyen Özsoy, \"Yine bu süreçte onlarca il, ilçe teşkilatı kapatılarak taban iradesi hiçe sayılarak bastırılmak istenmiştir. Geldiğimiz noktada MHP\'nin bizim hislerimize, fikirlerimize ve ülkülerimize uygun bir çizgiden uzaklaştığını üzülerek görüyoruz. Bugün gençlik yıllarından beri karşılıksız olarak sevdiğimiz sevgilimizden ayrılık günümüzdür. Ama ayrılırken yanımıza fikirlerimizi, hayallerimizi ve ülkülerimi de alıp gidiyoruz ve MHP\'den istifa ettiğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Biz Bozdoğan olarak Aydın\'da startı veriyoruz. Son olarak şunu da ifade ediyorum. İstifaların devamı gelecek\" diye konuştu.

Haber: Bahattin ALBAYRAK/BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)

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Çankırı’da düşen yıldırımlar nedeniye 4 ayrı noktada orman yangını çıktı



ÇANKIRI’nın Bayramören, Atkaracalar ve Eldivan ilçelerinde yıldırım düşmesi sonucu 4 ayrı noktada orman yangını çıktı.

Çankırı\'da akşam saatlerinde etkili olan gökgürültülü sağanak yağmur sırasında düşen yıldırımlar orman yangınlarına neden oldu. Bayramören İlçesi\'nde, Akseki Köyü yakınındaki ormanlık alan ile eski Kurşunlu yolu üzerindeki Yedioluklar bölgesindeki ormanlık bölgede yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, çevre köylülerin de yardımıyla her iki noktadaki yangına müdahele ederek söndürdü. Aynı saatlerde Atkaracalar İlçesi, Yakalı Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın da ilçe itfaiyesi ve köylüler tarafından büyümeden söndürüldü. Eldivan İlçesi Saray Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda da saat 20.00 sıralarında yine yıldırım düşmesi sonucu yangın çıttı. Cami imamının hoparlörden yaptığı anonsla köylüler orman yangınını söndürmek için seferber oldu. Yangına Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait arazözler ile Çankırı Belediyesi İtfaiye ekipleri de müdahale etti. Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.



Haber: Ethem YENİGÜRBÜZ/ÇANKIRI, (DHA)



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Aliağa Mia için yürüdü

İZMİR\'in Aliağa İlçesi\'nde, kaldırımda yattığı sırada N.Y. isimli şahsın tekmeli saldırısına uğrayan Mia isimli köpek için ilçedeki hayvanseverler yürüyüş düzenledi.

Fevzi Paşa Caddesi\'nde geçen Cuma günü akşam saatlerinde kaldırımda yatan Mia isimli köpeğe tekme atan N.Y.\'nin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri tepkilere neden oldu. İlçedeki hayvanseverler güvenlik kamerası görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak saldırı sonrası kaçan köpeğin ve saldırganın bulunması için takipçilerinden yardım istedi. Mia isimli köpek sosyal medyadaki görüntülerin paylaşılmasının ardından vatandaşlar tarafından 1 gün sonra sokakta bulunarak sahibine teslim edildi. Olayın sosyal medyada yankı bulmasının ardından Mia isimli köpeğin sahibi Remzican Akansu, köpeğe tekme atan kişi hakkında polise şikayette bulunmuş, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise tekme atan N.Y.\'yi evinde gözaltına aldı. Emniyet\'teki işlemlerinin ardından hayvana kötü muamele suçundan adliyeye sevk edilen ve 12 ayrı suçtan sabıka kaydının olduğu da belirlenen N.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. N.Y. verdiği ifadede, alkollü olduğu için olayı hatırlamadığını öne sürüp, görüntüleri izledikten sonra pişman olduğunu söyledi. Yaşanan olayın ardından ilçedeki bir grup hayvansever bugün akşam saatlerinde saldırganın evinin bulunduğu Fatih Caddesi üzerinde bir araya gelerek saldırıya tepki yürüyüşü gerçekleştirdi. Saat 19.30 sıralarında Fatih Caddesi\'nde toplanan yaklaşık 30 kişilik grup, hayvana şiddeti eleştiren sloganlar atarak İstiklal Caddesi ve Hükümet Caddesi güzergahını takip edip, Cumhuriyet Meydanı\'nda yürüyüşlerini sonlandırdı. Yürüyüş esnasında çevredeki vatandaşlar ve sürücülerde ıslık, alkış ve kornalarla hayvanseverlere destek oldu. Yürüyüşe, saldırıya uğrayan Mia isimli köpek ve sahibi Remzican Akansu da katıldı. Cumhuriyet Meydanı\'nda noktalanan grup adına bir basın açıklaması yapan İzmir Valiliği Yerel Hayvan Koruma Görevlisi Kübra Kütükoğlu, \"Hayvanlarla beraber yaşamayı öğrenmek ve kabullenmek zorundayız. Dünya, hayvan, insan ve doğa bir bütündür. Lütfen çocuklarınızı merhametli, vicdanlı ve her canlının yaşam hakkına saygı duyan bireyler olarak yetiştirip topluma kazandırın\" dedi. Yürüyüşe katılan hayvanseverlere hitaben bir konuşma yapan Mia isimli köpeğin sahibi Remzican Akansu ise, \"Anlayışınız ve vicdanınız için hepinize teşekkür ediyorum. Burası bir hukuk devleti ve gereken yapılacaktır diye düşünüyorum. Hepinize katılımınız için teşekkür ediyorum\" diye konuştu. Yapılan açıklamaların ardından hayvanseverlerin tepki eylemi olaysız sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Yürüyüşten görüntü

- Basın açıklamasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Bülent PINARBAŞI / ALİAĞA (İzmir), (DHA)

