DHA YURT BÜLTENİ-20

Şemdinli\'de mayınlı tuzak: 1 korucu şehit, 1 asker ve 2 korucu yaralı (2)-Yeniden



HAKKARİ\'nin Şemdinli ilçesi\'nde yol emniyeti alan güvenlik güçlerine PKK\'lı terörislerce el yapımı patlayıcı ile düzenlenen saldırıda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca bölgesinde meydana geldi. Güvenlik güçlerinin yol emniyeti aldığı sırada PKK\'lı teröristler tarafından daha önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak ettirildi. Meydana gelen patlamada 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 1 asker ile 2 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralılar Şemdinli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Hakkari Valiliği\'nden saldırı ile ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi: \"12.09.2017 günü İlimiz Şemdinli İlçesi Güzelkonak Köyü civarında güvenlik güçlerimizin yol emniyeti aldığı sırada bölücü terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcı (EYP)\'nin infilak etmesi sonucu 1 güvenlik korucusu şehit olmuştur, 1 askeri personel ve 2 güvenlik korucusu yaralanmıştır. Yaralıların tedavisi sevk edildikleri Şemdinli Devlet Hastanesi’nde devam etmektedir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.\"

Haber: Behçet DALMAZ- Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),(DHA)

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Özgecan\'ın katil zanlısı yeniden yargı önünde/EK



DURUŞMA 29 EKİM\'E ERTELENDİ

Mersin\'in Tarsus İlçesinde, Özgecan Aslan\'ın cinayet davasında ağırlaştırılmış müebbet cezası onanan Fatih Gökçe\'nin yargılandığı duruşma, eksiklerin giderilmesi için 29 Ekim\'e ertelendi. 7 saat süren yargılamada Gökçe, hakkındaki suçlamaları reddederkien, avukatı ise Yargıtay\'ın bozma kararına katıldıklarını ama eksik bulduklarını söyledi.

ADLİYE BAHÇESİNDE AÇIKLAMAYA İZİN VERİLMEDİ

Duruşma sonrası adliye bahçesinde açıklama yapan Özgecan Aslan\'ın amcası Yaşasın Aslan ve Aslan ailesinin avukatı Sevim Küçük\'ün konuşması polisler tarafından engenlendi. Cumhuriyet Başsavcısı\'nın talimatıyla adliye bahçesinde açıklama yapılmasının yasak olduğunu belirten polisler, grubu dışarı çıkarmak için çevik kuvvetten destek istedi. Avukat Küçük\'ün tüm çabalarına rağmen polisler, grubu adliye bahçesinden çıkarttı. Açıklamaya adliye bahçesinin dışında yapan Küçük, şöyle konuştu: \"Mahkeme, Fatih Gökçe\'nin savunmasını yeniden aldı, sorular soruldu. Gökçe savunmasını yaptı ve duruşma ertelendi. Aslında bu bozma kararını öğrendiğimiz günden itibaren, bu kararın kesinlikle hukuka uygun olmadığını, adam öldürme gerekçesinin zaten netelikli cinsel saldırı suçlarının delillerini ortadan kaldırmak, yok etmek amacıyla suçu işledikleri ve mevcut diğer delillerle birlikte adli tıp raporu ve tanıkların beyanları, Suphi Altındöken\'in, Fatih\'in nitelikli cinsel saldırı suçu işlediği yönündeki beyanları ile suçun işlendiği kesinliğe varmıştır. Bu nedenle mahkemenin direnme kararı vereceğini umuyoruz.\"

AMCA ASLANDAN TEPKİ

Amca Yaşasın Aslan ise, adliye bahçesinde açıklama yapılmasına izin verilmemesine tepki göstererek, \"Çok şey söyleyecektim ama demorolize olduğum için fazla konuşacak bir şey olduğunu düşünmüyorum. Daha önceden burada konuşmamıza izin verilip de şu an verilmemesinin bir amacı var mı bilmiyorum. Kamuoyu baskısı eskisi gibi olmadığı için, sanırım birileri güç alıyor. Mahkeme heyetinin saatlerdir caninin dalge geçmesine rağmen, saatlerce manevra yapmasına rağmen bunun görüldüğünü düşünüyorum. Mahkenin Türk Milleti\'nin nabzına göre karar vereceğini umuyorum\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Avukatların ve duruşmayı takip eden dernek temsilcilerinin adliye kapsından bahçeye çıkışları

- Avukatların açıklamaya başladığı anda güvenlik güçlerinin \"Açıklamayı burada yapamazsınız\" uyarısında bulunması

- Avukatlar ile güvenlik güçleri arasındaki diyalog

- Polisler ile avukatların karşılıklı küçük çaplı tartışmaları

- Avukat Sevim Küçük’ün konuşması

- Amca Yaşasın Aslan’ın konuşması

BOYUT: 109 MB

Haber: İbrahim MAŞE - Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),(DHA)

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Kütahya\'nın 2 ilçesinde orman yangını

KÜTAHYA\'nın Domaniç İlçesinde önceki gün başlayan orman yangınını söndürme çalışmaları sürerken bu kez Emet İlçesi yakınlarında henüz belirlenemeyen bir nedenden orman yangını çıktı.

Alınan bilgilere göre Emet İlçesi Hasanlar Barajı yakınlarında orman yangını meydana geldi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen, Kabaklar Köyü\'ne de yakın olan orman yangınına havadan helikopterlerle, karadan da arazöz ve iş makinalarıyla müdahalede bulunuldu. Helikopterler havanın kararmasının ardından yangın bölgesinden ayrılırken, iş makinaları ve arazözlerle yangın söndürme çalışmaları devam ediliyor.

Domaniç ilçesinde önceki gün başlayan ve dün kısmen kontrol altına alınan orman yangını ise rüzgarın etkisiyle Bilecik\'in Bozüyük İlçesine doğru yayıldı. Ekipler, Bozüyük\'teki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, yangın bölgesine giderek çalışmaları yerinde izledi. Kütahya Vali Yardımcısı Sedar Oktar; \"Domaniçteki yangınımız bitmeden bu seferde Emet -Hisarcık arasındaki Kabaklar Köyü yakınlarında yangın başladı. Arazözler çalışıyor, yangını söndürmeye çalışıyoruz. Ama rüzgar fazla. Rüzgarın dinmesini ümit ediyoruz\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Emet\'teki yangından çekilen görüntüler,

-Helikopterlerin Hasanlar Barajı\'na gelerek su ikmali yapıp ayrılması

-Vali Yardımcısı Serdar Oktar\'ın açıklamasından çekilen görüntüler bulunuyor.)

Haber-Kamera:KÜTAHYA,(DHA)

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Manisa\'da orman yangını



MANİSA\'nın Selendi İlçesi\'nde çıkan orman yangınında, yaklaşık 80 dönümlük alan zarar gördü.

Çamyayla Mahallesi Kalburca mevkiindeki ormanlık alanda, bugün saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Bir cam kırığının mercek görevi görmesiyle çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 1 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz ile çok sayıda yangın söndürme işçisi alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın, yaklaşık 2 saatlik müdahaleyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ilk belirlemelere göre yaklaşık 80 dönümlük ormanlık alan zarar gördü. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi alan Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, \"Yangın şiddetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede bölgeye yayılmış ve yaklaşık 80 dönüm alan yangından zarar görmüştür. Ama sevindirici olan şudur ki; çok büyük bir yangını can kaybı olmadan, en az zararla atlattık. Başta İlçe İşletme Şefi Tolga Kıycı olmak üzere Orman İdaremizin gayretli çalışmaları sonucu yangının büyümesine izin verilmedi, teşekkür ediyorum. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın orman yangınlarına karşı çok dikkatli ve duyarlı olmasını, özellikle yaz döneminde vatandaşlarımızın ormanlık alanlarda daha dikkatli olmalarını rica ediyorum. Yanan her ağaç, geleceğimize bırakacağımız kara miras olacaktır. Ormanın kıymetini anlatmaya gerek yok. Dünyanın neresinde olursa olsun, bir yerde orman yanıyorsa bizim de ciğerimiz yanıyor demektir. Dolayısıyla tüm vatandaşları duyarlı olmaya çağırıyorum\" dedi.

Haber: Uğur ÇAKMAK/SELENDİ (Manisa), (DHA)

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Amonyak gazı can aldı

DENİZLİ\'nin Çivril İlçesi\'nde, bir soğuk hava deposundaki amonyak tankında bakım yapan 64 yaşındaki teknisyen Şükrü Karadeniz, tanktan sızan amonyak gazından etkilenerek hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 18.00 sıralarında Emirhisar Mahallesi\'ndeki bir soğuk hava deposunda meydana geldi. Amonyak gazı tanklarının bakımı için depoya gelen teknisyen Şükrü Karadeniz\'in yaptığı işlem sırasında, tanktan amonyak gazı sızdı. Gazdan etkilenip yere yığılan Karadeniz\'i gören diğer çalışanlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Karadeniz\'in yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ve AFAD ekipleri, amonyak gazının sızdığı soğuk hava deposunun çevresinde önlem alıp vatandaşları uzaklaştırdı. Karadeniz\'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi için Çivril Devlet Hastanesi Morgu\'na kaldırıldı. Jandarmanın olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Cesedin itfaiye ekipleri tarafından çıkarılmasından görüntü

- Olay yerinden görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Tunay YAZICI / ÇİVRİL (Denizli), (DHA)

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FETÖ yalanıyla 2 milyon TL\'lik vurgun yapan çete üyeleri yakalandı

İZMİR\'in Foça ilçesinde, kendilerini polis olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran çete üyesi 2 kişi yakalandı. Aynı olayla bağlantılı olan bir diğer dolandırıcı ise, Eskişehir\'de yapılan operasyonla yakalandı.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kendilerine polis süsü vererek telefonla vatandaşları dolandırdığı tespit edilen çetenin üyesi Mustafa Toz (17) ve Haçim Alaş\'ı (18) Foça\'da düzenlenen operasyonla yakaladı. Aynı olayla ilgili olarak, bir diğer çete üyesi Abdullah Çiftçi (18) ise, Eskişehir\'de yakalandı. Şüphelilerin son bir ayda İzmir, Eskişehir, Şanlıurfa ve Manisa illerinde çok sayıda dolandırıcılık olayına karıştığı, yaklaşık 2 milyon TL\'lik vurgun yaptıkları belirlendi. Dolandırıcıların, telefonla aradıkları kişilere, \"Telefonunuzda ByLock programı tespit edildi\", \"FETÖ üyesi olduğunuz belirlendi\" gibi yalanlar atarak, gerekli parayı vermeleri durumunda kendilerine yardımcı olabileceklerini söyledikleri öğrenildi. Dolandırıcıların bu yolla, Almanya\'da emekli olduktan sonra Foça\'ya yerleşen M.A ve B.A. isimli emekli bir çiftten 1 milyon TL\'nin üzerinde para aldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklanırken, olayla ilgili 1 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Sanıkların Foça Adliyesi\'nden çıkarılışından görüntü

Haber-Kamera: Seyfi GÜL / FOÇA (İzmir), (DHA)

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Andırın\'da otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

KAHRAMANMARAŞ’ın Andırın İlçesi\'nde takla atan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Andırın-Göksun karayolunun 15\'inci kilometresi Kaleboynu Mahallesi\'nde meydana geldi. Göksun\'dan Andırın\'a giden 30 yaşındaki Bekir Özkan yönetimindeki 31 ADE 66 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Bekir Özkan ile kız kardeşi 25 yaşındaki Fatma Özkan ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Andırın Devlet Hastanesi\'ne götürülen yaralılardan Fatma Özkan, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Bekir Özkan ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi\'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kaza yapan araç

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: İskender ZENGİN-KAHRAMANMARAŞ,(DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 172 MB