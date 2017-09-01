DHA YURT BÜLTENİ-20

Aranan PKK\'lı Kütahya\'da yakalandı

KÜTAHYA\'da, terör örgütü PKK üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında yakalama kararı bulunan ve örgütün dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen 25 yaşındaki Adil S., Kütahya\'da polisin operasyonuyla yakalandı. Adil S. ile aynı evde bulunan kardeşi 22 yaşındaki A.S. ile amcasının oğlu 23 yaşındaki E.S. de gözaltına aldı.

Kütahya Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, silahlı terör örgütü üyesi olmak suçundan Batman 2\'nci Sulh Ceza Hakimliği\'nce hakkında yakalama kararı bulunan ve PKK\'nın dağ kadrosunda yer aldığı öne sürülen Adil S.\'nin kaldığı 75\'inci Yıl Mahallesi\'ndeki apartman dairesine operasyon düzenledi. Polislerin çelik yelek giydiği operasyonda Adil S. yakalandı. Adil S. ile aynı evde kalan kardeşi A.S. ile amcasının oğlu E.S. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde sağlık raporu alındıktan sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi\'ne götürüldü.

Görüntü dökümü:

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-Apartmanın dışından çekilen görüntüde polislerin evde arama yapması

-Aranan şüpheli Adil S. (Yeşil tişörtlü olan) ile 2 yakınının binadan çıkartılması,

-Şüphelilerin sağlık raporu için hastaneye getirilip götürülmesi

Haber-Kamera:Oğuzhan KILIÇ-KÜTAHYA,(DHA)

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Kamyonete yüklenirken kaçan boğa uyuşturucu iğne ile yakalandı



BURSA\'nın İznik ilçesinde kamyonete yüklemeye çalışılırken kaçan boğa 1 saat süren kovalamacanın ardından uyuşturucu iğne atılarak yakalandı.

İlçe merkezinde kurulan hayvan pazarına akşam saatlerinde giden Mustafa Süne, uzun süren pazarlığın ardından ortakları ile birlikte boğa satın aldı. Boğa kamyonete yüklemek isterken kaçtı. Kaçan boğaya haber verilmesi üzerine gelen belediye ekipleri uyuşturucu iğne atarak müdahale etti. 1 saat boyunca ilçe sokaklarında dolaşan boğa uyuşturucu iğnenin etkisini göstermesinin ardından kement atılarak yakalandı. Süne, herhangi bir zarar görmeden yakalanması nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Kurbanlığın kaçışından detaylar, kement ile yakalanmaya çalışması

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/BURSA, (DHA)

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Kızıltepe akraba iki aile arasında kız kaçırma kavgası: 8 yaralı



MARDİN\'in Kızıltepe İlçesi\'nde kız kaçırma yüzünden, aralarında husumet bulunan ve akraba oldukları belirtilen Feritoğlu ile Kurga aileleri arasında çıkan kavgada aralarında kadınların da bulunduğu, 8 kişi yaralandı.

İzmir\'de geçen yıl Feritoğlu ailesine mensup bir kişi ile iddiaya göre zorla evlendirilmek istenen genç kız, kına gecesinde Kurga ailesinden bir genç tarafından kaçırıldı. Kaçtıktan sonra evlenen gençlerin bir kız çocukları dünyaya geldi. İki aile arasında husumet oluşurken, dün akşam kızı kaçıran kişinin ağabeyi, ziyaret için geldiği Kızıltepe\'de Feritoğlu ailesine mensup kişilerce tartaklandı. Bugün akşam saatlerinde ise iki aile bireyleri arasında çıkan tartışma taşlı-sopalı kavgaya dönüştü. Çarşı merkezinde yaşanan meydan kavgasında, aralarında kadınların da olduğu 8 kişi yaralandı.

Kavga haberi üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırmakta güçlük çekince havaya ateş açtı. Polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada 8 kişi yaralandı.

Kızıltepe Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan 7\'sine ayakta müdahale edilirken, kafasına aldığı darbelerle durumu ağır olan 32 yaşındaki Umral D. yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Polis kavga ile ilgili soruşturmayı yürütürken, iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için tarafların oturduğu mahallede geniş güvenlik önlemi aldı.

Görüntü Dökümü

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- Polisin hava açtığı silah sesleri

- Vatandaşlar arasındaki panik

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: MARDİN, (DHA)-

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Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde kaza bilançosu: 61 ölü, 310 yaralı



KURBAN Bayramı tatilinin ilk 6 gününde yollar, yapılan uyarılar ve alınan tüm önlemlere karşın yine kan gölüne döndü. Çoğu aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen 101 kazada, 61 kişi öldü, 310 kişi de yaralandı.

DRONELİ VE MAKET POLİS ARACI İLE ÖNLEMLER KAR ETMEDİ

Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla vatandaşlar, 25 Ağustos Cuma günü mesai bitiminin ardından memleketlerindeki yakınlarını ziyarete veya tatil yerlerine gitmek üzere yollara çıktı. Bayram öncesi İçişleri Bakanlığı\'nın talimatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı nezdinde tüm illerde bir dizi önlemler alındı. Emniyet ve jandarma görevlileri öncelikle seyehat eden sürücülere şeker ve çikolata ikramında bulunup, sorunsuz bir tatil geçirmeleri için trafikte uymaları ve dikkat etmeleri gerek konularda bilgiler verdi. Bu desteğin yanısıra burçok ilde drone ile trafik denetimi yapılırken, bazı bölgelerde ise hız limitini aşan sürücülere caydırıcı olması amacıyla karayollarına trafik polisi araçlarının maketleri konularak sürücülerin dikkatleri çekilmek istendi. Tüm tedbirlere ve uyarılara rağmen yoğunluğun yaşandığı yollar, yine kan gölüne döndü.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00\'den Arefe günü saat 21.00\'e kadar meydana gelen 101 kazada, 61 kişi öldü, 310 kişi de yaralandı.

25 Ağustos Cuma günü saat 18.00\'den sonra Bolu\'da 2, Ediren, Sakarya, Konya ve Muğla\'da meydana gelen toplam 6 kazada, 3 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

26 Ağustos Cumartesi günü ise İstanbul, Bolu ve Konya\'da 2\'şer, Aydın, Niğde, Kırıkkale, Çorum, Kocaeli, Gaziantep ve Isparta\'da 13 kaza oldu. Bu kazalarda 8 kişi öldü, 41 kişi de yaralandı.

27 Ağustos Pazar günü ise 13 kaza meydana geldi. 2\'si Siirt\'te, Çorum, Sakarya, Antalya, Yalova, Kilis, Adana, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Manisa, Gaziantep, İzmir\'deki kazalarda, 6 kişi öldü, 48 kişi de yaralandı.

28 Ağustos Pazartesi günü, 2\'si Çorum, Bartın, Zonguldak, Denizli, Sakarya, Gaziantep, Kırıkkale, Burdur, Aksaray ve İstanbul\'da meydana gelen 11 ayrı kazada, 9 kişi öldü, 28 kişi de yaralandı.

29 Ağustos Salı günü ise Kocaeli\'de 3, Bartın, Antalya, Tekirdağ, Rize, İzmir, Kayseri, Karabük, Samsun, Trabzon, Niğde ve Bolu\'da toplam 14 kaza oldu, 12 kişi öldü, 24 kişi de yaralandı.

30 Ağustos Çarşamba günü Kastamonu ve Tokat\'ta 2\'şer, Aydın, Bursa, Şanlıurfa, Edirne, Balıkesir, Çorum, Kocaeli, Denizli, Manisa, Bilecik, Samsun, Adıyaman, Gaziantep, Konya ve İstanbul\'da meydana gelen toplam 19 kazada, 10 kişi öldü, 78 kişi yaralandı.

EN FAZLA KAZA VE CAN KAYBI AREFE GÜNÜ OLDU

Arefe günü olan 31 Ağustos Perşembe günü ise ölümlü kazanın en çok yaşandığı gün oldu. Samsun\'da 3, Karabük, Bursa, Sakarya, Çorum ve Kocaeli\'de 2\'şer, İzmir, Gaziantep, Elazığ, Amasya, Trabzon, Kayseri, Ordu, Aydın, Konya, Karaman, İstanbul ve Şunlıurfa\'da meydana gelen 25 kazada, 13 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

*** Kurban Bayramı tatilinin ilk 6 gününde kaza bilançosu: 61 ölü, 310 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 62\'YE, YARALI 319\'A YÜKSELDİ

Bugün saat 21.00\'den sonra Sivas ve Adana\'da meydana gelen iki kazada, 1 kişi öldü, 9 kişi yaralandı. Arefe günü meydana gelen 27 kazada, ölü sayısı 14\'e yaralı sayısı ise 76\'ya yükseldi.

Böylece, Kurban Bayramı\'nın ilk 6 günündeki 103 kazada, ölü sayısı 62\'ye, yaralı sayısı ise 319\'a çıktı.

Haber: İstanbul (DHA)

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Siirt\'te kaymakama suikast girişiminde bulunan terörist yakalandı



SİİRT\'in Baykan İlçesi\'nde 24 Temmuz tarihinde Astsubay Üsçavuş Yakup Akdağ\'ın şehit edilmesi ve 7 Temmuz\'da Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey\'e suikast girişiminde bulunan PKK\'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı.

Sivil kıyafet ile bugün akşam saat 20.00 sıralarında İl Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda içeşitli olaylara karıştığı belirlenen PKK\'lı terörist ile buna yardım ve yataklık yapan 4 kişi yakalandı. Açıklamada düzenlenen baskınla sivil ve silahsız şekilde yakalanan teröristin 7 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Kaymakamı Mehmet Kocabey’e suikast girişiminde bulunduğu ve 24 Temmuz 2017 tarihinde Siirt/Baykan Çukurca Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Asb. Üçvş. Yakup Akdağ’ın şehit edilmesi olayına karışan bölücü terör örgütü gurubu içerisinde faaliyet gösterdiği belirtildi.Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği kaydedildi.

SİİRT, (DHA)

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Ambulans, otomobillerle çarpıştı: 6 yaralı



ADANA\'da bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı\'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cefakar Aka yönetimindeki 01 HB 906 plakalı ambulans, Mert Şener yönetimindeki 33 ECC 85 plakalı otomobil ve Adem Özder yönetimindeki 01 BF 317 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Aka ve Öder ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansın içinde hasta bulunmaması ise yüreklere su serpti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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TIR\'ın çarptığı motosikletli yaralandı



ADIYAMAN\'da, TIR\'ın çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece Siteler Mahallesi\'nde meydana geldi. Ali Ataman yönetimindeki 02 HY 368 plakalı TIR, sürücüsü öğrenilemeyen 02 HD 969 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan motorsikletin sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralı sürücüyü ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan yaralı motosiklet sürücüsünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Yaralıya sağlık görevlilerin müdahalesi

- Yarlının ambulansa alınması

- Yaralının hastaneye kaldırılması

- Kazaya karışan araçlar

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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Ambulans, otomobillerle çarpıştı: 6 yaralı



ADANA\'da bir ambulans ile iki otomobilin karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Kıyıboyu Caddesi ile Alparslan Türkeş Bulvarı\'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Cefakar Aka yönetimindeki 01 HB 906 plakalı ambulans, Mert Şener yönetimindeki 33 ECC 85 plakalı otomobil ve Adem Özder yönetimindeki 01 BF 317 plakalı otomobil ile kavşakta çarpıştı. Kazada sürücüler Aka ve Öder ile araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Ambulansın içinde hasta bulunmaması ise yüreklere su serpti. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan 6 yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerindeki ambulanslardan görüntü

- Ambulansta müdahale edilen yaralı kadından görüntü

- Kaza yapan ambulanstan görüntü

- Kaza yapan aracın hasar gören motor kısmından görüntü

- Yaralı alan ambulansın kaza yerinden gidişi

- Kazaya karışan araçlardan görüntü

- Ambulansın yola savrulan ön tamponundan görüntü

- Trafik polisinin kaza yerinde inceleme yapması

- Ambulasın çekiciye taşınması

- Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)

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Adıyaman\'da hırsızlık operasyonu



ADIYAMAN\'da, bir eve hırsızlık için girmeye çalışan 2 şüphelilerden biri, polis tarafından yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Eskisaray Mahallesi\'nde meydana geldi. İki kişinin bir eve hırsızlık amacıyla girmeye çalıştığını gören mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbarla kısa sürede olay yerine gelen polis, iki şüpheliden E.K.\'yı yakaladı, diğeri ise kaçtı. Gözaltına alınan E.K., hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülürken, kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenerek yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Olay yeri

- Polislerin önlem alması

- Polis kaçan şüpheliyi araması

- Binanın çatı katında arama yapılması

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN (DHA)

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Kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü öldü



İZMİR\'in Bornova ilçesinde, aynı yönde giden kamyonetle çarpıştıktan sonra bariyerlere sürüklenen motosikletteki Ali Orçun Aydın (26) hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde İzmir Otoyolu\'nda Işıkkent mevkiinde meydana geldi. İddialara göre, Buca\'dan Bornova istikametine giden Ali Orçun Aydın yönetimindeki 35 TTH 44 plakalı motosiklet, aynı yönde giden Celal Altun (50) yönetimindeki 35 AT 1289 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Motosiklet çarpışmanın etkisiyle savrulup bariyerlere çarptı. Kazayı gören diger sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde motosiklet sürücüsü Aydın\'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yara almayan kamyonet sürücüsü Altun, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Aydın\'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp kurumu Morgu\'na kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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- Ekiplerden görüntü

- Motosikletten görüntü

- Cesedin taşınmasından görüntü

- Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN / İZMİR, (DHA)