DHA YURT BÜLTENİ-20

1)RUSYA ASKERLERİ AFRİN VE ŞEHBA BÖLGESİNE YERLEŞTİ



RUS ordusuna bağlı askerler, dün Suriye\'nin kuzeyinde yer alan Afrin ve Şehba bölgesinin bir kaç noktasına konuşlandı. PKK\'nın Suriye\'deki kolu olarak bilinen YPG, Rus askerlerinin askeri gözlem yapacağını ve kendileri ile birlikte Şehba ve Afrin\'in güvenliğini sağlacaklarını açıkladı.

Suriye İnsan Hakları Örgütü ve bölgedeki Kürt internet siteleri, dün Rus ordusuna bağlı askerlerin YPG\'nin ana omurgasını oluşturduğu Demokratik Suriye Güçleri’nin elinde bulunan Şehba bölgesindeki Tel Rıfat kasabasına konuşlandığını belirtirken, bölgeye konuşlanan Rus askerlerinin görüntü ve fotoğrafları da paylaşıldı. Afrin’in güney batısında yer alan Tel Rıfat kasabası, 2016 yılının Şubat ayında DSG güçleri tarafından ÖSO’nun elinden alınmış, geçtiğimiz Haziran ayından itibaren ise OSÖ ve YPG arasında çatışmaların yaşandığı bir bölge olarak biliniyor.

PKK\'nın Suriye\'deki kolu olarak bilinen YPG ise, Rus askerlerinin bölgeye yerleşmesi ile ilgili bir açıklama yaptı. YPG açıklamasında, \"Askeri gözlem yapacak olan Rus güçlerinin görevi YPG birlikte Şehba ve Efrin’in güvenliğini sağlamak olacaktır\" denildi.

DİYARBAKIR, (DHA)-

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2)ÇÖP KONTEYNERİNDE ÖLÜ BULUNAN BEBEĞİN ANNESİ TUTUKLANDI

DENİZLİ\'nin Honaz İlçesi\'nde, çöp konteynerinde ölü bulunan 8 günlük erkek bebeğin üzerindeki bebek bezinden yola çıkan jandarma ekipleri, 36 yaşındaki annesi E.E.\'yi (Emine Er) yakaladı. Jandarmadaki sorgusunda, evlilik dışı ilişkisinden dünyaya getirdiği ve çevresinden gizlediği bebeğini yanlışlıkla üzerine yatarak öldürdüğünü, korkup, çöp konteynerine attığını ileri süren iki çocuk annesi, dul kadın tutuklandı.

Geçen 26 Ağustos\'ta Kaklık Mahallesi\'ndeki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebek cesedi bulan bir vatandaş durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu\'na gönderildi. Buradaki otopsi sonucu bebeğin boğularak öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma başlatan jandarma, bebeğini çöp konteynerine atan annenin bulunması için çalışma başlattı.

BEBEK BEZİ YAKALATTI

Honaz Jandarma Karakolu ekipleri, cesedin üzerindeki bebek bezinden yola çıkarak anneye ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Kaklık Mahallesi\'ndeki marketlerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerde bir marketten bebek bezi alan 2 çocuk annesi E.E., şüpheli olarak gözaltına alındı. Dul olan E.E.\'nin, jandarmadaki ifadesinde suçunu itiraf ettiği ve hamile olduğunu çevresinden gizlediğini söylediği öğrenildi. E.E., evde tek başına doğum yaparak dünyaya getirdiği bebeğinin 8 günlükken yanlışlıkla üzerine yatması sonucu öldüğünü, korkup çöpe attığını söyledi. E.E.\'nin bebeğin babasının kim olduğunu ise ifadesinde söylemediği belirtildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adilyeye sevk edilen E.E., tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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-Öldürdüğü bebeğin çöp konteynerine atan E.E.\'nin (Emine Er) adliyeye sevk edilmesinden görüntü

-Genel ve detay görüntüler

( Haber: Ramazan ÇETİN - Kamera: Deniz TOKAT / DENİZLİ, (DHA)

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3)DEMİR GRUP SİVASSPOR\'DAN 30 AĞUSTOS\'A BAYRAKLI KUTLAMA

SÜPER Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı.

Süper Lig\'de oynadığı 3 maçta 2 mağlubiyet ve 1 galibiyetle 3 puan toplayan Demir Grup Sivasspor, Süper Lig\'in 4\'ncü haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını kendi tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Kırmızı-beyazlılar antrenman öncesinde açtığı dev bayrakla 30 Ağustos Zafer Bayramı\'nı kutladı. Ardından Teknik Direktör Samet Aybaba nezaretinde antrenman gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma ve kondisyon çalışmasının ardından futbolcular yarı alanda çift kale maç çalışması yaptı. Antrenmana sakatlıkları düzelen Ziya Erdal ve Ali Şaşal Vural da katılırken, ülkesinin milli takımında yer alan Cezayirli futbolcu Carl Medjani katılmadı.

Görüntü Dökümü:

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-Bayrak açarak 30 Ağustos\'u kutlamaları

-Antrenman görüntüleri

Haber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)

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