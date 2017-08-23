DHA YURT BÜLTENİ-20

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

ADANA\'da otomobil ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması sonucu 1\'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Fevzipaşa Mahallesi 48056 ile 48224 sokağın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Necati Akmeşe yönetimindeki 01 LM 398 plakalı otomobil ile Mehmet Yalaz\'ın kullandığı 01 DNR 16 plakalı hafif ticari araç, kavşakta çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobilde bulunan Ferhat Akmeşe ve Leyla Çağıltay yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan Çağıltay\'a müdahale edemeyince itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Olay yerine gönderilen itfaiye erleri, yaralı kadını sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekibine teslim etti. Kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Çağıltay\'ın durumunun ağır olduğu, diğer 3\'ünün ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı (2)

YARALI KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobilde sıkışarak ağır yaralanan 58 yaşındaki Leyla Çağıltay, tedavi gördüğü Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi\'nde hayatını kaybetti. Kazanın diğer yaralılarının ise durumlarının iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

=================

- Kazaya karışan otomobilden görüntü

- Otomobilin çevresindeki vatandaşlardan görüntü

- Araçtan çıkartılan Leyla Çağıltay\'ın ambulansa taşınması

- Ambulansta müdahale edilen Necati Akmeşe\'den görüntü

- Ambulansların ve itfaiye aracının olay yerinden ayrılması

- Kazaya karışan hafif ticari araçtan görüntü

- Genel ve Detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ / ADANA, (DHA)

===================================

Bacağı TIR\'ın altında kalan sürücü 3 saatte kurtarılabildi

KONYA\'da seyir halindeki domates yüklü TIR, kontrolden çıkarak yamaca devrildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen sürücü Berzan Toktik, kapı ile koltuk arasında sıkıştı. Bacağı TIR\'ın altında kalan Toktik, yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası kurtarıldı.

Kaza, saat 23.15 sıralarında Konya-Beyşehir karayolunun 23\'ncü kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre Beyşehir istikametinden şehir merkezi istikametine seyir halinde olan Berzan Toktik idaresindeki 33 BTD 37 plakalı domates yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir yamaca devrildi. Kaza esnasında emniyet kemeri takılı olmadığı öğrenilen Toktik, sürücü koltuğundan sağ koltuğa fırlayarak kapı arasında sıkıştı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri Toktik\'i kurtarmak için hemen çalışma başlattı. Ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen Toktik\'in TIR\'ın altında kalan bacağı kurtarılamadı. Bunun üzerine vinçten yardım istendi. Olay yerine gelen vinç tarafından TIR\'ın kupası yukarı kaldırıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonrası Berzan Toktik sıkıştığı yerden kurtarıldı.

Toktik, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Toktik\'in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Konya-Beyşehir karayolu ise polis ekipleri kontrolünde yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü dökümü:

----------------------------

- Kaza yeri detay

- İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışması

- Vinç yardımıyla TIR\'ın kaldırılması

- Sürücünün kurtarılması

- Sürücünün ambulansa alınması

- Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK / KONYA (DHA)