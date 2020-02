DHA YURT BÜLTENİ-2

1)NİĞDE’DE EĞİTİME KAR ENGELİ

NİĞDE\'de il genelinde okullar kar nedeniyle bir gün süreyle tatil edildi.

Niğde İl Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar yaptığı açıklamada, \"İl merkezi ve ilçelerimizde devam etmekte olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 27 Aralık 2018 Perşembe günü il genelindeki okullarımızda eğitime bir gün ara verilmiştir\" dedi.

Ali KADI- Adnan ÇELEBİ/NİĞDE, (DHA)-

2)BURSA\'NIN İLK VE TEK KADIN OTOBÜS ŞOFÖRÜ

UZUN yıllar otobüs şoförü olma tutkusuyla yaşayan Ayşen Akçay, Bursa\'nın ilk kadın otobüs şoförü olmayı başardı. İşini severek yaptığını belirten Akçay, \"Tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim\" dedi. İki çocuk annesi olan Ayşen Akçay (42), küçük yaşta şoförlüğe merak saldı. Ağır vasıta ehliyetini 2006 yılında alarak uzun yıllar TIR şoförlüğü yapan Akçay, otobüs şoförü olabilmek için büyük çaba gösterdi. Halk otobüsü şoförü olmaya karar veren Akçay, yapmış olduğu başvurulardan olumlu sonuç alarak Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı BURULAŞ bünyesinde şehir içi otobüs şoförü olarak göreve başladı. Halk otobüsü direksiyonuna 9 ay önce oturan Akçay, her ay farklı bir güzargah üzerinde otobüs kullanıyor. Otobüse binen, durakta bekleyen veya yoldan geçen vatandaşlar Akçay\'ı şoför koltuğunda gördüklerinde şakınlıklarını gizleyemiyor. Yaşamış olduğu tüm zorluklara rağmen işinden memnun olduğunu söyleyen Akçay, kadının isterse her şeyi yapacağını söyledi. Hayalini kurduğu mesleği severek yaptığını belirten Akçay, \"10 yıla yakın süredir ağır vasıta kullanıyorum. Kullanmadığım hiç bir araç kalmadı. Bayanlara da otobüs şoförlüğünü denemelerini tavsiye ediyorum\" dedi.

Bursa\'nın ilk kadın şoförü olma unvanına sahip olan Akçay, \"Yolcular otobüse bindiğinde şoför olarak karşılarında beni gördükleri zaman şaşırıyorlar. Otobüse bindikleri zaman o şaşkınlığı unutuyorlar. Aynı hat üzerinde 1 ay süreli çalıştığımız için alıştıklarından dolayı sakin ve rahat bir şekilde yolculuk yapıyorlar. Ama ilk bindiklerinde şaşıranlar oluyor. Kadın olarak yaptığım işle gurur duyuyorum. Zorluklarını gördüğüm halde tekrar dünyaya gelsem yine aynı mesleği seçerim. İşimi severek yapıyorum. Topluma yararlı bir bayan olarak kendime güvenim sonsuz\" ifadelerini kullandı. Kadın şoför olmanın zor yanlarını anlatan Akçay, \"Trafikte otobüs gördüğünde yol vermeyen insanlardan çok zorluk çekiyoruz. Toplu taşımaya öncelik verilmesini istiyoruz. Bizler can taşıyoruz. Diğer sürücülerden anlayış bekliyoruz\" diye konuştu.

3)ÜNİVERSİTELİ GENÇLER KÖY OKULUNU KÜTÜPHANEYE KAVUŞTURDU

UŞAK\'ın Yenişehir Köyü\'ndeki 106 öğrencisi bulunan Yenişehir İlk ve Ortaokulu\'nda Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu öğrencileri tarafından, içinde bin 500 kitap bulunan kütüphane oluşturuldu. Kütüphaneye, Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü\'nde, 2015 yılında karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun isminin verileceği bildirildi.

Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu öğrencileri, Uşak\'a 35 kilometre mesafedeki Yenişehir Köyü\'ndeki ilk ve ortaokul öğrencilerinin bir arada eğitim, öğretim gördüğü 3 katlı, 8 derslikli Yenişehir İlk ve Ortaokulu\'nda kütüphane bulunmadığını öğrenip, harekete geçti. Üniversiteli 20 genç, 56\'ı ilkokul, 50\'de ortaokul öğrencisi bulunan okula bir kütüphane kazandırmak için Uşak Valiliği ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü\'nden gerekli izinleri alıp, kampanya başlattı. Kampanya kapsamında Türkiye\'nin dört bir yanından Türk ve dünya klasikleri başta olmak üzere hikaye, roman ve diğer çeşitli türlerde bin 500 kitap toplandı. Hayırseverlerden temin edilen malzemelerle, okuldaki boş bir sınıfın duvarı, kapısı ve kalorifer petekleri boyandı. Duvarlarına tablolar asılıp, masa ve raflar yapıldı. Toplanan kitaplar bu raflara yerleştirildi. Okulun bazı öğrencilerini de desteğiyle 2 ay süren çalışmaların sonunda oluşturulan kütüphaneye Ege Üniversitesi (EÜ) Kampüsü\'nde, 2015 yılında karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan olaylarda bıçaklanarak öldürülen, Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 4. sınıf öğrencisi ve Ülkü Ocakları Üniversite Sorumlusu Fırat Yılmaz Çakıroğlu\'nun isminin verileceği bildirildi. Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu Danışmanı Öğretim Görevlisi Esat Bolat, topluluk olarak köy okullarında projeler gerçekleştirdiklerini belirterek, \"Yaptığımız faaliyetlerde bu vatan uğruna toprağa düşüp can vermiş, şehadet makamına ulaşmış vatan evlatlarının da isimlerini yaşatmaya çalışıyoruz. Okul yönetimi tarafından uygun görülen bir sınıfın boyama işlemlerinin ardından, kitap raflarını ve masasını yaptırdık. Sponsorlarımızın desteği ile ilköğretim okulumuza kütüphane kazandırmanın sevincini yaşıyoruz\" dedi.

Uşak Üniversitesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Topluluğu Başkanı Gizem Camcaz da önceliklerinin çocuklara umut olmak olduğunu vurgulayarak, \"Kütüphanesiz okul kalmasın istiyoruz. Öğrencilerin okul malzemeleri dışındaki ihtiyaçlarını da karşılamak istiyoruz\" dedi. Yenişehir İlk ve Ortaokulu Müdürü Bekir Kökpınar, \"Öğrencilerimiz geniş ve rahat kitap okuyabileceği bir ortama kavuştu. Emeği geçenlere teşekkür ederim\" dedi.

4)İÇ SAVAŞTAN KAÇAN AFGAN GENCİN HAYALİ DOKTOR OLMAK



AFGANİSTAN\'daki iç savaşta annesinin yaşamını yitirmesinin ardından Türkiye\'ye sığınmacı olarak gelen 17 yaşındaki Danıyal Danısh, okuldaki başarısıyla göz dolduruyor. Hayalinin doktor olarak ülkesine dönmek olduğunu belirten Danısh, \"Orada yardım bekleyen insanlara ulaşacağım\" dedi.

Afganistan\'da süren iç savaş nedeniyle ülkesini terk edip, ailesiyle birlikte Manisa\'nın Yunusemre ilçesine yerleşen 17 yaşındaki Danıyal Danısh, Türkiye sevdası ve eğitimdeki başarısıyla dikkat çekiyor. Danısh, Afganistan\'da çıkan iş savaşta 7 yıl önce matematik öğretmeni olan annesini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Yaklaşık 3.5 yıl önce Afganistan\'ın Bamyan şehrinden Manisa\'ya geldiğini belirten Danısh, TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi\'nde 3\'üncü sınıfında eğitimine devam ediyor. Okulunun yanı sıra Destekleme ve Yetiştirme Kursu\'nda, matematik ve satranç kurslarına katılan Danısh, Afganistan\'da hiç oynamadığı satrancı Manisa\'da öğrendikten sonra yapılan turnuvalarda il dördüncüsü oldu. Okulundaki başarıları nedeniyle takdir, onur ve teşekkür belgeleri alan Danısh, hayalinin doktor olmak olduğunu söyledi.

\'AFGANİSTAN\'DA EVDEN ÇIKAMADIM, OKULA GİDEMEDİM\'

Teyzesi, erkek kardeşi ve babasıyla birlikte iki odalı bir evde yaşamını sürdüren Danısh, \"Afgan olmaktan gurur, Türk bayrağı altında yaşamaktan da şeref duyduğunu duyduğunu vurgulayarak, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\"Afganistan\'da yaşarken çok büyük zorluklar yaşadım. En acısı da annemi yaşanan olaylar sırasında kaybetmem oldu. Afganistan\'da rahmetli annem öğretmen olmasına rağmen ilkokul 3\'üncü sınıfa kadar evden çıkamadım. Okuluma gidemedim. Annem, eğitimimi evde verdi. Ülkemde yaşanan iç savaş nedeniyle Türkiye\'ye göç etmek zorunda kaldık. Buraya geldiğimizde lise eğitimime başladım. Kendimi burada çok iyi hissettim ve derslerime odaklandım. Daha önce hiç satranç oynamamıştım. Burada öğretmenlerim sayesinde satrançla tanıştım. Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Genç Yıldızlar Turnuvası\'nda katıldım satrançta dördüncü oldum.

HİKAYE DE YAZIYOR

Edebiyattaki yeteneğini de keşfeden Danıyal Danısh, hikaye yazmaya başladı. Danısh, \"İlk başta hikaye yazamıyordum, özgüven eksikliğim vardı. Yazdıkça kendime olan özgüvenim yerine geldi. Şehzadeler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nün \'Bir Hikayem Var\' isimli yarışmasına girdim ve burada il genelinde 2\'nci seçildim. Hikaye yazmaya devam edeceğim. Bir kitap çıkarmayı düşünüyorum. Afganistan\'da yaşanan olaylardaki sağlık ihmallerini görünce, içimde hep onlara ilkyardımda bulunabilme isteği oluştu ama elimden bir şey gelmiyordu. Bu düşüncelerle çocukluğumdan beri hep doktor olmayı hayal ediyorum. Şimdi, eğitim hayatıma Türkiye\'de devam ediyorum. Doktor olma hayalimi gerçekleştirip, ülkem Afganistan\'a giderek orada yardım bekleyen insanlara ulaşacağım\" dedi.

\'İDEALLERİ OLAN BİR ÖĞRENCİ\'

Danısh\'in başarılı bir öğrenci olduğunu belirten TBMM 85. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Niyazi Akkuş, \"Danıyal çok azimli, çok çalışkan bir çocuk. Geçtiğimiz yıllarda bir çok başarı belgesi almaya hak kazandı. Bizim eğitimde olmazsa olmazımız insan. Sonra her şey ülke için diyoruz. Bu nedenle yabancı olup olmaması hiç önemli değil. Danısh, başarılı bir öğrenci. Elimizden gelen bütün desteği kendisine vermekteyiz. Hedefleri idealleri olan bir öğrenci. Bizde kendisinin topluma faydalı olabilmesi için elimizden gelen imkanları sunuyoruz\" diye konuştu.

