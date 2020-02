DHA YURT BÜLTENİ -2

2 AYLIK BEBEK, SOKAĞA TERK EDİLDİ

Konya\'da 2 aylık kız bebek, sokağa terk edildi. Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen bebek, yurda teslim edildi.

Merkez Karatay ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Mercidabık Sokak\'ta dün saat 21.00 sıralarında bir evin önüne, puset içerisinde bırakılan bebeği fark eden çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, bebeği Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum Ve Çocuk Hastanesi\'ne götürdü. Burada kontrolleri yapılan minik bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yanındaki çantada, maması, bezi ve eşyalarının da bırakıldığı belirtilen minik bebek, Konya Yetiştirme Yurdu yetkililerine teslim edildi.

Polis ekipleri, bebeğin ailesinin bulunması için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

- Bebeğin muayene edilmesi

- Bebeğin polis ekibi tarafından hastaneden çıkartılması

- Bebekten ve hastaneden detaylar

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

BOŞANDIĞI KADINI VE ERKEK ARKADAŞINI ÖLDÜREN ŞÜPHELİ: UYGUNSUZ YAKALADIM

Konya\'da, 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı eski eşi Hediye İnanç (34) ve onun arkadaşı Semi Oğuz Deniz\'i (38) bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru Mehmet G. (44) yakalandı. Psikolojik sorunları nedeniyle 1 yıl önce malulen emekli edilen Mehmet G., boşandığı, ancak dini nikahla hala birlikte yaşadığını belirttiği İnanç ile Semi Oğuz Deniz\'i uygunsuz halde yakaladığını, çıkan kavgada bıçaklayıp öldürdüğünü söyledi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi 10620 Sokak\'ta meydana geldi. Kreş işletmecisi 2 çocuk annesi Hediye İnanç, doğalgaz bakım işleri yapan arkadaşı evli ve 1 çocuk babası Semi Oğuz Deniz\'in iş yerinde otururken, yanlarına 7 yıl önce anlaşmalı boşandığı Mehmet G. geldi. Burada bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, psikolojik nedenlerle 1 yıl önce polislik mesleğinden malulen emekli edilen Mehmet G., İnanç ve Deniz\'i bıçaklayıp, kaçtı.

Bir süre sonra çevre sakinleri, iş yerinin camlarının kırık olduğunu fark edip, karşı komşusu Sedat Sucu\'ya durumu bildirdi. İçeri giren Sucu, İnanç ve Deniz\'i kanlar içinde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekiplerin müdahale ettiği yaralılardan Hediye İnanç, kurtarılamadı. Duran kalbi yeniden çalıştırılan Deniz ise ambulansla Konya Numune Hastanesi\'ne kaldırıldı. Deniz de tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Cinayetlerin ardından soruşturmayı yürüten Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Mehmet G.\'nin gidebileceği adresleri tespit etti. Yapılan baskınlarla Mehmet G. yakalanıp, gözaltına alındı.

UYGUNSUZ HALDE BASTIM

Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünün ardından Cinayet Büro Amirliği\'ne götürülen Mehmet G., ilk ifadesinde Hediye İnanç ile maddi sıkıntılar nedeniyle 7 yıl önce anlaşmalı olarak boşandıklarını ancak imam nikahlı olarak beraber yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Mehmet G., \"2 çocuğumuz var. Eşimin bazı hareketlerinde şüpheleniyordum. Akşam Hediye\'yi takip ettim. Bir iş yerine girdiğini gördüm. Bir süre sonra iş yerinin önüne gidip kapalı olan kepenkleri zorlayarak açtım. İçeri girdiğimde Hediye ve Semi Oğuz\'u uygunsuz halde gördüm. Aramızda tartışma çıktı. Semi Oğuz üzerime sandalye attı. Ben de yanımda getirdiğim bıçakla onlara saldırdım. Olaydan sonra bıçağı bir yere attım ve o bölgeden uzaklaştım\" dedi.

Emniyetteki işlemleri süren Mehmet G.\'nin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Görüntü dökümü

- Şüphelinin sağlık kontrolüne getirilmesi

-Çıkışı

Haber-Kamera: Tolga YANIK KONYA DHA))

İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI:7 YARALI

Sinop\'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, Sinop-Erfelek Karayolu\'nda meydana geldi. İddiaya göre Erfelek istikametine giden Hüseyin Çelik\'in idaresindeki 57 KA 966 plakalı otomobil, Kılıçlı Köyü mevkiinde karşı yönden gelen Kemal Şahin yönetimindeki 57 AB 313 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada iki sürücü ile iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 7 yaralı olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince yapılan müdahale sonrasında ambulanslarla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi\'ne götürülerek tedavialtına alındı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yeri görüntüler

-Yaralıların sağlık ekiplerince ambulansa kaldırılması

-Detaylar

(SÜRE:2:21 Dk) (BOYUT: 260 MB)

Haber-Kamera:Esra AKSU/SİNOP, (DHA)

KOOPERATİFTEN ÜYELERİNE \'DÖNÜN\' ÇAĞRISI

Aydın\'ın İncirliova ilçesinde 2006 yılında 205 ortak ile kurulan ve zamanla üye sayısı 30 kadar düşen Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi eski günlerini arar oldu. Borçları ve ellerinde hayvan kalmaması nedeniyle faaliyetlerine 4 ay önce 6 ay süreyle ara verdiklerini belirten Kooperatif Başkanı Ziraat Mühendisi Muammer Karabulut, tekrar ayağa kalkabilmek için üyelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

İncirliova ilçesinin kırsal Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Mahalleri\'nden 205 süt üreticisi biraraya gelerek 2006 yılında Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'ni kurdu. 3 yıl sonra da Süt Birlikleri\'nden alınan kredi ve yem firmalarından alınan borçlarla Hacıaliobası Mahallesi\'nde 25 dönümlük bir arazi satın alındı. Bu araziye 1 milyon 500 bin lira harcayarak, 14 dönümlük bölümüne 200 hayvan kapasiteli besihane ve idare binası, diğer 11 dönümlük kısmına da sağım tesisi yapıldı. Kooperatifin aktif olarak çalışmaya başlamasından üç yıl sonra, 2012 yılın sermaye arttırımına gidildi. Ortaklardan o dönemde sermaye artırımı için 3\'er bin lira istendi. Bu parayı vermek istemeyen ortakların ayrılmasıyla kooperatifin üye sayısı 141\'e düştü. Sondaki 5 yıl boyunca da her yıl yapılan sermaye arttırımları nedeniyle ortaklıktan ayrılanlar olması üzerine üye sayısı 41\'e kadar indi. 2017 yılında yapılan genel kurul toplantısında da, kooperatifin borçları için üyelerden 5\'er bin lira daha ek ödeneme istenince üye kayıpları devam etti. Kooperatifte 30 üye kaldı. Kooperatif ayrılan üyelere ve piyasaya olan borçları ile ellerinde hiç hayvan kalmaması nedeniyle 4 ay önce faaliyetini 6 aylığına durdurdu.

Maddi sıkıntılar içinde, kalan 30 üye ile kooperatifi ayakta tutumaya çalıştıklarını belirten Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Muammer Karabulut, \"Şu an kooperatifimizin tesisin bulunduğu yerin değeri 3 milyon lira civarında. 200 hayvan kapasiteli, tesisin üstünün kapatılması halinde bu sayı 600 hayvana kadar çıkartılabilir. Eksik olan kaba yem, hasta hayvan ve buzağı bölümleri de yapılarak, tam donanımlı bir tesise dönüşülebilir. Tesisimizi bu hali ile satmak istesek, satamayız. Yeniden böyle bir tesis kurmaya kalksak bu da bu şartlarda mümkün değil. Şu an ayrılan ortaklarımıza, yem firmaları ve resmi kurumlara olan vergi borçlarımız ve diğer kalemler nedeniyle toplam 600 bin TL gibi bir borcumuz var. Ayrılan üyelerimizin hayvanlarını almaları ve mevcut borçlarımız nedeniyle 6 ay süreyle faaliyetimize ara verdik. Bunun 4 aylık kısmı geçti. Burayı kurmaktaki amacımız köylerdeki bir, iki ineği olup da uygun koşullarda bakamayan üreticileri bir araya getirerek modern bir tesiste üretim yapmaktı. Arncak olmadı\" dedi.

Kooperatifin kurucu başkanlarından Mürsel Kahraman da \"Bu kooperatifin üyelerinin tamamı küçük üreticilerden oluşmaktadır. Burayı kurmaktaki amacımız hem üreticilerin refah düzeyini yükseltmek hem de ülke ekonomisine katkı sağlayarak kaliteli bir gıda maddesi üretimi yapmaktı. Böyle bir tesisi ortaklarımızdan hiçbirnin kendi başına yapma ihtimali yok. Bazı olumsuz koşullar ve üyelerimizin tutumu bizi bu hale getirdi. Ancak, koopretafimizi yeniden faaliyete geçirmek için çalışacağız\" diye konuştu.

Karabulut ve Kahraman, kooperatifi tekrar ayağa kaldırabilmek için ayrılan üyelerine dönmeleri çağrısında bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi\'nin tesislerinden görüntü

-Hacıaliobası, Sınırteke, Sandıklı ve Yazıdere Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Ziraat Mühendisi Muammer Karabulut ile röp.

-Kooperatifin kurucu başkanlarından Mürsel Kahraman ile röp.

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA)

CAMA NEFESİYLE HAYAT VERİYOR

BURSA\'da seramik ve resim gibi çeşitli sanat dallarıyla ilgilenen Ülfet Didikoğlu, 4 yıl önce sosyal medyada izlediği videodan yola çıkarak cama şekil vermeye başladı. Camları bin 200 derecede ısıtarak hediyelik süs eşyası yaptığını belirten Didikoğlu, \"Nefesimle camlara hayat veriyorum\" dedi.

Merkez Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi esnafından Ülfet Didikoğlu (38), uzun yıllar seramik ve resim gibi sanat dallarıyla uğraştı. Yıllardır sanatla iç içe olan Didikoğlu 4 yıl önce sosyal medyada cama şekil verilen videoları gördü. Videoları izledikten sonra Yıldırım Belediyesi Meslek Edindirme Kursları\'na başvurarak kısa bir süre eğitim gören Didikoğlu, kendisine mini bir atölye kurarak camlara şekil vermeye başladı. Cama şekil verme süreci için yoğun bir gayret gerektiriyor. Düz boru camlar öncelikle bin 200 derecede eritilerek şekil verilecek kıvama getiriliyor. Cam erime aşamasına geldiğinde ise belli kalıplara oturtularak üflenerek şekil veriliyor.

\'SOKAKTAN ŞİŞE TOPLAR YİNE BU İŞİ YAPARIM\'

İnternetten izlediği video sayesinde meslek sahibi olduğunu dile getiren Didikoğlu, \"Ayrı bir sanat dalıyla tanışma fırsatı buldum. Resim, seramik gibi sanatlar da güzel ama cam sanatının içine girdiğinizde ucunu bucağını göremiyorsunuz. Bütün sanat dalları öyle ama cam sanatı daha değişik. Düz boru cam alıyoruz. Camı bin 200 dereceye getirip erimiş bir hale geldikten sonra yavaş yavaş üfleyerek elma armut gibi meyve şekilleri, hayvan figürleri, vazo gibi şeyler yapıyoruz. Boş boru bir cam alıyorum ve buna kendi nefesimle hayat veriyorum. Aşırı derecede bir kazancımız yok ama bu mesleğe gönül verdiğimiz için bırakmaya da niyetimiz yok. Para kazanmasam bile bu sanatı bırakmayı düşünmüyorum. Sokaktan şişe toplayıp bu işi yaparım\" dedi.

Görüntü Dökümü:

-Camın eritilmesi

- Cama nefesle şekil verilmesi

-Yapılan ürün detayları

- Ülfet Didikoğlu röportajı

Süre:03:48 Boyut:425 MB

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,(DHA)

ALZHEİMER HASTALARINA İLAÇ OLACAK İKİ YOSUN TÜRÜ BULUNDU

MANİSA Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Ergün Taşkın, Türkiye\'nin çeşitli bölgelerinden topladıkları yosunlar arasında yaptıkları incelemede, iki türün\"Alzheimer\' hastalığına karşı tedavi amacıyla kullanılabileceğini belirlediklerini açıkladı. Prof. Dr. Taşkın, önümüzdeki süreçte bu yosun türlerinden tıbbi tedavide kullanılmak üzere ilaç üretilebileceğini söyledi.

MCBÜ Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ergün Taşkın, Akdeniz, Karadeniz, Marmara ve Ege denizlerinden topladıkları 50 yosun türünü Alzheimer hastalığının direncini azaltmasına yönelik 8 yıl önce incelemeye aldı. Yapılan incelemelerin ardından bu yosun sayısını 13\'e düşürdüklerini belirten Prof. Dr. Taşkın, gelinen süreci şöyle aktardı:

\"Deniz yosunları ve tatlı su yosunları üzerine çalışmalar yapıyoruz. Bunların içerisinde en önemli olanı tıp ve eczacılara yönelik çalışmalarımızdır. Son zamanlarda artan birçok hastalığa karşı bitki özleri kullanılmaktadır. Özellikle son yıllarda üzerinde çalıştığımız Alzheimer hastalığına karşı, bitkilerin ne tür etkileri olabileceğine dair araştırmalar yaptık. Son çalışmalarda ekibimle beraber Alzheimer hastalığına neden olan enzimlerin, deniz yosunları tarafından ne şekilde engellenebileceğini araştırdık. Bu çalışma kapsamında 13 deniz yosunu örneğinden elde ettiğimiz özütleri test ettik. Bu testler sonucunda iki örnekte yüksek seviyede Alzheimer hastalığına neden olan \'asetilkolinesteraz enzimini\' yendiğini, dördünde ise iyi seviyede engellediği tespit ettik. Deniz yosunlarının bu hastalığın tedavisi noktasında ne şekilde etki gösterebileceğine yönelik incelemelerimiz devam etmektedir. Deniz yosunlarından Alzheimer hastalığına yönelik yapmakta olduğumuz çalışmalardan ilk olarak olumlu yönde cevaplar aldık.\"

8 yıllık araştırma sonucunda Alzheimer hastalığına iyi geldiğini buldukları iki yosun türünün ismini telif hakkı çalışmalarının da devam etmesi nedeniyle henüz açıklayamadıklarına dikketi çeken Prof. Dr. Taşkın, önümüzdeki süreçte bu yosun türlerinden ilaç yapım evresine geçilebileceğini belirtti.

\"HAYVANLAR ÜZERİNDE DENEY YAPILACAK\"

Alzheimer hastalığı tedavisi için alınan deniz yosunu örneklerini parazit bankasında inceleyen MCBÜ Parazitoloji Anabilim Dalı Başkanı ve Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Özbilgin de \"Laboratuvar alanında yaptığımız çalışmalar oldukça başarılı geçti. Şimdi sırada deney hayvanları var. Haycanlar üzerinde deneyeceğiz. Ondan sonra da farklı fazlardaki ilaç çalışmalarını yapmayı planlamaktayız. Ardından etken maddelerin taranmasındaki süreç işleyecek. Hücre içinde çalışmalar yapılacak. Bu etken maddelerin moleküler yapısı özellikle eczacılar tarafından tespit edilerek de bunun daha bilimsel yolla moleküler düzeyde üretiminin sağlanması da çalışılacak\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yosunlar üzerinde çalışmalardan görüntü

-Manisa Celal Bayar Üniversitesi Parazit Bankası\'ndan görüntü

-Laboratuvar ortamından görüntü

-Prof. Dr. Ergun Taşkın ile röp.

-Prof. Dr. Ahmet Özbilgin ile röp.

-Deniz altında yosun arama çalışmalarından görüntü

-Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Cemil SEVAL / MANİSA, (DHA)

CHP İZMİR ADAYLARI İÇİN ANKET YAPACAK

CHP Genel Merkezi, İzmir\'de Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçe belediye başkan adayları için anket yapacak. Gelecek hafta içerisinde, İzmir merkez ve ilçelerde seçmenle yüz yüze yapılacak olan anket çalışmasında, deneklere, belediye başkanlıklarında görmek istedikleri adayların isimleri sorulacak.

CHP İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, CHP Genel Merkezi\'nin, İzmir\'de belediye başkan adaylarını belirlemek için anket yapma kararı aldığını açıkladı. Gelecek hafta içerisinde yapılması planlanan anket çalışmasının, seçmenle yüz yüze olacağı kaydedildi. Tacettin Bayır, deneklere \'İzmir Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak kimi görmek istersiniz\' sorusunun yöneltileceğini belirtti. Aynı sorunun ilçe belediye başkan adayları için de seçmene sorulacağını kaydeden Bayır, \"CHP\'li belediyelerin olduğu yerlerde, deneklere \'Mevcut belediye başkanından memnun musunuz\' diye sorulacak\" dedi. Anket çalışmasının görüntülü yapılması gibi bir düşüncenin olduğunu da aktaran Bayır, şunları söyledi:

\"Yapılan anketlerde sorulan soruların yanıtları, direk genel merkezde oluşturulan bir sisteme düşecek. Böylece seçmenin vereceği yanıtlar, anında görülecek\" diye konuştu. İzmir\'de ilçe ve Büyükşehir Belediye Meclis aday adayları için isteyen ilçelerin eğilim yoklaması yapılması yönünde alınan karar için de Bayır, \"Doğru bir karar. İlçe yöneticileri, eğilim yoklaması yapılması konusunda kendileri karar verecek. Diğer türlü, meclis üyesi adayları belirlenirken, listeye bir adamın iki dudağı arasında çıkacak isimler yazılacak\" dedi.

Haber: Umut KARAKOYUN/ İZMİR, (DHA)

