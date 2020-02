DHA YURT BÜLTENİ-2

1)BOLU\'DA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

BOLU\'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezi beyaza bürünürken, D-100 yolu ve TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı kesiminde ulaşım yavaşladı. TEM\'in Ankara istikametinin Bolu Dağı Tüneli\'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi.

Dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Bolu kent merkezi karla kaplandı. Sabah evlerinden çıktıklarında beyazlar içindeki şehri gören vatandaşlar, kar yağışını sevinçle karşıladı. Kent merkezinde kar yağışı 5 santimetre olarak ölçüldü. Kar yağışı D-100 yolu ve TEM Otoyolu\'nun Bolu Dağı geçişinde de etkili oldu. Aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle Bolu Dağı\'nda kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. TEM\'in Ankara istikametinin Bolu Dağı Tüneli\'ni de kapsayan Kaynaşlı ve Abant Gişeleri arasındaki bölümünde süren yol çalışması nedeniyle sürücüler D-100 yoluna yönlendirildi. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmaları yaptı. Ekipler, özellikle yoğunluğun yaşandığı D-100 yolunun Ankara istikametinde çalışmalara ağırlık verdi. Polis ekipleri de sürücülerin, kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği uyarısında bulundu.

2)ÇANAKKALE’DE KAR YAĞIŞI

ÇANAKKALE kent merkezinde dün gece başlayan kar yağışı aralıklarla devam ederken, kentin yüksek kesimleri beyaza büründü. Sabah işe ve okula gitmek için evlerinden çıkanlar, kar sürprizi ile karşılaştı.

Çanakkale’de kar yağışı dün Lapseki ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olmuş ve doğa örtüsünü beyaza bürümüştü. Meteorolojinin yaptığı kar uyarısı Çanakkale’de gece yarısından itibaren gerçekleşmeye başladı. Kar yağışı sabaha kadar aralıklarla sürdü. Denize yakın yerleşim yerlerinde kar tutmadı. Ancak yüksek kesimlerdeki yerleşim alanları beyaza büründü. Halen devam eden kar yağışı nedeniyle kentin en yüksük yerleşim yeri olan Esenler Mahallesi beyaza büründü. İşlerine gitmek üzere evlerinden çıkan vatandaşlar ile okula giden öğrenciler, kent merkezinde yılın ilk kar sürprizi ile karşılaştı. Vatandaşlar, yola çıkmadan önce arabalarının üzerindeki karları temizlerken, okula gitmeye hazırlanan çocuklar da kar topu oynamanın keyfini yaşadı.

GÖKÇEADA VE BOZCAADA SEFERLERİ POYRAZ NEDENİYLE YAPILAMADI

Öte yandan kordon boyunda soğuk hava nedeniyle yiyecek bulamayan martıların yardımına duyarlı vatandaşlar yetişti. Martılara ekmek atarak karınlarını doyurdu. Hava sıcaklığının 1 dereceye kadar düştüğü kentte, kar yağışı devam ederken, Gökçeada ve Bozcaada’ya sabah seferleri poyraz fırtınası nedeniyle yapılamadı.

3)YEŞİLIRMAK\'TAN ÖLÜ BALIK TOPLUYORLAR

AMASYA\'da, Yeşilırmak Nehri\'nde telef olan sazan ve yayın balıkları kıyıya vurmaya devam ediyor. Yeşilırmak Nehri’nde solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu telef olduğu sanılan ölü balıklar bazı vatandaşlar tarafından toplanıyor.

Yeşilırmak Nehri kıyısında dün suyun renginin koyulaşması sonrası çok sayıda ölü sazan ve yayın balıkları kıyıya vurdu. Yeşilırmak Nehri\'nde telef olan balıklar kıyıya vurmaya devam ediyor. Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, Yeşilırmak Nehrin\'den aldığı su numunelerini inceliyor. Yeşilırmak Nehri’nde solungaçlarına çamur dolması ve sudaki oksijen oranının düşmesi sonucu telef olduğu sanılan ölü balıklar bazı vatandaşlar tarafından toplanıyor. Polis ekipleri, balık toplayan vatandaşları \'zehirli\' olabilecekleri yönünde uyarıyor. Köprü üzerinde bazı vatandaşlar nehri izlerken bazıları ise polis ekiplerinin tüm uyarılarına rağmen can çekişen ve ölü balıkları toplamaya çalışıyor. Ekipler vatandaşları sözlü olarak uyararak yakaladıkları balıkları tekrar ırmağa bırakmalarını istiyor.

Kıyıda nehri izleyen Seyit Tanrıverdi, “Hayvan haklarını koruyanlar nerede?,Bir araba köpeğe çarpsa herkes ayağa kalkıyor. Milyonlarca balık öldü burada, nerede bu insanlar? Bu sene 3’üncü kez toplu balık ölümleri meydana geldi. İki gündür balıklar telef oluyor\" dedi.

(ÖZEL)

4)BU İLÇE, 7\'İNCİ KEZ TAŞINACAK

ARTVİN\'in Yusufeli ilçesinde yapımı süren ve tamamlandığında 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise en yüksek çift eğrilikli kemer beton köprü kategorisinde 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ile ilçe merkezi ile 4 köy sular altında kalacak. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7\'inci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli\'nde geri sayım başladı. Yansıtıcılar mevkiindeki yeni yerleşim yerin için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. 68 yıllık ilçeye veda etmeye hazırlanan vatandaşlar mezarlarını taşımaya başladı.

Türkiye sınırları içerisinde 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu\'nun en büyük nehirlerinden olan Artvin\'deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013 tarihinde dönemin Başbakan\'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telekonferans bağlantısı ile temeli atılan Yusufeli Barajı ve HES Projesi inşaatı sürüyor. 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı, ilçeyi sular altında bırakacak. İlçe merkezi ile 4 köyün sular altında kalacağı ilçede yaklaşık 5 bin konut, 270 iş yeri ile 9 bin 430 dönüm tarım arazisi de sulara gömülecek. 150 yıllık tarihinde 6 kez yerleşim yeri değiştirilen ve 7\'inci kez taşınmaya hazırlanan Yusufeli\'nde geri sayım başladı.

MEZARLAR TAŞINIYOR

1950 yılında son yerleşim yerinde kurulun Yusufeli ilçe merkezi Yansıtıcılar mevkiinde kurulacak yeni yerleşim yerine taşınacak. Yansıtıcılar mevkiindeki yeni yerleşim yerin için başlatılan alt yapı çalışmalarında sona gelindi. Alt yapı yatırımları ile bin 638 konut inşaatının planlandığı yeni yerleşim yerine taşınacak ilçede sular altında kalacak mezarlarda taşınıyor. Yusufeli Belediyesi sular altında kalacak 7 farklı toplu mezar yerinde bilirkişiler, muhtarlar ve belediye meclis üyelerinden oluşan komisyonlarla birlikte inceleme yaptı, taşınacak mezarları kayıt altına aldı. Vatandaşların talepleri ile tespit edilen 500 dolayında mezar ilçenin yeni yerleşim yerindeki toplu mezar alanına taşınıyor. Yaklaşık 150 hektarlık yeni yerleşim alanına 334 konutun inşa edilecek. 1600 yetişmiş ağaç, 16 bin adet çalı türü peyzaj bitkisi ekilecek. Bölgede, 100 dönümlük alan tarımsal alan olacak.

\'ÜZGÜNÜZ, KEŞKE İLÇEMİZ TAŞINMASAYDI\'

Yusufeli\'nde esnaf Mustafa Boyacı, ilçenin yeni yerleşim yerine taşınacağını belirterek \"Yeni yapılacak ilçenin yerini çıkıp gezdim. Büyük bir alan açılmış ama su yok, doğa çok kötü. Hiç ağaç yok. Çevre düzenlemesi iyi olursa iyi bir ilçe olur diye düşünüyorum. Ama çevre düzenlemesi olmazsa hiçbir şeye yaramazö dedi.

Küplüce Köyü Muhtarı İbrahim Gültaş ise \"Yusufeli barajı kaçınılmazdı. Devletimiz yapmaya başladı. Barajın bize karından daha çok zararı oldu. Çünkü köyümüzde barajın tozundan toprağından dolayı mahsulümüz olmuyor. Bu sebepten dolayı üzüntüdeyizö diye konuştu.

Sinan Özer de \"Çok üzgünüz. Keşke ilçemiz kalkmasaydı. Ama devletimizin, milletimizin faydası olan bir projede böyle bir istekte bulunamadığımız için mecburen kabullendik. İnşallah yeni ilçe yerinde güzel şeyler olur. Güzel bir ilçe olur, biz de mutlu oluruzö ifadelerini kullandı.

Kadir Sinan Sönmez ise yeni yerleşim yeri ile ilgili bazı çekinceleri olduğunu belirterek \"Esnaf olarak zor durumda kalacağız. Ortada bir muamma var. Bize gerekli bilgiler verilmedi. Yeni kurulacak ilçede bize nerede iş yeri verilecek? Yerimiz nerede olacak? Bununla ilgili hiç kimse bilgi sahibi değil. Nasıl bir çözüm olacak?\" diyerek bu sorulara cevap beklediklerini söyledi.

\'TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ\'

Yusufeli Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Tokgöz, ilçenin zor ve tarihi bir süreçten geçtiğini belirterek şunları dedi:

\"1960\'tan beri baraj olacak olmayacak hikâyesiyle sürekli olarak bir çıkmazın içerisindeydik. Baraj inşaatı başladı ve artık sona gelindi. Maalesef bu halk doğduğu, büyüdüğü ve gerçekten emek sarf ettiği bu yeri terk edip yeni bir yere, yeni bir yaşama yelken açıyor. İnşallah her şey hayırlı olurö

YUSUFELİ\'NİN TAŞINMA SÜRECİ

Yusufeli bölgesi, Çoruh Nehri havzasında yer alan batıda Bayburt, İspir, doğuda Oltu ve kuzeyde Artvin bölgeleri kültür çevresinde yer almaktadır. Nehir havzaları insanoğlunun ilk önce yerleşik hayata geçerek tarım toplumunu oluşturduğu yerlerdir. 1892 yılına kadar 3 kez yerleşim yeri değişen Yusufeli\'nin eski adıyla Kiskim olan ilçe merkezi Öğdem\'den Ersis\'e taşındı. 29 Haziran 1926 tarihinde çıkarılan kanunla da kaza merkezi yeniden Ersis\'ten Öğdem\'e nakledildi. 1 Haziran 1933 tarihinde Artvin vilayeti lağvedilerek merkezi Rize olan Çoruh vilayeti kurulmuştur. Artvin\'in kaza olması ile Yusufeli kazası köyleri ile birlikte tekrar Erzurum vilayetine bağlanmıştır. Çoruh vilayetinin merkezi 4 Ocak 1936 tarihinde çıkarılan kanunla Rize\'den Artvin\'e nakledilmiştir. Aynı kanunla Yusufeli Erzurum vilayetinden alınarak tekrar Çoruh vilayetine bağlanmıştır. 17 Şubat 1956 tarihinde Çoruh vilayetinin ismi Artvin olarak değiştirilmiştir. 18 Şubat 1950 tarih ve 5531 numaralı kanunla Yusufeli ilçe merkezi Öğdem\'den bugünkü merkezi olan Ahalt\'a nakledilmiştir.

YUSUFELİ BARAJI VE HES

Artvin\'de, 270 metre gövde yüksekliği ile Türkiye\'nin en yüksek, dünyanın ise Çin\'deki 292 ve Gürcistan\'daki 272 metre yüksekliğindeki barajlardan sonra çift eğrilikli ince kemer baraj tipi kategorisinde 3\'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı\'nda, 558 mega waat kurulu güce sahip santral ile 650 bin nüfuslu bir şehrin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türkiye\'nin kendi öz kaynakları ile tamamı Türk mühendisleri tarafından inşa edilen baraj projesinde yaklaşık 3 bin kişi vardiyalı 24 saat süreyle çalışıyor. Gövde yüksekliği 100 katlı bir gökdelene eş değer olacak Yusufeli Barajı\'nda, Artvin\'den Edirne\'ye 13 metre platform genişliğinde beton yol veya 120 metre karelik 60 bin adet konutun inşa edilebileceği 4 milyon metreküp beton kullanılacak. Gelecek yılın yarısından itibaren su tutulmaya başlanacak, 2020 yılında ise elektrik üretimine geçilecek. 2130 milyon metre küp su depolanacak ve 2.5 milyar liraya mal olması planlanan proje ile günlük 3 milyon lira elektrik enerjisi geliri elde edilecek.

5)BAYBURT\'TA, UNESCO\'NUN \'DEDE KORKUT\' KARARI SEVİNCİ

TÜRK Destanı \'Dede Korkut\'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi\'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut\'un türbesinin bulunduğu Bayburt\'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Köylüler, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek türbe çevresindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Türk Destanı \'Dede Korkut\' UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi\'ne oy birliğiyle kabul edildi. Türk dünyasının yüzlerce yıllık kültürel kimliğinin taşıyıcısı ve ortak mirası olan \'Dede Korkut\' destan, masal ve müzik geleneği ülke genelinde yaşatılıyor. Türk Destanı \'Dede Korkut\'un, UNESCO Dünya Somut Olmayan Kültür Mirası Temsili Listesi\'ne oy birliğiyle kabul edilmesi, Dede Korkut\'un türbesinin bulunduğu Bayburt\'un Masat köyünde sevinçle karşılandı. Köylüler, kararın kendilerini mutlu ettiğini belirterek türbe çevresindeki eksikliklerin giderilmesini istedi.

Masat köyünde yaşayan Sedat Genç, \"UNESCO kararı Bayburt ve köyümüz için güzel oldu. Karar bizi sevindirdi. Köyümüze bu sayede eksik hizmetler yapılır diye umuyoruzö dedi.

Salih Burak da \"Öyle bir zatın türbesinin burada bulunması bizim için büyük onur. Köyümüzde belki turizm gelişirö diye konuştu.

Masat Köyü Muhtarı Fehmi Hatun ise Dede Korkut türbesindeki eksikliklere dikkat çekti. Muhtar Hatun, \"Türbe 2 yıl önce yapıldı. Elektriği, suyu yok. Bir ziyaretçi geldiğinde abdest alıp namaz kılacağı mescidi, ihtiyacını göreceği lavabosu yok. Yıllardan beri ben bunu söylüyorum. Bu eksikliklerin giderilmesini istiyoruz. Bayburt Valiliğimiz ve İl Özel İdaresi\'nden destek bekliyoruz\" ifadelerini kullandı.

DEDE KORKUT

Dede Korkut (Korkut Ata), Oğuz Türklerinin eski destanlarında yüceltip kutsallaştırılmiş; bozkır hayatının geleneklerini ve törelerini çok iyi bilen, kabile teşkilatını koruyan yarı-efsanevi bir bilgedir ve Türkler\'in en eski destanı olan Dede Korkut Kitabı\'ndaki hikayelerin anlatıcısı ozandır.

Adı, tarihî kaynaklarda ve çeşitli Oğuz rivayetlerinde kimi zaman sadece \"Korkut\", kimi zaman \"Korkut Ata\" olarak geçer; Batı Türkçesinde \"Dede Korkut\" olarak da anılır. Sirderya havzasında tespit edilmiş halk anlatıları onu bir baksı (Şaman) olarak tanıtırken yazılı kaynaklarda hükümdarlara vezirlik, müşavirlik yapmış bir Müslüman Türk velisi olarak tanıtılmıştır. Oğuzların İslâm\'ı kabul edişlerinden önceki dönemlerin bir kâhini (kam, baksı) olduğu, İslâmlaşma sürecinde kültürel değişime paralel olarak bir evliya kimliğine büründüğü düşünülür.

6)KARADENİZLİ İNADI: OTOMOBİLİNİ ÇEKEN ÇEKİCİ KALDIRACI ÜSTÜNDE 3 KİLOMETRE YOL GİTTİ

TRABZON\'da sigortası olmadığı gerekçesiyle çekiye yüklenen otomobilinin götürülmesine karşı çıkan Şenol Şeker (30), trafik polisleri ile tartıştı. Otomobili çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalışan Şeker, otomobili kaldıran çekicinin kaldıracı üstüne çıktı. Kaldıraçla havalanan sürücü polisleri ikna edemeyince kendiside aşağıya inmedi. Görevli, çekici kasasına yerleştirdiği otomobil ve kaldıracın üzerindeki sürücü ile hareket etti. Çekicinin kaldıracı üzerindeki sürücü, görenlerin şaşkın bakışları altında tehlikeli bir yolculukla 3 kilometre gitti. Çekici görevlisi ve sürücünün inatlaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Olay, Çömlekçi mahallesinde meydana geldi. Ordu\'dan hastasını tedavi için Trabzon\'da bir hastaneye getiren Şenol Şeker, gece aracını kaldığı otelin yakınında bir sokağa park etti. Sabah otomobilinin yanına geldiğinde trafik polisleri ile karşılaşan Şeker, hatalı park ve sigorta süresinin geçmesi nedeniyle bağlanan otomobilinin çekiciye yüklendiğini gördü. Otomobilinin götürülmesine karşı çıkan Şenol Şeker trafik polisleri ile tartıştı. Sigorta şirketini arayan Şeker, otomobilin sigorta poliçesini yenilenmesini sağladı. Ancak buna rağmen polis ekipleri otomobili götürmekte ısrarcı oldu. Çekiciye yüklenmesine engel olmaya çalışan Şeker, otomobili kaldıran çekicinin kaldıracı üstüne çıktı. Kaldıraçla havalanan sürücü polisleri ikna edemeyince kendiside aşağıya inmedi. Çevrede toplanan vatandaşlarda sürücüye destek verdi, polisin otomobili bırakmasını istedi. Görevli, çekici kasasına yerleştirdiği otomobil ve kaldıracın üzerindeki sürücü ile hareket etti. Çekicinin kaldıracı üzerindeki sürücü, görenlerin şaşkın bakışları altında tehlikeli bir yolculukla 3 kilometre gitti. Çekici görevlisi ve sürücünün inatlaşması ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Park yerine götürülen otomobilinin çekici ve otopark ücretini ödeyen sürücü Şenol Şeker, otomobilini geri aldı.

\'MÜSAADE EDİN DEDİM AMA\'

Yaşadıklarını anlatan Şenol Şeker, \"Ordu\'dan Trabzon\'a gece 3\'de hastamı getirdim. Bende otele gittim. Arabamı da kaldırıma park ettim. Orada başka araçlarda vardı. Öğlene kadar uyuduğum için esnaflar tarafından aracım şikâyet edildi. Polisler de şikâyet üzerine aracımın yanına geldi. Aracımın sigortasının bittiğinden haberim olmadığı için işlem yapıp ceza kestiler. \'Yapmayın, aracımın başına geldim. Sigortamı yaptıracağım. Bana müsaade edin\' dedim ama dinlemediler. Ben sigorta şirketini arayarak poliçemi yaptırdım. Buna rağmen aracımı çekiciye yüklediler\" dedi.

\'ÇEKİCİNİN ÜZERİNDE SAVRULDUM\'

Kendisinin çekicinin üzerine çıktığını anlatan Şenol Şeker, \"Polislere \'param, pulum yok\' dedim. En son çekicinin üstüne çıktım. Yalvardım, yakardım, ağladım, sızladım. Ama bana müsaade gösterilmedi. Halk yanıma gelip bana sahip çıktı. Beni o çekicinin üzerinde otoparka kadar trafikte götürdüler. Çekicinin üzerinde resmen savruldum.Çekicinin üzerine çıktığımda sigortam yapılmıştı. Beni maddi olarak zora sokuyorlar, birde üzerine canıma kastetmeye çalışıyorlar. Canımı hiçe sayaraktan derdimi anlatmaya, hakkımı savunmaya çalıştım ama polisler tarafından hiçbir şekilde dikkate alınmadım\" ifadelerini kullandı.

7)\'FOTOĞRAF ÇEKTİREMESSİN\' DEYİP ÖLDÜRDÜLER

ADANA\'da arkadaşı İlyas Can (20) ile birlikte gittiği parkta dinlendikten sonra fotoğraf çektirmek isteyen Muhammed Furkan Birkaç, \" Burası bizim mekanımız, burada fotoğraf çekilemessin\" denilerek bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, 17 Kasım\'da Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi\'ndeki Yalçın Park meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşı İlyas Can ile parka gelen Muhammed Furkan Birkaç, burada oturduktan sonra fotoğraf çektirmek istedi. Bir süre sonra iki arkadaşın yanına gelen kimliği belirsiz kişiler, \'Burası bizim mekanımız, bizim semtimiz burada fotoğraf çekilemessin\' dedi. Çıkan sözlü tartışmanını büyümesi üzerine saldırganlar Birkaç ve Can\'ı bıçakladı. Yaralanan iki arkadaş, çevredeki vatandaşların çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Birkaç ise, tedavi gördüğü Adana Şehir Hastanesi\'nde 2 gün sonra yaşamını yitirdi.

100 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Olayın ardından, Cinayet Büro Amirliği ekipleri zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı Can\'ın ifadesini alan ekipler saldırıyı gerçekleştiren 2 şüphelilin eşgallerini aldı. Ekipler daha sonra olayın meydana geldiği parkın çevresinde 100 güvenlik kamerasını inceledi. Verilen eşgal doğrultusunda çalışma yapan polisler şüphelilerin 16 yaşındaki M.S. ve A.T. oluğunu saptadı. Ekipler, yaşı küçük olan şüphelileri evlerinde yakaladı. Çoçuk Şube Müdürlüğü\'ne götürülen şüpheliler sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden M.T. tutuklandı, A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ADANA/DHA

=================================================

8)1 MİLYON YILLIK TAŞLARDAN TESPİH ÜRETİYOR

BURSA’da tespih üreticisi ve koleksiyoner Fırat Karakoç’un 1 milyon yılda oluşmuş kehribar taşından yaptığı, içerisinde böcek fosilleri bulunan tespihler ilgi çekiyor. İşlediği taşların taşının en az 1 milyon yılda oluştuğunu belirten Karakoç, ‘’Kehribar 1 milyon yılın altında oluşmuyor. Bu bilimsel olarak kanıtlandı’’ dedi.

Bursa\'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesinde tespih üretim atölyesi ve tespih koleksiyon dükkanı bulunan Fırat Karakoç, fosilleşmiş kehribar taşlarından tespih üretimi yapıyor. Bu tespihlerin çok farklı yerlerden talep gördüğünü belirten Karakoç, ‘’Kehribar taşından ürettiğim ve tanelerinde fosil böcekler olan tespihler yoğun ilgi görüyor’’ diye konuştu. Üremde kullandığı taşların tarihlemesinin bilimsel kaynaklar tarafından onaylandığını belirten tespih üreticisi, ‘’Böcekler ve taşın kendisi 1 milyon yaşın üstünde. Zaten doğal kehribarın 1 milyon yılın altında oluşması mümkün değil. Bu da bilimsel olarak araştırılmış ve kanıtlanmıştır. Bununla ilgili belgelerimiz de elimizde mevcuttur’’ ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI’NA ÖZEL ÜRETİM

Farklı metaryellerden de tespih ürettiğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a özel altın işleme fildişi tespih göndereceğini belirten Karakoç, ‘’fildişi, Oltu taşı tespihlerimiz de var. Komple altın işlemeli bir fildişi tespihimiz var. Cumhurbaşkanımıza özel olarak yapıldı. Kendisine hediye gidecek’’ sözlerini kullandı.

Tespih meraklısı olduğunu belirten Cemal Buladı, ‘’Uzun yıllardır bende tespih merağı oluştu. Burada çok çeşitli tespihler bulunduğunu öğrendim. İlgimi çekti. Onun için geldim’’ tespitini yaptı.

9)ÖĞRENCİLER, ARAÇLARIN TÜM BAKIM VE ONARIMINI YAPIYOR

BURSA’nın İnegöl ilçesinde hayırsever iş insanı Mehmet Yıldız tarafından eşi Hacı Sevim Yıldız adına yaptırılan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılan Türkiye’nin ilk Mesleki Eğitim Kampusu, üretim üssü haline geldi. Kampusun Motorlu Araçlar bölümünde eğitim gören öğrenciler, araçların tüm bakım ve onarımlarını yapıyor. Eğitim alan öğrenciler, imkan olması halinde araç bile üreteceklerini söyledi.

Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim kampusundaki Mesleki ve Teknik Lisesi-2’de bulunan Motorlu Araçlar Bölümünde eğitim gören 82 öğrenci, motorlu araçların tüm arızalarını gideriyor. Bursa’nın ilçelerinden gelen kazalı ve arızalı araçları onaran öğrenciler, araç üretme hedefleriyle büyük düşünüyorlar. Kazalı ve arızalı araçları atölyelerindeki son donanım araçlarla tamir eden öğrenciler hem eğitim görüyor, hem de para kazanıyorlar.

‘İMKAN OLSA ARAÇ ÜRETİRİZ’

Motorlu Araçlar Bölümü öğrencisi Özcan Özkan, “Burada çeşitli araçlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz, arızaları gideriyoruz. Bursa’nın çeşitli illerinden gelen kazalı ve arızalı araçların tamirini yapıyoruz. Hem teorik bilgiler alıyoruz, hem de sanayide çalışır gibi arızaları gideriyoruz. Yaptığımız işin ücretini de alıyoruz. Malzeme anlamında destek sağlanırsa araç bile üretirizö dedi.

‘MESLEĞİMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE BURADA ÖĞRENİYORUZ’

Öğrenci Hasan Vezir ise, “Mesleki eğitim kampüsünde Motorlu Araçlar Bölümünde eğitim görüyoruz. Gördüğümüz teorik derslerin yanı sıra uygulama da yapıyoruz. Arızalı araçların tamir edilmesi, motor arızaları, kaporta düzetmeleri yapıyoruz. Tüm araçların sorunlarını gideriyoruz. Okul ortamında oluşturulan sanayi ortamında tamirat yapıyoruz. Mesleğimizi en iyi şekilde burada öğreniyoruz. Burada hem eğitim görüyoruz, hem iş yapıyoruz, hem de para kazanıyoruz“ diye konuştu.

10)FOÇA\'DAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER

İZMİR\'in turistik ilçesi Foça, fotoğraf tutkunları için doğal bir fon oluşturuyor.

Yaz sezonun sona ermesiyle hareketli günleri geride bırakan Foça\'da kış mevsiminde farklı güzellikler yaşanıyor. Gündüz, gece, yağmur yağarken, güneş doğarken, günbatımında, ay ışığında kartpostallık görüntülerin oluştuğu ilçe, fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geldi. Büyükdeniz Sahili\'nden tekneler arasından günbatımının fotoğrafı çekilirken Küçükdeniz Sahili\'nde denizdeki yelkenliler, gece ayın şavkının vurduğu Foça\'nın ölümsüzleşen kareleri görenlerde hayranlık uyandırıyor.

