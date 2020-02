DHA YURT BÜLTENİ 2

OKULLARIN GÜVENLİĞİ KADINLARA EMANET

BURSA’nın İnegöl ilçesinde okullar, kadın güvenlikçilere emanet. Öğrencilerin büyük ilgisini çeken kadın güvenlik görevlileri, hem öğrencilerin, hem de okulun güvenliğini sağlıyor. Milli Eğitim İlçe Müdürlüğü ve İşkur İnegöl Şube Müdürlüğü işbirliğinde Toplum Yararına Çalışma Programı kapsamında kuralarla belirlenerek 61 okulda görevlendirilen çoğunluğu kadın güvenlik görevlileri 9 ay boyunca görev yapacak.İnegöl Anadolu İmam Hatip Lisesi\'nin güvenliğini sağlayan Sadife Akkaya, “İnegöl’deki bir çok okulun güvenliğini sağlayanların kadın olması oldukça iyi. Çünkü kadınlar, her işte olduğu gibi güvenlik konusunda da oldukça titiz oluyor. İşimi severek yapıyorum. Öğrenciler, bizim geleceğimiz. Onların can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Bu mesleği tercih etmemdeki sebep; kendi kişiliğime yatkın olduğunu düşünüyorum. Sonuçta vatanımın evlatlarını koruyorum. Zaman zaman tatlı zorluklar olabiliyor, onların da üstesinden geliyoruz. Ailelerimizin endişelenmesine gerek yok; hepsinin evlatları güvende“ dedi.

GÜVENLİK İHTİYACINI EN İYİ ŞEKİLDE KARŞILIYORLAR

Kurumumuzun toplum yararına çalışma programları çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı\'na bağlı okullarda, sadece temizlik hizmetleri konusunda destek vermiyoruz, yeni süreçte artık güvenlik personeli ihtiyacını da bu program çerçevesinde okulların personel ihtiyacını karşılıyoruz. Bu sene de İnegöl’deki 61 okulun güvenlik personeli ihtiyacını karşıladık. Görevlendirilen güvenlik personelleri yapılan incelemelerin sonucunda okullar da görevlerini yapıyorlar. Kadın güvenlik personelleri okullarımızdaki güvenlik ihtiyacını en iyi şekilde karşılıyorlar. Bizler de oldukça mutluyuzö İfadelerini kullandı.

Şehidin odası müzeye dönüştürüldü

ŞIRNAK\'ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi kırsalında, 25 Nisan 2017 tarihinde PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak etmesiyle şehit düşen 26 yaşındaki Uzman Çavuş Nezir Pirnarcı\'nın, Manisa\'nın Saruhanlı ilçesi, Halitpaşa Mahallesi\'nde bulunan baba evindeki odası, ailesi tarafından müzeye dönüştürüldü. Müzede, şehidin askeri üniforması ile bazı kişisel eşyalarına yer verildi.

Şırnak\'ın Uludere ilçesi Şenoba Beldesi kırsalında, 25 Nisan 2017 tarihinde PKK\'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcı infilak etti. Patlamada uzman çavuşlar Sedat Düzgün ve Nezir Pirnarcı yaralandı. 2 asker helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Doktorların çabalarına rağmen yaralı uzman çavuşlar Pirnarcı ve Düzgün şehit düştü. Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Pirnarcı, memleketi Manisa\'nın Saruhanlı ilçesindeki, Halitpaşa Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Şehit oğlunun acısını unutamayan çiftçi emeklisi baba Mehmet Pirnarcı (62), anısını yaşatmak için harekete geçti. 4 çocuğu daha bulunan Pirnarcı, Halitpaşa Mahallesi\'ndeki iki katlı, 300 metrekarelik müstakil evindeki, daha önce şehidin kullandığı odayı, oğlu için müzeye dönüştürmeye karar verdi. Oğulunun şehit olduğu ana kadar kullandığı sivil ve askeri kıyafetleri toplayan baba, müzeye dönüştürdüğü 15 metrekarelik bu odadaki camekanlı bir bölümde sergilemeye başladı. Odada, şehit Pirnarcı\'nın günlük hayatında kullandığı kredi kartlarından şapkasına, ayakkabılarına ve askeri üniformasına kadar 50 parça kişisel eşyasına yer verildi. Şehidin babası Mehmet Pirnarcı ve aynı evde yaşayan ağabeyi Ahmet Pirnarcı, günlerini müzeye dönüştürülen odada geçirmeye başladı. Müzeye dönüştürülen odayı vatandaşlar da gün içinde, mesai saatleri içerisinde gezebiliyor.

\"CANIM SIKILDIĞI ZAMAN BURAYA GELİYORUM\"

Mehmet Pirnarcı, şehit oğlu için müze oluşturma fikrinin ortaya çıkışını şöyle anlattı:

\"Oğlumun şehit olmasından 3 gün sonra, uzman çavuş ve astsubay rütbesindeki bir grup arkadaşı geldi. Oğluma ait kişisel bazı eşyalarını getirdi. O an bu eşyaları herkesin görebilmesi için sergileme fikri aklımıza geldi. Oğlum için hep hayal kurardım. Kız isteyip, yuva kurmasını sağlayıp, şu an yaşadığımız bu evi de ona vermeyi düşünürdüm. Ama kısmet olmadı. Arada canım sıkıldığında, o odaya çıkıp, bir süre oturuyorum. Hayaller boşaymış, şimdi ondan kalan eşyalarla, bu odayı müze haline getirdik. Odaya girdiğim zaman sanki her yerde onun kokusu var. Bütün eşyalarına bakarım, hatta dolabı açıp, eşyalarına teker teker bakarım. Şehit babası olmak herkese nasip olmaz.\"

\"KENDİSİNDEN BİZE BİR HATIRA\"

Bu odanın kendisi için çok önemli bir yer olduğunu ifade eden şehidin ağabeyi Ahmet Pirnarcı da, \"Kendisi zaten hep aklımızda, kalbimizde. Hiçbir zaman onu unutamayız, unutmayacağız. Bu oda kendisinden bize bir hatıra. Şehit olduğunda, şahsi eşyaları getirildiğinde de böyle bir şey düşündük. Zaten eskiden de bu oda onundu. O nedenle buradaki odasını düzenleyelim, duvara fotoğraflarını asalım istedik. Bu şekilde de yaptık. Müzeye dönüştürdüğümüz bu odaya her girdiğimde hem gurur duyuyor hem hüzünleniyorum. İki duyguyu birarada yaşıyorum. Manisa Şehit ve Gazi Aileleri Koruma ve Kalkındırma Derneği\'nden gelip, müzeye dönüştürdüğümüz bu odayı gezdiler. Zaman zaman da bizleri ziyaret edip, bu odada bir süre vakit geçiriyorlar, fotoğraf çekiyorlar. Bunları görmek bunları yaşamak ayrı bir gurur. Bu oda dileyen herkesin ziyaretine açık\" diye konuştu.

\"İZİNDEYMİŞ DE EVİNE GELECEKMİŞ GİBİ\"

Şehidin eşyalarının sergilendiği odayı gezen gazi Adnan Kaya, duygularını, \"Şehidimizin botları burada muhafaza altında. Gerçekten çok duygulanıyoruz. Müze, çok güzel olmuş. Bir yandan şehidimizin emanetine sahip çıkmak bir yandan da şehidimiz sanki evindeymiş gibi hissettirilmesi, ailenin buraya girmesi, onun kokusunu alması, sanki izindeymiş de evine gelecekmiş gibi farklı bir duygu uyandırıyor insanda\" sözleriyle dile getirdi.

Kasabın camını patileriyle ovalayıp kıyma istiyor

MUĞLA\'nın Marmaris ilçesindeki bir kasabın müdavimi olan \'Tekir\' isimli dişi kedi, arka ayaklarının üstüne kalkıp, ön ayak patileriyle işletmenin pencere camına dokunup et istiyor. Esnaf, her gün toplam 200 gram yağsız kıyma yiyen kediyi geri çevirmeyip, besliyor. Kedinin et istediği bu anlar vatandaşlar tarafından görüntülenip, sosyal medyadan da paylaşıldı.

Tepe Mahallesi 61 Sokak\'taki bir kasaba her gün gelen \'Tekir\' adlı dişi kedinin hareketleri, görenlerin ilgisini çekiyor. Sokaktaki bir bakkalın yavruyken sahiplenerek büyüttüğü ve esnafın sevgilisi haline gelen 2 yaşındaki kedi, arka ayaklarının üstüne kalkıp, ön ayak patileriyle kasabın pencere camına dokunup yemeğini istiyor. Yağsız kıymadan başka bir şey yemeyen kedinin bu halleri tebessüm ettiriyor. Vatandaşlar görüntüledikleri o anları sosyal medyadan paylaşıyor.

Kasabın işletme müdürü İsa Kaya, \"Önce camı siliyor ve bizden kıyma istiyor. Günde 5 öğün gelip kıyma ister. Mahallemizin aslanı. Kedi denilecek bir yanı yok, aslan gibi. Kedinin yaptıklarını gören müşterilerimiz, cep telefonu ile çekip sosyal medyada paylaşıyor\" dedi.

Terör örgütü PKK/KCK opersayonunda yakalanan şüpheliler adliyeye sevk edildi

ADANA\'da terör örgütü PKK/KCK\'ya finansal destek sağlayıp, teröristlere yardım ve yataklık ettikleri iddiasıyla yakalanan 14 kişi adliyeye sevk edildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarla 23 Kasım\'da PKK/KCK\'lılara yardım ve yataklık ettikleri, ve örgüte finansal destek sağladığı iddia edilen kişilerin evlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel Harekat, Asayiş ve ilçe emniyet müdürlüklerinden çok sayıda polisin katıldığı baskınlarda 26 eve şafak baskını yapıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği operasyonda evelerde arama yapan ekipler, 20 kişiyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 1\'i çoçuk 14 kişi ise yoğun güvenlik önlemi altında adliyeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4\'ü tutuklanırken, 10\'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ANADOLU DİKENLİ FARESİ, BURSA ZOO\'DA KORUMA ALTINDA

NESLİ tükenmekte olan ve dünyada sadece Mersin\'in Silifke ilçesinde görülen Anadolu dikenli faresi, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde (Bursa Zoo) koruma altına alındı. Anadolu dikenli faresi, burada çoğaltılarak nesillerinin korunması sağlanıyor.

Dünyada sadece Mersin\'in Silifke ilçesinde görülen ve nesli tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olan Anadolu dikenli fareleri, Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesinde meraklılarını bekliyor. Türkiye\'de çok bilinmeyen, ancak yurt dışındaki hayvanat bahçelerinin sergilemek için peşinde olduğu bilinen Anadolu dikenli faresi, ana vatanında pek bilinmiyor. Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi\'nde özel camekanlı odada bakılan Anadolu dikenli fareleri, dünyada koruma altına alınan hayvanlar arasında bulunuyor. Burada çoğaltılan fareler, belirli bir sayıya ulaşınca tekrar doğaya salınacak.

\"İNSANLAR KÖYDEKİ FARE SANIYORLAR\"

Hayvanat bahçesinde farelere çocukları gibi bakan hayvan bakıcısı Önder Sevim, \"Dünyada bir tek Mersin Silifke\'de bulunuyor bu fare. Koruma kapsamında olan, nesli tükenmekte olan bir hayvan. Biz de bu hayvanı hem çoğaltma, hem de halkımıza tanıtma amacındayız. Baktığında insanlar köydeki fareler gibi sanıyorlar ama değil. Göğüs taraflarının altları beyazdır bu farelerin. Biz burada hem bunu çoğaltıyor hem de halka gösteriyoruz. Belirli bir sayıya erişince Mersin bölgesine yeniden doğaya salmayı planlıyoruz. Bu kapsamda ilerlemeye çalışıyoruz\" dedi. Bu farelerin doğal yaşam alanlarında oldukça azaldığını belirten Sevim, \"Dünyada sadece hayvanat bahçelerinde bulunan bir faredir bu. Türkiye\'den isteyip de yurt dışındaki hayvanat bahçelerine götürülüp, insanlara tanıtılıyor bu fare\" diye konuştu.

\"İZİNSİZ NE ÇOĞALTILABİLİR NE DE SAHİPLENİLİR\"

Kemirgen olduğu için özel bir palet yem hazırlattıklarını ifade eden Önder Sevim, bunun yanında badem ve fıstık gibi yemişler de verildiğini söyledi. Anadolu dikenli faresinin tamamen koruma ve araştırma altına alındığını belirten Sevim, \"Yani bu fare izinsiz ne çoğaltılabilir, ne de sahiplenilir. Gerçekten çok önemlidir. Bilhassa Türkiye\'de farelere kötü gözle bakılır ama gerçekten bizim hayvanat bahçemiz için çok önemlidir bu fare. Biz de elimizden geldiğince hem üretmeye çalışıyoruz, hem de insanlara bu fareyi tanıtmaya çalışıyoruz\" şeklinde konuştu.

