DHA YURT BÜLTENİ-2

1)KOMŞULARIN PARK KAVGASI: 10 YARALI

AKSARAY\'da aynı apartmanda oturan iki komşu arasında araç parkı nedeniyle çıkan taşlı, sopalı kavgada 10 kişi yaralandı. Olay, saat 01.00 sıralarında Taşpazar Mahallesi 831 Sokak Doğanlar Apartmanı önünde meydana geldi. Hacı Mustafa D. (61), aracını bina önüne park etmek isterken iddiaya göre, komşusu Celal T. (58), aracı başka bir yere park etmesini söyledi. Bunun üzerine iki komşu arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüştü. Kavgaya her iki tarafında aile fertleri de katıldı. Taşlı ve sopalı kavgada, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sevk edilen polisin müdahalesiyle sona erdi. Kavgada, Hacı Mustafa D., Dursun Ali D. (20), Hacı Kuddusi D. (24), Ertuğrul D. (30), Fatih Yavuz D. (22), Muzaffer Çağrı D. (27), Celal T., Recep T. (27), Fatmana T. (47) ve Süleyman T. (64) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Ertuğrul D.\'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Diğer yaralılarda yapılan tedavilerinin ardından taburcu olup, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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- Yaralının hastaneye getirilmesi

- Hastane dışından detay

- Polis merkezi dışından detay

(Haber- kamera: Erkan ALTUNTAŞ AKSARAY DHA))

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2)EV SATIŞI SIRASINDA İMZALADIĞI SENET BAŞINA DERT AÇTI

MUĞLA\'nın Bodrum ilçesindeki evini satmak isteyen Cem Öztekin, kendisini komiser olarak tanıtıp pazarlık yapan U.B.\'ye güvenmeyip satıştan vazgeçti, ancak bu sırada

alıcının emlak vergisi ile DASK için ödediği 2 bin 200 TL paraya karşılık senet imzalayınca, yaşamadığı olumsuzluk kalmadı. İddiaya göre, U.B. yeni bir senet düzenleyip imzayı taklit ettikten sonra icra için işleme koydurdu. Yaşananlardan habersiz olan Cem Öztekin, sahibi olduğu iki eve haciz konulduğunu öğrenince hukuk mücadelesi başlattı.

Emekli olan Cem Öztekin, Bodrum\'da bulunan evlerinden bir tanesi ile teknesini satmak için internet üzerinden ilan verdi. Kendisini İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'nde görevli komiser olarak tanıtan U.B., pazarlık yaptığı Öztekin\'in teknesini, 26 bin TL\'ye satın aldı. U.B., ardından Cem Öztekin\'in evini de almak istediğini söyledi. İkili arasında yaşanan pazarlık sonrasında Öztekin, 350 bin TL istediği evini 320 bin TL\'ye satmayı kabul etti. Bu gelişme üzerine banka kredisi işlemleri için İstanbul\'a giden U.B., sonrasında para yerine senet karşılığı evi almak isteyince, Öztekin satıştan vazgeçti. U.B. de evin emlak vergisi ile DASK sigortası için ödediği 2 bin 200 TL parayı geri istedi. Nakit ödeme yapamayan Cem Öztekin, senet imzalamak zorunda kaldı.

BİR YIL SONRA İKİ EVİNE HACİZ KONULDU

Aradan bir yıl geçtikten sonra iki evine haciz konulduğuyla ilgili tabligatı alan Cem Öztekin, büyük şok yaşadı. İcra dairesine başvuran Öztekin, icraya konulan senet üzerinde yaptığı incelemede, imzanın kendisine ait olmadığını ve taklit edildiğini anladı. Bu gelişme üzerine hukuk mücadelesi başlatan Cem Öztekin, hem imzanın kendisine ait olmadığını hem de 250 bin TL gibi bir borcunun bulunmadığını belirterek, karşı dava açtı. Ayrıca U.B. hakkında da dolandırıcılık yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

TEK UMUDU İMZANIN KENDİSİNE AİT OLMADINININ BELİRLENMESİ

Yaşadıkları karşısında hayatının altüst olduğunu anlatan Cem Öztekin, adli süreçteki gelişmeleri beklediğini ifade etti. Cem Öztekin, \"Geçen yıl teknemi alıp peşin para ödeyen U.B., daha sonra evimi de almak istedi. Güvenmem içinde kendisini komiser olarak tanıttı. Ancak, önce banka kredisi çekeceğini söyleyip, ardından evi senetle almak isteyince, elbette inanmadım ve satıştan vazgeçtim. Kendisi evimin emlak vergisi ile DASK sigortasını ödemişti. Ben de yanımda nakit para olmadığı için, U.B.\'nin önerisiyle senet imzaladım. Ancak sonrasında buradaki imzamı kopyalayıp 250 bin TL\'lik bir başka senet düzenlemiş ve icra takibi başlatmış. Şimdi adli süreç devam ediyor. Ben eminim ama tek beklentim imzanın sahte olduğunun bilirkişilerce tespit edilmesi. Yoksa tüm birikimimi bu kişilere kaptıracağım\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Cem Öztekin ile röportaj.

- Evin görüntüsü.

Haber: Taylan YILDIRIM, Kamera: Mücahit BEKTAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)

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3)ADANA OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 YARALI

ADANA\'da otomobille çarpıştıktan sonra boş sulama kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı. Kaza, saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi Kıyıboyu Caddesi ile 66035 Sokak\'ın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hasan Çiçek\'in kullandığı 07 GUK 93 plakalı hafif ticari araç, kavşakta Umut Taylan\'ın yönetimindeki 01 EG 096 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif ticari araç, demir bariyerleri yıkarak, boş sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, hafif ticari aracın sürücüsü Çiçek\'i ambulans ile hastaneye kaldırırken, otomobil sürücüsü Taylan ise kazayı yara almadan atlattı. Polisin yaptığı incelemenin ardından her iki otomobil çekiciyle kaza yerinden kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yerinden görüntü

- Kaza karışan otomobilden görüntü

- Otomobilin hasarlı ön kısmından görüntü

- Köprü üzerindeki trafk polisinden görüntü

- Sulama kanalına devrilen hafif ticari aracın görüntüsü

- Yol savrulan otomobil parçalarından görüntü

- Otomobilin çekiciye çekilmesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,(DHA)

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4)BURSA AYAKKABI DÜKKANI, PATLAMANIN ARDINDAN ÇIKAN YANGINDA KÜLE DÖNDÜ

BURSA\'da bir ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında dükkan küle döndü. Dükkanının yandığının haberini alan Kadir Birinci, itfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izledi. Olay saat 02.00 sıralarında merkez Yıldırım İlçesi Yıldırım Mahallesinde meydana geldi. Kurtuluş caddesinde Kadir Birinci\'ye ait ayakkabı dükkanında bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler dükkanı bir anda sararken, patlama sesini duyan mahalleli panikle sokağa döküldü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı sevk edildi. Ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede söndürülürken dükkan kullanılamaz hale geldi.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Dükkanının yandığının haberini alarak olay yerine gelen Kadir Birinci, itfaiye ekiplerinin çalışmasını göz yaşlarıyla izledi. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için itfaiye ekipleri çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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-Yangında alevli cep telefonu görüntüsü

-İtfaiye ekipleri müdahale ederken

-Panik yaşayan mahalle sakinleri

-İtfaiye ekiplerinin çalışmasını gözyaşlarıyla izleyen dükkan sahibi

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)

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5)KONYA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

KONYA\'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Hüyük- Konya karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Koyuncu yönetimindeki 06 KYC 84 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Memiş Bülbül\'ün kullandığı 42 SC 042 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada araçtan fırlayan Memiş Bülbül, olay yerinde yanında hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Hasan Furunkoyak ve Mustafa Furunkoyak ile diğer sürücü Mustafa Koyuncu yaralandı. Yaralılar Hasan Furunkoyak, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Diğer iki yaralı ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Karayolu kaza nedeniyle yaklaşık 1 saat ulaşıma kapalı tutuldu. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinde araçlardan detay

-Genel ve detay

Haber- Kamera: Muhammed SIDAL / KONYA,(DHA)

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6)İŞLENMESİ ZOR ARAZİLER TARIMA KAZANDIRILDI

MANİSA\'nın Alaşehir ilçesinde tarıma elverişli ancak fiziki şartlardan dolayı kullanıma müsait olmayan araziler, teraslama sistemiyle tarıma kazandırıldı.

Alaşehir\'in Azıtepe Mahallesi\'nde tarıma elverişli olmasına rağmen işlenmesi zor olduğu için istenilen ölçüde kullanılmayan arazilerde teraslama çalışmaları yapıldı.125 dönüm alanda 31 çiftçinin arazisine yapılan teraslama çalışması, 160 bin lira maliyete tamamlandı. Teraslanan alanlarda ceviz, kestane, bağ ve elma üretimi yapılacağı belirtildi.

Çalışmaların bir ay sürdüğünü belirten Alaşehir Tarım ve Orman Müdürü Tarık Memiş, \"Çiftçilerimiz geçimlerini daha iyi sağlasınlar, gelir getirici ürünler yetiştirsinler diye bu projeyi başlattık. Azıtepe gibi daha birçok mahallelerimizde de bu tip projelere devam etmeyi düşünüyoruz\" dedi.

Çiftçilerden Kadir Yağız, \"Devletimizden Allah razı olsun. Yapılan kademelerde genellikle bağ, ceviz, kestane yetiştirmeyi düşünüyoruz. Teraslamayla arazilerimizin işlemesi daha kolay olacaktır. Bu çalışmalarda, bizden hiçbir ücret talep edilmemektedir. 6 dönüm kıraç arazim vardı. İşleyemiyorduk. Şimdi teraslama oldu. buralarda ceviz, kestane, elma ile alfons ve redglobe türü üzümler yetiştirebileceğiz\" dedi.

Görüntü Dökümü

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- Kepçe çalışması

- Köylüler röp.

- İlçe Tarım Müdürü röp.

- Dron görüntüsü

- Genel ve Detay görüntü

(Haber- Kamera: Nurettin DOĞAN / ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)



