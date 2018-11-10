DHA YURT BÜLTENİ 2

Batıdan, doğuya gönül alıp, gönül vermeye geldiler

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülen damla projesi kapsamında batı bölgesinin değişik illerinden Diyarbakır\'a gelen 45 kişilik gönüllü ekip, köy okullarını ziyaret ederek, Batıdan, doğuya gönül alıp, gönül vermeye geldiklerinin mesajını verdi. Proje gönüllüsü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi sosyoloji bölümü öğrencisi Sümeyya Keskin, \"Doğuya ilk defa geldim. Doğudakiler harika insanlar. Buraya önyargılarla gönderildim fakat gördüm ki, doğuda önyargı yoktur. İnsanları çok sıcak, çok samimi\" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü tarafından uygulamaya konulan \'Damla Projesi\' ile yerli ve yabancı üniversiteli gençler, gittikleri şehrin kültürünü ve yöre halkını yakından tanıma fırsatı buluyor. Damla Projesi ile katılımcı gençlerin kişisel gelişimlerine ve merhamet duygularının gelişimine katkı sağlamanın yanında, farklı kültürlerin kaynaşması ve gönüllülük çalışmalarıyla toplumdaki farkındalığı artırıyor. Proje kapsamında çoğunluğunu üniversite öğrencilerin oluşturduğu 45 kişilik gönüllü ekip Diyarbakır\'a geldi. 8 gün Diyarbakır\'da kalacak olan gençler köy okulları, huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Sevgi Evi ve Çocuk Evleri, Kur\'an kurslarını ziyaret edecek.

\'BURAYA ÖNYARGILARLA GÖNDERİLDİM FAKAT GÖRDÜM Kİ, DOĞUDA ÖNYARGI YOKTUR\'

Proje kapsamında Diyarbakır\'ın Eğil ilçesine bağlı Kalkan köyü\'ne gelen Damla gönüllüleri, okuldaki öğrencilerle bir araya gelip, çeşitli aktiviteler düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi\'nde sosyoloji bölümü öğrencisi Sümeyya Keskin, Diyarbakır\'a gelmeden önce önyargı olduğunu ifade ederek, burayı gördükten sonrda doğuda önyargının olmadığını gördüğünü söyledi. Keskin, \"Ailem Ankara\'da yaşıyor. Ben buraya Damla gönüllüsü olarak geldim. Köy okullarına gidip çocuklarla beraber oluyoruz. Onlarla oyunlar oynuyoruz. Çocuklara temel değerleri verme çalışıyoruz. Merhametli, adaletli, iyilik yapma gibi değerleri onlara aktarıyoruz. Doğuya ilk defa geldim. Doğudakiler harika insanlar. Buraya önyargılarla gönderildim fakat gördüm ki, doğuda önyargı yoktur. İnsanları çok sıcak, çok samimi. Bu kentteki, esnaftan, yaşlısına, çocuğuna kadar herkes misafirperverdir. Diyarbakır\'ı çok sevdim iyi ki Diyarbakır\'a gelmişim.\"

\'GÖNÜLLERDE BİR ŞEY BIRAKMA NİYETİNDEYİZ\'

Damla Projesi Gönüllüsü Kevser Kula ise, projede amaçlarının gönüllerde yer edinmek olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

\"Gittiğimiz şehirlerde çeşitli etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklara çok önem veriyoruz. Okuldaki etkinliklerimizin yanı sıra köy, huzurevi ve sevgievleri ziyaretlerimiz oluyor. Sokak hayvanlarına suluk bırakma gibi faaliyetlerimiz de oluyor. Çevredeki çöpleri toplamak, mezarlıkları temizleme gibi çalışmalarımız oluyor. Gönüllerde bir şey bırakma niyetindeyiz. Etkinliklerde amacımız sadece gönül almak ve gönül vermektir. Gençler olarak yenilikçi fikirler üretip, halkımızın gönlünü almayı amaçlıyoruz. Niyetimiz heryere ulaşmak ve her yerde gönül almak ve gönül vermektir.\"

PROJEDE BİR BANGLADEŞLİ GÖNÜLLÜ

Selçuk Üniversitesi Bangladeşli Subah Sabiha Mutahara, gönüllerin bir olduğu ifade ederek, \"Bu benim katıldığım ilk program. Burayı çok sevdim. Daha önce de gelmek istiyorum. Arakanlılar bizim ülkemize sığınmışlar. Acılar her yerde aynı oluyor. Biz müslüman olarak, insan olarak aynıyız\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Köy çocuklarıyla gönüllülerin oyun etkinliği

-Çocuklarla gönüllülerin müzik eşliğinde oynmaları

-Çocuklarla fotoğraf çekimi

-Köyde ev ziyareti

-Okul duvarında resim çizimi

-Sınıflarda öğrencilere projenin anlatılması

-Okul duvarının boyanması

-Gönüllü ve öğrencilerin halay çekimi

-Röportajlar

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, (DHA)



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Hem kendisine hem de kente katkı sağlıyor

MUĞLALI emekli öğretmen 65 yaşındaki Nazif İyibilir, kentin simge yapılarının maketlerini yaparak hem ev ekonomisine hem kentin tanıtımına katkıda bulunuyor.

Muğla\'da 9 yıl öğretmenlik ve 21 yıl müfettişlik yaptıktan sonra emekli olan, evli ve 2 çocuk babası Nazif İyibilir, babasına ait 10 metrekarelik ayakkabıcı dükkanını atölyeye çevirerek, maket yapmaya başladı. Muğla bacası, kuzulu kapı, Bodrum ve Datça yel değirmenleri gibi ilin simge yapıların maketini yapan İyibilir, aile ekonomisi ve kentin tanıtımına katkı sağlıyor.

\"PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYORUM\"

Tarihi Arasta Çarşısı\'nı gezmeye gelen yerli ve yabancı turistlerin dükkanına uğradığını, maketleri görünce çok beğendiklerini belirten İyibilir, \"Dükkanımı ziyaret ettiklerinde ürünlerime hayran kalıyorlar. Fiyatları 5 ila 1000 lira arasında değişen maket evlerimi hediye olarak satın alıyorlar. Yurt dışında Muğla\'nın tanıtımını yapmış oluyorum. Malzeme olarak ahşap, gazbeton, mermer ve seramik kullanıyorum. Maket yaparken psikolojik olarak rahatlıyorum. Gençlere ve ev hanımlarına da tavsiye ediyorum. El becerisini artırır, insanı kötü alışkanlıklardan uzak tutar\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Nazif İyibilir\'in maket çalışması

- Nazif İyibilir\'in hazırladığı maketlerin görüntüsü

- Nazif İyibilir röp.

Haber- Kamera: Cavit AKGÜN / MUĞLA, (DHA)

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Siirt\'teki anmada plakasız araç panik yarattı

SİİRT\'te 10 Kasım anmıa töreni düzenlenen alanda farkedilen plakasız bir otomobil, paniğe yolaçtı. Çelenk sunma töreni sonrası askeri erkanın dönüş yolunda bulunan plakasız otomobil üzerinde yapılan incelemede, aracın törende görevli bir öğretmene ait olduğu anlaşıldı.

Atatürk Bulvarı\'ndaki Atatürk Anıtı\'na çelenklerin konulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla başlayan tören sonunda, askeri erkan törenin devam edeceği İl Jandarma Komutanlığı\'na gitmek üzere araçlarına binmeye çalışırken, burada farkedilen plakasız bir otomobil, paniğe neden oldu. Tören alanında güvenliği sağlayan polis ekipleri, yolu yaya ve araç geçişlerine kapatarak, aracı güvenlik şeridi ile kontrol altına aldı. Yoldan geçişleri de durduran polis ekipleri, araç üzerinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, otomobilin törende görevli bir öğretmen olduğu öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından otomobilde olumsuzluk yaratacak bir madde çıkmayınca, araç sahibine teslim edildi.

Çelenk sunma törenine Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve Garnizon Komutan Vekili Albay Mehmet Fevzi Kenansarı ile askeri erkan katıldı. Çelenklerin sunulmasının ardından Vali Atik ve beraberindekiler, İl Jandarma Komutanlığı\'na geçti.

Görüntü Dökümü

Törenden görüntü

Alandan çıkış

Plakasız aracın farkedilmesi

Alınan güvenlik önlemleri

Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, çalışmaları yönetmesi

Otomobilin şeritle kontrol altına alınması

Yapılan incelemeler

Öğretmenin aracını teslim alması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Turan KOYUNCU-Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)-

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Elleri ile boyayarak Atatürk portresini oluşturdular

DÜZCE, (DHA) – DÜZCE Namık Kemal İlkokulu 1. sınıf öğrencileri Ulu Önder Atatürk\'ü anmak için \'Emanetin emin ellerde\' adı altında kendi elleri ile parmak boyası kullanarak Atatürk portresini yaptı.

Namık Kemal İlkokulu 1. sınıf öğrencileri, öğretmenlerinin eşliğinde 10 Kasım nedeniyle Atatürk\'ü anmak ve Atatürk’ün gösterdiği yoldan gittiklerini göstermek için elleri ile öğretmenlerinin çizdiği 2,5 metre genişliğinde ve 3 metre uzunluğundaki Atatürk portresini boyadı. Sınıfta bulunan 36 öğrenci toplamda bin 80 el izi ile Atatürk\'ün portresini oluşturarak, okulunun girişine astı.

Atatürk\'ün el izinden oluşan resmin yapılış anını anlatan 1. sınıf öğrencisi Nisanur Uzun, \"Parmak boyası ile ellerimizi kullandık. Uzun sürdü. Atatürk’ü seviyorum.\" dedi.

Okul Müdürü Ali Kemal Ardıç ise resmi oluşturmak için öğrencilerin yaklaşık 4 saat çalışma yaptığını belirterek, \"Bu çalışmayı öğretmeniz önce çizdi. Sonra parmak boyaları ile öğrencilerin ellerini boyayarak, toplantı salonumuzda gerçekleştirdiler. Yaklaşık 3-4 saat sürdü. Her öğrenci 30 kez ellerini basarak bu hale getirdiler. Astıktan sonra gayet güzel bir görüntü ortaya çıktı. Hem Atatürk\'e olan sevgilerini burada gösterdiler, hem de Atatürk\'ün izinde yürümeye devam edeceklerini gösteriyorlar.\" diye konuştu.

Öğrenciler daha sonra el izleri ile oluşturdukları Atatürk portresi önünde poz verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Okul Müdürü tarafından çekilen görüntülerde

Öğrencilerin el izi ile resmi oluşturma görüntüleri

Öğrencilerin “Emanetin emin ellerdeö diyerek bağırmaları

Atatürk resminin okul duvarında asılı görüntüsü

Öğrencilerin önünde poz verirken görüntüsü

Öğrenci ile röp

Okul Müdürü ile röp ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)



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Öğrenci yakınları, kavgayı ayırmaya giden müdürü dövdü

AFYONKARAHİSAR\'ın Sandıklı ilçesindeki Atatürk Ortaokulu Müdür vekili Yavuz Acar, iki öğrenci arasında çıkıp büyüyen ve ailelerin de karıştığı okul bahçesindeki kavgayı ayırmak isterken öğrenci yakınları tarafından dövüldü. Acar\'ın burnu kırılırken, sol gözünde morluk ve omurgasında zedelenme oluştu. Sendikalar, Acar\'a yönelik saldırıyı kınadı.

Akharım beldesindeki Atatürk Ortaokulu bahçesinde geçen perşembe öğleden sonra meydana gelen olayda, iddiaya göre kavga eden iki öğrenciden birinin iki ağabeyi diğer öğrenciyi okuldan çıkartarak dövmek istedi. Öğretmenler buna izin vermeyince, sözlü tartışma ve kavga çıktı. Bunu haber alan Okul Müdür vekili Yavuz Acar olay yerine geldiğinde ise kavgaya karışan ağabeyler ailelerini çağırdı. Olay yerine ailelerin gelmesiyle kavga büyüdü. Kavga esnasında öğrenci yakınları Müdür vekili Yavuz Acar\'a saldırarak dövdü. Okuldaki diğer öğretmenlerin araya girmesiyle kavga yatıştırıldı. Baygınlık geçiren Yavuz Acar, 112 ekiplerince götürüldüğü Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Araştırma ve Uygulama Hastanesi\'nde tedaviye alındı. Yavuz Acar\'ın burnu kırılırken, sol gözünde morluk ve omurgasında zedelenme oluştuğu belirlendi.

\'ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM\'

Darp raporu alan Yavuz Acar, olayı şöyle anlattı:

\"İki genç, okula kardeşlerinin kavgası üzerine geliyor. Kavga eden çocuğun ağabeyleri diğer çocuğu okuldan çıkarmak istiyor. Öğretmenler de bu duruma izin vermeyince bir laf, söz kavgası ortaya çıkıyor. Bu arada ben diğer binadaydım. Koşarak geldim. Bunlar bu arada galeyana geldi. Babalarını falan çağırdılar. Yaşlı dedeleri geldi. Taş atan kadınlar vardı. Bir anda üzerime atıldılar. 5 ya da 6 kişi çullandı üzerime. Yaşlı adam bıçak çekti. Karnıma saplamaya çalıştı. Sırtıma taşla vurdular. Gözümün altında morluk, burnumda kırık var. Pazartesi günü doktor ameliyat olup, olmayacağımı söyleyecek. Omurgalarımda hafif bir zedelenme var. Darp raporunu aldım. Şikayetçi olacağım. Bu olay sonrası Sayın Kaymakamımız Eflatun Bey, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Emin Bey, okul müdürleri, öğretmen arkadaşlarımız, okulumuzdan öğretmen arkadaşlarımız, köyümüzün velilerinden çok kişi aradı. Üzgün olduklarını söyledi. İnşallah bir daha böyle bir olay yaşanmaz.\"

SENDİKA TEMSİLCİLERİ ORTAK BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Müdür vekili Yavuz Acar\'ın öğrenci yakınları tarafından dövülmesi üzerine dün 15 Temmuz Demokrasi Meydanı\'nda sendika temsilcileri de ortak basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasına Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven, Türk Eğitim-Sen İlçe Başkanı Kemal Yılmaz, Eğitim-Sen İlçe Başkanı Merdan Gül, Eğitim-İş Başkanı Mesut Aydın, sendika üyeleri ve çok sayıda öğretmen katıldı. Sendika üyeleri basın açıklaması yapacakları meydanda üzerinde \'Eğitimciler hedefse geleceğimiz karanlıktır. Öğretmene şiddete hayır\' yazan pankart açarken, ellerinde de \'Eğitimciye şiddete dur de\' yazılı dövizler taşıdı.

\'KAYITSIZ ŞARTSIZ KINIYOR, TELİN EDİYORUZ\'

Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven, \"Öğretmenimize acil şifalar diliyoruz. Eğitimcileri hedef alan ve hazin sonuçlara yol açan şiddet sarmalı her bakımdan üzücü olduğu kadar düşündürücüdür. Öğretmenlerimizden öğrencilerimize yöneticilerimizden velilerimize kadar bütün eğitim camiasını, millet temelinde geniş bir aile gibi düşünüyoruz. Bizim nazarımızda her üyesiyle saygıya değer bu ailenin hangi ferdine olursa olsun, yapılan saldırıyı kayıtsız şartsız kınıyor, telin ediyoruz. Kim hangi amaçla yaparsa yapsın, genelde bütün vatandaşlarımızı, hususen eğitimcileri hedef alan şiddet saldırılarını kınıyoruz\" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Müdür vekili Yavuz Acar\'ın yüzünden detay görüntü

- RÖP: Yavuz Acar

- Sendika temsilcileri ve öğretmenler meydanda toplanırken

- Pankart ve dövizlerden detay

- Eğitim Bir-Sen İlçe Başkanı Osman Gönülseven\'in açıklaması

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HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)

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Lazer epilasyonda kabusu yaşadı

ADANA’da bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyonu yaptıran üniversite öğrencisi Sibel Doğru\'nun (20), kol, bacak, bel ve göbek bölgesinde birinci derece yanıklar meydana geldi. Doğru, vücudundaki yanıklar yüzünden acı çektiğini ve izlerin kalıcı hale gelme tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, güzellik merkezine 10 bin TL’lik tazminat davası açtı.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Tıbbi Sekreterlik bölümü 1. sınıf öğrencisi Sibel Doğru, 6 Kasım’da Seyhan ilçesinde bin 450 TL’ye anlaştıkları bir güzellik merkezinde vücuduna lazer epilasyon yaptırırken normalin dışında acılar hissettiğini söyledi. Uygulama sırasında epilasyonu yapan görevliye acıların normal olup olmadığını sorduğunda, \"Herkeste bu acılar yaşanabiliyor\" cevabını aldığını aktaran Doğru, seansın son bulmasını rica ettiğinde ise \"Bu saatten sonra vazgeçemezsiniz\" yanıtını aldığını öne sürdü.

DALGA GEÇTİLER

Lazer epilasyon seansı sonrasında acılarının dinmediğini ve kollarında, bacaklarında, bel, göbek bölgesinde yanıklar meydana geldiğini belirten Sibel Doğan, \"Daha sonra güzellik merkezine gidip yanıkların oluştuğunu söylediğimde rahat olmam gerektiği, herkeste böyle olabildiği söylenerek bana birkaç krem verildi. İşletme sahibiyle görüştüğümde, ‘Beğenmiyorsanız paranızı alıp gidersiniz’ dedi. Ben de adli tıp raporu alarak şikayetçi oldum. Vücudumda hala yanma acıları hissediyorum. Doktorum ise izlerin kalıcı olma ihtimalini söyledi. İzlerin kalıcı hale gelmemesi için de ilaçlar kullanıyorum. Daha önce aynı aletle epilasyon yaptırmıştım ama böyle olmamıştı. Muhtemelen tecrübesizlik nedeniyle bu hale geldim. Maddi manevi 10 bin TL tazminat davası açtım. ‘Daha iyi işlenmiş oldu, daha iyi sonuçlar alırsınız’ diye dalga geçtilerö diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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- Sibel Doğru ile röp.

- Sibel Doğru\'nun vücudundanki yanıklardan görüntüler

- Rapordan detay

SÜRE:03\'45\" BOYUT:415 mb

Haber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA)



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Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli kadın gözyaşlarını tutamadı

ADANA\'da uyuşturucu satıcılarına yönelik 350 polisle yapılan baskılarda gözaltına alınan 19 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kocasıyla birlikte uyuşturucu satma suçlamasıyla gözaltına alınan S.U. ise sağlık kontrolüne getirildiği sırada gözyaşlarını tutumadı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Adana Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 6 Kasım\'da uyuşturucu ticareti yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Adana merkezli, Hakkari, Ankara ve İstanbul\'da 350 polis önceden belirlenen adreslere eş zamanlı olarak girdi. Evlerin kapıları Özel Hareket polisleri tarafından koç başıyla kırıldı. Evlerde yapılan aramalarda ise, 10 kilo 350 gram eroin, 17 kilo 707 gram esrar, 358 uyuşturucu hap, 2,91 gram kokain ile 6, 48 gram skunk maddesi ele geçirilirken 18 kişi gözaltına alındı.

KARI,KOCA VE KARDEŞ YAKALANDI

Emniyete götürülen şüpheliler ise sorgularında, uyuşturucu satmadıklarını söyledi. Ayrıca Hakkari\'de gözaltına alınan S.U. ile K.K.U.\'nun karı-koca olduğu her ikisinin de uyuşturucu satıcısı olduğu öğrenildi. Bu arada K.K.U.\'nun erkek kardeşi F.K. da aynı suçlamayla gözaltına alındı. Sağlık kontrolüne çıkarılan S.U. adlı kadın hıçkırarak ağladı. Ayrıca şüphelilerden biri de görüntü çeken gazetecilere dönerek, \' Seni çok seviyorum, bekle beni\' dedi.

Şüpheliler daha sonra mahkemeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'ne getirilmesi

- Kadın zanlının ağlama sesleri

- Zanlıların Adli Tıp Birimi\'nden çıkarılması

- Adli Tıp Birimi\'nden detaylar

SÜRE:02\'24\" BOYUT:265 mb

Haber:Çağlar ÖZTÜRK-Kamera: ADANA, (DHA)



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Burdur\'da kaza: 3 yaralı

BURDUR\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1\'i çocuk 3 kişi hafif yaralandı.

Burdur- Antalya karayolu Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) kavşağında dün saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada, Burdur\'dan Antalya yönüne giden Mehmet Yarar\'ın kullandığı 07 GS 660 plakalı otomobille MAKÜ Yerleşkesi\'nden çıkan Betül Karataş\'ın kullandığı 03 FZ 226 plakalı otomobil çarpıştı. Sürücülerin yara almadığı kazada 07 GS 660 plakalı otomobilde bulunan Dudu Yarar (65), Medine Yarar (24) ve Sanem Yarar (4) hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi\'ne götürüldü. Kaza nedeniyle Burdur- Antalya karayolunda trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Kazaya karışan otomobillerin çekiciyle kaldırılmasından sonra trafik normale döndü.

Mehmet Yarar, \"Annemi hastanede muayene ettirdim, Bucak\'a dönüyordum. Yeşil ışık yanıyordu, bir anda kırmızıya döndü. Frene bastım ama duramadım\" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Kazaya karışan otomobiller

- Kavşağın genel görünüşü

- Yoldaki trafik

- Yaralıların ambulansa binmesi

- Ambulansın gidişi

- Çekiciye yüklenen otomobil

- Mehmet Yarar\'ın anlatımı

- Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)



